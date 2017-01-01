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8 800 333-10-55
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Музыкальный сервис для заведений

  • 20 000 часов стильной музыки любого формата
  • 5 500 заведений пользуются нашим сервисом ежедневно
  • 700 000 пользователей приложения узнают о вас
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Как работает сервис GUSLI
Подробнее
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Как работает сервис GUSLI
Подробнее

Почему выбирают нас

Музыка
Профессиональное музыкальное оформление для вашего бизнеса
Лояльность
Бесплатное приложение для ваших гостей с возможностью заказа музыки
Аудиореклама
Бесплатный источник рекламы в вашем заведении
Кешбэк
Возможность получать отчисления с каждого трека заказанного гостями
Техподдержка
Наши специалисты оказывают техническую поддержку 24/7
Отчетность
Возможность автоматической выгрузки отчетов для РАО и ВОИС
Музыка
Профессиональное музыкальное оформление для вашего бизнеса
Лояльность
Бесплатное приложение для ваших гостей с возможностью заказа музыки
Аудиореклама
Бесплатный источник рекламы в вашем заведении
Кешбэк
Возможность получать отчисления с каждого трека заказанного гостями
Техподдержка
Наши специалисты оказывают техническую поддержку 24/7
Отчетность
Возможность автоматической выгрузки отчетов для РАО и ВОИС

Как это работает?

Регистрируйте заведение
Настройте музыку под свой формат
Скачайте и запустите плеер
Наслаждайтесь музыкой
Получайте отчисления с заказанных треков
Регистрируйте заведение
Настройте музыку под свой формат
Скачайте и запустите плеер
Наслаждайтесь музыкой
Получайте отчисления с заказанных треков

Идеальная музыка

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Уютное кафе
Пенный ПАБ
Вкусная пиццерия
Дымная кальянная
Любимый магазин
Продвинутый фитнес

С нами работают лучшие заведения

3 500
заведений
470
городов

Заказ музыки в вашем заведении

  • Людей порадует возможность заказать любимую песню, они будут приходить к вам чаще и сидеть у вас дольше
  • Они больше не отвлекают персонал от работы просьбами включить их любимую песню
  • С каждой заказанной песни вы будете получать отчисления

Что говорят о нас

Хочу сказать спасибо сервису GUSLI, который у нас работает уже больше полугода. Крайне удобно пользоваться, удобно редактировать все плейлисты. Что самое важное, я уже не ставлю сам любимые композиции гостей. Они это делают самостоятельно через приложение Гусли. Поэтому часть таких обязанностей, как поставим мою песню, с барменов снимается, а для моей работы это, на самом деле, очень важно. Поэтому, ребята, отдельное Вам спасибо!
Кирилл
The Templet Bar
Мы уже давно пользуемся сервисом GUSLI, и от нас, и от гостей только положительные отзывы. Как говорится, ты не только то, что ты ешь, но и то, что ты слушаешь. Гости в восторге от того, что могут заказать песни, которые им нравятся. И персонал часто заказывает любимые песни. Большой выбор различных жанров, музыки на любой вкус и цвет. В общем одни плюсы.
Екатерина
СПБ
Всё больше и больше заведений, баров и ресторанов, подключается к системе GUSLI. Это очень удобно. Удобство сервиса для кафе, баров и ресторанов, заключается в том, что у вас есть собственный плеер для воспроизведения музыки. А удобство для посетителей заключается в том, что каждый посетитель может сам заказать свою любимую песню с помощью приложения. Гусли - управляй музыкой в нашем заведении сам.
MC ZHAN
CHEDDAR

Контакты

8 800 333-10-55
support@gusli.net
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