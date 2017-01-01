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Дип-лаунж для бизнес-ланча

Музыка под кафе. Подборка из дип-лаунжа для бизнес-ланча.

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  4. Дип-лаунж для бизнес-ланча
Feel Love
Alex Latino feat. Jeff Bridgestone
2:59
Back to Old
Alex O'Donnell
3:11
Still Right by Your Side
Aliki Westwood
3:40
Outline
Andy Morrison
5:01
I Will Follow Him
Anthony Maserati
3:13
Alone
Apriyanti
3:16
Cherish
Apriyanti
3:41
Rogue
Apriyanti
3:08
Day or Night
ArtspaceTyra Givens
3:30
Morbido
Ashleigh Buble
3:59
I Have Enough
Beautiful Soul
3:09
We Have a Dream
BellagioJoey Richmond
4:32
Why You Came Not
Benjamin Sparks
4:30
Abotha
Benno Blome
6:49
Black Water Gold
Benny Santiago
4:29
For Your Life
Bert Fustemberger feat. Trumpet Man
3:13
Show Me The Way
Black Eagles
4:41
Something to Me
Black Kube,Sammy Bay
5:08
Wishing You Were Here
BLAZE
5:21
Unjust
Blink On 92
5:02
My Self Control
Blue Avenue
3:14
Good Feeling
BonShakerz
4:57
Clarence
Brame
3:04
True
Brooke
3:36
You're Not Alone
Brooke
5:34
Crazy
Brooke
4:25
Song For A Friend
Byron the AquariusCropper
4:23
Don't Try It
Chez and Trent
6:05
Looking My Eyes
Chill Groovers
4:17
Me and My Heart
Chloe Van Doren
3:38
Super Paradise
Chloe Van Doren
3:52
Shades of Blue
Chloe Van Doren
3:35
Montreal
Club 88
4:02
Yalla!!!
Criss Hawk,Salvatore Nanè,Andrèa Meneses
7:25
Gress
Daf Grooves
3:54
On Top of the World
Dance Hits 2014Deep HouseIbiza Dance PartyDeep House Music
3:13
Promenade Pour Le Monde
Dann Markus feat. Cinthya Bocconotti
2:59
Any Question
Dark Keys feat. Ronny Gold
3:13
Talk Talk
Dark Loris
6:29
Sombrero
Dave Desperado
4:56
Our Answer
David Molliner
4:42
Next Stop
Deep Code
5:05
Abstract Spring
Deep HouseIbiza Dance PartyDance Hits 2014Deep House MusicHouse Musicprogressive house
5:53
Blind Love
Deep HouseIbiza Dance PartyDance Hits 2015Dance Hits 2014Deep House MusicHouse Music
3:52
Next Level
Deep Sustance
5:18
Flute
Deep Tune
4:55
My Blue Soul
Deep Velvet
2:59
Touch My Body
Demetra Stanton
3:16
Power Plant
Disco Party Project
4:54
Miro Amigo
Disketto
3:38
Anime Toonz
DJ Gregory Lion
4:38
Soul Out
DJ Six
4:50
70 Special
DjManuel
5:38
70 Special
DjManuel
5:38
Breath In
Donna Mind
4:40
Hotel Room
Dream Lovers
3:35
Wake Me Up
Dreamchaser
4:54
Spend My Time
Echo Boy
4:16
Feels Like Heaven
Echo Boy,Johanna Lopez
5:02
Every Little Sign
Eric Delgado
3:22
Last Night a DJ Saved My Life
Eric Delgado
5:10
Time Goes By
Eric Delgado
3:12
Lost in Music
Eric Delgado
3:47
La Rumba
Esteban Guerro
5:00
Living in the Moment
Fairlight
3:09
Hablame Luna
FairlightMara
6:24
Hablame Luna
FairlightMara
3:00
Planetarium
Fashion Show Music Dj
6:07
Work Out
Fashion Show Music Dj
4:15
Babylon Boom Boom
Fashion Show Music Dj
4:55
Intergalactic Pacha
Fashion Show Music Dj
4:27
Best Served Cold
Fashion Show Music Dj
5:28
Bring it Back
Fashion Show Music Dj
4:50
Phantom's Past
Fashion Show Music Dj
4:36
Timeless
Fashion Show Music Dj
2:55
Stay in Touch
Fashion Show Music Dj
4:03
Edge of the Universe
Fashion Show Music Dj
8:15
Rhythm of the Rain
Francis Leone
3:13
Bang It
Frank Knuckle
4:43
Theme 01
Frits Wentink
5:56
Elegant Funky Man
Funky Elegance
5:47
Paris Latino
Genevieve SomersDeeJay Highpass
5:01
Million Questions
Greenery
3:20
Without You
GreeneryThe Greenery
3:34
You Make Me High
Greg Vasarely
3:18
Track 30
Gusli Deep
3:36
Track 10
Gusli Deep
3:09
Track 29
Gusli Deep
3:40
Track 13
Gusli Deep
3:00
Track 28
Gusli Deep
3:20
Track 16
Gusli Deep
3:03
Track 31
Gusli Deep
3:30
Track 14
Gusli Deep
3:34
Track 33
Gusli Deep
3:39
Track 11
Gusli Deep
3:34
Track 35
Gusli Deep
3:30
Track 1
Gusli Deep
3:34
Track 19
Gusli Deep
3:30
Track 34
Gusli Deep
4:28
Track 5
Gusli Deep
3:06
Track 15
Gusli Deep
3:37
Track 32
Gusli Deep
3:17
Track 2
Gusli Deep
3:34
Track 18
Gusli Deep
3:16
Track 17
Gusli Deep
4:32
Track 38
Gusli Deep
3:19
Track 6
Gusli Deep
3:50
Track 20
Gusli Deep
3:44
Track 39
Gusli Deep
3:48
Track 22
Gusli Deep
4:11
Track 4
Gusli Deep
3:06
Track 23
Gusli Deep
3:00
Track 8
Gusli Deep
3:12
Track 25
Gusli Deep
3:16
Track 7
Gusli Deep
4:00
Track 21
Gusli Deep
4:28
Track 9
Gusli Deep
3:30
Track 27
Gusli Deep
3:08
Track 3
Gusli Deep
3:34
Track 24
Gusli Deep
3:18
Track 12
Gusli Deep
3:44
Double Wave
Harley Franklin
3:02
Bye Bye Mivar
Harry Ashton
3:14
Barcodec
Henry Tree
2:44
Generator
House Beach Ensemble
3:10
Bassliner
House Elevation
2:59
Max Joue La Drame
House Flava
5:42
Acton Town
House Flores
6:37
Underground
House Groove Voice
4:01
Tribest
House Usa
4:54
Big City Boy
Ioshi Takashi
3:14
Ready To Fall
Jay Thompson
4:47
Way Up
Jayson Brown
4:56
Faq
Jazzadeep
3:54
See Line Woman
Jerome Sydenham
7:21
Introvert
Joel Mendez
4:48
Scumbag Unity
Jon Sable
6:00
There Was a Time
K Crystal
3:20
Life Stories
KaleidoCloud
3:12
Rising Like the Sun
Kandi
3:19
Sittin' on the Dock of the Bay
Kandi
4:50
The World Is Yours
Kandi
3:13
Spirit in the Sky
Kandi
3:30
Every Breath You Take
Kandi
4:00
Coming Home
Kandi
3:16
Dice Decide
Kandi
3:34
Girl Just Want to Have Sex
Kantiko
3:16
Everytime I See You
KawaiiDemetra Stanton
3:37
I Will Never Let You Go
KawaiiLuca Valena
3:08
Only You
Kim McNichols
3:06
Argovia
Lady Miami
5:04
Another Yesterday
Larry Morrell feat. Dekro feat. Dekro
3:14
Saw You For The First Time
Laurence Guy
4:50
Magic Love
Lazy Godiva
6:28
Impact
LB Sound
6:02
Screaming out Your Name
Liam Van Dyke
3:19
All That She Wants
Liam Van DykeDemetra
3:03
Cassiopea
Line 183
5:00
The Redman and the Child
Lorre Phunk
5:41
In the Air Tonight
LVDMartin Stark
4:28
We Begin To Rock
Major Lover
4:24
Here I Am
Mandalay
3:07
Space Motion
Mark Ceballos
4:57
Sounds Like a Song
Marshall & Farrell
3:15
Why Does My Heart Feel so Bad
Martin StarkLVD
3:05
Things We Could Do
Mary Bonfanti
3:10
Live Your Dream
Mercer & GissalSarah Carlsson
3:44
What Is Love
Merrick Lowell
3:36
Sunny
Merrick Lowell
3:16
Groovejet
Merrick LowellAnja Maverick
3:26
Equal Rights
Michael Lambert
4:49
Ecuador
Michael Ribeira
4:06
Passion
Michael RibeiraRay Sun
4:55
Acid Way
Michael Stone
4:43
Love Somebody
Mike Heller
5:01
Our Business
Milton Diaz
3:15
Love Forever
Moiquall
3:12
Drinking with a Fat Swede
Mondial Groove
3:17
The Whistle Song
Nikolas Miyakis
3:15
Miss You When You're Gone
Nikolas MiyakisAnja
3:04
This Was Tomorrow
Nikolas MiyakisTyra Givens
3:30
It's All About the Journey
Nomad
3:25
Enjoy the Silence
Nomad
3:28
Shout
Off ShoreMichael Ribeira
3:50
The Best Has yet to Came
Olav Swarowsky
3:38
Addicted to Paradise
Oliver Anders
4:17
Speak Your Truth
Oliver Anders
3:06
Antares
Omniverse
5:56
Get Jackin
Pablo Ferrero
4:43
Vouvry
Paul's Ensemble
4:40
In the Shuffle
Peter Stone
2:46
If You Love Someone
Phillip Ashmore
3:34
A Night in Copacabana
Piano Lovers
2:58
Fashion Vibes
Plan 8
2:52
Golden Sand
Plan 8
2:41
Cocktail Sunset
Plan 8
2:30
Disco Style
Plan 8
2:52
Into The Night
Plan 8
2:17
Sunkissed Glow
Plan 8
2:34
Poolside
Plan 8
2:57
Sunshine Funk
Plan 8
2:55
Nitro West
Play Girls
3:11
Rawson
PP
6:45
Set Me Free
Qubiko
6:18
Laid Back
Red Signal
3:13
Second Chance
Richard Saint Claire
3:43
Ocean Drive
Richard Saint Claire
3:02
Quasar 111
Robert White
3:16
Going West
Rolf Boss
3:31
Just for Now
Ron Falcon
2:59
Loca Fantasia
Ron James
4:56
The Flirst
Ron Roquefold
3:17
Feelin So Free
Route 87
4:45
All Ya
Samuel Grand
4:25
Chevrolet Impala
Sander Pomellato
3:05
Lovers of Toledo
Sander Pomellato
3:16
Slap Back
Sandra Wilson
4:30
Reality
Sandrino feat. Gogo
3:37
Flying Around the World
Sarah Carlsson
3:12
When You Talk to Me
Sarah Carlsson
3:06
Are You Ready to Fly
Sarah Carlsson
3:21
Apocalypse
Saturn 15
3:36
You Are Get Down
Sean Newman
4:43
Downtown
Shadow Hill
4:23
Keep on Rising
Shamika Cox
3:20
Finally
Shamika Cox
2:57
Gypsy Woman
Shamika Cox
3:06
Take My Hand
Shamika Cox
3:44
Fever
Shamika CoxFairlight
3:44
Open Your Eyes
Shoreditch
3:25
Seven Days and One Week
Shoreditch
3:19
Wake up and Live
Skybar
5:10
You Don't Love Me
SkybarPatricia McNielKTB
5:04
Forever Young
Skyfall 5
3:30
White Pants
Soho Freaks
4:52
Amplified Heart
Solid Groove
3:17
Campiello
Soul of Rome
3:17
Dooms Night
South Soul
3:07
You Can
Sparkle B
3:49
It's My Life
Sparkle BJm Leroy
3:16
So Flute
St Germain
8:27
My Collection
Stanz
4:41
Sadness
Steffi
6:53
Juventute Night
Steven Silk
3:05
(If You) Feel Like Dancing
Strawberry Mansion
5:58
Feeling Happy
Sun Jae
3:51
Game of Thrones
Sun Jae
4:00
More and More
Sunclair
5:36
That Party
SUPERfreak
6:17
Blue Tears
Swarovski
4:10
Around
Swen Ericssen
4:20
Year of the Cat
Sylvia Detmers
3:06
You're Wrong
Teddy Brown
3:57
Everlasting Mind
The Polymode
5:14
Virgin of Rock
The Scrimers
3:07
Dry Green
The Selfies
3:16
Nobody Sleep
Tony Key
4:02
Don't Give Up
Twang Chung
4:30
Seventeen
Tyra Givens
3:24
Bright Crystal
Tyra Givens
3:34
Sweet Dreams
Tyra Givens
3:54
From Miami to Ibiza
Vanilla Nudge
2:52
Easy Come Easy Go
Vanja Cleef
3:00
Hoe Deep Is Your Life
Victor Marino
3:16
Carnival Breeze
Viktor Astoria
2:57
Island of Lost Souls
Xj 8
3:19
Incomparable Breeze
Yves Taylor
3:15

Музыка под кафе

Музыка имеет сильное влияние на наши настроение и эмоции, и это не исключение для посетителей кафе. Правильно подобранная музыка может создать приятную и комфортную атмосферу, которая способствует удовольствию от посещения вашего кафе. Исследования показывают, что музыкальный фон может повлиять на настроение клиента, время, проведенное в кафе, скорость потребления и даже вероятность возвращения в будущем.

Выбор правильного жанра и стиля музыки для вашего кафе

При выборе музыки для вашего кафе важно учитывать его общую атмосферу и стиль. Например, если ваше кафе имеет расслабленную и уютную обстановку, то приятная и успокаивающая музыка может быть идеальным выбором. Жанры, такие как джаз, лаунж и классическая музыка, часто используются для создания расслабленной атмосферы в кафе. Они могут помочь посетителям расслабиться и насладиться своим временем в вашем заведении. Однако, не стоит забывать о вашей целевой аудитории. Если ваше кафе привлекает молодежь и имеет более энергичный стиль, то может быть более подходящей музыкой будет популярная или современная музыка. Важно узнать предпочтения вашей целевой аудитории и адаптировать музыкальную подборку соответственно.

Создание плейлиста для вашего кафе

После определения жанра и стиля музыки, вы можете приступить к созданию плейлиста для вашего кафе. Важно создать плейлист, который будет подходить для различных времен суток и настроений. Например, утренний плейлист может включать спокойную музыку для расслабленного начала дня, а вечерний плейлист может быть более энергичным и популярным. Вы также можете варьировать музыкальные направления в зависимости от дня недели или времени года. Например, в выходные дни вы можете добавить более праздничную и веселую музыку, чтобы создать особую атмосферу для своих посетителей. Будьте креативны и экспериментируйте с различными плейлистами, чтобы найти идеальную музыку для вашего кафе.

Советы по использованию музыки в вашем кафе

Помимо правильного выбора музыки и создания плейлиста, существуют и другие советы для эффективного использования музыки в вашем кафе. Важно установить громкость музыки в соответствии с общим уровнем шума в кафе. Музыка должна создавать приятный фон, но не должна быть слишком громкой, чтобы не мешать общению клиентов. Также, обратите внимание на лицензирование музыки. Убедитесь, что вы использование лицензированной музыки для вашего кафе, чтобы избежать проблем с авторскими правами. Существуют различные сервисы, которые предлагают лицензированную музыку для бизнесов, и это может быть хорошим вариантом для вашего кафе.

Роль музыки в брендинге вашего кафе

Наконец, следует отметить роль музыки в брендинге вашего кафе. Музыка может помочь создать уникальную и запоминающуюся атмосферу, которая будет ассоциироваться с вашим брендом. Например, если у вас есть кафе с итальянской кухней, то использование итальянской музыки может помочь создать аутентичную атмосферу и усилить общее впечатление от посещения вашего кафе. Не забывайте обновлять и адаптировать вашу музыкальную подборку со временем. Музыкальные предпочтения и тренды могут меняться, поэтому важно следить за ними и показывать клиентам, что вы в курсе последних новинок.

Музыка играет важную роль в создании атмосферы в кафе и может значительно повлиять на впечатление клиента. Правильно выбранная музыка может создать приятную и расслабленную атмосферу, которая будет способствовать удовольствию от посещения вашего кафе. Помните о вашей целевой аудитории и адаптируйте музыкальную подборку соответственно. Создавайте разнообразные плейлисты для различных времен суток и настроений. Не забывайте обновлять вашу музыкальную подборку и следить за последними трендами. Музыка может быть мощным инструментом для улучшения атмосферы и брендинга вашего кафе.