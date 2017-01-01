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Татарская эстрада
Татарские современные танцевальные хиты
Уфа юкэлэре
DJ Radik
3:38
Каеннар арасында
DJ Radik
4:06
Мин татар!
DJ Radik
3:41
Кар көримен урамда
R7
3:07
Жэйнен кичлэре
Азат Абитов
3:04
Яшьлек бит ул бер генэ
Азат Фазлыев
3:15
Кугэрченем-голкэем
Азат Фазлыев, Алсу Дэулэтгэрэева
3:23
Кэркэле таулары
Айдар Галимов
3:13
Син минем жанымнын яртысы
Айдар Галимов
3:32
Яратасым килә узенне
Айдар Тимербаев
3:43
Зэнгэр томаннар артында
Айрат Сафин
3:59
Сау бул
Айфара
3:35
Газаплыйсын нигэ
Алина Слюсарева
4:03
Мэхэббэтнен сонгы тоне
Алсу Абульханова
4:48
Мәхәббәт ул күбэләк
Алсу Бадыкшина
3:38
Соям генэ бит инде
Алсу Әбелханова
3:07
Кил эле яныма
Альбина Хакимова
3:14
Монлы чишмә
Альбина Хакимова
4:15
Бергэ булыйк
Альфия Юсипова
4:06
ИҢ КАДЕРЛЕ КЕШЕ
АЛЬФРЕД & БУЛАТ ҖИҺАНШИН
3:45
БЕР СҮЗ ҖИТӘ
АЛЬФРЕД & БУЛАТ ҖИҺАНШИН
3:14
Сезнен кебек
Анвар Нургалиев
3:49
Син бит минем шатлыгым
Анвар Нургалиев
3:28
Сон дисенмикэн
Анвар Нургалиев
3:47
Сон дисен микэн
Анвар Нургалиев
3:48
Карлыгачлар
Асылъяр
3:59
Сина илтмэгэн юл
Ахметов Ильдар
3:36
Туган як
Василя Фаттахова
3:40
Тала-тала
Волга-Волга
2:40
Мин сине бирмэмен ятларга
Габдельфат Сафин
4:04
Йорэгемнен ачкычлары
Гузель Уразова
3:32
Нигэ генэ
Гузель Уразова
3:28
Ромашкалар
Гузель Уразова
4:45
Туган кон
Гульнара Тимержанова
4:37
Ойдэ буран булмасын
Гульнара Тимержанова
4:52
Эх, тала-тала
Гульсина Рафекова
2:41
Әни буласым килә
Гөлназ Сираева
3:01
Татлы голем
Данир Сабиров
2:51
Шокер ит
Данир Сабиров
4:14
Вакыт
Диля Нигматуллина
4:09
Хыял
Динара Ряхимова
3:57
Тошлама
Елена Мардамшина
3:28
Бер пэп итеп упкэннэн
Зинира & Ризат Рамазановлвар
3:05
Ишетэ кур
Зинира & Ризат Рамазановлвар
3:44
Синле жэйлэр генэ мине узгэрткэндер
Зинира & Ризат Рамазановлвар
3:38
Яратам димэ син
Зинира & Ризат Рамазановлвар
3:54
Эйтмик эле
Зинира & Ризат Рамазановлвар
3:58
Ялгышма онытып
Зинира & Ризат Рамазановлвар
3:04
Йокысызлык
Зуля Камалова
4:07
Голем сулды жиллэрдэ
Зэйнэп Фэхретдинова
3:44
Җәйге сабан туе
Зө-ләй-лә
3:43
Тип йорэгем,туктама
Изге Ай
5:14
Бер убэсем килэ
Илназ Сафиуллин
3:30
Уфтанмыйк уткэннэргэ
Ильдар Хакимов
3:00
Мина син генэ кирэк
Ильдар Хакимов
3:09
Соям сине
Ильмира Нагимова
4:01
Син кирэк мина
Ильмира Нагимова & Руслан Кирамутдинов
3:09
Мин сине яратам
Ильназ Бах
2:49
Яратам! Бетте-китте!
Ильназ Гарипов
3:42
Кайттым туган ягыма
Ильнар Сайфиев
3:26
Синен карашын
Лайсан Гимаева
3:32
Син бер генэ минем очен
Ландыш Нигметжанова
3:01
Ярата яратмый
Ландыш Нигъмэтжанова
3:36
Якын дус
Ландыш Нигъмәтҗанова
3:14
Син кайлардан
Лейсан Гимаева
3:06
АЧУЛАНМА
Ляйсан Махмутова
3:39
Тукта, вакыт, сабыр ит!
Марат Шайбаков
3:50
Онытырга уйлама да
Миляуша Хузина
3:13
Туган кон
Мунир Рахмаев
2:53
Яшьлек тавышы
Мунир Рахмаев
3:28
Батыр егетлэр
Мурат Гайсин
3:16
Абый, абый
Мурат Гайсин
3:30
Эзлим сине
Мурат Гайсин
3:38
Туган авылым урамы
Мурат Гайсин
3:49
Тип, йорэгем
Нафкат Нигматуллин
5:14
50 яшь
Нафкат Нигматуллин
3:46
Сина гына
Нафкат Нигматуллин
3:41
Тузмича булмый
Рамиль Галимзянов
3:40
Эх, дэрт бар иде
Рамиль Закиров
2:58
Ялгыз алмагач
Рамиль Закиров
3:38
Очрашу җыры
Рафиль Җәләлиев & Эльмира Гильфанова
3:03
Янгыр чэчэклэре
Рафина Ганиуллина
3:31
Шомыртлар
Раяз Фасихов
3:33
Эх алмагачлары
Раяз Фасихов
3:55
Сириннэр
Ризат, Зинира Рамазановы
3:43
Синеке булмам
Римма Никитина
3:35
Ай гомерләр
Рифат Зарипов
3:06
Ямле жэй
Ришат Тухватуллин
2:36
Мин бэхетле
Ришат Тухватуллин
3:09
Эти-энине зурлап
Ришат Тухватуллин
4:23
Кубэлэгем
Руслан Салахов
3:30
Бер егет гармун сайлый
Салават Фатхетдинов
3:22
Минь Яратам Сине, Татарстан
Салават Фатхетдинов
3:12
Очучыма
Сара
3:21
Бас кызым апипа
Татарская народная
3:16
Дусларга
Фирдус Тямаев
4:01
Авылыма кайтам
Фирдус Тямаев
4:40
Сайра, эйдэ, сандугач
Фирдус Тямаев
3:12
ГОМЕР УТЭ
Фирдус Тямаев
4:16
Эзлэмэ мине
Фирдус Тямаев
3:35
Язмыштан юк узмыш
Фирдус Тямаев
4:42
Соңга калдым
Фирдус Тямаев
4:53
Хыялым син
Фирдус Тямаев
4:48
Дулкыннар
Хания Фархи
2:57
Дусларга
Хания Фархи
3:02
Ачуланма
Хания Фархи
3:17
Бергэ чаклар
Хания Фархи
2:58
Кадерлик туганннарны
Хания Фархи
3:40
Син булганда
Хания Фархи
3:43
Син минем йолдызым
Элиза Миникаева
3:28
Кунел кошы
Эльмира
3:24
Әниләр бар әле дөньда
Эльмира Сулейманова
3:27
Конлэшэм сине кышлардан
Фирдус Тямаев
3:52
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