Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ плеер Gusli (далее – Лицензионное соглашение). Перед использованием программы, необходимо ознакомиться с условиями нижеследующего лицензионного соглашения.

1. Термины и определения

В Лицензионном соглашении, в отсутствие прямого указания об ином, термины использованы в следующем значении:

1.1. Программа – программа для ЭВМ «плеер Gusli», плеер для проигрывания подборок композиций в Заведениях, а также для изменения в порядках подборок композиций в Заведениях.

1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гусли ФМ» (ООО «Гусли ФМ», ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738, адрес: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 22, к. 1, стр. 5, этаж 3, пом. 7, ком. 18, оф. 30А), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся правообладателем Программы.

1.3. Лицензиат– юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший условия (Акцепт) настоящего Лицензионного соглашения, который осуществляет деятельность на территории/в помещении(ях) Заведения(й), принадлежащего(их) ему на праве собственности, аренды или ином вещном, или обязательственном праве.

1.4. Личный кабинет– программный интерфейс взаимодействия Лицензиара с Лицензиатом в рамках отдельных соглашений, содержащий информацию о Лицензиате, данные статистики и иную информацию, а также предоставляющий возможность удаленного взаимодействия сторон, доступный Лицензиату после авторизации с использованием логина и пароля на сайте «Gusli», либо иным способом.

1.5. Заведения – разрешенная территория использования Программы, обособленные территории/помещения развлекательного (досугового) характера, в пределах которых осуществляется использование Программы.

1.6. Акцепт (Принять) – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий настоящего Лицензионного соглашения, на условиях, изложенных в нем.

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Лицензионном соглашении, имеют значение, которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

2. Предмет Лицензионного соглашения

2.1. Лицензиар на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет Лицензиату право использования Программы, в том числе способами, предусмотренной отдельными соглашениями между Лицензиаром и Лицензиатом в объеме и с учетом ограничений, предусмотренных настоящим Лицензионным соглашением, а также интерфейсом Программы.

2.2. Использование Программы возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Лицензиат самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

2.3. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы.

2.4. Использование Программы на условиях настоящего Лицензионного соглашения осуществляется безвозмездно, отчет об использовании Программы не предоставляется. Условие настоящего Лицензионного соглашения не применяется и Лицензиат не вправе на него рассчитывать в случаях предоставления Лицензиаром права третьему лицу распространять Программу за плату (возмездно).

2.5. В случае распространения Программы за плату третьим лицом, которого Лицензиар наделил соответствующим правом, несмотря на любые условия соглашений между Лицензиаром и Лицензиатом, Лицензиат использует Программу в соответствии с настоящим Лицензионным соглашением, только в той части, в которой оно не противоречит договору на использование Программы между Лицензиатом и таким третьим лицом.

2.6. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, осуществляется на основании отдельных соглашений между Лицензиаром и Лицензиатом.

2.7. Получая право использования или используя Программу любым способом, Лицензиат выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензионного соглашения.

2.8. Настоящее Лицензионное соглашение, в том числе, срок предоставления права использования Программы, безвозмездность использования Программы, могут изменяться Лицензиаром в одностороннем, безоговорочном порядке. Уведомление Лицензиата о внесенных изменениях в условия настоящего Лицензионного соглашения публикуется на странице: https://gusli.net/docs/license-lk или в интерфейсе Программы. Указанные изменения в условиях Лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Лицензиат обязан ознакомиться с действующей редакцией Лицензионного соглашения при совершении очередной авторизации в Личном кабинете, либо при очередном использовании Программы, путем посещения Личного кабинета.

2.9. Используя Программу, Лицензиат соглашается с тем, что неотъемлемой частью настоящего Лицензионного соглашения являются документы, условия которых в полной мере распространяются на использование Программы, в том числе «Пользовательское соглашение сайта «Gusli», размещенное в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

2.10. Право использования Программы предоставляется Лицензиаром при условии установки дистрибутива Программы, в этот момент Лицензиар считается исполнившим свои обязательства по предоставлению права использования Программы.

3. Пределы использования Программы

3.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, Лицензиат не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, любых компонентов Программы и прочих данных, без письменного согласия Лицензиара.

3.2. Лицензиат не имеет право распространять Программу в коммерческих целях (в том числе за плату), без согласия Лицензиара.

3.3. Лицензиат не имеет права распространять Программу в виде, отличном от того, в котором он её получил, без письменного согласия Лицензиара.

3.4. Лицензиат не вправе изменять и/или удалять наименование Программы, знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на Лицензиара.

3.5. Лицензиар самостоятельно определяет любые правила, лимиты и ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на использование Программы. Указанные правила, лимиты и ограничения могут быть различными для различных категорий Лицензиатов.

3.6. Размещение Лицензиатом информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения в Программе ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Лицензиаром права Лицензиата и/или предоставление Лицензиаром Лицензиату права на какое-либо использование, в том числе изображений, объектов интеллектуальной собственности третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и любые последствия такого использования, равно как и за содержание рекламной и любой иной информации, и его соответствие требованиям законодательства РФ Лицензиат несет самостоятельно в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

3.7. Внешний вид (формат, размеры, характер изображений и иные параметры) рекламной и любой иной информации должен соответствовать параметрам, указанным непосредственно в интерфейсе Программы.

4. Права и обязанности Лицензиара

4.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату возможность реализации прав использования Программы в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

4.2. Лицензиар вправе:

4.2.1. Прекратить возможность использования Лицензиатом Программы в случае любого нарушения им условий настоящего Лицензионного соглашения, в том числе принятых на себя Лицензиатом гарантий, и/или Пользовательского соглашения сайта «Gusli», размещенного в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

4.2.2. Безвозмездно и бессрочно использовать любым законным способом размещенную Лицензиатом в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информацию, предусмотренную п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения, для целей исполнения настоящего Лицензионного соглашения.

4.2.3. Самостоятельно и без уведомления Лицензиата удалить размещенную Лицензиатом в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информацию предусмотренную п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения в случае: (а) если относительного таких данных у Лицензиара имеются или, по мнению Лицензиара, могут появиться жалобы со стороны третьих лиц или других Лицензиатов; (б) если размещение Лицензиатом такой информации нарушает условия настоящего Лицензионного соглашения и/или Пользовательского соглашения сайта «Gusli», размещенного в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

4.2.4. Отправлять Лицензиату информационные, в том числе рекламные, сообщения, включая, но не ограничиваясь, по электронной почте, в виде пуш-уведомлений и смс — сообщения. Лицензиат также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Лицензиат вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующих команд Программы.

4.2.5. По своему усмотрению, в любое время (в рабочие часы Заведения) и в любой последовательности, а также периодичности, использовать Программу в Заведении.

5. Права и обязанности Лицензиата

5.1. Лицензиат вправе:

5.1.1. Использовать Программу в порядке и на условиях настоящего Лицензионного соглашения.

5.1.2. Размещать в мобильном приложении «Gusli», на безвозмездной основе информацию о себе, своих товарах, работах и услугах, в том числе товарные знаки, обозначения, фирменные наименования, информацию об акциях, мероприятиях и т.п. Под размещением также понимается публичное исполнение рекламы и иной информации, посредством Программы. За размещение рекламы и информации, предусмотренной настоящим пунктом, всю ответственность несет Лицензиат.

5.2. Лицензиат обязан:

5.2.1. Ознакомиться с текстом настоящего Лицензионного соглашения до момента его Акцепта (Принятия).

5.2.2. Не передавать полученное по настоящему Лицензионному соглашению право использования Программы какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара.

5.2.3. Не размещать в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информацию, предусмотренную п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения с использованием объектов/информационных материалов, нарушающих предусмотренные законодательством права третьих лиц или неопределенного круга лиц (в том числе, но не ограничиваясь, заимствованные без получения согласия правообладателя материалы, в том числе фотографии, тексты и др), а также с нарушением законодательства РФ о рекламе.

5.2.4. Заключать и исполнять настоящее Лицензионное соглашение только при наличии всех необходимых прав и полномочий. Лицо, Акцептировавшее настоящее Лицензионное соглашение, гарантирует наличие необходимых прав и полномочий.

6. Иные условия

6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или отдельных ее компонентов и/или данных и команд, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность данных, Программы, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

6.2. Лицензиат вправе использовать Программу способами, описанными в настоящем Лицензионном соглашении, в пределах территории/помещении(ях) Заведения(й), указанного(ых) им в Учетной записи.

6.3. Настоящее Лицензионное соглашение действует с момента Акцепта Лицензиатом, до расторжения или прекращения в соответствие с условиями Лицензионного соглашения.

6.4. Лицензиат производит Акцепт Лицензионного соглашения путем нажатия кнопки «Принять» в интерфейсе Программы или на сайте «Gusli».

6.5. Лицензионное соглашение может быть расторгнуто:

- По инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения другой Стороной условий Лицензионного соглашения с письменным уведомлением другой Стороны за 1 (один) календарный день до даты расторжения.

- По инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Лицензиата по электронной почте за 1 (один) календарный день до даты расторжения.

6.6. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Лицензионного соглашения, признанные в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности Лицензионного соглашения в целом.

6.7. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения или использования Программы, должны быть поданы и рассмотрены в Арбитражном суде города Москвы.

6.8. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Программы или отдельных её компонентов и/или данных и команд, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

6.9. Лицензиар не несет ответственности за публичное исполнение музыкальных произведений и фонограмм в Заведениях, осуществляемое посредством Программы перед правообладателями и организациями по коллективному управлению правами. Лицензиат самостоятельно заключает необходимые договоры, выплачивает вознаграждение за публичное исполнение музыкальных произведений и фонограмм и направляет соответствующие отчеты вышеуказанным лицам.

6.10. Лицензиат несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности, о конкуренции, о рекламе, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы размещенной в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения, иные действия, осуществляемые им в рамках Лицензионного соглашения; б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве пользователя сайта «Gusli», а также иных предоставляемых им сведений.

6.11. Принимая во внимание условия п. 6.12. Лицензионного соглашения, Лицензиат обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении размещенной в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Лицензиару в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения. В случае если содержание, форма и/или размещение в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения явилось основанием для предъявления к Лицензиару предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Лицензиат обязуется незамедлительно по требованию Лицензиара предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Лицензиару в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Лицензиару вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения.

6.12. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Программы, а также возможным нарушением Программой законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи по адресу: support@gusli.net

Дата публикации: 01.10.2024 г.