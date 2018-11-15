Главная
О сервисе
Готовые решения
Гостям заведения
Статьи
Плейлисты
Контакты
РУС ENG
8 800 333-10-55
Личный кабинет

Фоновая музыка для кафе

Самый простой способ управлять музыкой в кафе
image preview
Как работает сервис GUSLI
image preview
Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.

Плейлисты для кафе

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в кафе
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Поп для кафе
Electropop
Хаус для кафе
Funky Groove
Джаз для кафе
Happy Indie
Дип-вайб для кафе
Nu Disco
Инди для кафе
Positive Vibes
Лаунж для кафе
Retro Dance
Идеальная музыка для кафе
Сборник музыки для кафе

Идеальная музыка для кафе

Хотите, чтобы фоновая музыка соответствовала формату вашего кафе? Хотите создать неповторимую атмосферу или особенное настроение? С помощью сервиса GUSLI вы легко можете подобрать необходимое фоновое сопровождение.

Наши редакторы регулярно пополняют музыкальную базу новинками и популярными треками.

Управлять музыкой легко
Заказ музыки в кафе и кофейнях

Управлять музыкой легко

Мы создали музыкальные подборки с учётом времени суток. Утром ваши гости смогут спокойно позавтракать и насладиться началом дня, в обеденное время – комфортно провести встречу, а вечером – поужинать в приятной атмосфере. Оптимальное время проигрывания и качественная музыка создаст необходимую атмосферу в вашем заведении, а также повысить лояльность гостей.

Дополнительные рекламные возможности
Музыка увеличивающая продажи

Дополнительные рекламные возможности

Каждое кафе, которое подключается к сервису отображается на карте в приложении пользователей. О вашем заведении будет узнавать все больше и больше потенциальных гостей. В сервисе предусмотрена возможность размещать информацию об акциях, тем самым постоянные гости всегда будут возвращаться обратно, а новые стремиться к вам попасть.

Качественное звучание
Плейлист для выбора музыки в кафе

Качественное звучание

Более 2 000 часов качественного музыкального контента. Все музыкальные треки выровнены по уровню громкости. Музыка проигрывается без пауз. Сервис работает даже без интернета, а наша техподдержка работает 24/7.

Музыка для кафе

Как выбрать подходящую музыку для кафе?

Самая распространенная ошибка - это доверить формирование плейлиста персоналу. Администраторы, бармены и официанты крайне редко являются специалистами по аудиомаркетингу - поэтому чаще всего созданный персоналом плейлист это просто набор треков со странички в соцсетях.

В результате - разная громкость треков и полная несовместимость по жанру. Такие сборные музыкальные солянки чаще всего не только не привлекают гостей, но и отпугивают их.

В качестве примера возьмем кафе европейской кухни в “офисном” районе города. В любое время дня основными посетителями заведения будут офисные служащие, также возможно будут заглядывать случайные прохожие и жители домов, находящихся неподалеку.

Какая музыка подойдет для такого кафе?

На время завтраков лучше включать что-нибудь легкое и бодрое, для бизнес ланча отлично подойдет джаз, соул, фанк.

С 16 до 19 часов ритм можно немного замедлить, а вот к вечеру снова “разогнать” атмосферу более динамичной музыкой - это время более сложных и экспрессивных композиций.

Для фаст-фуд кафе самыми уместными музыкальными стилями будут R’n’B, hip-hop, progressive house, electro house, pop.

Люди приходят в фаст-фуд чтобы быстро перекусить, поэтому мрачная и “тягучая” музыка для кафе такого формата нежелательна.

В фаст-фуде как правило средний чек невысокий - поэтому в часы наплыва посетителей критически важна оборачиваемость столиков. Активная музыка в кафе как раз создает нужный ритм - который не предполагает задумчивого сидения над чашечкой кофе, пока у входа томится очередь желающих поесть.

Если вы ищете подходящую музыку для кафе и хотите сэкономить время для более важных управленческих задач - воспользуйтесь готовым решением. Наши музыкальные редакторы уже сделали все за вас и составили более 50 плейлистов с музыкой для кафе, пекарен, пиццерий и точек фаст-фуда.

С нами работают лучшие заведения

3 500
заведений
470
городов

Начните пользоваться сервисом прямо сейчас

Телефон нужен для входа в личный кабинет
Отправляя информацию, Вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности
Более 3 500 заведений успешно пользуются нашим сервисом, повышая лояльность гостей и радуя качественным музыкальным контентом. Подключите сервис буквально за несколько минут!