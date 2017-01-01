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Музыкально-маркетинговый сервис для вашего бизнеса

Фоновая музыка для различных заведений

Найдите подходящую музыку для своего бизнеса

Музыка для бара
Увеличивайте средний чек за счет интерактивности сервиса
Музыка для паба
Создайте неповторимую музыкальную атмосферу
Музыка для кафе
Планируйте музыку в вашем заведении так, как вам нужно
Музыка для ресторана
Привлекайте новых гостей в ваше заведение
Музыка для кальянной
Используйте дополнительные рекламные возможности сервиса
Музыка для кофейни
Контролируйте настроение ваших гостей в течение дня
Музыка для бара
Увеличивайте средний чек за счет интерактивности сервиса
Музыка для паба
Создайте неповторимую музыкальную атмосферу
Музыка для кафе
Планируйте музыку в вашем заведении так, как вам нужно
Музыка для ресторана
Привлекайте новых гостей в ваше заведение
Музыка для кальянной
Используйте дополнительные рекламные возможности сервиса
Музыка для кофейни
Контролируйте настроение ваших гостей в течение дня

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЕРВИС GUSLI

Когда люди приходят отдохнуть в ресторан или бар, они, как правило, желают слышать именно ту музыку, которую они любят. Но как сделать так, чтобы все остались довольны? Кроме того, именно музыка создает неповторимую индивидуальную атмосферу каждого заведения. Создатели сервиса GUSLI понимают это. Они подготовили для вас сервис, который решает множество проблем, связанных с музыкальным оформлением заведения. Gusli – это новое слово в мире ресторанного бизнеса и развлечений.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ GUSLI?

Это сервис, который предлагает готовые музыкальные подборки, которые можно настраивать по вашему желанию или по типу заведения. Это существенно сэкономит ваше время и упростит работу. Вам больше не нужно думать, где взять фоновую музыку для своего заведения и переживать об авторских правах — GUSLI предоставят все решения под ключ! А с помощью приложения для клиентов гости смогут сами заказывать музыку в заведении.

Теперь подробнее: сервис GUSLI имеет огромную музыкальную базу и формирует подборки песен нужного музыкального стиля. Но в чем же его удобство и отличие от других подобных сервисов в интернете?

Раньше гости в барах просто не имели возможности заказывать музыку. Или же бармену приходилось отвлекаться, чтобы найти и поставить ту или иную песню по просьбе гостя.

Как это работает?

Регистрируйте заведение
Настройте музыку под свой формат
Скачайте и запустите плеер
Наслаждайтесь музыкой
Получайте отчисления с заказанных треков
Регистрируйте заведение
Настройте музыку под свой формат
Скачайте и запустите плеер
Наслаждайтесь музыкой
Получайте отчисления с заказанных треков

GUSLI - ЭТО ВАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.

Что же такого в том, что посетители скачали приложение? Увеличит ли это кассу? — ДА.

Гости приходят к вам отдыхать и развлекаться. Вы можете разместить информацию о новом развлечении, например, на буклетах, там, где гости ее увидят. Людей порадует возможность заказать любимую песню, они будут приходить к вам чаще и сидеть у вас дольше. Они больше не отвлекают персонал от работы просьбами включить их любимую песню, и благодаря этому сервис заведения становится только лучше.

И поскольку гости останутся довольны и получат приятные впечатления, отдыхая у вас, они непременно расскажут о вашем заведении друзьям и приведут их к вам!
Таким образом, вы получаете увеличение чека, лояльность посетителей и приток новых гостей, а также дополнительный заработок в виде оплаченных заказов песен.

С нами работают лучшие заведения

3 500
заведений
470
городов

Фоновая музыка играет во всех заведениях, даже в колонках фудтраков - чтобы создать между клиентами и шумом улицы звуковую “ширму”. Кроме того «завлекающая» музыка, которую слышно за пределами здания, позволяет привлечь дополнительный трафик.

Правильно подобранная музыка в кафе сразу создает нужное настроение в заведении и влияет на средний чек - это неоднократно становилось предметом исследований

Например, в ходе исследований выяснилось, что ритмичные треки побуждают посетителей быстрее есть и освобождать столики, а вот медленная музыка в кафе - напротив, мотивирует проводить в заведении больше времени и заказывать больше блюд и напитков.

Музыкальное сопровождение при правильном подходе может работать как самостоятельный маркетинговый инструмент - В Америке еще с конца 90-х годов проводилась масса исследований, в том числе и с использованием аппарата МРТ, позволяющего отследить влияние музыки на человека.

В ходе этих исследований выяснилось, что восприятие клиентами заведения непосредственно связано с восприятием музыки, играющей в заведении - например если музыка была динамичной то заведение тоже называли “бодрящим” (A. Норс, Д. Харгривс и Д. МкКендрик, 1998).

Еще одно интересное исследование (которое провели шведские маркетологи) показало, что фоновая музыка в кафе может увеличить прибыль на 10% - но правда только в том случае когда она полностью соответствует имиджу заведения.

Для того чтобы использовать музыку в кафе как рычаг для увеличения прибыли важно не доверять музыкальное оформление персоналу, а воспользоваться услугами профессионалов. Только в этом случае вы можете быть уверены что треки будут подходить друг к другу и ваши гости не будут страдать от музыкального “винегрета” и перепадов громкости.

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