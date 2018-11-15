Фоновая музыка для ресторана

Музыка для ресторана

Пожалуй, тяжелее всего подобрать идеальную музыку для ресторана. Как правило, посетители ресторанов это более взыскательная публика, чем гости кафе и баров.

Само слово “ресторан” ассоциируется с чем-то элитным, в ресторан не забегают чтобы просто выпить чашечку кофе или подождать подругу. Чаще всего для посещения ресторана есть какой-то особый повод - деловой обед, романтическое свидание, празднование юбилея или годовщины свадьбы.

Для того чтобы не испортить, а подчеркнуть особенность важного для гостей момента, важно очень внимательно отнестись к выбору музыки для ресторана.

Какая музыка лучше всего подойдет для ресторана?

Это зависит от концепции вашего заведения. Например, у вас грузинский ресторан - что должно звучать в зале?

Логично предположить, что это должна быть грузинская музыка, верно? Но разве то что ваши гости любят грузинскую кухню автоматически делает их фанатами грузинской музыки?

Конечно нет. И порой ужин в таком ресторане с узким музыкальным диапазоном превращается в пытку.

Как правильно подобрать музыку для ресторана в таком случае?

Секрет хорошего плейлиста в балансе - нужно взять за основу приятную спокойную музыку (подойдет джаз, инструментал, лаунж) и добавить в него 25 процентов грузинской музыки. Таким образом вы не переутомите гостей и при этом будете поддерживать национальный колорит ресторана.

Также важно чтобы треки имели одинаковую громкость - чтобы гостям было комфортно отдыхать, общаться и наслаждаться шедеврами от вашего шефа.

Самый простой вариант - это доверить подбор музыки профессионалам: вы не только сэкономите время для более важных управленческих задач, но и гарантированно получите идеальный плейлист, от которого гости будут в восторге.