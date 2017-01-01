Авто Радио

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Плейлист создан на основе АвтоРадио. Золотые голоса зарубежной и русской эстрады: Юрий Антонов, Стас Пьеха, Валерий Меладзе, Григорий Лепс и т.д.
Звёзды в лужах
30.02
3:06
Молодые ветра
7Б
4:25
Dancing Queen
ABBA
3:46
Livin' On The Edge
Aerosmith
6:21
Bad Ideas
Alle Farben
4:42
So Wake Me Up
Aloe Blacc
4:09
Dance With Me
Alphaville
4:01
Cancion del Mariachi
Antonio Banderas, Los Lobos
2:07
How Deep Is Your Love
Bee Gees
3:54
Heaven Is A Place On Earth
Belinda Carlisle
4:06
Sweet Sixteen
Billy Idol
4:14
A Matter Of Trust
Billy Joel
4:08
It's My Life
Bon Jovi
3:43
Don't Stop The Dance
Bryan Ferry
4:21
Мама
Burito
3:09
Взлетай
Burito
3:37
Lily Was Here
Candy Dulfer
5:23
The Blue Cafe
Chris Rea
4:46
Mmm Mmm Mmm Mmm
Crash Test Dummies
3:52
(I Just) Died In Your Arms
Cutting Crew
4:40
Soldier Of Fortune
Deep Purple
3:24
Enjoy The Silence
Depeche Mode
4:18
Your Latest Trick
Dire Straits
6:29
Blessed
Elton John
4:08
Невероятная
Emin
3:39
Девочка моя
Emin
2:46
Cose Della Vita
Eros Ramazzotti
4:48
The Final Countdown
Europe
3:58
Carrie
Europe
4:31
We Will Rock Yo
Five, Queen
3:08
Беспризорник
Hi-Fi
3:45
Need You Tonight
INXS
3:01
Could You Be Loved
Joe Cocker
4:12
Парень
LOBODA
3:57
На расстоянии
Loc-Dog
3:13
Like A Prayer
Madonna
5:40
Liberian Girl
Michael Jackson
3:52
Black Or White
Michael Jackson
4:16
She is A Maniac
Michael Sembello
4:02
Wonderwall
Oasis
4:18
One Way Or Another
One Direction
2:37
Live Is Life
Opus
4:16
Walking On The Milky Way
Orchestral Manoeuvres In The Dark
4:38
Quand Jimmy dit
Patricia Kaas
3:43
Mrs Vandebit
Paul McCartney
4:28
Domino Dancing
Pet Shop Boys
7:40
Go west
Pet Shop Boys
5:02
Don't Stop Me Now
Queen
3:29
The Show Must Go On
Queen
4:37
Hazard
Richard Marx
5:16
Right Here Waiting
Richard Marx
4:05
Между нами любовь
SEREBRO
3:11
Ooh La La in L.A.
Slade
3:51
I'll Meet You at Midnight
Smokie
3:15
Stumblin' In
Suzi Quatro, Chris Norman
3:58
You
Ten Sharp
4:33
The House Of The Rising Sun
The Animals
4:29
Girl, You'll Be a Woman Soon (From "Pulp Fiction")
The Cinematic Film Band
3:05
'74-'75
The Connells
4:37
Why do you cry?
Thomas Anders
3:39
Куда приводят мечты
Uma2rman
4:28
Ума Турман
Uma2rman
4:09
Tu
Umberto Tozzi
4:11
Credo
Zivert
3:04
Нелюбимая
А'Studio
3:24
Белая река
А'Studio
4:29
Папа, мама
А'Studio
3:28
Сердцем к сердцу
А'Studio
3:38
На юга-севера
Александр Буйнов
3:37
Утонувшее небо
Александр Буйнов
3:28
Простуженный город
Александр Иванов
3:37
Корабли
Александр Иванов
3:22
Отпускаю
Александр Маршал
4:01
Старый двор
Александр Маршал
4:19
Орел
Александр Маршал
6:39
Вещая судьба
Александр Розенбаум
3:46
Свеча горела на столе
Алла Пугачёва
4:46
Все равно
Алсу
3:41
Иногда
Алсу
4:32
Хочешь
Альбина Джанабаева
3:36
Зажигай сердце
Ані Лорак
3:33
Медленно
Ані Лорак
3:47
100 Раз
Анастасия Спиридонова
3:30
Перекресток
Андрей Макаревич
4:47
Художник Что Рисует Дождь
Анжелика Варум
4:22
В Голове
Анита Цой
3:56
Манхэттен
БАНД'ЭРОС
3:50
Как упоительны в России вечера
Белый орёл
4:08
Черное солнце
Би-2
4:49
Философский камень
Би-2
4:46
Жар-птица
Браво
3:44
Вася
Браво
3:15
Ветер знает
Браво
3:44
Стильный оранжевый галстук
Браво
3:33
Дорога к дому
Буйнов Александр
3:46
Вахтёрам
Бумбокс
4:00
Чего ты хочешь от меня
Валерий Меладзе
4:30
Белые птицы
Валерий Меладзе
3:19
Мечта
Валерий Меладзе
3:01
Далеко
Валерий Сюткин
2:03
Часики
Валерия
3:04
Капелька
Валерия
3:52
Любовь спасёт мир
Вера Брежнева
3:30
ЛюбоЛь
ВИА Гра
4:20
Бриллианты
ВИА Гра
3:25
Кто Ты Мне
ВИА Гра
4:10
Стоп! Стоп! Стоп!
ВИА Гра
3:44
Я обожаю твои цветы
Виктор Рыбин, Наталья Сенчукова
3:42
Дикий мёд
Владимир Кузьмин
4:09
5 минут от твоего дома
Владимир Кузьмин
5:23
Пороги
Владимир Кузьмин
3:59
Музыка твоих шагов
Владимир Кузьмин
4:23
Пристань твоей надежды
Владимир Кузьмин
4:40
Стюардесса по имени Жанна
Владимир Пресняков
4:03
Неземная
Владимир Пресняков
3:30
Только где ты
Владимир Пресняков (Мл.)
3:42
Прошедший день
Воскресенье
5:14
Катится
Город 312
4:02
Останусь
Город 312
3:44
Невероятный день
Город 312
3:06
Лучшее в тебе
Гости из будущего
4:08
Life Is Good
Григорий Лепс
4:38
Я поднимаю руки
Григорий Лепс
3:49
Зеркала
Григорий Лепс
3:45
Уходи красиво
Григорий Лепс
3:53
Московская ночь
Данко
4:18
Что такое осень
ДДТ
4:57
Агидель (Белая река)
ДДТ
4:56
Как Ты Была Красива
Денис Клявер
3:34
Когда ты станешь большим
Денис Клявер
3:57
Что Оставит Ветер
Денис Майданов
4:17
Обречен На Любовь
Денис Майданов
3:42
До тебя
Джанго
3:22
Отпусти
Джиган & Юля Савичева
3:17
Полуночное такси
Дима Билан
4:45
Если хочешь остаться
Дискотека Авария
4:48
Небо
Дискотека Авария
4:30
Опа
Дискотека Авария
3:34
Корабли
Дмитрий Колдун
3:42
Чувства Без Тепла
Дмитрий Колдун
3:20
Прощай, моя блондинка
Дмитрий Маликов
3:56
Все Будет
Дмитрий Маликов
2:54
Хочу
Ёлка
3:35
Остаюсь
Ёлка
3:46
Прованс
Ёлка
3:26
Грею счастье
Ёлка
3:37
А снег идет
Жанна Агузарова
2:27
Я верю в любовь
Жасмин
3:47
Клён
Женя Белоусов
4:22
Не долюбила
Зара
3:07
У Любви Свои Законы
Зара
3:47
Напитки покрепче
Звери
3:52
Виноватых бесполезно искать, Надо заново учиться любить
Звери
3:54
Я с тобой
Звери
3:24
Трава у дома
Земляне
4:37
Почему
Земфира
4:44
Город
Земфира
3:13
Я люблю
Иванушки Int.
3:45
Город, которого нет
Игорь Корнелюк
4:19
Дельфин и русалка
Игорь Николаев
3:30
Кому какая разница
Ирина Аллегрова
3:21
Люба-любовь
Ирина Дубцова
3:19
Любовь на выбывание
Катя Гордон
3:00
Маршруты
Катя Фадеева
3:19
Музыкант
Константин Никольский
5:21
Перчатки
Кристина Орбакайте
3:28
Признание
Кристина Орбакайте
3:46
Губки бантиком
Кристина Орбакайте
2:21
Начинаем Отмечать!
Ленинград
2:21
Граница
Леонид Агутин
4:00
Никому не сестра
Леонид Агутин
5:15
Ole' Ole'
Леонид Агутин
3:35
Прощай
Леонид Агутин
4:24
Одинокая луна
Лика Стар
4:15
Осень
Лицей
4:30
На Титанике
Лолита
3:54
Расскажи, как надо любить
Лолита
2:54
А зори здесь тихие
Любэ
3:35
От Волги до Енисея
Любэ
3:41
Якоря
Любэ
3:53
Давай-наяривай
Любэ
5:27
В платье белом
Ляпис Трубецкой
4:58
Яблони
Ляпис Трубецкой
5:34
Конь
Максим Леонидов
5:12
Алиса
Максим Леонидов
2:41
Потом
Маша Вебер
3:40
Она идёт по жизни, смеясь
Машина времени
2:22
Он был старше её
Машина времени
3:37
Синяя птица
Машина времени
3:16
Следуй за солнцем
Митя Фомин
4:04
Мосты
Михаил Шуфутинский
3:51
Туда
Михей и Джуманджи
4:47
Москва
Монгол Шуудан
4:50
Где ты?
Моральный кодекс
4:33
Перекрестки
Мот
3:41
Сопрано
Мот
3:29
Невеста
Мумий Тролль
3:56
Фантастика
Мумий Тролль
3:43
Скорость
Мумий Тролль
3:52
Это по любви
Мумий Тролль
2:54
Я это ты
Мурат Насыров
4:01
Вдвоём
Наргиз
3:33
Бумажные самолеты
Наталья Сенчукова
3:47
Дыхание
Наутилус Помпилиус
3:39
Караоке
Николай Басков
3:18
Ты сердце моё разбила
Николай Басков
3:26
Сердце на сердце
Николай Басков
3:14
Это здорово
Николай Носков
4:14
Игры с огнём
Ногу свело!
4:22
гавань
Ночные Снайперы
4:20
Не прощайтесь с любимыми
Олег Газманов
3:46
Есаул
Олег Газманов
4:20
Доля
Олег Газманов
5:28
Именно она
Олег Газманов
3:44
Француженка
Олег Митяев
3:12
Оружие
Пицца
3:27
Романс
Пицца
3:53
Драмы больше нет
Полина Гагарина
3:14
Восточная Песня
Премьер-Министр
3:33
В самый первый раз
Пьеха Стас
3:11
Гравитация
Родион Газманов
3:03
Танцы
Руки Вверх!
4:03
В жарких странах
Секрет
4:41
Всё это и есть любовь
Секрет
3:47
Я привык улыбаться людям
Сергей Трофимов
3:32
Лети
Сергей Трофимов
4:17
Свобода-Химера
СерьГа
4:12
А что нам надо
СерьГа
3:58
Там где далеко
СерьГа
3:29
Звезды 3000
Смысловые Галлюцинации
4:20
Я же его любила
София Ротару
4:15
Червона Рута
София Ротару
3:49
Приходи
Сплин
4:02
Моё сердце
Сплин
4:09
Там
Стас Михайлов
3:39
Моя прекрасная леди
Стас Пьеха
3:44
Снова с Новым годом
Стас Пьеха
2:53
Я с тобой
Стас Пьеха
3:44
Я тебе подарю
Стас Пьеха
3:49
Я лист
Стас Пьеха
3:17
В Самый Первый Раз
Стас Пьеха
3:11
Чудесная страна
Сурганова и оркестр
2:59
Ты в глаза мне посмотри
Таисия Повалий
3:35
Я помолюсь за тебя
Таисия Повалий
3:47
10 капель
Танцы Минус
2:54
Цветут цветы
Танцы Минус
4:15
Прогноз погоды
Трофим
4:07
ЧБ
Трофим)
3:56
Не родись красивой
Фабрика
4:14
Про любовь
Фабрика
3:32
Улетай, туча
Филипп Киркоров
4:09
Жестокая любовь
Филипп Киркоров
3:46
Полетели
Филипп Киркоров
3:54
Просто подари
Филипп Киркоров
3:55
Стеснение пропало
Филипп Киркоров
3:32
Белое платье
Чай вдвоём
4:13
Поплачь о нем
ЧайФ
6:19
Оранжевое настроение
ЧайФ
3:48
Я рисую на окне
ЧайФ
3:58
Ангел
ЧайФ
3:46
Самая любимая
Челси
3:33
О любви
Чиж & Co
4:42
Не бойся
Юлия Савичева
3:23
Берегите женщин
Юрий Антонов
4:25
О тебе и обо мне
Юрий Антонов
3:30
Я иду тебе навстречу
Юрий Антонов
3:43
О нём
Юта
3:39
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