Лицензионное соглашение на использование программы для ЭВМ Учетная запись заведения. Перед использованием программы, необходимо ознакомиться с условиями нижеследующего лицензионного соглашения.

1. Термины и определения

В Лицензионном соглашении, в отсутствие прямого указания об ином, термины использованы в следующем значении:

1.1. Программа – программа для ЭВМ Учетная запись заведения, предназначенная для контроля использования программы для ЭВМ «плеер Gusli» (трафика) в помещениях/территориях заведений развлекательного (досугового) характера.

1.2. Лицензиар – Общество с ограниченной ответственностью «Гусли ФМ» (ООО «Гусли ФМ», ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738, адрес: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 22, корп. 1, стр. 5, эт. 3, пом. 7, комн. 18, оф. 30А), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся правообладателем Программы.

1.3. Лицензиат – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший условия (Акцепт) настоящего Лицензионного соглашения, который осуществляет деятельность на территории/в помещении(ях) Заведения(й), принадлежащего(их) ему на праве собственности, аренды или ином вещном, или обязательственном праве.

1.4. Учетная запись – часть Программы, предназначенная для информирования Лицензиата и возможности использования специальных данных и команд.

1.5. Заведения – обособленные территории/помещения развлекательного (досугового) характера, в пределах которых осуществляется использование Программы.

1.6. Акцепт (Принять) – полное и безоговорочное принятие Лицензиатом условий настоящего Лицензионного соглашения, на условиях, изложенных в нем.

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Лицензионном соглашении, имеют значение, которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

2. Предмет Лицензионного соглашения

2.1. Лицензиар на условиях простой (неисключительной) лицензии предоставляет Лицензиату право использования Программы путем получения информации об использовании программы для ЭВМ «плеер Gusli» (трафика), предусмотренной отдельными соглашениями между Лицензиаром и Лицензиатом в Учетной записи, в объеме и с учетом ограничений, предусмотренных Лицензией, а также интерфейсом Программы.

2.2. Использование Программы возможно только при наличии доступа к сети Интернет. Лицензиат самостоятельно получает и оплачивает такой доступ на условиях и по тарифам своего оператора связи или провайдера доступа к сети Интернет.

2.3. Действие настоящего Лицензионного соглашения распространяется на все последующие обновления/новые версии Программы.

2.4. Использование Программы на условиях настоящего Лицензионного соглашения осуществляется безвозмездно. Использование Программы на условиях и способами, не предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, осуществляется на основании отдельных соглашений между Лицензиаром и Лицензиатом.

2.5. Получая право использования или используя Программу любым образом, Лицензиат выражает свое полное и безоговорочное согласие со всеми условиями Лицензионного соглашения.

2.6. Настоящее Лицензионное соглашение, в том числе, срок предоставления права использования Программы, могут изменяться Лицензиаром в одностороннем, безоговорочном порядке. Уведомление Лицензиата о внесенных изменениях в условия настоящего Лицензионного соглашения публикуется на странице: https://gusli.net/docs/license-lk или в интерфейсе Программы. Указанные изменения в условиях Лицензионного соглашения вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Лицензиат обязан ознакомиться с действующей редакцией Лицензионного соглашения при совершении очередной авторизации в Учетной записи, либо при очередном использовании Программы.

2.7. Используя Программу, Лицензиат соглашается с тем, что неотъемлемой частью настоящего Лицензионного соглашения являются следующие документы, условия которых в полной мере распространяются на использование Программы, в том числе «Пользовательское соглашение сайта «Gusli», размещенное в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

2.8. Право использования Программы предоставляется Лицензиаром при условии регистрации Учетной записи Лицензиата на сайте «Gusli», в этот момент Лицензиар считается исполнившим свои обязательства по предоставлению права использования Программы.

3. Пределы использования Программы

3.1. За исключением использования в объёмах и способами, прямо предусмотренными настоящим Лицензионным соглашением, Лицензиат не имеет права изменять, декомпилировать, дизассемблировать, дешифровать и производить иные действия с объектным кодом Программы, имеющие целью получение информации о реализации алгоритмов, используемых в Программе, создавать производные произведения с использованием Программы, а также осуществлять (разрешать осуществлять) иное использование Программы, любых компонентов Программы и прочих данных, без письменного согласия Лицензиара.

3.2. Лицензиат не имеет право распространять Программу в коммерческих целях (в том числе за плату), без согласия Лицензиара.

3.3. Лицензиат не имеет права распространять Программу в виде, отличном от того, в котором он её получил, без письменного согласия Правообладателя.

3.4. Лицензиат не вправе изменять и/или удалять наименование Программы, знак охраны авторского права (copyright notice) или иные указания на Лицензиара.

3.5. Лицензиар самостоятельно определяет любые правила, лимиты и ограничения (технические, юридические, организационные или иные) на использование Программы. Указанные правила, лимиты и ограничения могут быть различными для различных категорий Лицензиатов.

3.6. Размещение Лицензиатом информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения в Программе ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Лицензиаром права Лицензиата и/или предоставление Лицензиаром Лицензиату права на какое-либо использование, в том числе изображений, объектов интеллектуальной собственности третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и любые последствия такого использования, равно как и за содержание рекламной и любой иной информации, и его соответствие требованиям законодательства РФ Лицензиат несет самостоятельно в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

3.7. Внешний вид (формат, размеры, характер изображений и иные параметры) рекламной и любой иной информации должен соответствовать параметрам, указанным непосредственно в интерфейсе Программы.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Лицензиар обязуется предоставить Лицензиату возможность реализации прав использования Программы в соответствии с условиями настоящего Лицензионного соглашения.

4.2. Лицензиар вправе:

4.2.1. Прекратить возможность использования Лицензиатом Программы в случае любого нарушения им условий настоящего Лицензионного соглашения, в том числе принятых на себя Лицензиатом гарантий, и/или Пользовательского соглашения сайта «Gusli», размещенного в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

4.2.2. Безвозмездно и бессрочно использовать любым законным способом размещенную Лицензиатом в Программе информацию, предусмотренную п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения, для целей исполнения настоящего Лицензионного соглашения.

4.2.3. Самостоятельно и без уведомления Лицензиата удалить размещенную Лицензиатом в Программе информацию предусмотренную п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения в случае: (а) если относительного таких данных у Лицензиара имеются или, по мнению Лицензиара, могут появиться жалобы со стороны третьих лиц или других Лицензиатов; (в) если размещение Лицензиатом такой информации нарушает условия настоящего Лицензионного соглашения и/или Пользовательского соглашения сайта «Gusli», размещенного в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use.

4.2.4. Отправлять Лицензиату информационные, в том числе рекламные, сообщения, включая, но не ограничиваясь, по электронной почте, в виде пуш-уведомлений и смс — сообщения. Лицензиат также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Лицензиат вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера путем использования соответствующих команд Программы.

5. Права и обязанности Лицензиата

5.1. Лицензиат вправе:

5.1.1. Использовать Программу в порядке и на условиях настоящего Лицензионного соглашения.

5.1.2. Размещать в Программе на безвозмездной основе рекламную и любой иную информацию о себе, в том числе товарные знаки, обозначения, фирменные наименования, информацию об акциях, мероприятиях и т.п. За размещение информации, предусмотренной настоящим пунктом всю ответственность несет Лицензиат.

5.2. Лицензиат обязан:

5.2.1. Ознакомиться с текстом настоящего Лицензионного соглашения до момента его Акцепта (Принять).

5.2.2. Не передавать полученное по настоящему Лицензионному соглашению право использования Программы какому-либо третьему лицу без предварительного письменного согласия Лицензиара.

5.2.3. Не размещать в Программе информацию, предусмотренную п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения с использованием объектов, нарушающих предусмотренные законодательством права третьих лиц или неопределенного круга лиц (в том числе, но не ограничиваясь, заимствованные без получения согласия правообладателя материалы, в том числе фотографии, тексты и др).

5.2.4. Заключать и исполнять настоящее Лицензионное соглашение только при наличии всех необходимых прав и полномочий. Лицо, Акцептировавшее настоящее Лицензионное соглашение, гарантирует наличие необходимых прав и полномочий.

6. Иные условия

6.1. Программа предоставляется на условиях «как есть» (as is). Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Программы или отдельных ее компонентов и/или данных и команд, соответствия Программы конкретным целям и ожиданиям Лицензиата, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность данных, Программы, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Лицензионном соглашении.

6.2. Лицензиат вправе использовать Программу способами, описанными в настоящем Лицензионном соглашении, в пределах территории/помещения Заведения(й), указанного(ых) им в Учетной записи.

6.3. Настоящее Лицензионное соглашение действует с момента Акцепта Лицензиатом, до расторжения или прекращения в соответствие с условиями Лицензионного соглашения.

6.4. Лицензиат производит Акцепт Лицензионного соглашения путем нажатия кнопки «Принять» в интерфейсе Программы или на сайте «Gusli».

6.5. Лицензионное соглашение может быть расторгнуто:

- По инициативе любой из Сторон в одностороннем внесудебном порядке в случае нарушения другой Стороной условий Лицензионного соглашения с письменным уведомлением другой Стороны за 1 (один) календарный день до даты расторжения.

- По инициативе Лицензиара в одностороннем внесудебном порядке с уведомлением Лицензиата по электронной почте за 1 (один) календарный день до даты расторжения.

6.6. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Лицензионного соглашения, признанные в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности Лицензионного соглашения в целом.

6.7. К настоящему Лицензионному соглашению и всем отношениям, связанным с использованием Программы, подлежит применению право Российской Федерации и любые претензии или иски, вытекающие из настоящего Лицензионного соглашения или использования Программы, должны быть поданы и рассмотрены в Арбитражном суде города Москвы.

6.8. Лицензиар не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Программы и/или ущерб, причиненный Лицензиату и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Программы или отдельных её компонентов и/или данных и команд, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

6.9. Лицензиат несет ответственность в полном объеме за а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности, о конкуренции, о рекламе, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы размещенной в Программе информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения, иные действия, осуществляемые им в рамках Лицензионного соглашения; б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве пользователя сайта «Gusli», а также иных предоставляемых им сведений.

6.10. Принимая во внимание условия п. 6.11. Лицензионного соглашения, Лицензиат обязуется своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении размещенной в Программе информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Лицензиару в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение в Программе информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения. В случае если содержание, форма и/или размещение в Программе информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения явилось основанием для предъявления к Лицензиару предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов, Лицензиат обязуется незамедлительно по требованию Лицензиара предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Лицензиару в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Лицензиару вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения в Программе информации, предусмотренной п. 5.1.2. настоящего Лицензионного соглашения.

6.11. Все вопросы и претензии, связанные с использованием/невозможностью использования Программы, а также возможным нарушением Программой законодательства и/или прав третьих лиц, должны направляться через форму обратной связи по адресу: https://gusli.net/contact.

Дата публикации: 13.07.2023 г.