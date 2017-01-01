Музыка для фона в кафе

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Поп-джаз

Так называемый мягкий джаз без ярко выраженных импровизаций и экспрессии, ставший популярным, при этом остался за гранью поп-музыки, сохранив свой особенный колорит. Придаст заведению пикантности и определит его вкус как изысканный. Собраны такие исполнители, как Carmen Cuesta, Ayo, Nouvelle Vague, Molly Johnson, Sting.

  1. Главная
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  4. Поп-джаз
Mr Tambourine Man
Aldo Romano,Remi Vignolo
4:45
Money
Alex Skolnick Trio
5:15
Enjoyable Cooking
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:01
Spicy Emotions
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:47
Romantic Dinner
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:38
Trumpet Feelings
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:51
Breakfast for You
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:18
Bossa Restaurant
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:24
Add Some Sugar
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:18
Chill with Jazz
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:23
R’n’B Flow
Amazing Chill Out Jazz Paradise
3:18
Shout to the Lord
Andre Valadao
4:49
Here I Am to Worship
Andre Valadao
4:53
The River
Andre Valadao
3:32
I Could Sing of Your Love Forever
Andre Valadao
3:53
Rooftops
Andre Valadao
4:37
Love the One You're With
Andrew Suvalsky
2:45
Everything I've Got
Andrew Suvalsky
3:34
Alright, Okay, You Win
Andrew Suvalsky
3:25
You'd Be so Nice to Come Home To
Andrew Suvalsky
2:05
We're in This Love Together
Andrew Suvalsky
3:48
Bad Guy
Apollinare Rossi,Adelle
3:02
Teardrop
Avishai Cohen,Big Vicious
7:25
Need You Now
Background Instrumental Music Collective
3:19
Relax Time
Background Instrumental Music Collective
3:26
Inner Peace
Background Instrumental Music Collective
3:23
Inner Bliss
Background Instrumental Music Collective
3:18
Talk with Me
Background Instrumental Music Collective
3:54
Follow Your Heart
Background Instrumental Music Collective
3:32
City at Night
Background Instrumental Music Collective
3:14
Black Coffee
Background Instrumental Music Collective
3:22
Center of Joy
Background Instrumental Music Collective
3:24
Easy Listening
Background Instrumental Music Collective
3:34
Watermelon Sugar
Banda Do Sul,Natalie Renoir
3:33
Christmas On The Beach
Barbra Lica
4:01
Marshmallow World
Barbra Lica
2:54
Secret Heart
Barbra Lica
3:12
Nashville
Barbra Lica
4:58
So in Love
Barbra Lica
3:13
Who Knows
Barbra Lica
3:48
Winter Wonderland
Barbra Lica
3:25
Coffee Shop
Barbra Lica
3:44
Did I Just Say That
Barbra Lica
3:33
London Town
Barbra Lica
3:16
Zabravih Si Shala
Beloslava
3:50
Why
Beloslava
4:09
The One
Beloslava
3:49
H Love
Beloslava
2:28
Father Funky
Beloslava
4:27
No Matter
Beloslava
2:59
Keep On
Beloslava
4:43
Prolet, Lyato, Esen, Zima...
Beloslava
2:08
Prazen Pogled
Beloslava
3:58
Malka Biala Lodka
Beloslava
4:40
When You Leave...
Beloslava
2:22
Walkin'
Beloslava
5:31
Why
Beloslava, JP3 Jivko Petrov Trio
4:09
Vsiaka Godina Po Sushtoto Vreme
Beloslava, JP3 Jivko Petrov Trio, Orlin Pavlov
5:28
The Reason
Beloslava, Lubo
4:34
Supergirl
Beloslava, Michael Flaming
3:48
Vsiaka Godina Po Sushtoto Vreme
Beloslava, Orlin Pavlov
3:49
Enjoy The Silence
Berk & The Virtual Band
3:54
Day in Day Out
Bobby Caldwell
2:56
Island
Bow Anderson
3:28
Blackbird
Brad Mehldau
5:00
Hey Joe
Brad Mehldau
6:25
Wonderwall
Brad Mehldau
8:45
Everything in Its Right Place
Brad Mehldau Trio
6:56
You Didn't Have To Be So Nice
Bud Shank
2:27
Michelle
Buster Williams,Billy Hart,Albert Dailey
5:23
Git It
Candy Duffer
2:30
What Does It Take
Candy Duffer
4:16
Smokin' Gun
Candy Dulfer
4:51
Be Cool
Candy Dulfer
3:18
In Deep
Candy Dulfer
3:54
That Man
Caro Emerald
3:50
Late Night Swing
Casey MacGill & The Spirits Of Rhythm
3:25
Jump Up
Casey MacGill & The Spirits Of Rhythm
3:28
Whadaya Want
Casey MacGill & The Spirits of Rhythm
3:18
No Woman, No Cry
Charlie Hunter
5:17
Just the Two of Us
Cherry Pickers with Dagmar Segbers
3:59
I Can't Help It
Cherry Pickers with Dagmar Segbers
3:49
Imagine
Cherry Pickers with Dagmar Segbers
5:06
Superstition
Cherry Pickers with Dagmar Segbers
5:01
Never Never Never
Chiara Civello
4:04
Via con me
Chiara Civello
3:49
Closer
Chris Gable
4:37
High & Dry
Chris Gable
4:43
Let's Stay Together
Chris Gable
4:12
Yesterday
Chris Potter
2:52
Dancing Ground
Christine Tavares-Mocha
3:44
Then Came You
Christine Tavares-Mocha
3:33
I Could Swear I'm in Love
Christine Tavares-Mocha
2:56
Sunshine Way
Christine Tavares-Mocha
3:25
Come Back to Me
Claudia Rezende
4:13
Too Late
Club Des Belugas Feat. Anna.Luca
4:22
Don't Let Me Be Lonely Tonight
Cormac Kenevey
3:27
Locket
Crumb
5:18
Eleanor Rigby
Daniela Pedali
5:14
Your Song
Daniela Pedali
2:33
Tokio Lullaby
Daniela Pedali feat. Dado Moroni
4:46
Se Mai
Daniela Pedali feat. Francesco Cafiso
3:18
You Are Not Alone
Daniela Pedali feat. Marco Tamburini
5:18
Billie Jean
Daniela Pedali feat. Marco Tamburini, Roberto Gatto
5:56
(I Can't Get No) Satisfacion
Daniela Pedali feat. Paolo Fresu
3:30
Dios Muy Alegre Albergó
David Archuleta
2:36
Stoney Lonesome
David Sanborn
4:10
Wall Of Love
Dee Dee Bridgewater
3:51
Hello, Haven't I Seen You Before
Dianne Reeves
3:45
Sweet Dreams
Dr. Lonnie Smith
6:48
Do or Die
Eartha Kitt
3:57
Staying Alive
Electro Deluxe
4:00
Clint Eastwood
Electronic Swing Orchestra
4:57
I'll Never Fall in Love Again
Ella Fitzgerald
2:52
Sunshine Of Your Love
Ella Fitzgerald
3:18
Sunny
Ella Fitzgerald
5:16
Get Ready
Ella Fitzgerald
2:33
Got to Get You into My Life
Ella Fitzgerald
3:07
Savoy Truffle
Ella Fitzgerald
2:48
Hey Jude
Ella Fitzgerald,Tommy Flanagan,Ernie Heckscher Big Band
3:51
Just the two of us
ELLINA R
3:51
Barbie Girl
Ely Bruna,Papik
3:42
Black Sheep
Emi Meyer
3:51
I Can't Get Enough Of You
Emi Meyer
3:07
New York
Emi Meyer
3:03
ToKyoTo
Emi Meyer
3:26
A Fool In Love
Etta James
3:26
You Love Are My Only
Foy Vance
3:28
Hard Work
Foy Vance
3:56
You Get To Me
Foy Vance
4:00
Good Time Southern Soul
Foy Vance
2:21
I'm Coming Over
Foy Vance
4:34
Moving On
Foy Vance
3:24
Be With Me
Foy Vance
3:24
Make It Rain
Foy Vance
4:51
Pain Never Hurt Me Like Love
Foy Vance
3:15
Sunshine or Rain
Foy Vance
4:04
Gilly Jarter
Granny Smith
3:51
Purple Haze
Green Monster Big Band
4:56
Well-Loved Woman
Halie Loren
3:04
How To Dismantle A Life
Halie Loren
3:12
August Moon
Halie Loren
4:12
Norwegian Wood
Herbie Hancock
8:05
Overprotected
Ituana
3:29
All the Small Things
Ituana,Jamie Lancaster
2:35
Crazy in Love
Ivette Moraes,Scubba
3:23
Losing My Religion
Jacqui Naylor
5:05
Dance Monkey
James Farrelli
3:38
Sack O' Woe
Jamie Cullum
3:45
Interlude
Jamie Cullum
3:27
True
Jamie Lancaster (Spandau Ballet)
3:44
Dangerous
Jamie Lancaster feat. Dinah Eastwood
3:20
Candy
Jamie Lancaster feat. Ituana
4:17
Endless Love
Jamie Lancaster feat. Michelle Simonal
2:53
Easy Lover
Jamie Lancaster feat. Shelly Sony
4:02
Paris
Janet Evra
3:46
Summer Smile
Janet Evra
4:12
Yours Truly
Jay Soto
3:32
The Road
Jay Soto
4:01
Unwound
Jay Soto
3:46
All Along
Jay Soto
3:39
Here's to Us
Jay Soto
4:28
Got Groove
Jay Soto
3:41
On the Verge
Jay Soto
4:56
Don’t Speak
Jazz Dance Orchestra
4:41
Destination Calabria
Jazz Dance Orchestra
5:01
Midnight Dancer
Jazz Dance Orchestra
5:00
No Stress
Jazz Dance Orchestra
5:42
Relax
Jazz Dance Orchestra
3:39
Midnight Dancer
Jazz Dance Orchestra
3:37
All That She Wants
Jazz Dance Orchestra
4:20
All That She Wants
Jazz Dance Orchestra
4:20
I Was Made for Loving You
Jazzkantine
3:55
Smoke on the Water
Jazzkantine
3:19
Everything
Jehro
3:32
Continuando
Jehro
3:35
Let Yourself Be Loved
Joy Denalane
3:16
I Gotta Know
Joy Denalane
3:03
Love Your Love
Joy Denalane
3:42
Hey Dreamer
Joy Denalane
3:39
Be Here In The Morning feat. C.S. Armstrong
Joy Denalane
4:04
Stand
Joy Denalane
3:17
Put In Work
Joy Denalane
3:41
Wounded Love
Joy Denalane
3:00
Top Of My Love
Joy Denalane
3:19
The Ride
Joy Denalane
3:05
I Believe feat. BJ The Chicago Kid
Joy Denalane
2:51
Get Lucky
Karen Souza
3:18
Baby Dream Your Dream
Katie Birtill
3:59
Who Will Buy
Katie Birtill
5:11
What Do You Mean_
Les Crossaders,Mandy Jones
3:31
Jorden runt solen
Lisa Ekdahl
2:53
Ain't Givin' Up
Lisa Lövbrand
3:26
I Will Wait For You
Lisa Lövbrand
3:39
Beat It
Lizette,Scubba
3:55
Soul Food To Go
Manhattan Transfer
5:12
Capim
Manhattan Transfer
5:07
Cruisin'
Marcelo Rezende
4:53
Shine on
Mario Biondi
3:40
She Will Be Loved
Maroon 5
4:07
La Bamba
Massimo Farao Trio
2:48
Hello
Massimo Faraò,Nicola Barbon,Marco Tolotti
2:11
Ordinary Day
Matt Bianco And Basia
4:36
Let Me Go
Maya Fadeeva
3:46
I Shouldn't I Wouldn't
Maya Fadeeva
3:36
Save A Little Love For Me
Maya Fadeeva
3:44
Lithium
Maya Fadeeva
3:31
Hello Friend
Maya Fadeeva
4:33
That Cookie
Maya Fadeeva
3:24
My Coconutnut Song
Maya Fadeeva
3:34
Finger Snap
Maya Fadeeva
2:47
Amalia
Melody Gardot
3:00
Who Will Comfort Me
Melody Gardot
4:54
Such a Night
Michael Bublé
3:21
When You're Smiling
Michael Bublé
3:21
Haven't Met You Yet Home
Michael Bublé
4:59
Carnival Time
Miles Davis
4:23
Maze
Miles Davis
4:10
Give It Up
Miles Davis
6:18
Rubberband of Life
Miles Davis
5:44
Time After Time
Miles Davis
8:22
Rubberband
Miles Davis
6:12
This Is It
Miles Davis
4:36
So Emotional
Miles Davis
5:18
I Love What We Make Together
Miles Davis
5:05
Paradise
Miles Davis
6:11
Big in Japan
Neja
3:27
Crazy in Love
Neja
3:22
Coming Home
Neja
3:25
E Eu Estou Aqui
Neja
3:56
Big in Japan
Neja
3:26
The Game
Neja
3:49
Last Night a DJ Saved My Life
Neja
3:58
All That She Wants
Neja
3:28
Turning Night into Day
Nelson Rangell
5:02
Take Me to Church
Nenei
4:16
Something New
Nikki Yanofsky
2:52
Take The A Train
Nikki Yanofsky
3:33
To Love Somebody
Nina Simone
2:40
ไม่แน่ใจ
No One Else
4:09
Happy Pills
Norah Jones
3:37
Seven Nation Army
Nostalgia 77
4:24
(This Is Not) A Love Song
Nouvelle Vague
3:47
These Boots Are Made For Walkin'
Oliver Nelson
2:51
I Ron Man
Ondatrópica
2:51
Ancora tu
Papik
5:11
Brivido felino
Papik
3:10
Feel Me
Papik
4:45
More Than I Can Bear
Papik
4:08
Can't Get Enough of Your Love
Papik
4:45
Special Love
Papik
3:39
I Feel Alive
Papik
4:03
Figli delle stelle
Papik Smooth Experience
3:53
I Was Tired Of Being Alone
Patrice Rushen
3:52
All We Need
Patrice Rushen
5:54
I Can't Resist You
Peggy Lee
4:34
How Deep Is Your Love
Peter White
3:20
History Repeating
Propellerheads
4:02
Stronger
Richard Cheese
2:29
Let's Get It Started
Richard Cheese
1:59
Creep
Richard Cheese
2:34
Personal Jesus
Richard Cheese
1:45
Free
Rieke Katz
3:59
Nein
Rieke Katz
4:26
Keep on Smiling
Rieke Katz
3:35
I'll Be There
Rieke Katz feat. Andy Pfeiler
3:47
My Poker Face
Rieke Katz feat. Andy Pfeiler
3:30
Will That Chance Come Twice
Rieke Katz feat. Andy Pfeiler
3:36
Wonderful
Rieke Katz feat. Joo Kraus
3:38
Yes, My Darling Daughter
Robin McKelle
2:23
Get Her Back
Robin Thicke
3:33
Distance Of The Heliotrope
Ryusenkei
4:25
Dancing into Fantasy
Ryusenkei
4:35
Petal
Ryusenkei
5:39
Last Number Of Love
Ryusenkei
5:20
Timemachine Love
Ryusenkei
4:26
Rainbow City Line
Ryusenkei
4:33
Tokyo Sniper
Ryusenkei
4:37
Smooth Operator
Sade
4:38
Never As Good As The First Time
Sade
5:01
The Sweetest Taboo
Sade
4:38
Mr Wrong
Sade
2:53
Stand by Me
Sandro Gibellini Trio,Sandro Gibellini
4:04
I Just Called to Say I Love You
Sandro Gibellini Trio,Sandro Gibellini
4:15
Don't Speak
Sarah Menescal
4:13
Time After Time
Sarah Menescal
3:29
Don't Speak
Sarah Menescal
4:14
Every Beat Of My Heart
Sarah Menescal
3:52
Here Comes the Sun
Sarah Menescal
2:32
Alive and Kicking
Sarah Menescal
3:54
Get Back
Sarah Vaughan
2:58
Carry You Around ℗ 2010
Schradinova
4:06
Pencil Revolution ℗ 2010
Schradinova
3:06
India Lima Oscar Victor Echo You ℗ 2010
Schradinova
3:05
Ticket to Ride
Scubba feat. Sarah Menescal
4:15
Something
Scubba feat. Sarah Menescal
2:38
I've Got You Under My Skin
Seal
3:13
Love For Sale
Seal
3:45
Luck Be A Lady
Seal
4:35
Sway
SEIKO MATSUDA
2:53
It Had To Be You
SEIKO MATSUDA
2:15
Just A Fallen Angel
Sergio Caputo
3:43
Everybody Looks So Beautiful In Paris
Sergio Caputo
4:09
Straight For My Heart
Sergio Caputo
4:09
The Greatest Gift
Shakatak
4:28
Jazz and Romance
Shakatak
4:42
Ojai Freeway
Shakatak
3:54
Someone I Could Love
Shakatak
4:38
Good Time
Shakatak
5:15
On The Corner
Shakatak
3:32
Kiss Me, Honey Honey, Kiss Me
Shirley Bassey
2:24
La donna di plastica
Simona Molinari
2:49
La verità
Simona Molinari
3:16
La felicità
Simona Molinari
2:57
Mettici più verve
Simona Molinari
3:16
Come vento
Simona Molinari
3:21
Forse
Simona Molinari
2:58
Don't Start Now
Smooth Jazz All Stars
3:21
You Got It
Smooth Jazz All Stars
3:35
Love on the Brain
Smooth Jazz All Stars
3:50
Roses
Smooth Jazz All Stars
3:46
Funny Thing
Smooth Jazz All Stars
2:43
Wild Thoughts
Smooth Jazz All Stars
2:38
Love Looks Better
Smooth Jazz All Stars
3:49
Shape of You
Smooth Jazz All Stars
3:27
Dynamite
Smooth Jazz All Stars
3:05
Young Dumb & Broke
Smooth Jazz All Stars
3:23
Love Galore
Smooth Jazz All Stars
4:28
Smile
Smooth Jazz All Stars
3:26
Say So
Smooth Jazz All Stars
3:01
Feels
Smooth Jazz All Stars
3:27
Mood
Smooth Jazz All Stars
3:09
Something Just Like This
Smooth Jazz All Stars
3:33
Holy
Smooth Jazz All Stars
2:27
Not Another Love Song
Smooth Jazz All Stars
2:52
Strip That Down
Smooth Jazz All Stars
3:09
Go Crazy
Smooth Jazz All Stars
3:45
New Rules
Smooth Jazz All Stars
3:49
Starboy
Smooth Jazz All Stars
3:46
Feel It Still
Smooth Jazz All Stars
3:48
Popstar
Smooth Jazz All Stars
3:13
Stay
Smooth Jazz All Stars
2:58
Hit Different
Smooth Jazz All Stars
3:22
Praying
Smooth Jazz All Stars
2:56
24K Magic
Smooth Jazz All Stars
3:11
Stuck with U
Smooth Jazz All Stars
2:50
Life's a Mess
Smooth Jazz All Stars
3:32
Paris
Smooth Jazz All Stars
3:10
Adore You
Smooth Jazz All Stars
3:50
Sorry Not Sorry
Smooth Jazz All Stars
3:36
It Ain't Me
Smooth Jazz All Stars
2:40
Redbone
Smooth Jazz All Stars
3:18
Come & Go
Smooth Jazz All Stars
2:38
Too Good at Goodbyes
Smooth Jazz All Stars
3:08
Issues
Smooth Jazz All Stars
3:40
Rain on Me
Smooth Jazz All Stars
3:07
Attention
Smooth Jazz All Stars
3:38
Stupid Love
Smooth Jazz All Stars
3:37
I'm The One
Smooth Jazz All Stars
4:05
Outta Time
Smooth Jazz All Stars
3:49
Death Bed
Smooth Jazz All Stars
3:06
That's What I Like
Smooth Jazz All Stars
3:51
I Feel It Coming
Smooth Jazz All Stars
3:45
Roxanne
Smooth Jazz All Stars
2:43
Blueberry Faygo
Smooth Jazz All Stars
3:30
What Lovers Do
Smooth Jazz All Stars
3:02
In Your Eyes
Smooth Jazz All Stars
3:31
Rockstar
Smooth Jazz All Stars
2:50
Despacito
Smooth Jazz All Stars
3:15
Watermelon Sugar
Smooth Jazz All Stars
3:20
Location
Smooth Jazz All Stars
3:59
Savage
Smooth Jazz All Stars
3:00
Do It
Smooth Jazz All Stars
3:59
Versace on the Floor
Smooth Jazz All Stars
3:50
Million Reasons
Smooth Jazz All Stars
3:18
Sign of the Times
Smooth Jazz All Stars
3:57
Big Beat
Smooth Kats
3:50
One more time
Smooth Kats
5:23
Let the Rain Fall Down
Soweco
3:52
Way up High
Soweco
4:04
Don't Hide Your Love
Soweco
3:50
Your Love
Soweco
4:46
Keep On
Soweco feat. U-Nam
4:19
The Good Life
Splendid
5:11
Have You Ever Seen The Rain
Stanley Turrentine
4:00
Tainted Love
Stella Starlight Trio (Soft Cell)
3:14
Reach Out for Me
Steve Tyrell
3:45
Always Something There to Remind Me
Steve Tyrell
3:44
I Say a Little Prayer for You
Steve Tyrell feat. Patti Austin
3:25
Vedi Di Saper Cantar
Sugarpie And The Candymen
3:07
Everybody Wants To Rule The World
The Bad Plus
5:39
Polite Dance Song
The Bird And The Bee
3:48
Shout
The Bryan J. White Trio
3:44
...Baby One More Time
The Cooltrane Quartet
2:22
Like A Virgin
The Cooltrane Quartet
4:07
The Lady in Red
The Cooltrane Quartet
3:47
Feel It
The Crusaders
4:15
It Happens Everyday
The Crusaders
5:40
River Rat
The Crusaders
2:28
I Felt The Love
The Crusaders
5:07
The Way We Was
The Crusaders
5:22
Free As The Wind
The Crusaders
6:15
Nite Crawler
The Crusaders
4:44
I Will Survive
The Jazz Pops
4:45
In the Air
The Jazz Pops
3:40
Sweet Child O'mine
The Jazz Pops
2:55
(Everybody's Waitin' for) the Man with the Bag
The Jazz Pops
2:09
9 to 5
The Jazz Pops
3:14
Can't Hurry Love
The Jazz Pops
3:19
Aint Nobody
The Jazz Pops
4:10
Happy
The Jazz Pops
2:48
American Boy
The Jazz Pops
3:38
Forget You
The Jazz Pops
4:25
Careless Whisper
The Jazz Pops
4:07
The Zoo Blues
The Manhattan Transfer
4:06
Good Morning
The Puppini Sisters
2:22
Moi Je Joue
The Puppini Sisters
3:22
Joseph Joseph
The Sassy Swingers
3:22
Heaping Helping Of My Love
The Sassy Swingers
3:38
Satan Your Kingdom Must Come Down
The Sassy Swingers
4:37
Buena Vista
The Shiffers
4:04
Reality
The Shiffers
2:38
Malpaso
The Shiffers
3:52
Parmesan Cowboy
The Shiffers
3:38
Brazilian Love Affair
The Stanley Clarke Band
6:36
Pop Virgil
The Stanley Clarke Band
3:17
With Everything To Lose
The Style Council
3:56
Dear Gussy
The Willows
2:34
Fuddy Duddy
The Willows
3:04
Old Friend
The Willows
2:44
Breakfast in Bed
The Willows
2:58
What Are You Waiting For
The Willows
3:34
Wishing Well
The Willows
3:39
Bathtub Gin
The Willows
2:04
Boy Oh Boy
The Willows
3:28
Dancin'
The Willows
3:03
Brand New Day
Tia Brazda
2:54
Daydream
Tia Brazda
3:16
Irreplaceable
Tia Brazda
3:20
Moondust Baby
Tia Brazda
2:48
Livin' Easy
Tia Brazda
2:50
Right on Time
Tia Brazda
3:29
Un amour boheme
Tia Brazda
3:40
Ain't No Sunshine When She's Gone
Tom Jones
2:36
She's A Lady
Tom Jones
2:52
Ecoutez, Repetez
Touch & Go
4:37
Tango In Harlem
Touch & Go
3:25
Would You
Touch & Go
3:11
Big Beat
Touch & Go
3:11
Life's A Beach
Touch & Go
4:18
Ecoutez, Repetez
Touch And Go
4:37
So Hot
Touch and Go
3:22
Jamie Cullum - Devil May Care
Va
3:21
Moondance
Van Morrison
4:34
Snap, Crackle, Pop
Vincent Ingala
3:48
Tainted Love
Vintage Cafe
3:15
Personal Jesus
Vintage Cafe
3:12
Apologize
Vintage Cafe
3:19
Going Home
Vladimir Cetkar
3:59
Jagula
Vladimir Cetkar
4:25
California Dreaming
Wes Montgomery
3:07
Don`t Know Why
Winterplay
3:10
Moon Over Bourbon Street
Winterplay
3:55
L.O.V.E
Yannick Bovy
2:53
Let There Be Love
Yannick Bovy
2:18
Cheek To Cheek
Yannick Bovy
3:12
Makin' Whoopee
Yannick Bovy
3:14
Nice Work If You Can Get It
Yannick Bovy
2:12
Never Let Her Slip Away
Yannick Bovy
3:20
The Soul Of Nat King Cole
Yannick Bovy
2:50
Quiet Nights
[Rejazz]
3:54
The Butterfly Song
Рink Маrtini
2:44
Joli garcon
Рink Маrtini
3:16
As
笠井纪美子
6:16
Sunlight
笠井纪美子
6:15

Музыка для фона в кафе

Вы ищете идеальную музыку для создания живой и привлекательной атмосферы в вашем кафе? Не останавливайтесь на достигнутом! Фоновая музыка в кафе - это ключ к созданию правильного настроения и незабываемых впечатлений для Ваших клиентов. Правильно подобранные мелодии позволят превратить кафе в место отдыха, общения и наслаждения.

Представьте себе, что Вы заходите в кафе, а там Вас встречают мягкие джазовые мелодии, звучащие на заднем плане. Ровный саксофон и нежные клавиши фортепиано создают атмосферу утонченности и элегантности. Когда вы садитесь за уютный столик, вы сразу же чувствуете себя расслабленно и непринужденно. В этом и заключается сила фоновой музыки в кафе - она способна перенести вас в другой мир, подальше от повседневной суеты.

А теперь представьте себе другую картину. Вы заходите в яркое и энергичное кафе, где воздух наполнен звуками зажигательной поп-музыки. Захватывающие мелодии и заразительные ритмы не позволяют удержаться от того, чтобы не постучать ногой или не покачать головой в такт музыке. Атмосфера наполнена энергией и азартом, создавая ощущение веселья и удовольствия для каждого, кто входит в зал. В этом и заключается магия фоновой музыки в кафе - она способна поднимать настроение и объединять людей.

Независимо от того, предпочитаете ли вы успокаивающие звуки джаза или энергичные ритмы поп-музыки, правильный выбор фоновой музыки для кафе имеет решающее значение для создания идеальной атмосферы. Она задает тон вашим клиентам, влияет на их настроение и общую удовлетворенность. Поэтому уделите некоторое время составлению плейлиста, отражающего атмосферу, которую вы хотите создать в своем кафе. Правильно подобранная музыка позволит создать атмосферу, которая заставит клиентов приходить сюда снова и снова.