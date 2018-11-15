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Фоновая музыка для бара

Самый простой способ управлять музыкой в баре
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Как работает сервис GUSLI
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Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.

Плейлисты для бара

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в баре
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Рок для бара
Glam Rock
Инди-рок для бара
Irish Punk
Кантри для бара
J-Rock
Тяжелый рок для бара
Pop Rock
Панк для бара
Rockabilly
Рок-н-ролл для бара
Ska Punk
Идеальная музыка для бара
Сборник музыки для заведений

Идеальная музыка для бара

Поскольку каждый бар уникален, то и музыкальное сопровождение должно иметь свою индивидуальность. Наши музыкальные подборки составлены профессиональными редакторами и создают неповторимую атмосферу в заведении.

В нашем каталоге вы найдете музыку для любого настроения: хиты прошедших лет, а также самые горячие новинки, которые у всех на слуху.

Экономия рабочего времени
Заказ музыки в барах, пабах и ресторанах

Экономия рабочего времени

Наверняка вашего бармена или официантов регулярно отвлекают от прямых обязанностей с просьбой поставить ту или иную песню.

Ваши гости смогут самостоятельно скачать на свой смартфон приложение Gusli и заказать песню за небольшую плату.

Дополнительный заработок для бара
Музыка увеличивающая продажи

Дополнительный заработок для бара

С каждого заказанного музыкального трека, сделанного вашими гостями, мы перечислим вам проценты.

Зарегистрируйтесь в нашем сервисе, скачайте и запустите плеер. Получайте отчисления с каждой заказанной композиции.

Простота использования сервиса
Плейлист для выбора музыки в баре

Простота использования сервиса

Вы также можете самостоятельно найти в поиске нужного исполнителя, воспроизвести песни определенного жанра, или же, наоборот – исключить песню или группу из списка. В случае если неожиданно пропадет сеть, выбранный трек доиграет до конца и полученные от заказчика средства не пропадут.

Музыка для бара

Какую музыку выбрать для бара?

Бар или паб - это прежде всего про алкоголь, сюда приходят чтобы выпить пива в компании друзей или побаловать себя любимым коктейлем после тяжелой трудовой недели. Соответственно музыка в пабе кроме создания нужной атмосферы выполняет еще одну важную функцию - создает “музыкальную ширму” между гостями. Согласитесь, что когда вы общаетесь с друзьями, вы не хотите при этом слышать рассуждения сильно подвыпившего персонажа, сидящего за соседним столиком. Поэтому так важно, чтобы треки в плейлисте были выровнены по громкости - чтобы вашим гостям не приходилось кричать если музыка в баре играет громко; или смущенно замолкать если уровень громкости вдруг резко снизился.

Кроме громкости важен темп - исследованиями подтверждено, что “тягучие” композиции создают ощущение что прошло гораздо меньше времени, чем на самом деле. Так что если площадь бара внушительна и для вас важнее не оборачиваемость столиков, а повышение среднего чека за каждым из них - тягучий жирный блюз и классические рок-баллады это идеальный вариант музыки для бара.

Если в вашем баре есть танц площадка где можно поразмяться - отлично. Для этих случаев добавьте к вечернему плейлисту зажигательных треков - но опять же придерживаясь концепции заведения.

Проверено - если вашей аудитории хорошо “заходит” классический зарубежный рок, то они точно не будут в восторге от того чтобы танцевать под “ваниль в сахаре”. А вот динамичные хиты в жанровых рамках rockabilly, ska punk, dance punk, gypsy punk и золотая коллекция старого доброго рок-н-ролла будут очень кстати.

Частая ошибка при подборе музыки для паба - это доверять составление плейлиста персоналу. Если вы заходите в бар и слышите сборную “солянку” из разных направлений, то знайте - скорее всего в этом заведении музыкой заведует бармен или официант.

Бары и пабы - это про атмосферу и эмоции. Поэтому критически важно чтобы музыка в баре формировала индивидуальный запоминающийся стиль заведения и создавала настроение отдыхающим, а не персоналу.

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