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Сборники для заведения

Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе

GUSLI: день l вечер
The Pub
Maksim Pub
Marco Polo
Романтик для двоих
Топ Чарт 100
AnyPasta
Rock | Hard Rock | Punk Rock (Part 1)
Rock | Hard Rock | Punk Rock (Part 3)
Rock | Hard Rock | Punk Rock (Part 2)
Саундтрек твоей игры
Дискография Queen
Дискография AC/DC
Love Radio
Дискография Rammstein
Авто Радио
Саундтреки
Тарантино
Французская музыка для кафе
Сборник GUSLI: утро
Дискотека 90-х
Музыка советских фильмов

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