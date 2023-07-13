Лицензионное соглашение на использование программы для мобильных устройств, являющейся частью прикладной программы для ЭВМ плеер Gusli. Перед использованием программы, пожалуйста, ознакомьтесь с условиями нижеследующего лицензионного соглашения. Любое использование Вами программы, в том числе копирование и ее установку на свое мобильное устройство, а также использование любым иным образом, означает полное и безоговорочное принятие Вами условий настоящего лицензионного соглашения без оговорок и исключений. Если Вы не принимаете условия лицензионного соглашения в полном объёме, Вы не имеете права использовать программу в каких-либо целях.

1. Термины и определения

В Лицензионном соглашении, в отсутствие прямого указания об ином, термины использованы в следующем значении:

1.1. Программа – программа для ЭВМ плеер Gusli, предназначенная для изменения в порядках подборок композиций в помещениях/территориях заведений развлекательного (досугового) характера.

1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гусли ФМ» (ООО «Гусли ФМ», ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738, адрес: 115304, ул. Каспийская, д. 22, к. 1, стр. 5, эт./пом. 3/7, комн./оф. 18/30А), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся правообладателем Программы.

1.3. Пользователь – любое лицо, использующее Программу, независимо от прохождения процедуры регистрации.

1.4. Регистрация – процедура, в рамках прохождения которой Пользователь предоставляет Лицензиару данные по утвержденной форме регистрации для целей использования отдельных данных и команд Программы через Учетную запись.

1.5. Учетная запись – часть Программы, предназначенная для использования после Регистрации Пользователя и ввода логина и пароля.

1.6. Заведения – обособленные территории/помещения, в пределах которых осуществляется использование отдельных данных и команд Программы через Учетную запись.

1.7. Баланс – отображение количества Кредитов, в Учетной записи Пользователя, начисленных в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

1.8. Кредиты – обменные знаки, зачисляемые в обмен на оплату Пользователем лицензионного вознаграждения, на условиях настоящего Лицензионного соглашения.

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Лицензионном соглашении, имеют значение, которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

2. Общие положения

2.1. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящей Лицензией, возможно только на основании отдельного соглашения с Лицензиаром.

2.2. Пользуясь Программой, Пользователь соглашается с тем, что неотъемлемой частью настоящего Лицензионного соглашения является Политика конфиденциальности сайта «Gusli», расположенное в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/privacy-policy, а также иные документы, положения которых применяются к отношениям между Пользователем и Лицензиаром. Указанные документы (в том числе любые из их частей) могут быть изменены Лицензиаром в одностороннем порядке без какого-либо специального уведомления, новая редакция документов вступает в силу с момента их опубликования, если иное не предусмотрено новыми редакциями документов.

2.3. Лицензиар может предоставить Пользователю перевод настоящего Лицензионного соглашения с русского на другие языки, однако в случае противоречия между условиями Лицензионного соглашения на русском языке и ее переводом, юридическую силу имеет исключительно русскоязычная версия Лицензионного соглашения.

2.4. Пользователь может совершить Регистрацию в Программе совершив ряд последовательных действий для входа через технологию ОpenID или с использованием учетных записей социальных сервисов Facebook, Twitter, Вконтакте и других, в результате чего лицо становится зарегистрированным Пользователем.

2.5. Действия, совершенные Пользователем в Программе под своей Учетной записью, вход в которую был осуществлен посредством учетных данных сторонних сервисов либо авторизации с использованием номера телефона Пользователя, адреса электронной почты, будут считаться совершенными от лица Пользователя как владельца Учетной записи. Пользователь самостоятельно несет ответственность за все действия, совершенные им в Программе, а также за все действия, совершенные в Программе любыми иными лицами с использованием Учетной записи Пользователя.

2.6. Пользователь обязуется не разглашать, не передавать третьим лицам свои логин и пароль, а также предпринять все необходимые усилия для того, чтобы его логин и пароль не были доступны третьим лицам. Пользователь самостоятельно несет ответственность за сохранность своего пароля, а также за все последствия, которые могут возникнуть в результате его несанкционированного и/или иного использования. Пользователь обязан немедленно уведомить Лицензиара о любом случае несанкционированной (не разрешенной Пользователем) авторизации в Программе с использованием логина и пароля и/или о любом нарушении (подозрениях о нарушении) конфиденциальности своего пароля.

3. Предмет Лицензионного соглашения

3.1. Лицензиар на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет Пользователю право использования Программы путем изменения порядка подборки композиций в Заведениях с помощью отдельных данных и команд Программы через Учетную запись.

3.2. Пользователь выплачивает лицензионное вознаграждение Лицензиару за использование отдельных данных и команд Программы путем приобретения Кредитов, в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

3.3. Использование данных и команд Программы возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Пользователь самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

3.4. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы.

3.5. Настоящее Лицензионное соглашение, в том числе, срок предоставления права использования Программы и размер соответствующего лицензионного вознаграждения, могут изменяться Лицензиаром в одностороннем порядке в допустимых действующим законодательством пределах. Уведомление Пользователя о внесенных изменениях в условия настоящего Лицензионного соглашения публикуется на странице: https://gusli.net/docs/license-app или в интерфейсе Программы. Указанные изменения в условиях Лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Лицензиат обязан ознакомиться с действующей редакцией Лицензионного соглашения при совершении очередной оплаты лицензионного вознаграждения, либо при очередном использовании Программы. В случае, если одностороннее изменение Лицензионного соглашения в силу закона недопустимо, то такие изменения вступают в силу для Лицензиата при выражении им согласия любым способом, свидетельствующим об этом, в том числе, при совершении очередной оплаты лицензионного вознаграждения, либо при очередном использовании Программы.

3.6. Право использования Программы предоставляется Лицензиаром при условии Регистрации Пользователя и получения лицензионного вознаграждения от Пользователя. Лицензиар считается исполнившим свои обязательства по предоставлению права использования Программы в момент предоставления права использования.

4. Правила использования Программы

4.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, Пользователь не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, любых компонентов Программы и прочих данных, без письменного согласия Лицензиара.

4.2. Пользователь не имеет право воспроизводить и распространять Программу в коммерческих целях (в том числе за плату).

4.3. Пользователь не вправе изменять и/или удалять наименование Программы, знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на Лицензиара.

4.4. Лицензиар самостоятельно определяет любые правила, лимиты и ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на использование Программы в целом или в части. Указанные правила, лимиты и ограничения могут быть различными для различных категорий Пользователей.

4.5. Персональная информация, полученная Лицензиаром при использовании Пользователем Программы, обрабатывается на условиях Политики конфиденциальности Лицензиара, с учетом положений настоящего Лицензионного соглашения.

4.6. Пользователь соглашается с тем, что его персональная информация, содержащаяся в Учетной записи Пользователя, в части наименования, указанного при Регистрации, может быть общедоступной для составления рейтингов, объявления победителей в акциях и т.п., и любой Пользователь Сайта может ознакомиться с ней.

4.7. Указанная Пользователем Информация (включая персональную информацию), подлежит отображению для неограниченного круга лиц исключительно для маркетинговых целей Лицензиара. Информация, размещенная Пользователем в Программе не предназначена для ее сбора и дальнейшего распространения третьими лицами без получения у Пользователя отдельного согласия.

4.8. Персональная информация Пользователя обрабатывается в целях предоставления функциональности Программы, осуществления обратной связи по вопросам, связанным с использованием Программы, обеспечения соблюдения требований настоящего Лицензионного соглашения, а также законных интересов Лицензиара, и в иных целях, указанных в настоящем Лицензионном соглашении и Политике конфиденциальности Лицензиара.

4.9. Пользователь обязуется не размещать в Программе персональную информацию других лиц, а также не использовать персональную информацию других Пользователей, каким-либо образом, не соответствующим требованиям законодательства Российской Федерации, в целях извлечения выгоды и в любых иных целях, не соответствующих настоящему Лицензионному Соглашению.

4.10. Лицензиар может передавать номер телефона Пользователя партнеру АО «Альфабанк» при совершении (инициировании) Пользователем в Программе операции оплаты банковской картой и в целях предоставления Пользователю возможности платить сохраненной/привязанной картой.

4.11. Пользователь соглашается и подтверждает, что Лицензиар вправе осуществлять хранение истории взаимодействия с Пользователем посредством соответствующих функций Программы в целях осуществления контроля за соблюдением настоящего Лицензионного соглашения, улучшения качества функциональных возможностей Программы, а также в рамках выполнения требований законодательства и Политики конфиденциальности Лицензиара.

4.12. Ссылка на любой сайт, информация о продуктах, услугах, акциях Заведений и любая другая информация о Заведениях, размещенная в Программе, не является одобрением или рекомендацией данных продуктов (услуг, информации) со стороны Лицензиара.

5. Права и обязанности Лицензиара

5.1. Лицензиар обязуется предоставить Пользователю возможность реализации прав использования Программы в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

5.2. Возможность использования Пользователем отдельных данных и команд Программы может быть прекращена без возврата суммы лицензионного вознаграждения в случаях нарушения Пользователем условий настоящего Лицензионного соглашения.

5.3. Лицензиар имеет право отправлять Пользователю информационные, в том числе рекламные, сообщения, включая, но не ограничиваясь, по электронной почте, в виде пуш-уведомлений и смс — сообщения. Пользователь также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Пользователь вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующих команд Программы.

5.4. Лицензиар может предоставлять скидки на размер лицензионного вознаграждения за отдельные данные и команды (без уменьшения объема предоставляемых прав доступа к Программе). В указанных случаях итоговое лицензионное вознаграждение с учетом скидки доводится до сведения Пользователя в интерфейсе Программы до момента оплаты лицензионного вознаграждения. Лицензиар в одностороннем порядке определяет размер скидки, а также срок и иные условия предоставления скидки.

6. Права и обязанности Пользователя

6.1. Пользователь обязуется знакомиться с текстом настоящего Лицензионного соглашения, а также всех его последующих редакций в полном объеме.

6.2. Пользователь обязуется своевременно, в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения, выплачивать Лицензиару лицензионное вознаграждение.

6.3. Пользователь обязуется не передавать полученное по настоящему Лицензионному соглашению право использования Программы какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара.

7. Лицензионное вознаграждение

7.1. Вознаграждение за предоставление права использования отдельных данных и команд Программы зависит от объема использования Программы и рассчитывается на основании ставок вознаграждения за данные и команды, которые доводятся до сведения Пользователя при активации данных и команд в интерфейсе Программы. Оплата лицензионного вознаграждения за отдельные данные и команды Пользователем, означает его согласие с указанным в интерфейсе размером вознаграждения за данные и команды Программы.

7.2. Лицензионное вознаграждение НДС не облагается.

7.3. Оплата лицензионного вознаграждения производится Пользователем в порядке предоплаты в российских рублях в безналичном порядке, путём зачисления денежных средств на обмен кредитов, в том числе путем нажатия на кнопку «Пополнить», либо другими способами, доступными в интерфейсе Программы.

7.4. При оплате лицензионного вознаграждения Пользователем, происходит обмен денежных средств на Кредиты. Ставка, по которой осуществляется обмен денежных средств на Кредиты устанавливается Лицензиаром и доводится до сведения Пользователя в интерфейсе Программы.

7.5. При положительном значении Кредитов на Балансе, Пользователю предоставляется право ограниченное количество раз активировать отдельные данные и команды Программы. Необходимое количество Кредитов за каждую конкретную активацию данных и команд доводятся до Пользователя в интерфейсе Программы.

7.6. Размер соответствующего лицензионного вознаграждения не подлежит изменению в отношении фактически оплаченного вознаграждения за соответствующие права, при условии оплаты до момента вступления в силу новых условий.

7.7. Выбор и использование формы/способа оплаты лицензионного вознаграждения производится Пользователем по собственному усмотрению из предложенных в интерфейсе Программы способов. Безопасность, конфиденциальность, а также иные условия использования выбранных Пользователем способа/формы оплаты выходят за рамки Лицензионного соглашения и регулируются соглашениями между Пользователем и соответствующими организациями, осуществляющими прием и обслуживание платежа. Сумма вознаграждения, указанная в настоящей Лицензии, не включает комиссии за денежные переводы и иные платежи в пользу организаций, осуществляющих прием и обслуживание платежей. Указанные комиссии и иные платежи оплачиваются Пользователем самостоятельно за свой счет.

7.8. Настоящим Стороны договорились, что, если прекращение или расторжение настоящего Лицензионного соглашения произошло ранее использования отдельных данных и команд Программы, хотя такое использование было оплачено, сумма произведенной Пользователем предоплаты лицензионного вознаграждения не подлежит возврату.

7.9. В случаях, предусмотренных действующим законодательством, при оплате вознаграждения за предоставление права использования Программы в сети «Интернет» через интерфейс Программы, при возврате денежных средств, полученных в результате указанной оплаты, кассовый чек направляется на адрес электронной почты либо номер мобильного телефона, указанные Пользователем при Регистрации, либо в интерфейсе Программы.

7.10. Размер лицензионного вознаграждения в отношении отдельных данных и команд Программы определяется автоматически и может зависеть от ряда критериев, в том числе, но не ограничиваясь: региона, в котором находится Заведение, иные параметры Заведения, популярность музыкальной композиции и прочее. Размер лицензионного вознаграждения и/или необходимое количество Кредитов, доводится до Пользователя в интерфейсе Программы. При этом оплата лицензионного вознаграждения Пользователем означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с размером лицензионного вознаграждения, равно как и активация отдельных данных и команд Программы означает полное и безоговорочное согласие Пользователя с количеством списанных с Баланса Кредитов. Размер лицензионного вознаграждения считается определённым и согласованным Сторонами в момент предоплаты лицензионного вознаграждения. Количество Кредитов считается определённым и согласованным Сторонами в момент активации отдельных данных и команд Программы.

7.11. Лицензиар вправе определять (в т.ч. пересматривать) размер лицензионного вознаграждения за предоставление права использования отдельных данных и команд Программы самостоятельно в любое время до предоплаты.

8. Иные условия

8.1. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения или использования Программы, должны быть поданы и рассмотрены в суде по месту нахождения Лицензиара.

8.2. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или отдельных ее компонентов и/или данных и команд, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Пользователя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность информации о музыкальных композициях в Программе, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

8.3. Пользователь вправе использовать Программу способами, описанными в настоящем Лицензионном соглашении, на всей территории Российской Федерации, за исключением отдельных данных и команд, позволяющих изменять порядок исполнения музыкальных композиций.

8.4. Отдельные данные и команды Программы Пользователь вправе использовать в конкретном Заведении (территория Заведения), выбранным им с помощью Программы.

8.5. Настоящее Лицензионное соглашение может быть расторгнуто:

- по инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения другой Стороной условий настоящего Лицензионного соглашения с письменным уведомлением другой Стороны за 1 (один) календарный день до даты расторжения;

- по инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Пользователя по электронной почте за 1 (один) календарный день до даты расторжения, за исключением случая, когда односторонний отказ от исполнения Лицензии по инициативе Лицензиара является недопустимым в силу законодательства РФ;

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.

8.6. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Лицензионного соглашения, признанного в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности Лицензионного соглашения в целом.

8.7. Данные и команды Программы на сайте «Gusli» и в Программе могут именоваться «Заказ песен». Указанное наименование может использоваться исключительно для удобства Сторон и не влияет на толкование условий Лицензионного соглашения.

9. Ответственность сторон

9.1. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Пользователю и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Программы или отдельных её компонентов и/или данных и команд, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

9.2. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Программы, а также возможным нарушением Программой законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи по адресу: support@gusli.net.

Дата публикации: 13.07.2023 г.