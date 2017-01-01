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Музыка стран для заведения

Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе

Испанская гитара
Латиноамериканская поп-музыка
Французский шансон 60-х
Восточная Арабская музыка
Bossa Nova Party
Французская поп-музыка
Грузинская музыка
Цыганский Панк
Греческая музыка
Итальянская поп-музыка
Итальянский Поп-Рок
Кавказская кухня
Кавказский поп: современный
Немецкая Поп-Музыка
Украинская поп-музыка
Спа & Йога
Фламенко
Мексиканская народная
J-Rock
Татарская эстрада
Узбекский поп: современный
Вьетнамская музыка
Goa Trance
Этно
Французская музыка
Италия
Китайская поп-музыка

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