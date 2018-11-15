Музыка для бара

Какую музыку выбрать для бара?

Бар или паб - это прежде всего про алкоголь, сюда приходят чтобы выпить пива в компании друзей или побаловать себя любимым коктейлем после тяжелой трудовой недели. Соответственно музыка в пабе кроме создания нужной атмосферы выполняет еще одну важную функцию - создает “музыкальную ширму” между гостями. Согласитесь, что когда вы общаетесь с друзьями, вы не хотите при этом слышать рассуждения сильно подвыпившего персонажа, сидящего за соседним столиком. Поэтому так важно, чтобы треки в плейлисте были выровнены по громкости - чтобы вашим гостям не приходилось кричать если музыка в баре играет громко; или смущенно замолкать если уровень громкости вдруг резко снизился.

Кроме громкости важен темп - исследованиями подтверждено, что “тягучие” композиции создают ощущение что прошло гораздо меньше времени, чем на самом деле. Так что если площадь бара внушительна и для вас важнее не оборачиваемость столиков, а повышение среднего чека за каждым из них - тягучий жирный блюз и классические рок-баллады это идеальный вариант музыки для бара.

Если в вашем баре есть танц площадка где можно поразмяться - отлично. Для этих случаев добавьте к вечернему плейлисту зажигательных треков - но опять же придерживаясь концепции заведения.

Проверено - если вашей аудитории хорошо “заходит” классический зарубежный рок, то они точно не будут в восторге от того чтобы танцевать под “ваниль в сахаре”. А вот динамичные хиты в жанровых рамках rockabilly, ska punk, dance punk, gypsy punk и золотая коллекция старого доброго рок-н-ролла будут очень кстати.

Частая ошибка при подборе музыки для паба - это доверять составление плейлиста персоналу. Если вы заходите в бар и слышите сборную “солянку” из разных направлений, то знайте - скорее всего в этом заведении музыкой заведует бармен или официант.

Бары и пабы - это про атмосферу и эмоции. Поэтому критически важно чтобы музыка в баре формировала индивидуальный запоминающийся стиль заведения и создавала настроение отдыхающим, а не персоналу.