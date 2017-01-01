Главная
О сервисе
Готовые решения
Гостям заведения
Статьи
Плейлисты
GUSLI Лига
Контакты
RU
8 800 333-10-55
Личный кабинет

Магазины для заведения

Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе

  1. Главная
  2. Плейлисты
  3. Магазины
Зарубежный поп: новинки
Deep House
Диско позитив для Кафе
Летняя вечеринка
Заводной ретро Диско-Фанк
Balearic Beats
Хаус Ибица