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Расслабляющий Джаз Лаунж

Легкая музыка для кафе и ресторанов. Расслабляющий джаз лаунж.

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  4. Расслабляющий Джаз Лаунж
What's Going On
9:05
Shine For Me
5 Reasons
4:17
Girlfriend
A Skidzo Ft. Deen
5:26
Broker's Night
AKMusique
4:45
Juto To Be Loved
Al Jarreau
4:22
Rose Garden
Alvin Dyers Trio
2:59
Dyersteps
Alvin Dyers Trio
3:07
Heart to Heart
Alvin Dyers Trio
2:08
Almost Once
Alvin Dyers Trio
3:39
Jazz Lounge
Alvin Dyers Trio
2:30
It Is What It Is
Alvin Dyers Trio
3:22
Background Blues
Alvin Dyers Trio
3:25
Madiba
Alvin Dyers Trio
2:51
Score
Alvin Dyers Trio
1:45
Nothing I Heard
Alvin Dyers Trio
3:34
Noekies
Alvin Dyers Trio
3:55
Swinging at the Poolside
Alvin Dyers Trio
2:32
Swing Fit
Alvin Dyers Trio
2:54
Maxine
Alyssa Zezza
3:28
Rehab
Amy Winehouse
4:25
Two Steps A
Anthony Geraci feat. Michelle Evil Gal Willson, Monster Mike Welch
3:29
Young And Fine
Art Farmer & Joe Henderson
6:18
Sadiman
Bachiba Trio
5:49
Serious Soul
Bahama Soul Club
5:40
In A Moment Of Clarity
Barry Adamson
4:14
Light On My Life
Bill Sharpe
4:29
Come Into My Life
Bill Summers
3:39
Shadow
Billy Cobham
4:46
Summergroove
Blank & Jones
6:04
You Can Count on Me
Boney James
4:57
Acalento
Boney James
4:04
Batucada [The Beat]
Boney James
4:03
Don't You Worry 'Bout a Thing
Boney James
4:57
Maker of Love
Boney James
3:48
So Beautiful
Boney James
4:21
Sunset Boulevard
Boney James
4:07
Powerhouse
Boney James
4:00
Mari's Song
Boney James
4:28
The Midas [This Is Why]
Boney James
4:03
It's My Life [JAZZ & LOUNGE]
Cafe Del Mar
3:18
Chillout Mix 2014
Cafe del Mar
6:21
Mellow Jazz Music
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:17
Cocktail Party Music
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
4:52
Sensual Rhythms
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:28
Positive Affirmations
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:19
Your Alarm Clock
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
2:56
Chill Jazz Relax
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:14
Good Morning with Jazz
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:21
Funky Smooth Groove
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:03
In Mood for Cocktail Party
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:40
Italian Café
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
2:56
Jazz Experience
Café Lounge, Luxury Lounge Cafe Allstars
3:09
What Are You Doing The Rest Of Your Life
Cal Tjader
7:02
Vai Querer
Cal Tjader
3:03
The Prophet
Cal Tjader
4:33
For Heaven's Sake
Cal Tjader
2:57
Mood For Milt
Cal Tjader
3:17
Out Of Nowhere
Cal Tjader
3:04
Cals Bluedo
Cal Tjader
5:35
Speak Low
Cal Tjader
6:01
Summer
Calvin Harris
5:58
Bossanova
Calvin Harris
2:59
Bring Me Back
Camera Soul
3:12
Eu Quero Sambar
Camera Soul
4:00
Scent of Wisteria
Camera Soul
3:26
Push Play
Camera Soul
4:00
More And More
Camera Soul
4:00
Imperfect Rose
Camera Soul
4:26
The Purpose
Camera Soul
3:09
This Rain
Camera Soul
4:18
Bosando
Canargiu
3:34
Hypnotic Pan
Canargiu
3:34
Coward
Canargiu
4:16
Modu
Canargiu
3:12
My bosa
Canargiu
3:23
Mystical Path
Canargiu
4:22
Please
Canargiu
3:01
Never Know My Way
Canargiu
4:09
Pump Up
Canargiu
3:34
Te Extrano
Canargiu
5:03
Teseo
Canargiu
6:35
You Don't Know What Love Is
Chet Baker
4:53
Jazz Piano
Chillout Jazz
3:13
Sneakin' Out the Front Door
Chris Standring
3:55
Sensual Overload
Chris Standring
4:10
Yesterday's Heaven
Chris Standring
4:34
Bossa Blue
Chris Standring
4:41
Oliver's Twist
Chris Standring
3:42
Chris Standing - Wishful Thinking
Chris Standring
4:25
Smile
Chris Standring
4:17
Music Is My Life
Christian Willisohn & Lillian Boutté
4:56
Dream A Little Dream Of Me
Clare Teal & Her Mini Big Band
4:21
Good Morning
Coffee Shop Jazz
3:09
Exotic Island
Coffee Shop Jazz
3:38
Need You Now
Coffee Shop Jazz
3:16
Lounge of Love
Coffee Shop Jazz
3:13
Inner Peace
Coffee Shop Jazz
3:21
Relaxation
Coffee Shop Jazz
4:03
Solo Piano
Coffee Shop Jazz
3:25
Midnight Session
Coffee Shop Jazz
2:52
Inner Spirits
Coffee Shop Jazz
3:16
Sweet Moonlight
Coffee Shop Jazz
3:10
Fresh Feeling
Coffee Shop Jazz
3:50
Soothe
Coffee Shop Jazz
4:16
Italian Lounge Restaurant
Coffee Shop Jazz
4:01
Jazz Instrumental Music
Coffee Shop Jazz
3:23
Rhythms from Heaven
Coffee Shop Jazz
3:21
3 Signs from You
Coffee Shop Jazz
3:32
Night Dream Music
Coffee Shop Jazz
3:11
Jazz Club Mix of 2018
Coffee Shop Jazz
3:05
Smooth Piano
Coffee Shop Jazz
3:34
Background Dinner Party Music
Coffee Shop Jazz
3:37
Perfect Evening Mood
Coffee Shop Jazz
3:15
Cocktail Lounge
Coffee Shop Jazz
3:08
Take Me Back
Coffee Shop Jazz
3:44
Center of Joy
Coffee Shop Jazz
3:23
Mood Music
Coffee Shop Jazz
3:58
Latin Lover
Coffee Shop Jazz
3:54
Talk with Me
Coffee Shop Jazz
3:43
City at Night
Coffee Shop Jazz
4:03
Prosecco Jazz Bar
Coffee Shop Jazz
3:11
Kissing Games
Coffee Shop Jazz
3:36
Survived
Coffee Shop Jazz
3:16
Cafe Bar
Coffee Shop Jazz
3:44
Sensual Sax
Coffee Shop Jazz
3:02
Jazz Cafe
Coffee Shop Jazz
3:15
Best Saxophone Vibes
Coffee Shop Jazz
3:48
The Night Gospel Jazz
Coffee Shop Jazz
3:16
Cocktail Bar
Coffee Shop Jazz
3:33
Soft Background Music
Coffee Shop Jazz
3:07
Joy for Early Morning
Coffee Shop Jazz
3:40
Cafe Lounge Relax
Coffee Shop Jazz
3:32
Coffee Jazz
Coffee Shop Jazz
3:05
Mellow Jazz Cafe
Coffee Shop Jazz
3:27
Soul in Jazz
Coffee Shop Jazz
3:43
Dancing Summer
Coffee Shop Jazz
3:34
Paradise City
Coffee Shop Jazz
4:18
Drink Bar
Coffee Shop Jazz
3:52
Going Together
Coffee Shop Jazz
3:03
Piano Lounge
Coffee Shop Jazz
3:30
Evening Wine
Coffee Shop Jazz
3:26
Touching the Soul
Coffee Shop Jazz
3:23
Imagine You
Coffee Shop Jazz
4:03
Relaxing Jazz Music
Coffee Shop Jazz
3:13
Happy Day
Coffee Shop Jazz
4:00
Romantic Dinner
Coffee Shop Jazz
3:12
Walk Away From Love
David Ruffin
5:31
The Mambo Craze
De-Phazz, STÜBAphilharmonie
4:09
Don't Look Any Further
Dennis Edwards
4:05
This Time Around
Derrick Harvin
5:03
From Here
Derrick Harvin
4:47
Another Day in Paradise
Derrick Harvin
5:03
When You Say
Derrick Harvin
4:47
Colombiana
Derrick Harvin
4:56
I'll Be Good
Dimi Stuff
5:35
Spiderfunk
Dino Gnassi
3:14
Please Love Me
Dino Gnassi
4:03
Someone Else
Dino Gnassi
3:20
Fine del secolo
Dino Gnassi
3:20
Alla corte
Dino Gnassi
2:51
Amee
Dino Gnassi
3:37
Rainy
Dino Gnassi
2:30
Routine
Dino Gnassi
3:45
I Like
Dw3
3:25
I Got You
Dw3
4:53
On The Floor
Dw3
4:22
Never Met A Girl Like You
Dw3
4:02
Why
Earth, Wind and Fire
4:03
Over the rainbow
Eddie Higgins Trio
4:51
Bosedo
Edosax
3:14
Broken Strings
Edosax
4:16
Closer
Edosax
4:04
Hornet
Edosax
3:42
Cool Friend
Edosax
4:36
Mariba
Edosax
3:15
If I Were a Boy
Edosax
4:04
Santa Cruz
Edosax
3:30
Sensation
Edosax
4:20
Yemen
Edosax
4:00
Let's Get Lost
Eliane Elias
4:18
Slap That Bass
Ella Fitzgerald
4:45
Lucky Southern
Eric Marienthal & Chuck Loeb
5:58
Last Minute Blues
Eric Marienthal & Chuck Loeb
6:42
Crossing
Eric Marienthal & Chuck Loeb
4:10
All Night Long
Explosion of Jazz Ensemble
4:03
Reservation
Explosion of Jazz Ensemble
3:16
Feeling Good
Explosion of Jazz Ensemble
3:28
Retro Lounge Jazz
Explosion of Jazz Ensemble
2:54
After Five
Explosion of Jazz Ensemble
4:09
Restaurant Background
Explosion of Jazz Ensemble
4:25
City of Jazz
Explosion of Jazz Ensemble
3:28
Rhythms of the Night
Explosion of Jazz Ensemble
4:00
Crazy Vintage Nights
Explosion of Jazz Ensemble
3:50
Slow Day
Explosion of Jazz Ensemble
3:32
Evening Relaxation
Explosion of Jazz Ensemble
4:11
Smooth & Vintage Jazz
Explosion of Jazz Ensemble
3:09
Gentle Jazz by Night
Explosion of Jazz Ensemble
4:17
Rest a Bit
Explosion of Jazz Ensemble
4:48
Glass of Wine
Explosion of Jazz Ensemble
2:54
Smokey Bar
Explosion of Jazz Ensemble
3:38
Friday Night
Explosion of Jazz Ensemble
5:34
This Moment
Explosion of Jazz Ensemble
3:15
Jazz Atmosphere
Explosion of Jazz Ensemble
4:16
Till Dawn
Explosion of Jazz Ensemble
2:54
Jazz Session
Explosion of Jazz Ensemble
3:38
Under the Stars
Explosion of Jazz Ensemble
3:07
Happy Life
Explosion of Jazz Ensemble
3:31
Vintage Cafe
Explosion of Jazz Ensemble
3:21
Jazzy Emotion
Explosion of Jazz Ensemble
3:17
Lights Out
Explosion of Jazz Ensemble
3:50
Perfect Feel
Explosion of Jazz Ensemble
3:41
Sunday Jazz
Explosion of Jazz Ensemble
5:45
California Sunset
Explosion of Jazz Ensemble
3:09
Kiss the Night
Explosion of Jazz Ensemble
4:12
Cold Blooded
Federico D'Alessio Ft. Mikie Blak
6:34
In Family
Francesco Bianchi
2:52
Go Weave
Francesco Bianchi
3:51
Tessa
Francesco Bianchi
2:54
Desear
Francesco Bianchi
3:35
Relief
Francesco Bianchi
3:31
Alcanzar
Francesco Bianchi
2:44
Colgante
Francesco Bianchi
2:55
Cool Press
Francesco Bianchi
3:06
Unforgettable
Fred Buccini
3:51
Karlsson, Fridrik - A new day
Fridrik Karlsson
4:45
013 Fridrik Karlsson - Dream Away
Fridrik Karlsson
4:09
Fool Me
Gabrielle Chiararo
4:20
Cap Aux Antilles
Gabrielle Chiararo
3:41
Rendez-vous Au Club Bossa
Gabrielle Chiararo
4:10
True Tide
Gabrielle Chiararo
5:44
Dans tes bras
Gabrielle Chiararo
4:16
Amore Mio
Gabrielle Chiararo
5:01
Martino Cafe
Gabrielle Chiararo
4:42
Pablo's Blues
Gare Du Nord
3:57
So This Is Love
George Benson
7:04
Affirmation
George Benson
6:59
This Masquerade
George Benson
8:04
Breezin'
George Benson
5:42
Six To Four
George Benson
5:11
Summer Breeze
George Benson & Al Jarreau
3:24
Night Lights
Gerry Mulligan
4:52
Like a Cup of Wine
Giovanni Tornambene
4:19
To the Moon and Back
Giovanni Tornambene, Alfredo Bochicchio
3:50
Flying Dreams
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:56
Swing Jazz & Lounge
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:42
Late Night Mood
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
4:15
Mood for Swing
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
2:53
No Better Time
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:57
No Better Time
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:57
Bossa After Sunset
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:29
Out of Control
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:40
Bossa After Sunset
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:29
Out of Control
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:40
Cafe Bar
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:57
So Mellow
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:12
Chilled Night
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
4:17
Soft and Relax
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:36
Cafe Bar
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:57
So Mellow
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:12
Chilled Night
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
4:17
Summer Moods
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:38
Far Away
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:53
Soft and Relax
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:36
City Streets
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
4:15
Summer Moods
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:38
Far Away
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:53
Sweet Kiss
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:13
Flying Dreams
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:56
Sweet Kiss
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:13
Mood for Swing
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
2:53
Swing Jazz & Lounge
Gold Lounge, Coffee Shop Jazz, Bar Music Masters
3:42
All That I Can Say
Gretchen Parlato
3:17
I Can't Help It
Gretchen Parlato
4:50
Skylark
Gretchen Parlato
4:20
Within Me
Gretchen Parlato
5:36
Weak
Gretchen Parlato
5:00
A Whiter Shade of Pale
Halie Loren
4:44
You'll Never Know
Hi-Gloss
5:23
Close To Heaven
I Am Child
4:49
I Just Got To Have You
I.N.D.
5:27
Easy Listenin
Instrumental Jazz Music Ambient, Romantique jazz d'ambiance club
3:15
Clair de Lune
Instrumental Jazz Music Ambient, Romantique jazz d'ambiance club
3:18
Baiser de min
Instrumental Jazz Music Ambient, Romantique jazz d'ambiance club
3:22
Jazz instrume
Instrumental Jazz Music Ambient, Romantique jazz d'ambiance club
4:14
Romantique ja
Instrumental Jazz Music Ambient, Romantique jazz d'ambiance club
3:15
Relax del Sol
Instrumental Jazz Music Guys
3:10
Unforgettable Moments
Instrumental Jazz Music Guys
3:19
Travel to Ibiza
Instrumental Jazz Music Guys
3:21
Relax Jazz After Sunset
Instrumental Jazz Music Guys
3:52
Chillout with Jazz
Instrumental Jazz Music Guys
3:21
Coffee Jazz
Instrumental Jazz Music Guys
3:19
Inspirational Music
Instrumental Jazz Music Guys
3:40
Deep Relaxation
Instrumental Jazz Music Guys
3:22
Jazz Club Night
Instrumental Jazz Music Guys
3:03
Spanish Dinner Party
Instrumental Jazz Music Guys
3:23
Take Me Back
Instrumental Jazz Music Guys
3:14
Плавное движение
Instrumental Jazz School
3:39
Праздничная атмосфера
Instrumental Jazz School
4:04
Пентхаус
Instrumental Jazz School
3:33
Приятное волнение
Instrumental Jazz School
3:37
Безмолвие
Instrumental Jazz School
3:39
Французский завтрак
Instrumental Jazz School
3:14
Восторг
Instrumental Jazz School
2:31
Голова в облаках
Instrumental Jazz School
3:51
Золотая комната
Instrumental Jazz School
3:12
Игривое настроение
Instrumental Jazz School
3:40
Любимые аккорды
Instrumental Jazz School
3:16
Колоритный джаз
Instrumental Jazz School
3:43
Маленькое путешествие
Instrumental Jazz School
3:33
Джаз и хорошое вино
Instrumental Jazz School
5:11
Мастера джаза
Instrumental Jazz School
4:01
Very Early
Jazset Trio
2:27
Une nuit en france
Jazz douce musique d'ambiance
5:32
Meilleure humeur
Jazz douce musique d'ambiance
3:38
L'heure du déjeuner
Jazz douce musique d'ambiance
3:30
Amour
Jazz douce musique d'ambiance
3:15
La pause café
Jazz douce musique d'ambiance
3:30
Merveilleuse soirée
Jazz douce musique d'ambiance
3:48
Atmosphère douce
Jazz douce musique d'ambiance
3:03
Pour les amoureux
Jazz douce musique d'ambiance
3:14
Nuit d'été
Jazz douce musique d'ambiance
3:38
Rythmes de guitare espagnols
Jazz douce musique d'ambiance
4:09
J’adore Paris
Jazz douce musique d'ambiance
4:18
Après-midi détente
Jazz douce musique d'ambiance
3:17
Se sentir bien
Jazz douce musique d'ambiance
3:10
À minuit
Jazz douce musique d'ambiance
3:21
Notre première danse
Jazz douce musique d'ambiance
5:34
Bossa de la mer
Jazz douce musique d'ambiance
3:52
Saint-Tropez piano chill
Jazz douce musique d'ambiance
3:39
Bossa lent
Jazz douce musique d'ambiance
3:54
Toi et moi
Jazz douce musique d'ambiance
3:21
Des moments inoubliables
Jazz douce musique d'ambiance
4:11
Soirée de jazz à Paris
Jazz douce musique d'ambiance
3:24
Femmes de jazz
Jazz douce musique d'ambiance
3:17
Week-end à Paris
Jazz douce musique d'ambiance
3:24
Dîner musique
Jazz douce musique d'ambiance
3:54
Toucher sensuel
Jazz douce musique d'ambiance
3:52
Dansant dans le noir
Jazz douce musique d'ambiance
3:29
Verre de vin
Jazz douce musique d'ambiance
3:48
Humeur jazz française
Jazz douce musique d'ambiance
3:24
Chilled Jazz
Jazz Lounge
3:34
Ambient Lounge
Jazz Lounge
2:55
Intense Your Passion
Jazz Lounge
3:12
Coffee Time
Jazz Lounge
3:32
Modern Jazz
Jazz Lounge
3:01
Sentimental Dance Mood
Jazz Lounge
2:57
Epic Jazzy Sounds
Jazz Lounge
3:38
Nice Reflections
Jazz Lounge
3:19
Mellow Jazz Coffee
Jazz Lounge
3:48
Lucky Blue
Jazz Lounge Zone
3:15
Dinner Date Background
Jazz Lounge Zone
3:57
Vintage Smooth Jazz
Jazz Lounge Zone
3:05
Cocktail Bar
Jazz Lounge, Instrumental
3:39
Summer Jazzy Romance
Jazz Lounge, Instrumental
3:27
Ibiza Nightlife
Jazz Lounge, Instrumental
3:23
Like a Mirage
Jazz Music Lovers Club
5:24
You're Mine
Jazz Music Lovers Club
3:38
Old Feeling
Jazz Music Lovers Club
3:31
Bad Romance
Jazz Music Lovers Club
3:09
Night Lights
Jazz Music Lovers Club
4:00
All My Sins
Jazz Music Lovers Club
4:16
On the Brighter Side
Jazz Music Lovers Club
3:54
Beautiful Smile
Jazz Music Lovers Club
4:00
Piano Bar
Jazz Music Lovers Club
3:39
All Sensations
Jazz Music Lovers Club
4:00
Red Dress
Jazz Music Lovers Club
4:03
Delights
Jazz Music Lovers Club
4:00
Royal Garden
Jazz Music Lovers Club
4:00
End of the Summer
Jazz Music Lovers Club
4:00
Sax Jazz
Jazz Music Lovers Club
3:38
Good Memories
Jazz Music Lovers Club
4:00
Sentimental Mood
Jazz Music Lovers Club
3:21
Glass f Wine
Jazz Music Lovers Club
4:29
So Easy to Forget
Jazz Music Lovers Club
2:54
Casino
Jazz Music Lovers Club
5:24
Hot Cocktail
Jazz Music Lovers Club
3:00
Secret Way
Jazz Music Lovers Club
3:38
Goodbye
Jazz Music Lovers Club
3:32
Since Yesterday
Jazz Music Lovers Club
4:16
Irresistibly
Jazz Music Lovers Club
3:38
Starry Sky
Jazz Music Lovers Club
4:00
Hypnotic Love
Jazz Music Lovers Club
3:09
Stunning Eyes
Jazz Music Lovers Club
4:00
Mysterious Woman
Jazz Music Lovers Club
3:09
New City
Jazz Music Lovers Club
3:38
Hot Miami Party Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:01
Hit Me Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:30
Hot Summer Vibes
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:31
Jazz Dance Club
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:32
Pool Jazz Background
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:01
Sexy Instrumental Background
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:01
R & B Jazz Lounge & Sexy Smooth Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:31
Live on Full
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:48
Sensual Erotic Game
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:31
Smooth & Relax Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:31
This Night Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:01
Smooth Summer Vibes
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:30
Sounds of Pleasure
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:44
All Night Smooth Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:46
Get Down Jazz
Jazz Sax Lounge Collection, Piano Lounge Club
3:44
La rencontre
Jean Tonique
3:20
Four On Six _ B
Jeff Goldblum & The Mildred Snitzer Orchestra feat. Anna Calvi
4:09
Medley_ Route 66 (Get Your Kicks On) _ (I Love You) For Sentimen
Johnny Mathis
5:51
Volcano
Jojo Effect
3:15
Scarlett
JOJO EFFECT
4:37
One Of A Kind
Jojo Effect
4:12
You Never Know
JOJO EFFECT
3:54
Moods
Jojo Effect
4:39
FAITH
Joshua Redman
4:33
African dreams
Karlsson, Fridrik
3:59
New day
Karlsson, Fridrik
4:36
Sohan Do
Karlsson, Fridrik
4:09
Thinking about you
Karlsson, Fridrik
4:46
Give it up
Karlsson, Fridrik
3:48
Pussycat Moan
Katie Webster
6:04
Risin' To The Top
Keni Burke
5:13
Now Till Forever
Kirk Whalum
4:31
too hot
kool and the gang
4:55
Crazy
Kristin Chenoweth
3:03
Let Yourself Go from the film Follow the Fleet, 1936
Kristin Chenoweth
3:00
Let’s Fall In Love
Kristin Chenoweth
3:09
Bewitched, Bothered And Bewildered
Kristin Chenoweth
4:59
Someone To Watch Over Me
Kristin Chenoweth
4:05
The Way We Were
Kristin Chenoweth
3:24
Smile
Kristin Chenoweth
3:02
You'll Never Know from Hello Frisco, Hello, 1943
Kristin Chenoweth
4:27
I’ve Got A Crush On You
Kristin Chenoweth feat. Dave Koz
2:54
Can't Get You Out Of My Head
Kylie Minogue
3:16
Say You Will
L.j. Reynolds
3:49
Our Day Will Come
Laura Fygi
3:25
La vie en rose
Laura Fygi
3:48
Like A Star
Laura Fygi
4:01
If I Ain’t Got You
Laura Fygi
5:06
Sunny
Laura Fygi
3:56
Vincent
Laura Fygi
4:00
Your Love Is King _ Smooth Operator
Laura Fygi
4:09
Right Here Waiting
Laura Fygi
4:08
And I Love Him
Laura Fygi
2:55
Cupid
Laura Fygi
3:56
Tell Me What You Really Want
Lee Mays
5:02
love will find a way
Lionel Richie
6:38
love will find a way
Lionel Richie
6:38
Butterfly
Loretta Heywood
4:44
A Better Day
MagnГєs JГіnsson feat. Earth
7:40
Isn't She Lovely
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
5:10
Time After Time
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
3:55
Killing Me Softly
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
5:21
You Are the Sunshine of My Life
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
5:12
A Felicidade
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
3:29
Autumn Leaves
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
3:58
How Insensitive
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
3:36
Girl from Ipanema
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
5:04
Body and Soul
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
4:48
One Note Samba
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
2:26
My Funny Valentine
Manhattan Jazz Quartett feat. Debbie Davis
6:54
Corcovado
Manhattan Lounge Band
4:54
One Note Samba
Manhattan Lounge Band
3:04
Fly Me To The Moon
Manhattan Lounge Band
4:13
Girl From Ipanema
Manhattan Lounge Band
4:28
Somewhere Over The Rainbow
Manhattan Lounge Band
4:34
Wave
Manhattan Lounge Band
5:23
One Way Love Affair
Marc Sadane
4:37
Steal
Maribou State
3:40
This love
Maroon5
3:58
Lady Love - Radio Gaga Lounge Mix
Massive Gold
5:50
Freedom Song
Matthew Halsall
6:59
Got To Be Strong
Maysa
4:13
The Very Best Of Maysa (2011) - 08. Head To The Sky
Maysa
5:05
All Of My Life
Maysa
4:03
Mr. So Damn Fine
Maysa
4:57
Head To The Sky
Maysa
5:04
Out Of The Blue
Maysa
5:29
Hypnotic Love
Maysa
5:08
Right Here Right Now
Maysa
5:05
Simple Life
Maysa
4:09
Scat World
Maysa
3:57
The Very Best Of Maysa (2011) - 07. Simple Life
Maysa
4:10
The Very Best Of Maysa (2011) - 04. Out Of The Blue
Maysa
5:29
The Very Best Of Maysa (2011) - 09. Mr. So Damn Fine
Maysa
4:57
The Very Best Of Maysa (2011) - 03. Friendly Pressure
Maysa
4:59
Friendly Pressure
Maysa
4:59
Are You Lonely
McFadden & Whitehead
4:13
Barefoot On The Beach
Michael Franks
5:05
Remember This Time - Sweet Velvet Del Mar Cafe Chillout Mix
Miriam Kappert
6:14
Funny Girls
Monodeluxe
4:45
Run Around Feat. Fred Wesley & Anthony Joseph
Mop Mop
3:20
Summertime
New York Jazz Lounge
6:27
Cantaloupe Island
New York Jazz Lounge
3:24
Jazz dans les rues
New York Jazz Lounge
3:26
Night and Day
New York Jazz Lounge
4:47
Vin pétillant
New York Jazz Lounge
3:00
A Child Is Born
New York Jazz Lounge
4:02
Tranquilizing Music
New York Jazz Lounge
3:17
Don't Get Around Much Anymore
New York Jazz Lounge
4:03
Jazz vintage fantaisie
New York Jazz Lounge
3:27
One Note Samba
New York Jazz Lounge
4:37
A Foggy Day
New York Jazz Lounge
3:47
Turn it On
New York Jazz Lounge
3:07
Fever
New York Jazz Lounge
3:42
Moments intimes
New York Jazz Lounge
3:03
Only Positive
New York Jazz Lounge
3:07
All of Me
New York Jazz Lounge
4:48
Ambiance guitare jazz
New York Jazz Lounge
3:04
Use Your Perceptions
New York Jazz Lounge
3:14
Get You Home
New York Jazz Lounge
3:21
Lights Off
New York Jazz Lounge
3:35
On the Sunny Side of the Street
New York Jazz Lounge
4:55
Ain`t No Sunshine When You're Gone
New York Jazz Lounge
4:55
Après minuit
New York Jazz Lounge
3:40
There Will Never Be Another You
New York Jazz Lounge
4:22
Feel Like Making Love
New York Jazz Lounge
5:49
L'atmosphère de Londres
New York Jazz Lounge
3:21
Morning Coffee
New York Jazz Lounge
4:43
Warm Air, Chill Jazz
New York Jazz Lounge
4:37
Autumn Leaves
New York Jazz Lounge
6:10
Black Flame
New York Jazz Lounge
3:19
West Song
New York Jazz Lounge
3:21
I'm Trying
New York Jazz Lounge
3:08
Red Wine & Sunrise
New York Jazz Lounge
3:16
So Danger
New York Jazz Lounge
3:07
Bei mir biste schön
New York Jazz Lounge
5:05
City Streets of Jazz
New York Jazz Lounge
3:41
Unforgettable
New York Jazz Lounge
4:48
Girl from Ipanema
New York Jazz Lounge
6:22
Morning Light
New York Jazz Lounge
3:14
Perdido
New York Jazz Lounge
4:55
Blue Radio
New York Jazz Lounge
3:06
Chicago Jazz
New York Jazz Lounge
3:41
When Sunny Gets Blue
New York Jazz Lounge
4:24
Honeysuckle Rose
New York Jazz Lounge
3:17
Musique de Nouvelle-Orléans
New York Jazz Lounge
3:14
Round Midnight
New York Jazz Lounge
5:41
Black Orpheus
New York Jazz Lounge
5:08
City of Souls
New York Jazz Lounge
3:46
Worksong
New York Jazz Lounge
3:42
It Don't Mean a Thing
New York Jazz Lounge
3:42
Pas de mots inutiles
New York Jazz Lounge
3:46
Soft Jazz Mood_ The Smooth One
New York Jazz Lounge
3:06
Beautiful Love
New York Jazz Lounge
5:45
Wave
New York Jazz Lounge
5:31
Ladies Long Night
New York Jazz Lounge
3:21
Smoke Jazz
New York Jazz Lounge
3:10
Talk All Night
New York Jazz Lounge
3:14
Box of Magic
New York Jazz Lounge
3:21
Flammes du bon temps
New York Jazz Lounge
3:08
You Are the Sunshine of My Life
New York Jazz Lounge
5:25
Midnight Life
New York Jazz Lounge
3:06
Sounds in the City
New York Jazz Lounge
3:41
Take 5
New York Jazz Lounge
2:53
Blue Moon
New York Jazz Lounge
5:50
Dixie relaxation
New York Jazz Lounge
3:14
Just the Two of Us
New York Jazz Lounge
5:25
Talk to Much
New York Jazz Lounge
4:03
Sunny
New York Jazz Lounge
4:34
Body and Soul
New York Jazz Lounge
6:46
Danse sexy extrême
New York Jazz Lounge
3:43
Midnight on the Clock
New York Jazz Lounge
3:19
Spicy Dreams
New York Jazz Lounge
3:53
The Shadow of Your Smile
New York Jazz Lounge
4:07
Bye, Bye Blackbird
New York Jazz Lounge
5:00
Good Morning Jazz
New York Jazz Lounge
4:03
Killing Me Softly
New York Jazz Lounge
5:26
Temps inoubliable
New York Jazz Lounge
3:28
The More I See You
New York Jazz Lounge
3:14
Dixie Easy Listening
New York Jazz Lounge
4:18
Jazz instrumental doux
New York Jazz Lounge
3:46
Loverboy
New York Jazz Lounge
3:14
Un dimanche
New York Jazz Lounge
3:17
Take the A-Train
New York Jazz Lounge
4:48
Trumpet Variations
New York Jazz Lounge
3:19
Cold Duck Time
New York Jazz Lounge
4:01
In New York City
New York Jazz Lounge
4:30
Mercy, Mercy
New York Jazz Lounge
4:16
The Intense Life
New York Jazz Lounge
3:58
Sleeping Wild
Norah Jones
3:34
Enjoy Your Life
Oby Onyioha
6:23
Safe
Olivia Broadfield
3:01
Deeper
Opal Rose
4:40
Mr. Cool
Paul Brown
4:09
Soft Rain
Paul Hardcastle
5:42
Desire
Paul Hardcastle
4:23
Let's groove
Paul Hardcastle
4:00
In The Key of Time
Paul Hardcastle
4:50
Golden Gate
Paul Hardcastle
5:49
Lost In Space
Paul Hardcastle
4:57
Song for Melody
Paul Hardcastle
3:58
Lost Summer
Paul Hardcastle
4:50
Tropical Breeze Phil Casagrande
Paul Hardcastle
3:15
Return Of The Rainman
Paul Hardcastle
8:53
Chill Sensation
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:23
Enjoy Time in Jazz Bar
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
4:39
Funky Calmness
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:26
Essence of Passion
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
4:15
Hotel Room Romance
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:14
Glass of Wine
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:34
Long Evening with Jazz
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:05
Jazz for Night Pleasure
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:11
Moonlight Mix
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:12
One Kiss
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:38
Smooth Experience
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:51
Perfect Mood
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:50
Restful Time
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:41
Beautiful Night
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:38
Bossa Saxophone
Romantic Jazz Music Club, Soft Jazz
3:40
Plaisir
Romantique jazz d'ambiance club
3:10
Reste tranquille
Romantique jazz d'ambiance club
4:54
Amants a Paris
Romantique jazz d'ambiance club
3:17
Sérénité
Romantique jazz d'ambiance club
4:20
Take a Break
Romantique jazz d'ambiance club
3:09
Amour fou
Romantique jazz d'ambiance club
3:15
Soulager le s
Romantique jazz d'ambiance club
4:38
Tous les matins
Romantique jazz d'ambiance club
3:27
Je te veux
Romantique jazz d'ambiance club
3:44
Dans tes bras
Romantique jazz d'ambiance club
3:12
Dans tes yeux
Romantique jazz d'ambiance club
4:06
Fear & Pleasure
Romantique jazz d'ambiance club
3:10
Douce Nuit
Romantique jazz d'ambiance club
3:53
Hotel Desire
Romantique jazz d'ambiance club
3:17
Encore un soir
Romantique jazz d'ambiance club
4:15
Musique tranq
Romantique jazz d'ambiance club
3:38
Monde magique
Romantique jazz d'ambiance club
3:45
Musique d'ambiance
Romantique jazz d'ambiance club
3:38
Mix of Smooth
Romantique jazz d'ambiance club
4:02
Bossa nova
Romantique jazz d'ambiance club, Soft Jazz Mood
4:04
Relaxing massage
Romantique jazz d'ambiance club, Soft Jazz Mood
3:15
La Vie en Rose
Romantique jazz d'ambiance club, Soft Jazz Mood
3:50
Submission
Romantique jazz d'ambiance club, Soft Jazz Mood
4:05
Stress au revoir
Romantique jazz d'ambiance club, Soft Jazz Mood
3:42
Migration
Ross Couch
4:39
Close the Door
Ruben Studdard
4:31
Love, Love, Love
Ruben Studdard
3:48
My Love
Ruben Studdard
3:36
Love, Look What You've Done To Me
Ruben Studdard
4:55
If This World Were Mine
Ruben Studdard
5:09
Meant To Be
Ruben Studdard
3:38
Unconditional
Ruben Studdard
3:49
You Are the Sunshine of My Life
Ruben Studdard
3:29
The Nearness of You
Ruben Studdard
4:06
Beady Belle - Game
Saint-Germain Des-Pres Cafe
4:26
De-Phazz - Cut the Jazz
Saint-Germain des-Pres Cafe
4:52
Benny Sings - Get There
Saint-Germain des-Pres Cafe
3:30
Koop feat. Yukimi Nagano Come To Me
Saint-Germain des-Pres Cafe
2:49
Overcomer
Sam Rucker
4:12
Nothing's Too Hard
Sam Rucker
4:07
Throwback
Sam Rucker
3:45
True Love
Sam Rucker
6:59
Be True 2 Who U R
Sam Rucker
3:23
Ain't Nothin' Like It
Sam Rucker
3:53
Forever Forgiven
Sam Rucker
4:25
Before I Let Go
Sam Rucker
5:35
Down on the Inside
Sam Rucker
4:30
Don't Cry
Sao Vicente Feat. Ituana
3:59
Jump N Pump
Shakatak
3:36
Sakura Moon
Shakatak
3:36
Blue Savannah
Shakatak
5:22
One Way Street
Shakatak
5:05
Somethin Goin On
Shakatak
4:19
Tortola Sunset
Shakatak
3:56
The Blue Window
Shakatak
4:26
The Squizzle
Shakatak
4:14
Don't Walk Away
Shakatak
4:30
Fly, Robin, Fly
Silver Convention
7:48
Gimme Some Soul
Skeewiff
5:20
Beggarman
Smoove & Turrell
4:15
Pacific Drift
The Daniel Pemberton Tv Orchestra
3:36
Believe
The Deadbeats
5:38
Water Somewhere Feat Roxie Ray
The Liberators
3:20
Lifetime
Thomas Tonfeld
3:43
Relax Mode
Tom Lustig
6:26
Georgy Porgy
Toto
4:10
Summer of Our Love
Triangle Sun
4:15
Del Mar
VA
4:50
Beyond The Rainbow
Veronica Mortensen
3:43
Shades
Will Downing
4:25

Легкая музыка для кафе и ресторанов

Музыка - это язык, который может создать атмосферу и настроение в любом месте, включая кафе и рестораны. Использование подходящей фоновой музыки может значительно улучшить опыт посетителей, создавая идеальное настроение и усиливая впечатление от обслуживания. В этой статье рассмотрим, как музыка влияет на создание атмосферы в кафе и ресторанах, факторы, которые следует учитывать при выборе музыки, различные жанры музыки для разных типов заведений, создание плейлиста и полезные советы по оптимизации громкости и размещению фоновой музыки.

Музыка играет важную роль в создании атмосферы и настроения в кафе и ресторанах. Она способна передать определенные эмоции и вызвать у посетителей определенные чувства. Фоновая музыка может создать расслабленную и уютную атмосферу, помогая посетителям расслабиться и насладиться едой или напитками. Она также может помочь скрыть шумы из кухни или других посетителей, создавая более комфортное пространство для разговоров.

Исследования показывают, что правильно подобранная фоновая музыка может увеличить продолжительность пребывания посетителей в заведении и повысить их удовлетворенность обслуживанием. Она может также влиять на восприятие вкуса еды и напитков, делая их более привлекательными. Правильно подобранная музыка может стать ключевым элементом в создании особой атмосферы, которая будет запоминаться посетителям и приводить их обратно.

Факторы, которые следует учитывать при выборе музыки для кафе и ресторанов

При выборе музыки для кафе и ресторанов следует учитывать несколько факторов.

  • Во-первых, нужно учитывать тип заведения и его концепцию. Например, для ресторана с романтической атмосферой подойдет мягкая и мелодичная музыка, тогда как для бистро или кафе быстрого питания может быть более подходящей энергичная музыка. Также следует учитывать вкусы и предпочтения целевой аудитории.
  • Вторым фактором является громкость музыки. Она должна быть достаточно тихой, чтобы создать приятную атмосферу, но не слишком громкой, чтобы позволить посетителям комфортно общаться. Громкость музыки следует регулировать в зависимости от времени дня и насыщенности заведения. Также стоит учесть, что слишком громкая музыка может отвлекать персонал и ухудшать качество обслуживания.
  • Третий фактор - жанр музыки. Разные жанры музыки могут создавать разные эмоции и настроения. Например, классическая музыка может добавить элегантности и роскоши, джаз создаст атмосферу расслабленности и уюта, а легкая поп-музыка может быть подходящей для кафе с молодой аудиторией. Важно выбрать такой жанр музыки, который будет соответствовать концепции заведения и предпочтениям посетителей.

Создание плейлиста для кафе или ресторана

Создание плейлиста является важным шагом при использовании фоновой музыки в кафе или ресторане. Плейлист должен быть хорошо сбалансирован и включать различные треки, которые создадут разнообразие и интерес для посетителей. При составлении плейлиста следует учитывать жанр музыки, атмосферу заведения и предпочтения целевой аудитории. Также следует учесть время дня и настроение посетителей. Например, утренний плейлист может включать более спокойную и расслабляющую музыку, чтобы помочь посетителям проснуться и начать день с хорошим настроением. Вечерний плейлист может быть более энергичным и подходящим для вечерних посиделок или встреч с друзьями. Важно также обновлять плейлист регулярно, чтобы избежать монотонности и удерживать интерес посетителей.

Полезные советы по оптимизации громкости и размещению фоновой музыки

Оптимизация громкости и размещение фоновой музыки также играют важную роль в создании идеального настроения в кафе и ресторанах. Громкость музыки должна быть достаточно тихой, чтобы не мешать разговорам посетителей, но достаточно громкой, чтобы создать приятную атмосферу. Регулярно проверяйте громкость музыки, особенно во время загруженных периодов, чтобы убедиться, что она соответствует обстановке в заведении. Размещение динамиков также важно. Рекомендуется располагать динамики равномерно по всему пространству заведения, чтобы музыка звучала одинаково хорошо в любой точке. Также следует избегать размещения динамиков слишком близко к столам или местам, где сидят посетители, чтобы не создавать дискомфорт и не мешать разговорам. Регулярно проверяйте состояние оборудования, чтобы убедиться, что оно работает исправно и не создает неприятных звуков.

Музыка имеет огромную силу в создании атмосферы и настроения в кафе и ресторанах. Правильно подобранная фоновая музыка может значительно улучшить опыт посетителей, увеличив продолжительность их пребывания и повышая их удовлетворенность обслуживанием. При выборе музыки следует учитывать тип заведения, вкусы посетителей и время дня. Создание хорошо сбалансированного плейлиста, оптимизация громкости и размещение динамиков помогут создать идеальное настроение. Используйте силу музыки, чтобы улучшить качество обслуживания в вашем кафе или ресторане и привлечь больше посетителей.