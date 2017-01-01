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Ретро для заведения
Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе
Зарубежные хиты 90-2000х
Золотые Ретро-хиты
Ретро-Джаз, Блюз и Рок-н-Ролл
Зарубежные ретро хиты
Зарубежные хиты 70-80х
Итальянская музыка
Дискотека 80-х
Зарубежная музыка 90-х
Французский шансон 60-х
Легкая музыка 60х-70х
Радио Retro FM
Дискотека 90-00х: ремиксы
Ретро-танцпол
Дискотека 80-х: ремиксы
Ретровейв 2000-х
Песни ко Дню Победы
Советские Фильмы
Нью Вэйв 80-х
Ретро-романтик
Поп-Шансон
Дискотека Перестройки
Синтипоп 80-х
Советский Джаз & Фанк
Советская Волна
Советское Кафе
Ретро Rock-n-Roll
The Beatles
Ретро Диско-Фанк
60х-70х Психоделик Рок
Сёрф Рок & Рокабилли
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