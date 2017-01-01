Надо ли получать разрешение на исполнение фонограммы в заведении?

Да. Права на интеллектуальную собственность авторов произведений и фонограмм охраняются законом (ст. 1225 ГК РФ).

За воспроизводимый в заведении аудио- и видеоконтент придется платить.

Заведение обязано платить правообладателям, чьи права признаны на территории РФ (пп. 1 п. 1 ст. 1315, п. 1 ст. 1317, пп. 1 п. 1 ст. 1323 ГК РФ).

А с кем именно нужно заключать соглашение? Может, с автором песни, то есть с прямым правообладателем?

Нет. Все гораздо проще: вы платите правообладателю через посредника, а именно, через организацию, которая занимается защитой авторских прав. В нашей стране есть две таких организации: РАО и ВОИС.

Сколько я буду платить?

Здесь имеется множество нюансов, связанных с типом вашего заведения, наличием или отсутствием входной платы для посетителей и т.д.

Эти нюансы будут учитываться при расчете размера вознаграждения, которое вы платите. Вы можете самостоятельно проконсультироваться у сотрудников РАО/ВОИС и найти информацию о ставках на официальных сайтах организаций или обратиться в бесплатную службу поддержки нашего сервиса.

Специалисты сервиса GUSLI окажут вам бесплатную юридическую помощь в заключении договоров, расчете размеров вознаграждения, формировании отчетов.