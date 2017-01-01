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Кафе и рестораны для заведения

Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе

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Поп-джаз
Расслабляющий Джаз Лаунж
Дип-лаунж для бизнес-ланча
Лаунж FM
Современный джаз