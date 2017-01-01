Магазины для заведения

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Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе
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Зарубежный поп: новинки
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Летняя вечеринка
Заводной ретро Диско-Фанк
Balearic Beats
Хаус Ибица