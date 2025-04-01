Договор об оказании услуг

Настоящий документ является предложением (офертой) ООО «Гусли ФМ» (Заказчик) заключить договор (Договор) на изложенных ниже условиях. Договор заключается путём принятия условий (акцепта) оферты исполнителем (Исполнитель), в таком случае письменная форма договора считается соблюденной.

1. Термины и определения

В Договоре, в отсутствие прямого указания об ином, термины использованы в следующем значении:

1.1. Сервис GusliFM (Сервис) — означает веб-сайт «Gusli», расположенный в сети Интернет в домене gusli.net, Программу, в том числе мобильное приложение «Gusli».

1.2. Программа – программа для ЭВМ «плеер Gusli», а также мобильное приложение «Gusli» - плеер для проигрывания подборок композиций в Заведениях, а также для изменения в порядках подборок композиций в Заведениях.

1.3. Заказчик – Общество с ограниченной ответственностью «Гусли ФМ» (ООО «Гусли ФМ», ОГРН 1217700430837, ИНН 9724057738, адрес: 115304, г. Москва, Каспийская ул., д. 22, к. 1, стр. 5, этаж 3, пом. 7, ком. 18, оф. 30А), юридическое лицо, созданное и осуществляющее свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации и являющееся правообладателем Программы.

1.4. Исполнитель – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, принявший условия (Акцепт) настоящего Договора, который осуществляет деятельность на территории/в помещении(ях) Заведения(й), принадлежащего(их) ему на праве собственности, аренды или ином вещном, или обязательственном праве.

1.5. Личный кабинет – программный интерфейс взаимодействия Заказчика с Исполнителем, содержащий информацию об Исполнителе, данные статистики и иную информацию, а также предоставляющий возможность удаленного взаимодействия сторон, доступный Исполнителю после авторизации с использованием логина и пароля на сайте «Gusli», либо перехода из личного кабинета партнера. Данные, хранящиеся в Личном кабинете, обладают обязательной и доказательной силой, что имеет юридическое значение для сторон Договора, включая подтверждение фактов оказания услуг. Функциональные возможности программного интерфейса определяются Заказчиком самостоятельно.

1.6. Статистика — данные учета автоматизированной системы Заказчика, которые в том числе могут содержаться в детализированных отчетах и содержать сведения об изменениях в порядках подборок композиций в Заведениях, размере причитающегося вознаграждения Исполнителя и иные сведения, относящиеся к Договору, в электронном виде.

1.7. Заведения – одобренные Заказчиком, обособленные территории/помещения развлекательного (досугового) характера, а также предприятия общепита, такие как бары, кафе, рестораны и т.п., в пределах которых осуществляется публичное исполнение произведений.

1.8. Пользователь – клиент Заказчика, физическое лицо, посетитель (гость) Заведения, использующий отдельные данные и команды мобильного приложения «Gusli» за лицензионное вознаграждение, уплачиваемое Заказчику.

1.9. Партнеры – партнеры Заказчика, в том числе предоставляющие собственное программное обеспечение Исполнителю, в рамках договорных отношений, для проигрывания подборок композиций в Заведениях, которое интегрированно с Программой таким образом, который позволяет Пользователю вносить изменения в порядки подборок композиций посредством мобильного приложения «Gusli».

1.10. РИМ – рекламные и/или информационные материалы Заказчика, направленные на привлечение внимания к Сервису и информирование Пользователей о возможностях мобильного приложения «Gusli».

1.11. Трафик – информация, являющаяся совокупностью данных и команд, передаваемых от мобильного приложения «Gusli» и/или Программы к «плееру Gusli», либо к программному обеспечению Партнера, позволяющая вносить изменения в порядки подборок композиций, проигрываемых в Заведениях.

Иные термины и выражения, используемые в настоящем Договоре, имеют значение, которое придается им в соответствующих законах и иных нормативных актах Российской Федерации.

2. Предмет Договора

2.1. В соответствии с настоящим Договором Исполнитель обязуется за вознаграждение оказывать Заказчику следующие услуги (Услуги):

2.1.1. Обеспечение непрерывного Трафика, при котором Пользователь, с помощью отдельных данных и команд мобильного приложения «Gusli», имеет возможность вносить изменения в порядки подборок композиций, проигрываемых в Заведениях Исполнителя.

2.1.2. Информирование гостей (посетителей) Заведения, а также Пользователей об использовании Исполнителем Сервиса в Заведении, с целью продвижения Заказчика.

2.1.3. Размещение в Заведении РИМ Заказчика согласно отдельным инструкциям.

2.2. Услуги, указанные в п. 2.1. Договора считаются полностью оказанными Исполнителем в том случае, когда Пользователь успешно внес изменения в порядок подборки композиций, проигрываемых в Заведениях Исполнителя, и Заказчик получил от Пользователя лицензионное вознаграждение за использование им отдельных данных и команд мобильного приложения «Gusli».

2.3. Акцептом настоящего Договора является любое из действий или в совокупности все или некоторые действия Исполнителя, направленные на оказание Услуг, а именно:

- регистрация в Личном кабинете;

- переход по специальному предложению из личного кабинета Партнера;

- заключение отдельного соглашения;

- продолжение использования Личного кабинета, с целью оказания Услуг по ранее заключенным соглашениям между Исполнителем и Заказчиком (п. 10.12. Договора).

2.4. Настоящий Договор может изменяться Заказчиком в одностороннем, безоговорочном порядке. Уведомление Исполнителя о внесенных изменениях в условия настоящего Договора публикуется на странице: https://gusli.net/docs/license-lk или в Личном кабинете. Указанные изменения в условиях Договора вступают в силу с даты их публикации, если иное не оговорено в соответствующей публикации. Исполнитель обязан самостоятельно ознакомиться с действующей редакцией Договора и несет все риски не ознакомления.

2.5. Положения настоящего Договора не могут быть истолкованы как содержащие обязательство Заказчика обеспечить в Заведении Исполнителя определенного объема использования Пользователями отдельных данных и команд мобильного приложения «Gusli».

2.6. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются следующие документы: «Пользовательское соглашение сайта «Gusli», размещенное в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use и «Политика конфиденциальности», размещенная в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/privacy-policy.

2.7. Во избежание сомнений и недоразумений Исполнитель понимает и осознает, что настоящий Договор, а также его неотъемлемые документы, а также любые иные документы и соглашения, если это прямо не предусмотрено в таком документе, не предоставляют Исполнителю прав на использование музыкальных произведений и фонограмм. Исполнитель самостоятельно заключает все необходимые соглашения и выплачивает вознаграждение за использование музыкальных произведений и фонограмм с правообладателями и/или организациями по управлению правами на коллективной основе (ОКУП).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Каждая из Сторон вправе исполнять условия настоящего Договора как самостоятельно, так и с привлечением любых третьих лиц, отвечая при этом перед другой Стороной за действия привлеченных третьих лиц, как за свои собственные.

3.2. Исполнитель обязуется:

3.2.1. Ознакомиться с текстом настоящего Договора до момента его акцепта, а также регулярно проверять публикации, согласно п. 2.4. Договора.

3.2.2. Оказывать Услуги по настоящему Договору в соответствии с условиями настоящего Договора, а также полученных от Заказчика указаний в Личном кабинете или по иным каналам коммуникации.

3.2.3. Обеспечивать стабильное подключение Программы или программы Партнера к Интернету.

3.2.4. Обеспечивать непрерывный Трафик, при котором Пользователь, с помощью отдельных данных и команд мобильного приложения «Gusli», имеет возможность вносить изменения в порядки подборок композиций, проигрываемых в Заведениях Исполнителя.

3.2.5. Информировать Пользователей о возможностях Сервиса, с целью установки ими мобильного приложения «Gusli» на свои устройства и последующего использования его отдельных данных и команд.

3.2.6. Установить и поддерживать в нормальной работоспособности в Заведении источники звука, для целей работы Программы или программы Партнера, обеспечить необходимый уровень громкости в Заведении, так чтобы было слышно всем Пользователям, посетителям (гостям) на протяжении всего рабочего дня или времени обслуживания посетителей (гостей) Заведения.

3.2.7. Акцептировать и исполнять настоящий Договор только при наличии всех необходимых прав и полномочий. Лицо, Акцептировавшее настоящий Договор, гарантирует наличие необходимых прав и полномочий.

3.2.8. Не размещать в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информацию, предусмотренную п. 3.4.4. настоящего Договора с использованием объектов, нарушающих предусмотренные законодательством права третьих лиц или неопределенного круга лиц (в том числе, но не ограничиваясь, заимствованные без получения согласия правообладателя материалы, в том числе фотографии, тексты и др.), а также с нарушением законодательства РФ о рекламе. Внешний вид (формат, размеры, характер изображений и иные параметры) информации должен соответствовать параметрам, указанным непосредственно в интерфейсе Личного кабинета.

3.2.9. Нести ответственность в полном объеме за: а) соблюдение всех требований законодательства, в том числе законодательства об интеллектуальной собственности, о конкуренции, о рекламе, но не ограничиваясь перечисленным, в отношении содержания и формы размещенной в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 3.4.4. настоящего Договора, иные действия, осуществляемые им в рамках Договора; б) достоверность сведений, указанных им при регистрации в качестве пользователя сайта «Gusli», Личного кабинета, а также иных предоставляемых сведений.

3.2.10. Своими силами и за свой счет разрешать споры и урегулировать претензии третьих лиц в отношении размещенной в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 3.4.4. настоящего Договора, либо возместить убытки (включая судебные расходы), причиненные Заказчику в связи с претензиями и исками, основанием предъявления которых явилось размещение в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 3.4.4. настоящего Договора. В случае если содержание, форма и/или размещение в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 3.4.4. настоящего Договора явилось основанием для предъявления к Заказчику предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов и/или правообладателей, Исполнитель обязуется незамедлительно по требованию Заказчика предоставить ему всю запрашиваемую информацию, содействовать Заказчику в урегулировании предписаний, а также возместить все убытки (включая расходы по уплате штрафов), причиненные Заказчику вследствие предъявления ему предписаний в результате размещения в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информации, предусмотренной п. 3.4.4. настоящего Договора.

3.2.11. Письменно, а также с помощью Личного кабинета извещать Заказчика об изменении своих реквизитов в том числе банковских реквизитов, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты предполагаемого изменения.

3.2.12. Предоставлять Заказчику документы и сведения, необходимые для исполнения настоящего Договора.

3.2.13. Не сотрудничать с третьими лицами, предоставляющими сервис, аналогичный Сервису Заказчика.

3.2.14. Получать и размещать своими силами РИМ в каждом Заведении, подключенном к Сервису согласно инструкциям представителей Заказчика, и предоставлять им соответствующий фотоотчет. Размещение РИМ, в любом случае должно осуществляться Исполнителем способами, не противоречащими действующему законодательству.

3.2.15. Обеспечить режим сохранности доступа (конфиденциальности) к предоставленным ему логинам и паролям (или иному доступу) к Личному кабинету.

3.3. Заказчик обязуется:

3.3.1. Оплачивать оказанные Исполнителем Услуги в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

3.3.2. Предоставлять Исполнителю информацию, необходимую для целей оказания Услуг по настоящему Договору.

3.3.3. Предоставить доступ к Сервису.

3.3.4. Отвечать на письменные запросы Исполнителя (за исключением претензий), касающиеся работы Сервиса, полученные посредством электронной почты, в срок, не превышающий 30 (Тридцати) календарных дней с даты получения такого запроса.

При этом срок рассмотрения может быть продлен по инициативе Заказчика для полного и всестороннего рассмотрения всех обстоятельств запроса, а также получения дополнительной информации и документов от Исполнителя. Максимальный срок такого ответа на запрос Исполнителя в любом случае не может превышать 3 (три) месяца.

3.4. Заказчик вправе:

3.4.1. Производить осмотр Заведений, проверять качество звука и размещение РИМ.

3.4.2. Давать рекомендации и указания Исполнителю по работе Сервиса, в том числе посредством электронной почты.

3.4.3. Предоставлять Исполнителю для целей оказания Заказчику Услуг, предусмотренных Договором, РИМ, содержащие текст, изображения и иные иллюстрации, в том числе логотип Заказчика, направленные на привлечение внимания, формирование или поддержание интереса к Заказчику и (или) к Сервису Заказчика, а также иное имущество, а Исполнитель обязуется использовать их надлежащим образом и в указанных целях в рамках настоящего Договора.

3.4.4. Предоставлять Исполнителю возможность размещать посредством Личного кабинета в Программе и в мобильном приложении «Gusli», на безвозмездной основе информацию о себе, своих товарах, работах и услугах, в том числе товарные знаки, обозначения, фирменные наименования, информацию об акциях, мероприятиях и т.п. Под размещением также понимается публичное исполнение рекламы и иной информации, посредством Программы. За размещение рекламы и информации, предусмотренной настоящим пунктом, всю ответственность несет Исполнитель. Размещение Исполнителем информации, предусмотренной настоящим пунктом, ни при каких обстоятельствах не означает подтверждение Заказчиком права Исполнителя и/или предоставление Заказчиком Исполнителю права на какое-либо использование, в том числе изображений, объектов интеллектуальной собственности третьих лиц. Всю ответственность за такое использование и любые последствия такого использования, равно как и за содержание рекламной и любой иной информации, и его соответствие требованиям законодательства РФ Исполнитель несет самостоятельно в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.4.5. Безвозмездно и бессрочно использовать любым законным способом размещенную Исполнителем в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информацию, предусмотренную п. 3.4.4. настоящего Договора, для целей исполнения настоящего Договора.

3.4.6. Самостоятельно, без согласия и уведомления Исполнителя удалить размещенную Исполнителем в Программе и в мобильном приложении «Gusli» информацию, предусмотренную п. 3.4.4. настоящего Договора в случае: (а) если относительно таких данных у Заказчика имеются или, по мнению Заказчика, могут появиться жалобы со стороны третьих лиц или других Исполнителей; (в) если размещение Исполнителем такой информации нарушает условия настоящего Договора и/или Пользовательского соглашения сайта «Gusli», размещенного в сети Интернет по адресу: https://gusli.net/docs/terms-of-use. Ни один из пунктов Договора не означают, что Заказчик обязуется проводить какие-либо проверки в отношении размещаемой Исполнителем информации и отсутствие реакции Заказчика не может являться подтверждением правомерности размещения информации в порядке п. 3.4.4. Договора.

3.4.7. Отправлять Исполнителю информационные, в том числе рекламные, сообщения, включая, но не ограничиваясь, по электронной почте, в виде пуш-уведомлений и смс — сообщения. Исполнитель также в соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона «О рекламе» дает свое согласие на получение сообщений рекламного характера. Исполнитель вправе отказаться от получения сообщений рекламного характера.

3.4.8. По своему усмотрению, в любое время (в рабочие часы Заведения), последовательности, периодичности и продолжительности осуществлять исполнение рекламных роликов и/или информационных роликов посредством Программы.

3.4.9. Разрешать Исполнителю формировать посредством Личного кабинета перечень нежелательных (заблокированных) для него композиций, исполнение которых оплачивается по повышенному тарифу.

3.4.10. Вносить изменения в Договор без предварительного уведомления Исполнителя.

3.4.11. По своему усмотрению и без согласования с Исполнителем вносить изменения в содержание, функциональные возможности и пользовательский интерфейс Сервиса.

3.4.12. По своему усмотрению и без предварительного согласования с Исполнителем вносить изменения в требования к Заведениям, а также определять тарифы для Заведения по своему усмотрению, в зависимости от политики развития Сервиса.

3.4.13. В любой момент, по своему усмотрению отзывать одобрение для любого или всех Заведений.

3.4.14. По своему усмотрению и без согласия с Исполнителем проводить любые акции, и мероприятия для Пользователей, направленные на привлечение внимания к Сервису и увеличение количества его использования, будь то скидки на размер лицензионного вознаграждения, выплачиваемого Пользователем Заказчику или вовсе отмену оплаты лицензионного вознаграждения Пользователем в конкретных случаях, определяемых по усмотрению Заказчика. В таких случаях вознаграждение Исполнителя подлежит соответствующему уменьшению и отражается в детализированном отчете.

3.4.15. Осуществлять любые действия по проверке качества оказания Исполнителем Услуг по обеспечению непрерывности Трафика в заведении и информированию об использовании Исполнителем Сервиса в Заведении. Данные, полученные в результате осуществления проверок, являются достаточным, но могут быть не единственным основанием для установления несоответствия качества Услуг Исполнителем требованиям Договора. При этом Заказчик самостоятельно определяет способы, периодичность и основания проведения проверок.

3.4.16. В случае нарушения Исполнителем условий настоящего Договора ограничивать функциональные возможности или доступ к Личному кабинету.

3.4.17. В одностороннем порядке без акцепта Исполнителя провести взаимозачет направленных требований (претензий) Заказчика по возмещению убытков, уплате неустойки, предусмотренные настоящим Договором и/или применимым законодательством, против сумм, подлежащих перечислению Исполнителю за оказанные Услуги. Такой зачет однородных денежных требований не будет считаться Сторонами нарушением Заказчиком обязательств, принятых на себя в соответствии с Договором.

3.4.18. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке, в любой момент отказаться от исполнения Договора или приостановить оказание Исполнителем Услуг по Договору, если Исполнитель нарушил любое из обязательств по Договору.

4. Порядок выплаты вознаграждения

4.1. Оплата Услуг, указанных в п. 2.1. настоящего Договора и размер вознаграждения, производится Заказчиком согласно тарифам, установленным в Приложении №1 к Договору. Вознаграждение включает в себя все расходы и издержки Исполнителя.

4.2. Исполнитель вправе в любой момент, в интерфейсе Личного кабинета запросить получение вознаграждения. При этом в случае, если Исполнителем оказаны Услуги на сумму менее 7 000 (Семь тысяч) рублей, Заказчик вправе перенести оплату таких Услуг до достижения указанной суммы.

4.3. Если соответствующим положением Договора или Приложения к нему прямо не установлено иное, все суммы, указанные в настоящем Договоре, не включают в себя налог на добавленную стоимость (НДС).

4.4. Заказчик производит выплату вознаграждения за оказанные Исполнителем Услуги согласно п. 2.1. и 2.2. Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения оригиналов актов об оказании услуг, направленных согласно п. 4.6. настоящего Договора.

4.5. В случае нарушения Исполнителем, обязанностей, установленных в п. 4.7. Договора, Заказчик вправе приостановить оплату Услуг до момента предоставления оригиналов соответствующих документов.

4.6. В течение 5 (пяти) рабочих дней после запроса на получение вознаграждения Исполнителем в порядке п. 4.2. Договора, Заказчик формирует и направляет Исполнителю, по его адресу электронной почты акт об оказании услуг.

4.7. Исполнитель в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика акта об оказании услуг, обязан ознакомиться с ним и направить Заказчику два оригинальных экземпляра подписанного акта об оказании услуг, по почте, либо направить в тот же срок Заказчику письменный мотивированный отказ от утверждения акта об оказании услуг. Заказчик подписывает полученный от Исполнителя акт об оказании услуг и направляет один экземпляр Исполнителю по почте.

4.8. В случае применения Сторонами электронного документооборота (ЭДО), посредством операторов ЭДО, акт об оказании услуг направляется Заказчиком по ЭДО, после чего подписывается, направляется Исполнителем и принимается Заказчиком также по ЭДО. В этом случае порядок, предусмотренный п. 4.7. Договора не применяется.

4.9. Отчеты с детализацией по количеству внесений изменений в порядки подборок композиций Пользователями в мобильном приложении «Gusli», доступны для формирования в Личном кабинете Исполнителя.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим Договором.

5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственность, за какие бы то ни было косвенные убытки и/или упущенную выгоду другой Стороны, даже если такие косвенные убытки и/или упущенная выгода предсказуемы или если Сторона была о них уведомлена, или могла бы знать о них.

5.3. Заказчик гарантирует соответствие информации, размещенной в рекламных и информационных материалах действующему законодательству РФ. Заказчик несет полную ответственность перед третьими лицами за содержание информации в рекламных и информационных роликах, а также в РИМ. Условия настоящего пункта не применяются к обстоятельствам, изложенным в п. 3.4.4. Договора.

5.4. Исполнитель несет ответственность за надлежащее оказание Услуг Заказчиком Пользователю, в части исполнения п. 3.2.4. и 3.2.6. Договора, за неисполнение или ненадлежащее исполнение которых Заказчик вправе в безоговорочном порядке удержать из вознаграждения Исполнителя 1 000 (Одну тысячу) рублей, за каждый такой случай.

5.5. Оплата штрафных санкций не освобождает Исполнителя от надлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

5.6. Сервис предоставляется на условиях «как есть» (as is). Заказчик не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и бесперебойной работы Сервиса или отдельных его компонентов и/или программ, соответствия Сервиса конкретным целям и ожиданиям Исполнителя, не гарантирует достоверность, точность, полноту и своевременность данных, Сервиса, а также не предоставляет никаких иных гарантий, прямо не указанных в настоящем Договоре.

5.7. Заказчик не несет ответственности за какие-либо прямые или косвенные последствия какого-либо использования или невозможности использования Сервиса и/или ущерб, причиненный Заказчику и/или третьим сторонам в результате какого-либо использования, неиспользования или невозможности использования Сервиса или отдельных его компонентов и/или программ, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе Программы, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством.

6. Разрешение споров

6.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов все споры по настоящему Договору или в связи с ним подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде г. Москвы.

7. О конфиденциальности

7.1. Под конфиденциальной информацией в настоящем Договоре понимается любая информация, передаваемая одной Стороной другой Стороне в любой возможной форме (устной, письменной, электронной, иной), которая имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, к которой нет свободного доступа на законном основании и обозначенная Передающей стороной как конфиденциальная. Стороны предпринимают меры по недопущению раскрытия конфиденциальной информации третьим лицам или распространению конфиденциальной информации без согласия раскрывающей Стороны, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

7.2. Исполнитель обязан обеспечить конфиденциальность и безопасность персональных данных, обрабатываемых им в рамках исполнения настоящего Договора, в соответствии с требованиями Федерального закона «О персональных данных» от 27.07.2006 года № 152-ФЗ.

7.3. Каждая Сторона гарантирует наличие согласия работников и/или привлеченных третьих лиц (персональные данные которых предоставлены другой Стороне в ходе исполнения обязательств по Договору) на предоставление их персональных данных другой Стороне, а также гарантирует, что указанные работники и/или привлеченные третьи лица уведомлены об осуществлении обработки их персональных данных другой Стороной.

7.4. Стороны обязуются обрабатывать персональные данные работников Сторон и/или привлеченных третьих лиц только в целях заключения и исполнения Договора, не распространять и не предоставлять персональные данные третьим лицам без их согласия на обработку персональных данных.

8. Форс-мажор

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые нельзя было предвидеть или избежать.

8.2. Сторона, которая не может исполнить своего обязательства вследствие возникновения обстоятельств, указанных в п. 8.1. Договора, должна известить другую сторону об этих обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

9. Срок действия Договора и порядок его расторжения

9.1. Настоящий Договор заключается на неопределенный срок и вступает в силу с момента акцепта оферты Исполнителем.

9.2. Сторона, намеревающаяся в одностороннем порядке расторгнуть Договор, должна уведомить об этом другую сторону не позднее, чем за 10 (Десять) календарных дней до предполагаемой даты прекращения действия Договора, при этом в случае если дата расторжения выпадает на выходной/праздничный день, дата расторжения переносится на следующий рабочий день. Заказчик вправе направить такое уведомление по адресу электронной почты, указанному в Личном кабинете Исполнителя. Исполнитель направляет такое уведомление на следующий электронный адрес Заказчика: support@gusli.net.

9.3. В случае расторжения настоящего Договора все обязательства Сторон по Договору, которые в силу своей природы должны продолжать действовать (включая обязательства в отношении конфиденциальности, проведения расчетов, но не ограничиваясь указанным), остаются в силе после окончания срока действия Договора.

9.4. Заказчик оставляет за собой право в одностороннем внесудебном порядке приостановить действие Сервиса в Заведении Исполнителя без предварительного уведомления Исполнителя. При этом Стороны признают, что при наступлении данных обстоятельств Договор не будет считаться расторгнутым.

10. Иные условия

10.1. Все устные переговоры и переписка между Сторонами, имевшие место до подписания настоящего Договора, теряют силу со дня его подписания.

10.2. Соглашаясь с условиями настоящего Договора, Исполнитель заверяет и гарантирует Заказчику, что:

— Исполнитель заключает Договор добровольно, при этом: а) полностью ознакомился с условиями Договора, б) полностью понимает предмет Договора, в) полностью понимает значение и последствия своих действий в отношении заключения и исполнения Договора;

— Исполнитель предоставил Заказчику действительные и достоверные сведения, включая персональные данные, контактную информацию и иные данные, предусмотренные Договором;

— уплачивает все обязательные налоги и сборы, ведет бухгалтерский и налоговый учет, а также своевременно подает в налоговые и иные госорганы отчетность, относящуюся к оказанию Услуг по Договору;

— не находится в процессе ликвидации или прекращения деятельности, деятельность юридического лица не приостановлена, а в случае статуса индивидуального предпринимателя – индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность;

— для заключения и исполнения настоящего Договора он получил все необходимые согласия, одобрения, разрешения и лицензии;

— не существует документов, которые запрещают ему или ограничивают его право заключать и исполнять Договор;

— предоставляет Заказчику надлежащим образом оформленные первичные документы за оказанные Услуги;

— по первому требованию Заказчика или налогового органа Исполнитель предоставит надлежащим образом заверенные копии документов, относящихся к оказанию Услуг по Договору. Документы должны подтверждать гарантии и заверения, указанные в Договоре. Исполнитель обязан предоставить их не позднее 5 рабочих дней со дня получения запроса.

10.3. Заказчик вправе отказать Исполнителю в заключении Договора и/или подключения к Сервису на любом этапе переговоров, если Исполнитель не соответствует критериям, установленным Заказчиком. Заказчик вправе не раскрывать Исполнителю причины, по которым Заказчик относит Исполнителя к контрагентам, которые не удовлетворяют критериям, а также содержание и суть этих критериев.

10.4. Исполнитель дает согласие Заказчику на указание фирменного наименования, места нахождения Заведения, товарных знаков Исполнителя в целях информирования об оказываемых по настоящему Договору Услугах и продвижения Сервиса.

10.5. Заказчик вправе указывать товарные знаки Исполнителя в любой форме, в том числе на своих сайтах в сети Интернет, а также на любой документации (в том числе информационного характера).

10.6. Исполнитель дает согласие на опубликование (в том числе в СМИ и в сети Интернет) упоминаний об Исполнителе (его фирменного наименования и/или коммерческого обозначения) и сообщение третьим лицам или неопределенному кругу лиц о факте сотрудничества Заказчика с Исполнителем в связи с настоящим Договором, опубликование на сайтах Заказчика информации, размещаемой Исполнителем в открытом доступе (в том числе на сайте Исполнителя в сети Интернет) в целях информирования Пользователей Заказчика об условиях оказания Услуг Исполнителем.

10.7. Опубликование упоминаний о Заказчике, сообщение третьим лицам или неопределенному кругу лиц о факте и/или деталях сотрудничества в связи с настоящим Договором, производится исключительно по предварительному письменному согласию Заказчика, кроме случаев, когда выдача соответствующей информации обязательна в соответствии с действующим законодательством.

10.8. Недействительность одного или нескольких положений настоящего Договора, признанные в установленном порядке вступившим в силу решением суда, не влечет для Сторон недействительности Договора в целом.

10.9. Стороны договорились, что в случаях, предусмотренных настоящим Договором, обмен сообщениями и корреспонденцией может осуществляться посредством электронной связи.

10.10. Стороны договорились, что права и обязательства Заказчика по Договору или какая-либо их существенная часть могут быть переданы Заказчиком другой организации.

10.11. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью. Дополнения и изменения к настоящему Договору оформляются путем подписания Сторонами дополнительного соглашения.

10.12. Акцептом настоящего Договора Исполнитель, с которым ранее Заказчиком был заключен договор трафика, безоговорочно согласен и подтверждает, что с момента акцепта настоящего Договора такой договор трафика прекратил свое действие, а все неисполненные обязательства Сторон действуют только в рамках настоящего Договора. При этом Сторонам, на основании настоящего пункта, нет необходимости подписывать соглашения о расторжении соответствующего договора трафика или иным образом его прекращать.

Приложение №1

Тарифы

1. Вознаграждением Исполнителя за оказанные Услуги по Договору является, согласно определенному Заказчиком тарифу, процент от стоимости кредитов*, успешно использованных Пользователем в мобильном приложении «Gusli», для внесения изменения в порядок подборки композиций.

2. Тарифы в настоящем Приложении, указаны в рублях, без учета НДС по действующей ставке законодательства Российской Федерации. НДС не начисляется сверх указанных сумм, в случае возникновения НДС, оно подлежит оплате Исполнителем самостоятельно, если тарифом не предусмотрено иное.

3. Тарифы, установленные в настоящем Приложении, вступают в силу с даты подписания Договора и действуют согласно сроку действия Договора, пока не будут пересмотрены в соответствии с п. 3.4.12. Договора.

4. Тариф «Стандарт»:

Количество кредитов*, оплачиваемых Пользователем 10 18 25 40 100 Стоимость кредитов в рублях, оплачиваемых Пользователем** 199 288 399 600 1 199 Стоимость одного кредита в рублях, в зависимости от количества оплачиваемых кредитов 19,9 16 15,96 15 11,99 Количество кредитов за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli»*** 3 3 3 3 3 Стоимость кредитов за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli», в рублях 59,70 48,00 47,88 45,00 35,97 Тариф для Исполнителя 18% 18% 18% 18% 18% Размер вознаграждения Исполнителя в рублях за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli» 10,75 8,64 8,62 8,10 6,47 Повышающий коэффициент для Пользователя, за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli», осуществленное вне очереди (VIP)**** 2 2 2 2 2

- Обменные знаки, зачисляемые в обмен на оплату Пользователем лицензионного вознаграждения за отдельные данные и команды мобильного приложения «Gusli» на условиях отдельного соглашения между Пользователем и Заказчиком. Кредиты используются Пользователем в мобильном приложении «Gusli» для внесения изменения в порядок подборки композиций.** - Стоимость пакета определяется Заказчиком по своему усмотрению.*** - Количество кредитов, используемых Пользователем, необходимых для внесения изменения в порядок подборки композиций может быть увеличено Исполнителем в Личном кабинете при согласовании с Заказчиком.**** - Повышающий коэффициент применяется путем умножения на количество кредитов, установленных в конкретном Заведении за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli». Повышающий коэффициент к нежелательным (заблокированным) композициям не применяется.

5. Индивидуальные тарифы - предоставляется Заказчиком индивидуально, по своему усмотрению, как в отношении конкретного Исполнителя, так и в отношении конкретного Заведения. Информация о тарифе доступна в Личном кабинете.

6. Тарифы по нежелательным (заблокированным) Исполнителем композициям:

Количество кредитов за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli» для нежелательных (заблокированных) Исполнителем композиций***** 49 либо 109 Тариф для Исполнителя (применяется только к заблокированным композициям) 40% Размер вознаграждения Исполнителя в рублях за одно внесение изменения в порядок подборки композиций в мобильном приложении «Gusli» (применяется только к заблокированным композициям) Рассчитывается автоматически, в зависимости от стоимости каждого потраченного кредита

***** - Исполнитель в Личном кабинете, при согласовании с Заказчиком вправе выбрать необходимое количество кредитов – 49 либо 109.

Дата публикации: 01.04.2025 г.