Мы уже давно пользуемся сервисом GUSLI, и от нас, и от гостей только положительные отзывы. Как говорится, ты не только то, что ты ешь, но и то, что ты слушаешь. Гости в восторге от того, что могут заказать песни, которые им нравятся. И персонал часто заказывает любимые песни. Большой выбор различных жанров, музыки на любой вкус и цвет. В общем одни плюсы.

Екатерина СПБ