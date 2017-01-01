Когда люди приходят отдохнуть в ресторан или бар, они, как правило, желают слышать именно ту музыку, которую они любят. Но как сделать так, чтобы все остались довольны? Кроме того, именно музыка создает неповторимую индивидуальную атмосферу каждого заведения. Создатели сервиса GUSLI понимают это. Они подготовили для вас сервис, который решает множество проблем, связанных с музыкальным оформлением заведения. Gusli – это новое слово в мире ресторанного бизнеса и развлечений.

ЧТО ЖЕ ТАКОЕ GUSLI?

Это сервис, который предлагает готовые музыкальные подборки, которые можно настраивать по вашему желанию или по типу заведения. Это существенно сэкономит ваше время и упростит работу. Вам больше не нужно думать, где взять фоновую музыку для своего заведения и переживать об авторских правах — GUSLI предоставят все решения под ключ! А с помощью приложения для клиентов гости смогут сами заказывать музыку в заведении.

Теперь подробнее: сервис GUSLI имеет огромную музыкальную базу и формирует подборки песен нужного музыкального стиля. Но в чем же его удобство и отличие от других подобных сервисов в интернете?

Раньше гости в барах просто не имели возможности заказывать музыку. Или же бармену приходилось отвлекаться, чтобы найти и поставить ту или иную песню по просьбе гостя.