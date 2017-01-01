Советская Волна

Sovietwave — специфический жанр электронной музыки, родственный синтвейву и возникший на территории постсоветского пространства. В данной подборке представлены современные русскоязычные группы, исполняющую музыку в ретро стиле!
Летний День
20 Years
3:40
Небо над нами
20 Years
3:28
Закат
20 Years
4:44
9 этаж
BUL & Вихрия
4:35
Закат
Curd Lake
2:31
Prospekty
Dlina Volny
4:28
Mechta
Dlina Volny
3:24
Resonance
HOME
3:32
Submitting Space
m-fast
3:26
Avenew
Pen Friend
3:01
Дирижабль
Pinballsound
4:22
Снег
Pinballsound
4:10
Таитянка
Pinballsound
5:32
Грозный `75
Pluto(134340)
4:22
New galaxy
PPVK
3:19
Дыхание
Priroda
2:59
Good Morning 1985
Punk TV
2:33
Photovoltaic
Sigma Delta
3:50
Богиня
Sintipon
4:53
Бег любви
Sintipon
4:56
Солнце рядом
Sintipon
5:06
Навсегда
Sintipon
4:17
Облака
Sintipon
4:16
Nocturnal
tiiiza
3:12
Луч Света В Темноте
Алекс Май
2:49
Сны
Алекс Май
4:08
Последний танец
Аметистовые Вены
4:06
Ключ на старт
Буран
4:33
Волга
Весна на улице Карла Юхана
3:22
Просто Утро
Весна на улице Карла Юхана
3:47
Волшебный полёт
Весна опять
3:18
Под деревом стояли от капель прячась
Время ждёт
4:07
Свидание
Встречные
4:11
Лада Без Дверей
Встречные
3:42
Флуоксетин
Вульфигл
4:44
Союз 0
Группа Женского Айкидо
5:40
Orbits
Друг по переписке
2:39
Орбиты
Друг по переписке
2:39
Поход в Лес
Иллюзион
3:31
Небесные Странники
Импульс-80
5:09
Портал
Импульс-80
4:38
Аттракцион «Детство»
Импульс-80
3:42
Стремление
Импульс-80
3:44
Небесные Странники
Импульс-80
5:09
Полёт к Звездам
Импульс-80
4:30
Ласпи
Импульс-80
4:18
Вечеринка
Кобальт Синий
4:24
Пепел
Кузина
4:37
Странник
Кузина
4:22
Это было никем не замечено
Лето в городе
3:58
надеюсь, увидимся
луноберег
2:26
уединение
луноберег
2:41
Пунктир
Марксэн
4:28
Долгий путь домой
Маяк
3:12
воспоминания
маяк
3:43
Кольца Сатурна
Маяк
4:11
Новые дома
Маяк
3:37
Горизонты
Маяк
4:05
каникулы
маяк
2:55
Планетарий
Маяк
3:33
романтика
маяк
3:15
эхо ушедших дней
маяк
3:56
прогноз
молчат дома
3:04
Останусь с тобой
Муся Тотибадзе
3:51
Время
Наукоград
4:13
Ультрамарин
Наукоград
3:05
Мечты
Наукоград
4:11
Апрель
Наукоград
3:28
Детство
Наукоград
3:14
Звездопад
Наукоград
3:29
Летний День
Наукоград
3:15
Танцую как робот
Ночная игротека
3:45
Раньше в Твоих Глазах
Озверин
4:25
Будь осторожен
ПАНТЕРАБОГ
4:18
На рассвет
ПАНТЕРАБОГ
4:18
Ждатьинезнать
Первый Полёт В Космос [ППВК]
3:19
Волны
ППВК
3:54
Летние сны
ППВК
4:20
Спэйзз дискоу
ППВК
4:12
Алкоголь
Проспект космонавтов
3:26
Это Чудесное Лето
Протон-4
3:36
Сны О Вечном
Протон-4
3:41
Дети Солнца
Протон-4
3:36
Летний Полдень
Протон-4
3:14
Опережая Время
Протон-4
4:22
Рассвет
Протон-4
3:36
Музей Радиотехники
Пустая Электричка
2:49
Конечная Остановка
Пустая Электричка
2:20
Автогонщик
Пустая Электричка
2:33
Лети
Руксская Беспредметность
4:23
Механика Снов
РУССКАЯ БЕСПРЕДМЕТНОСТЬ
5:07
Космические путешествия
Сила Кориолиса
3:45
Встречи и расставания
Сила Кориолиса
3:28
Завод роботехники
Сила Кориолиса
3:45
Мечты
Сила Кориолиса
3:10
Когда нет пса
Со мною вот что
2:51
МКСЗ
Созвездие Отрезок
2:50
Тахионная спираль
Соцпанк
4:00
Безвозвратные дни
Твой Цвет
3:14
Весна
Удары синтезаторов
5:04
Заплетал твои волосы ветер
Фаэрия
5:02
Не грусти
Фаэрия
4:31
Континуум
Фриссон
3:53
старые фотографии
Хрономираж
4:03
Счастливая юность
Электроника 302
3:43
Я Тебя Встречаю
Электросон
4:31
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