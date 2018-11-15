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Фоновая музыка для кофейни

Самый простой способ управлять музыкой в кофейне
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Как работает сервис GUSLI
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Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.

Плейлисты для кофейни

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в кофейне
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Электропоп для кофейни
Funky Groove
Электро-свинг для кофейни
Pop Rock
Фанк для кофейни
Retro Dance
Инди-поп для кофейни
Electropop
Ню-диско для кофейни
Happy Indie
Поп-джаз для кофейни
Positive Vibes
Музыка для кофейни

Музыка для кофейни

Сделайте кофе еще вкуснее вместе с музыкой, которая создаст у гостя отличное настроение и заряд энергии на весь день. Наши музыкальные подборки составлены профессиональными редакторами и создают неповторимую атмосферу в кофейне.

Привлечение новых гостей

Привлечение новых гостей

Получите бесплатную рекламную поддержку. После подключения к нашему сервису ваша кофейня будет отображаться в приложении GUSLI, которое установлено у сотни тысяч потенциальных гостей.

Легкая интеграция сервиса

Легкая интеграция сервиса

Вы просто скачиваете плеер и выбираете музыкальные подборки, которые хотите слышать в своей кофейне. Музыка кэшируется и при обрыве интернет соединения продолжит играть.

Музыка для кофейни

Кофейня — универсальное заведение: здесь можно встретить и людей за деловыми переговорами и друзей собравшихся за чашечкой кофе и влюбленную пару на романтическом свидании.

Музыка в кофейне должна быть стильной, не очень громкой и ненавязчивой, создающей приятный фон для общения.

В подборе музыки для кофейни чаще всего встречаются три распространенные ошибки. Первая - это уход в сторону направления ambient. В самом жанре нет ничего плохого - но такая музыка не имеет ритмического рисунка и попросту “усыпляет” ваших гостей.

Захочет ли сонный человек съесть еще одно пирожное? Скорее всего нет. Запланирует ли в вашем заведении следующую деловую встречу? Возможно, но только если его цель - усыпить всех участников переговоров.

Вторая популярная ошибка - ставить в кофейне музыку модных танцевальных направлений. Да, она безусловно динамичная и современная, но под нее особо не отдохнешь - и навряд ли комфортно пообщаешься. Все-таки в первую очередь кофейни ассоциируются c отдыхом, с островком где можно отдохнуть от агрессивного городского ритма - поэтому не стоит рисковать настроением гостей, решаясь на опасные музыкальные эксперименты.

Третья ошибка - это мучить гостей миксами от “знакомого ди-джея”. Как правило, ди-джеи работают в каком-то одном привычном для себя направлении. Поэтому не рекомендуем использовать такую музыку в кофейне.

Профессионально составленный плейлист для кофейни содержит разные треки - и даже если гостю не придется по вкусу какая-то одна композиция, две минутки пройдут быстро. А вот если гостю придется слушать полуторачасовой микс от какого-то ди-джея и ему не понравится - то проще покинуть ваше заведение и выпить кофе где-нибудь еще.

В нашей библиотеке есть масса готовых плейлистов с идеальной музыкой для кофейни - и для того чтобы создать нужное настроение достаточно сделать пару кликов. Не рискуйте настроением гостей и вашей выручкой - воспользуйтесь готовым профессиональным решением.

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