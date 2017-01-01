Фоновая музыка играет во всех заведениях, даже в колонках фудтраков - чтобы создать между клиентами и шумом улицы звуковую “ширму”. Кроме того «завлекающая» музыка, которую слышно за пределами здания, позволяет привлечь дополнительный трафик.
Правильно подобранная музыка в кафе сразу создает нужное настроение в заведении и влияет на средний чек - это неоднократно становилось предметом исследований
Например, в ходе исследований выяснилось, что ритмичные треки побуждают посетителей быстрее есть и освобождать столики, а вот медленная музыка в кафе - напротив, мотивирует проводить в заведении больше времени и заказывать больше блюд и напитков.
Музыкальное сопровождение при правильном подходе может работать как самостоятельный маркетинговый инструмент - В Америке еще с конца 90-х годов проводилась масса исследований, в том числе и с использованием аппарата МРТ, позволяющего отследить влияние музыки на человека.
В ходе этих исследований выяснилось, что восприятие клиентами заведения непосредственно связано с восприятием музыки, играющей в заведении - например если музыка была динамичной то заведение тоже называли “бодрящим” (A. Норс, Д. Харгривс и Д. МкКендрик, 1998).
Еще одно интересное исследование (которое провели шведские маркетологи) показало, что фоновая музыка в кафе может увеличить прибыль на 10% - но правда только в том случае когда она полностью соответствует имиджу заведения.
Для того чтобы использовать музыку в кафе как рычаг для увеличения прибыли важно не доверять музыкальное оформление персоналу, а воспользоваться услугами профессионалов. Только в этом случае вы можете быть уверены что треки будут подходить друг к другу и ваши гости не будут страдать от музыкального “винегрета” и перепадов громкости.