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Фоновая музыка для кальянной

Самый простой способ управлять музыкой в кальянной
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Как работает сервис GUSLI
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Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.

Плейлисты для кальянной

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в кальянной
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Arabic Deep для кальянной
Electropop
Chillout для кальянной
Retro Dance
Ночной клуб
Classic Lounge
Deep House для кальянной
Deep Lounge
Jazz Lounge для кальянной
Souful House
Спокойная музыка для кальянной
Techno Minimal
Идеальная музыка для кальянной

Идеальная музыка для кальянной

Одной из важных составляющих успешной кальянной является правильно подобранная музыка. Именно музыка создает атмосферу, которая непосредственно влияет на настроение гостей. Опытные музыкальные редакторы нашего сервиса с особой тщательностью составили множество лаунж подборок для вашей кальянной.

Автоматизированный сервис

Автоматизированный сервис

Скачайте плеер, выберите музыкальные подборки, а все остальное наш сервис сделает за вас. Даже если интернет соединение неожиданно прервется, песня будет продолжать играть. По всем интересующим вопросам обращайтесь в техподдержку 24/7.

Дополнительные рекламные возможности

Дополнительные рекламные возможности

Подключите кальянную к нашему сервису и бесплатно размещайте акции и новости заведения. Они будут отображаться в мобильном приложении GUSLI, где их увидят сотни тысяч потенциальных гостей.

С нами работают лучшие заведения

3 500
заведений
470
городов

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Более 3 500 заведений успешно пользуются нашим сервисом, повышая лояльность гостей и радуя качественным музыкальным контентом. Подключите сервис буквально за несколько минут!