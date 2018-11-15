Фоновая музыка для паба

Как выбрать музыку для паба?

Музыка для паба должна быть атмосферной - чтобы гости запомнили ваше заведение и вернулись к вам с компанией друзей.

Какие треки подойдут для плейлиста паба лучше всего? В целом, рекомендации будут такими же как в случае с музыкой для баров.

Пабы - это в первую очередь про шумные компании и отдых, поэтому включить в плей-лист старый добрый rock’n’roll, добротную классику рока, brit, alternative, indie - это отличная идея. Живая музыка в формате рок-вечеринок с зажигательными коллективами тоже по вкусу завсегдатаям пабов.

Качественная музыка в пабе напрямую влияет на средний чек вашего заведения: если гостям понравится атмосфера, они проведут у вас больше времени и больше закажут напитков и закусок.

Поэтому доверять составление плейлиста для паба бармену - это ошибка. Его вкус скорее всего не совпадёт с пристрастиями гостей и они предпочтут отдых в другом заведении.

Если вы хотите действительно хороший плейлист для паба то имейте ввиду - персоналу это не под силу. Грамотно сочетать треки разных жанров, создать баланс из композиций разного настроения и ритма под силу только профессионалу.

Еще одна ошибка, которую совершают большинство владельцев, выбирая музыку для паба - это не учитывать интересы тех, кто приходит на бизнес-ланчи.

Дело в том, что зачастую публика которая привыкла отдыхать у вас вечером и те кто заглянул на обед - это разные люди. За обедом гости могут решать деловые вопросы; читать важные новости и это не очень удобно делать под классический плейлист любого паба.

Попробуйте побеседовать с партнером по бизнесу под хард-рок, наверняка это будет не очень комфортно.

Как лучше поступить, чтобы создать максимальный комфорт для гостей и при этом сохранить атмосферу заведения?

Мы рекомендуем наполнить дневной плейлист более легкими рок-вариациями: используйте треки из жанров indie rock, chill indie, chill rock, soft rock, pop rock, indie falk, acoustic rock, acoustic chill, brit rock.

Такая музыка для паба будет ненавязчиво поддерживать атмосферу и создавать максимальный комфорт для гостей в период бизнес-ланчей.

Для вечернего плейлиста мы рекомендуем рассматривать более динамичные жанры.

После 19 часов самое время зажигать - не бойтесь добавлять в фон немного легкого панка и современного рок-н-ролла: это создаст более зажигательную атмосферу, идеально подходящую для шумных компаний.