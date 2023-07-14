1. Предмет регулирования настоящей политики конфиденциальности

Настоящая политика конфиденциальности (далее — Политика) действует в отношении всей информации, включая персональные данные в понимании законодательства РФ (далее — «Персональная информация»), которую ООО «Гусли ФМ» (ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738) (далее – Оператор) и/или его аффилированные лица, в том числе агенты и представители, действующие на основании соответствующих договоров (далее – Партнеры), могут получить о пользователе в процессе использования им сайта gusli.net, комплекса программ для ЭВМ: Учетная запись агента, Учетная запись заведения, плеер Gusli, мобильного приложения, являющегося частью указанной программы (далее – Сервис), принадлежащих Оператору. Оператор может также получать Персональную информацию от Партнеров, из других источников с общедоступными персональными данными. В соответствующих случаях передача Персональной информации возможна только в случаях, установленных применимым законодательством.

Использование Сервиса может регулироваться дополнительными условиями, которые могут вносить в настоящую Политику изменения и/или дополнения, и/или иметь специальные условия в отношении персональной информации, размещенные в соответствующих разделах документов.

2. Персональная информация

Персональная информация, предоставляется в процессе работы Сервиса, когда пользователем осуществляется регистрация/вход в учетную запись. Оператор не проверяет предоставленную Персональную информацию за исключением случаев, предусмотренных Лицензионными соглашениями и не может делать вывод о ее достоверности, а также о том, обладает ли пользователь достаточной правоспособностью/полномочиями для предоставления Персональной информации. Оператор исходит из того, что пользователь предоставляет достоверную и достаточную Персональную информацию, а также своевременно обновляет ее.

Сбору подлежат следующие категории Персональной информации в процессе использования Сервиса:

(i) Персональная информация, предоставленная при регистрации (создании учетной записи), такая как имя, номер телефона, адрес электронной почты;

(ii) дата и время осуществления доступа к Сервисам;

(iii) информация об активности во время использования Сервиса;

(iv) информация о геолокации;

(v) иная информация о пользователе, необходимая для обработки в соответствии с условиями, Лицензионных соглашений, регулирующих использование Сервиса;

(vi) информация, полученная от Партнеров в соответствии с условиями соглашений, заключенных при их содействии;

(vii) данные платежных карт, иная платежная информация, предоставленная пользователем, а также полученная от Партнеров или иных лиц, участвующих в проведении платежной операции с использованием Сервиса и/или в связи с получением Оператором лицензионного вознаграждения.

Оператор использует файлы cookie.

3. Цели обработки Персональной информации

Оператор обрабатывает Персональную информацию в следующих случаях:

(i) обработка необходима для исполнения заключенных/заключаемых Лицензионных соглашений;

(ii) обработка необходима для соблюдения установленных законодательством обязательств;

В указанных случаях без предоставления Персональной информации Оператор не имеет возможности предоставить право пользоваться Сервисом, использование Сервисом может быть приостановлено.

Обработка Персональной информации осуществляется в целях, указанных в настоящей Политике, обработке подлежит та Персональная информация, которая имеет отношение к достижению таких целей. Обработка Персональной информации осуществляется для следующих целей:

(i) предоставление доступа к Сервису;

(ii) предоставление доступа к учетной записи;

(iii) осуществление связи с пользователем для направления уведомлений, запросов и информации, относящейся к работе Сервиса, выполнения Лицензионных соглашений;

(iv) защита прав пользователя и прав Оператора;

(v) проверка благонадежности и достоверности информации предоставляемой пользователем при заключении Лицензионных соглашений с использованием Сервиса;

(vi) организация приема платежей, осуществленных в целях оплаты лицензионного вознаграждения Оператора.

4. Защита Персональной информации

Персональная информация обрабатывается автоматически без доступа к ним работников Оператора. В случае если доступ необходим, то он предоставляется работникам Оператора, которые нуждаются в этом для выполнения Лицензионных соглашений.

Оператор осуществляет технические и организационные меры для защиты Персональной информации от несанкционированного, случайного или незаконного уничтожения, потери, изменения, недобросовестного использования, раскрытия или доступа, а также иных незаконных форм обработки.

5. Срок обработки Персональной информации

Оператор хранит Персональную информацию в течении всего времени, которого необходимо для достижения цели, для которой она была собрана, или для соблюдения требований законодательства и нормативных актов.

Если иное не предусмотрено законодательством РФ или Лицензионными соглашениями Персональная информация будет храниться Оператором до момента удаления учетной записи.

Пользователь может самостоятельно удалить Персональную информацию из Сервиса, через соответствующий интерфейс (где это применимо).

6. Права лиц, предоставивших Персональную информацию

Пользователь, предоставивший Персональную информацию имеет право на доступ к ней в Сервисе, в соответствии с настоящей Политикой.

Пользователь вправе в любое время вносить изменения в Персональную информацию в учетной записи на условиях, предусмотренных Лицензионными соглашениями и настоящей Политикой.

Пользователь вправе:

• ознакомиться с информацией, которую обрабатывает Оператор, в том числе посредством учетной записи;

• требовать удаления Персональной информации или ее части, а также отзывать согласие на обработку персональной информации;

• требовать ограничений на обработку Персональной информации;

В случаях, предусмотренных законодательством РФ, пользователь может также обладать другими правами, не указанными выше

При использовании Сервиса передача Персональной информации пользователем осуществляется c его согласия, выражающего свободную волю и интерес, (в том числе, на основании Лицензионного соглашения).

7. Обновление настоящей Политики

В настоящую Политику могут быть внесены изменения. Оператор имеет право вносить изменения по своему усмотрению, в том числе, но не ограничиваясь, в случаях, когда соответствующие изменения связаны с изменениями в законодательстве РФ, а также когда соответствующие изменения связаны с изменениями в работе Сервиса.

Дата публикации: 14.07.2023 г.