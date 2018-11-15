Arabic Deep для кальянной
Фоновая музыка для кальянной
Самый простой способ управлять музыкой в кальянной
Как работает сервис GUSLI
Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.
Плейлисты для кальянной
- Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в кальянной
- Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
- Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
С нами работают лучшие заведения
3 500
заведений
470
городов
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Более 3 500 заведений успешно пользуются нашим сервисом, повышая лояльность гостей и радуя качественным музыкальным контентом. Подключите сервис буквально за несколько минут!