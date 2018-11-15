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Фоновая музыка для паба

Самый простой способ управлять музыкой в пабе
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Как работает сервис GUSLI
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Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.

Плейлисты для паба

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в пабе
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Инди-рок для паба
Ska Punk
Рок-н-ролл для паба
Rockabilly
Рок для паба
Irish Punk
Кантри для паба
Pop Rock
Панк для паба
J-Rock
Тяжелый рок для паба
Glam Rock
Профессиональное музыкальное оформление паба

Профессиональное музыкальное оформление паба

Правильно подобранное музыкальное оформление поможет вам создать неповторимую обстановку в пабе. Музыкальные редакторы сервиса GUSLI составили более 130 подборок фоновой музыки для вашего заведения. Музыкальная коллекция содержит как легендарные шлягеры, так и популярные треки.

С помощью нашего сервиса вы сможете создать любое настроение в пабе. Мы поможем создать веселую вечеринку так и уютную атмосферу.

Привлечение новых гостей

Привлечение новых гостей

Вы можете получить бесплатную рекламную поддержку. После подключения ваш паб будет отображаться в приложении у сотни тысяч пользователей GUSLI. Вы можете размещать информацию о новых акциях, а также есть возможность проигрывать аудиорекламу в вашем пабе. Приложение для гостей бесплатно.

Дополнительная прибыль

Дополнительная прибыль

Благодаря нашему сервису, владелец может получить кешбек с каждого заказанного трека. Т.е. гость приходит в заведение заказывает любимую музыку, а вы получаете отчисления с каждого музыкального заказа.

Легкая интеграция сервиса

Легкая интеграция сервиса

Вы просто скачиваете плеер и выбираете музыкальные подборки, которые хотите слышать в своем заведении. Музыка кэшируется и при обрыве интернет соединения продолжит играть.

Как выбрать музыку для паба?

Музыка для паба должна быть атмосферной - чтобы гости запомнили ваше заведение и вернулись к вам с компанией друзей.

Какие треки подойдут для плейлиста паба лучше всего? В целом, рекомендации будут такими же как в случае с музыкой для баров.

Пабы - это в первую очередь про шумные компании и отдых, поэтому включить в плей-лист старый добрый rock’n’roll, добротную классику рока, brit, alternative, indie - это отличная идея. Живая музыка в формате рок-вечеринок с зажигательными коллективами тоже по вкусу завсегдатаям пабов.

Качественная музыка в пабе напрямую влияет на средний чек вашего заведения: если гостям понравится атмосфера, они проведут у вас больше времени и больше закажут напитков и закусок.

Поэтому доверять составление плейлиста для паба бармену - это ошибка. Его вкус скорее всего не совпадёт с пристрастиями гостей и они предпочтут отдых в другом заведении.

Если вы хотите действительно хороший плейлист для паба то имейте ввиду - персоналу это не под силу. Грамотно сочетать треки разных жанров, создать баланс из композиций разного настроения и ритма под силу только профессионалу.

Еще одна ошибка, которую совершают большинство владельцев, выбирая музыку для паба - это не учитывать интересы тех, кто приходит на бизнес-ланчи.

Дело в том, что зачастую публика которая привыкла отдыхать у вас вечером и те кто заглянул на обед - это разные люди. За обедом гости могут решать деловые вопросы; читать важные новости и это не очень удобно делать под классический плейлист любого паба.

Попробуйте побеседовать с партнером по бизнесу под хард-рок, наверняка это будет не очень комфортно.

Как лучше поступить, чтобы создать максимальный комфорт для гостей и при этом сохранить атмосферу заведения?

Мы рекомендуем наполнить дневной плейлист более легкими рок-вариациями: используйте треки из жанров indie rock, chill indie, chill rock, soft rock, pop rock, indie falk, acoustic rock, acoustic chill, brit rock.

Такая музыка для паба будет ненавязчиво поддерживать атмосферу и создавать максимальный комфорт для гостей в период бизнес-ланчей.

Для вечернего плейлиста мы рекомендуем рассматривать более динамичные жанры.

После 19 часов самое время зажигать - не бойтесь добавлять в фон немного легкого панка и современного рок-н-ролла: это создаст более зажигательную атмосферу, идеально подходящую для шумных компаний.

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