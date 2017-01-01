Плейлисты для заведения

Плейлисты для заведений

Составление подходящего плейлиста для заведения может занять очень много времени. К сожалению, потраченные часы могут пропасть даром – приложенные усилия не только не принесут ожидаемой прибыли, но и наоборот станут причиной убытков, связанных с судебными исками от правообладателей. Впрочем, сайт Gusli поможет решить проблему с музыкой абсолютно законным путем, исключающим любые проблемы с компаниями, которым принадлежат авторские права.

Музыка для бара

Плейлист составляется в зависимости от стилистики заведения. В пабах ставят рок, фолк, металл, панк и др. На самом деле, в заведениях этого формата играет самая разная музыка, включая различные направления электро и поп.

Впрочем, слишком тяжелая музыка в барах звучит нечасто, разве что на тематических вечеринках. Все-таки, по-настоящему тяжелый металл не располагает к отдыху в веселой компании, хотя бывают и исключения.

Музыка для кафе

В кафе фоновая музыка подбирается также с учетом дня недели, времени суток и портрета среднего посетителя. В заведениях с танцполом обычно играют позитивные и динамичные треки, которые так и зовут гостей заведения выйти и зажечь как следует. С другой стороны, в тех же самых заведениях днем может играть лаунж, легкая зарубежная "попса" и другая музыка, способствующая релаксу.

В кафе семейного формата играет легкая расслабляющая музыка. Иногда в подобных заведениях звучат детские песни.

Подключение к сайту Gusli

Музыкальная база портала Gusli включает в себя десятки музыкальных направлений и тысячи хитов, в том числе и новинки. Специально для клиентов подготовлены различные варианты плейлистов, составленные для кафе, баров, пабов, ресторанов и других развлекательных заведений. Списки композиций можно редактировать.

Зарегистрируйте аккаунт, подключите заведение и скачайте специальный плеер. Проигрыватель музыкального портала Gusli максимально прост и удобен.

Посетители заведения смогут наслаждаться любимой музыкой и заказывать треки в специальном приложении. С каждой композиции на счет заведения производятся отчисления, делающие доступ к музыкальной базе еще выгоднее.

Коллекция сайта Gusli регулярно обновляется. В базе представлены известные хиты различных жанров музыки и новинки. Подключение заведения к сайту занимает пару минут. Используйте качественную музыку в коммерческих целях абсолютно легально!