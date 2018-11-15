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Фоновая музыка для ресторана

Самый простой способ управлять музыкой в ресторане
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Как работает сервис GUSLI
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Как работает сервис GUSLI
Простота использования сервиса
Гибкие системы настроек под необходимый формат заведения.
Увеличение прибыли
За счет интерактивности сервиса лояльность посетителей растет и увеличивается средний чек.
Кэширование музыки
Плеер не перестает играть даже при обрыве интернет соединения.

Плейлисты для ресторана

  • Более 130 профессионально составленных музыкальных подборок для создания уникальной атмосферы в ресторане
  • Все композиции выровнены по уровню громкости и имеют плавный переход между треками
  • Мы используем только современный и популярный музыкальный контент
Музыка для бизнес ланча
Retro Dance
Дип-лаунж для ресторана
Positive Vibes
Грув для ресторана
Happy Indie
Инструментальная для ресторана
Funky Groove
Романтическая для ресторана
Electropop
Джаз для ресторана
Nu Disco
Мы поможем музыкально оформить ресторан

Мы поможем музыкально оформить ресторан

Согласно последним мировым исследованиям в области аудиомаркетинга, необходимо грамотно выбирать темп и жанр музыки, чтобы она соответствовала вкусам аудитории — это поможет повысить рентабельность бизнеса и увеличить интерес гостей.

Сервис GUSLI собрал команду профессиональных музыкальных редакторов, которые составили потрясающие лаунж и хаус подборки для ресторанов.

Качественное звучание

Качественное звучание

Более 2 000 часов стильной музыки любого формата, подобранных для вашего ресторана. Все музыкальные треки выровнены по уровню громкости. Музыка проигрывается без пауз и треки плавно переходят из одного в другой. Только качественный контент

Легко и удобно пользоваться

Легко и удобно пользоваться

Зарегистрируйте ресторан на сайте, установите плеер и воспользуйтесь готовыми музыкальными подборками. В нашей базе большой выбор музыки разных жанров и для любых событий.

Дополнительные рекламные возможности

Дополнительные рекламные возможности

Подключившийся к сервису ресторан отображается на карте в приложении, где его увидят 100 000+ потенциальных гостей. С помощью сервиса GUSLI, вы сможете размещать новости или информацию об акциях, которая будет отображаться в приложении для гостей.

Музыка для ресторана

Пожалуй, тяжелее всего подобрать идеальную музыку для ресторана. Как правило, посетители ресторанов это более взыскательная публика, чем гости кафе и баров.

Само слово “ресторан” ассоциируется с чем-то элитным, в ресторан не забегают чтобы просто выпить чашечку кофе или подождать подругу. Чаще всего для посещения ресторана есть какой-то особый повод - деловой обед, романтическое свидание, празднование юбилея или годовщины свадьбы.

Для того чтобы не испортить, а подчеркнуть особенность важного для гостей момента, важно очень внимательно отнестись к выбору музыки для ресторана.

Какая музыка лучше всего подойдет для ресторана?

Это зависит от концепции вашего заведения. Например, у вас грузинский ресторан - что должно звучать в зале?

Логично предположить, что это должна быть грузинская музыка, верно? Но разве то что ваши гости любят грузинскую кухню автоматически делает их фанатами грузинской музыки?

Конечно нет. И порой ужин в таком ресторане с узким музыкальным диапазоном превращается в пытку.

Как правильно подобрать музыку для ресторана в таком случае?

Секрет хорошего плейлиста в балансе - нужно взять за основу приятную спокойную музыку (подойдет джаз, инструментал, лаунж) и добавить в него 25 процентов грузинской музыки. Таким образом вы не переутомите гостей и при этом будете поддерживать национальный колорит ресторана.

Также важно чтобы треки имели одинаковую громкость - чтобы гостям было комфортно отдыхать, общаться и наслаждаться шедеврами от вашего шефа.

Самый простой вариант - это доверить подбор музыки профессионалам: вы не только сэкономите время для более важных управленческих задач, но и гарантированно получите идеальный плейлист, от которого гости будут в восторге.

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