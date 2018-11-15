Фоновая музыка для кофейни

Музыка для кофейни

Кофейня — универсальное заведение: здесь можно встретить и людей за деловыми переговорами и друзей собравшихся за чашечкой кофе и влюбленную пару на романтическом свидании.

Музыка в кофейне должна быть стильной, не очень громкой и ненавязчивой, создающей приятный фон для общения.

В подборе музыки для кофейни чаще всего встречаются три распространенные ошибки. Первая - это уход в сторону направления ambient. В самом жанре нет ничего плохого - но такая музыка не имеет ритмического рисунка и попросту “усыпляет” ваших гостей.

Захочет ли сонный человек съесть еще одно пирожное? Скорее всего нет. Запланирует ли в вашем заведении следующую деловую встречу? Возможно, но только если его цель - усыпить всех участников переговоров.

Вторая популярная ошибка - ставить в кофейне музыку модных танцевальных направлений. Да, она безусловно динамичная и современная, но под нее особо не отдохнешь - и навряд ли комфортно пообщаешься. Все-таки в первую очередь кофейни ассоциируются c отдыхом, с островком где можно отдохнуть от агрессивного городского ритма - поэтому не стоит рисковать настроением гостей, решаясь на опасные музыкальные эксперименты.

Третья ошибка - это мучить гостей миксами от “знакомого ди-джея”. Как правило, ди-джеи работают в каком-то одном привычном для себя направлении. Поэтому не рекомендуем использовать такую музыку в кофейне.

Профессионально составленный плейлист для кофейни содержит разные треки - и даже если гостю не придется по вкусу какая-то одна композиция, две минутки пройдут быстро. А вот если гостю придется слушать полуторачасовой микс от какого-то ди-джея и ему не понравится - то проще покинуть ваше заведение и выпить кофе где-нибудь еще.

В нашей библиотеке есть масса готовых плейлистов с идеальной музыкой для кофейни - и для того чтобы создать нужное настроение достаточно сделать пару кликов. Не рискуйте настроением гостей и вашей выручкой - воспользуйтесь готовым профессиональным решением.