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Китайская поп-музыка
Современный китайский поп для любителей экзотики.
超人不會飛
周杰倫
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Enticing Trick
183 CLUB
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纪念日
183Club
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Long time no see
5566
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存在
5566
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爱情漫游
5566
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Monk
Anson Hu
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Rain of Love
Anson Hu
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Yuan Wang
Anson Hu
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Tian Ruo You Qing
Anson Hu
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E Zuo Ju Nan Hai
Anson Hu
2:59
Jin Xing Shi
Anson Hu
4:17
Lao Ba Ni Bie Zhuang Ku
Anson Hu
3:40
My Love Song For You
Anson Hu
3:17
Reverse feat. 马吟吟
CORSAK
3:12
Baby Boy
Cyndi Wang
3:15
BFF
Cyndi Wang
3:28
Yesterday, Today
Cyndi Wang
3:33
Bump ‘n’ Bump
Cyndi Wang
3:24
Rain
David Tao
5:04
Walk On
David Tao
3:05
Ao Zhang
Ellen Joyce Loo and The Ripples Band
4:13
Ai Zai Ba Dian Dang
Evan Yo
3:13
Xiang Dui Lun
Hins Cheung
3:30
21 Glory Days Movie Edition
Hiroya Ozaki
6:08
シアワセカイ
Hiroya Ozaki
3:05
The Lone Watchman
Hui Ting Chen
4:32
One Shot
JJ Lin
4:29
Marry Me Today
Jolin Tsai, David Tao
4:32
That's The Way It Is
Liu Yifei
5:27
For You
NEX7
4:02
心溢
NEX7
3:36
Because Of You
Nicholas Teo
4:13
There's No If
Nicholas Teo
5:07
Game
Nicholas Teo
3:05
Hey People Say
One Two Free
3:43
Wo Bu Li Kai
Princess Ai Tai
4:18
Bad Boy - I Can Get a Dog - Chinese Vocal
Regina Smoler
3:27
Swallows
Sa Dingding
4:30
Dangerous
SpeXial
3:15
以己之名
X NINE (X玖少年团)
3:06
信号
X NINE (X玖少年团)
4:15
玩家
X NINE (X玖少年团)
3:17
永字八法
X NINE (X玖少年团)
4:33
#MWHYB
§d«Ш»Ё
3:05
BOOGIE
§d«Ш»Ё
4:10
孤單摩天輪
ёЅь®ь
4:49
Fly with me
·ЕґP
3:25
彼此
何韻詩
4:27
小心點
卓文萱
3:33
Never Let You Go
吳建豪
3:17
Do It
吳建豪
3:50
-命定
吳建豪
3:36
说爱就爱
吳建豪
3:59
听妈妈的话
周杰倫
4:25
告白氣球
周杰倫
3:35
晴天
周杰倫
4:29
三千年的留言
周渝民
4:42
不成文規定
唐禹哲
3:22
Be with You
唐禹哲
4:18
愛か恋なんて(どうでもいいや)
尾崎裕哉
4:23
每次都忘記
張智成
4:02
不後悔
張韶涵
3:44
淋雨一直走
張韶涵
3:25
不害怕
張韶涵
3:51
全面淪陷
張韶涵
3:21
每个人都会
方大同
2:56
孤单的独白
曹方
4:01
城市稻草人
曹方
4:48
觉醒
曹方
4:02
快乐颂
曹方
4:29
数到五答应我
曹格
4:29
小朋友
李宇春
3:26
下個，路口，見
李宇春
3:30
会不会
杨坤
4:35
红裙摆
杨坤
3:49
空房
杨坤
4:32
让雨下
杨坤
4:12
给我爱过的
杨坤
2:54
是谁捡到我的梦
林依晨
3:50
千面獸
梁心頤
3:00
某年仲夏
梁詠琪
4:09
兩難
梁靜茹
4:32
忘了
楊丞琳
3:51
我想爱
楊丞琳
3:29
差一个拥抱
楊丞琳
3:44
1450 之巔
溫嵐
3:32
One More Shot
溫嵐
4:01
快要喜歡你
溫嵐
3:04
Light
火箭少女101
3:50
大城小爱
王力宏
3:44
春雨裡洗過的太陽
王力宏
4:51
花田错
王力宏
3:48
爱的就是你
王力宏
4:49
天使的偏執
王心凌
4:22
爸爸妈妈
王蓉
4:25
夏之旅
華晨宇(Hua Chenyu)
3:04
Love Love Love
蔡依林
3:49
十三號星期舞
蔡依林
3:21
爱情36计
蔡依林
3:36
日不落
蔡依林
3:48
今天你要嫁给我
蔡依林、陶喆
4:32
相信嗎
蔡旻佑, 汪東城 & 曾沛慈
3:47
信仰
蕭敬騰
3:57
就想赖着你
言承旭
3:26
就想賴著你
言承旭
3:27
月色
許慧欣
3:56
我的答铃
郭美美
3:09
深呼吸
郭靜
3:21
拍檔
郭靜
3:20
瘾
陈楚生
4:38
绿动
陈楚生
4:27
放
陳奕迅
3:26
老細我撇先
陳奕迅
4:02
之外
陳奕迅
3:59
喜歡一個人
陳奕迅
4:34
收心操
陳奕迅
2:53
床上的黑洞
陳奕迅
3:07
飄飄飄飄
陳奕迅
3:46
海膽
陳奕迅
3:17
海膽
陳奕迅( Eason Chan )
3:17
還是會寂寞
陳綺貞
4:30
想要愛你
飛輪海
4:18
默默
飛輪海
4:45
Sexy Girl
飛輪海
3:04
デジャヴをみつめてる
飛輪海
3:45
Treasure
飛輪海
4:50
最佳聽眾
飛輪海
3:20
两个人的烟火
黎明
4:03
大城小爱
黎明
3:45
我不是谁 非我莫属
黎明
3:36
傳情達意
黎明
3:44
짧은 치마
에이오에이 (AOA)
2:59
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