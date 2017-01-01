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Диско позитив для Кафе

Nu-disco - жанр, вытекающий из фанка и классического диско. Универсальное решение для кафе и ресторанов: скрасит бизнес-ланчи, семейный обеды и т.д.

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  4. Диско позитив для Кафе
Professor Snorkel
214stberg
5:45
Waves Of Luv
2BLACK
3:42
Nitelights
5 Reasons
6:11
Take On Me
A-Ha
7:14
Just the Way It Goes
A-P Connection
4:25
Find Me
A-P Connection
3:59
2 Step
A-P Connection
4:13
Dreaming About Me
A-P Connection
4:27
Sensually
A-Sirr
4:24
Magic
Abc Dialect
5:16
Pool
ADOY
3:55
Tokyo Girl
AEMBA
3:25
Love On Hold
AeroplaneTawatha Agee
3:07
Drum&Funk
Afro Dub
3:38
Funk & Afro
Afro Dub
4:29
Fast Funk
Afro Dub
3:46
Come Back Lover
Air Zaire
4:25
For U
Akira
4:34
You Showed Me
Alex Hook, Rene
3:56
Tutto va bene quando facciamo l'amore
Alex Rossi feat. Jo Wedin
3:25
The Sweetest Taboo
Ali JamiesonRAFF
4:35
The Sweetest Taboo
Ali JamiesonRAFF
4:35
With My Back Against the Wall
ALSACE
3:01
Boy Boy Boy
Andhim
7:01
Oui ou non
Ang'le
3:06
Panarea
Anoraak
5:13
Between Love
Anoraak
3:57
Back to the Roots
Anton Romezz
6:31
Digital Detox
Atlantic Brain
5:43
Wait for You
Austins Groove feat. Silver Angelina
2:57
Fame
Axel Le Baron, Kurbatov
7:27
Manic
Azari & III
5:43
suga suga
baby bush
3:19
What U Gonna Do 4 Luv
Baby FuzZ
5:06
Blue Sky
Ballester, Alex Deeper, J Take
5:50
Supervisor
BARRY KUNZEL
3:58
In Too Deep
Battle Tapes
4:15
Turn Your Colors On
Beat Market, French Horn Rebellion
3:28
Everything I Wanted
Billie Eilish
4:05
Your Power
Birdee
4:29
Can't Get Enough
Birdee
4:27
Your Body
Birdee & French Toast
6:24
Beautiful
BlackWhite Kane Lane
6:26
Disco Cassette
Blank Jones
2:53
4U Only
Blank & Jones
3:58
Lovelee Dae
Blank & Jones
6:04
Love Come Down
Blond Ambition
4:03
Miracle
Blossom Club
3:14
April
BLOWSOM
4:29
So Good
BLV
4:40
imperfection
bodhi
4:50
I Feel The Love
Body Heat Gang Band
7:06
Falling Out
Body Language
5:26
Really Love
Body Language
4:49
Addicted
Body Language
4:49
Social Studies
Body Language
5:19
La vie
Bolivard
2:46
Sauvons
Bolivard
3:03
L'amour joue au violon
Bon Entendeur
3:26
Vive nous (feat. Louis Chedid).
Bon Entendeur
3:21
Love On Concorde
Bon Entendeur
2:56
Planetary Passion
Bondye & Culturgen
4:08
Sage Comme Une Image
Bottin Feat. Jupiter
6:12
Music Makes You Feel Like Dancing
Brass Construction
6:31
Mystery
Breakbot
5:14
Fantasy
Breakbot
3:16
Be Mine Tonight
Breakbot
2:50
Baby I'm Yours
Breakbot
3:35
Devotion
Breakbot
4:46
Remedy
Breakbot, Irfane
4:28
Another You
Breakbot, Ruckazoid
3:21
No Limit
Breakwater
6:33
Vicious Games
BRODIN, Martin feat MIKAEL SURDI
5:36
Everybody Wants to Rule the World
Brothertiger
4:21
Hypnosis
BrothertigerCharles Fauna
5:19
Uptown Funk
Bruno Mars
3:34
24K Magic
Bruno Mars
6:35
Stay Together
Bruno Motta & Dave Baron
5:08
Delta
C2C
3:44
Too Long
Cadillac
5:34
Cant Take My Eyes off You
Cafe Lounge Groove
3:46
As If
Call Me LoopLoopLouis La Roche
3:58
Acceptable in the 80's
CALVIN HARRIS
5:33
Sunburn Surrender
Capital Cities
3:11
Oscar Mike
Captain Now
3:30
Misunderstood
Captain Planet, Chico Mann feat. Brit Manor
3:47
Dirty
Capyac
3:52
Do You Feel The Same
Carlo Runia
5:04
Outlines
Cassette Club
2:46
Rask Gange
Cavego
4:25
Rask Gange
Cavego
4:25
Hafjell
Cavego
4:12
Vår I Øyer
Cavego
3:12
Huldra
Cavego
4:34
Finally
Ce Ce Peniston
3:24
Come Away
CELESTAL
3:26
Hello Happiness
Chaka Khan
3:56
Like Sugar
Chaka Khan
3:59
Hit Or Miss
Change
4:10
Hypnosis
Charles FaunaBrothertiger
5:19
Slow It Down
Charlie Puth
3:10
Um Dia
Chiara Civello
5:11
Sweet Cow
Chicken Lips
5:32
Skyscraper Souls
Chordashian
5:26
Away We Go
Chris Clouse
3:28
So Good To Me
Chris Malinchak
2:38
What Matters
Chris Malinchak
4:47
Stranger
Chris Malinchak feat. Mikky Ekko
3:25
Over Your Shoulder
Chromeo
4:36
Don't Walk Away
Chromeo
3:31
When The Night Falls
Chromeo
3:45
Bad Decision
Chromeo
3:06
Leave a Trace
CHVRCHES
4:59
Ride
Ciara feat. Ludacris
4:58
She Loves
Cinnamon Chasers
5:33
Forget Me
Classic Files
3:30
One More Song
Classixx
4:19
The Real Thing
Client Liaison
4:28
All Night
Cloak Dagger & Basement Love
4:44
Cape Town
Clubfeet
4:06
Cherish
Coastal Elite
5:04
All the Time
Cody FitzgeraldLEFTI
3:07
Japanese Woman
COEO
5:37
Humbled
Coeo
7:32
Blossom
Colin Magalong
4:02
Bright Eyes
Collioure & Maria Estrella
4:51
All Night
Collioure feat. Denitia
3:53
Give It Up
Confirmation
3:34
Lighthouse
Coucheron Pasha Soul Gem
2:48
Just 4 2Nite
Crane Technique
4:32
Give You Up feat. KLP
Crayon
5:24
SUPA LOVIN
Cream Soda
4:41
Hush
Cricket feat. Argjentina Ramosaj
3:58
Trust
Crush Club
6:08
We Dance
Crush Club
4:25
We Dance
Crush Club
4:25
Nobody Lost Nobody Found.
Cut Copy
4:38
Hearts On Fire
Cut Copy
4:52
Future
Cut Copy
5:12
Lights Music
Cut Copy
4:37
Shine (Drop Out Orchestra Remix) [feat. Maiko Watson]
Cyclist
6:32
Drinks
CYN
2:47
Aftershock
D'sound, Mirjam Omdal
3:27
All I Have
D-Pulse
5:36
Hard To Love
Da Buzz
3:39
You & I
Dabeull, Holybrune
3:28
DR. Fonk
Dabeull, Rude Jude feat. Rush Davis
4:15
Give Life Back to Music
Daft Punk
4:35
Your Love
Dance Yourself Clean
3:54
Satisfaction
Darin
3:07
Superstar
Darin
3:21
Vanyll
Darius
4:00
Pyor
Darius
4:21
Omeo
Darius
3:30
Somebody Like You
Darlinn, Bergs
2:38
Do You Remember
Darren Hayes
4:20
Blue Eyes
Dashcam
3:36
Dreaming in Electric Blue
Dave Barnes
2:32
Friends
De Vence
3:04
One More Look
Dee Pete
5:17
True
Deep Mind
6:33
Touch
Dillon Francis
2:57
I'm Coming Home
Dino Lenny
8:12
On My Mind
Diplo SIDEPIECE
4:23
Love Can Be So Hard
Disclosure
4:07
Whomp
Discoslap
4:02
Better Days
Discrete Chris Collins
3:34
We Got Love
Dj Aristocrat, Maria Estrella
5:45
Funk Beat
DJ Moy, Funk O'Ya
3:33
TV In The Morning
DNCE
3:44
Stronger
Dombresky Boston Bun Tensnake
5:39
Easy Move
Domestic Technology
5:37
Lu Bagnu
Domestic Technology
4:35
Mademoiselle Montmartre
Domestic Technology
4:02
Crayon
Domestic Technology
4:48
Pallas
Douze
4:41
itaL.O.V.E
Douze
3:58
Outland
Dream Fiend
4:00
Take It Back
Drew Sycamore
3:00
Darkness
Du Tonc
4:38
Don't Start Now
Dua Lipa
4:07
IDGAF
Dua Lipa
3:27
Nightcrawler (feat. Say Lou Lou).
Duke Dumont
3:17
Competition
Dylan Rockoff
2:47
Feelin' Nervous
E. Live
3:19
Sing A Song
Earth Wind And Fire
3:25
On Your Face
Earth, Wind & Fire
4:33
Miss the Old You
East Harbor
2:42
Don't
Ed Sheeran
3:26
Gamma Loner
EhRah
4:26
More
Electric Guest
4:02
Diggin' On You
Elekfantz
6:07
Don't Fly Away
Elvis Presley
4:06
Willing Able
Emma Brammer
4:11
Crucify
Emma Hewitt
4:01
Hold You Back
Emotional Oranges
3:02
Animal Nature
Escort
4:29
Up for Dawn
Escort
5:26
Cocaine Blues
Escort
4:07
Slide
Escort
3:52
Josephine
Escort
4:36
Outta My Head
Escort
3:57
Slide
Escort
3:52
Fantasy
Escort
4:30
City Life
Escort feat. Fonda Rae
4:20
One Draw
Escort feat. Lone Ranger
3:58
Promised Land
Esthetix
4:16
Discreet State
Evgeny Svalov (4Mal)
6:06
Fresh
Eyup Celik
5:21
Your Love Is a Flood
fakelife
3:34
NYLA
Fancy Feelings
3:48
Lush
Fancy Feelings
4:52
From Start To Finish
Fantastic Man
7:03
Praise You
Fatboy Slim
3:50
Mangwana
Faze Action feat. Zeke Manyika
6:44
It's You
FCL
6:40
The crew
FDEL
4:31
I Can't Control
Felten, Constantinne
6:24
Pasarela
Fertita
2:44
El Baile
Fertita
4:16
Palmeras
Fertita
5:20
La B'squeda
Fertita
3:51
She Can't Love You
FHAT
3:04
Everyone
Final Djs
3:51
Feel The Heat
Final DJS
3:03
Does It Feel Good
Final DJS feat. Martin Carr
3:39
Tripping Up
Flamingo Pier
4:47
Move Like You Move
Flavio Jerome
3:07
Foreign Language
Flight FacilitiesJess
5:59
Shock Your Mind
Flow Dynamics
4:24
somethin' bout you
follow me
4:13
Don't Go
Fort Knox Five, Joe Quarterman
4:00
Charge Me Up
Franc Moody
3:35
Terra Firma
Franc Moody
5:07
Run
Francci
4:22
Hideaway
Francci, Voiolation Drive
3:10
Wake Up
Frankfurt Express
3:50
1963
Frankfurt Express
4:42
Living A Lie
Frankfurt Express
4:29
Make It On My Own
Free Enterprise
4:28
Strength
Freeform Five Carolyn Harding
8:04
Classical Baby
French Horn Rebellion
3:42
Human Contact
French Horn Rebellion
4:36
Presentation
French Horn Rebellion
2:50
Let Me In
French Horn Rebellion
4:01
This Moment
French Horn Rebellion
3:54
Love Like Waves
Friendly Fires
4:30
Lack Of Love
Friendly Fires
4:21
Can't Wait Forever
Friendly Fires
3:30
Cry Wolf
Friendly Fires
3:48
Heaven Let Me In
Friendly Fires
4:40
Offline
Friendly Fires
3:24
Run The Wild Flowers
Friendly Fires
4:33
Sleeptalking
Friendly Fires
3:31
Silhouettes
Friendly Fires
3:41
1999
Funk LeBlanc
4:14
The Fix
Funk LeBlanc
4:13
Escobar
Funk LeBlanc
5:05
Waves
Funk LeBlanc
5:13
Real Love
Funk LeBlanc
3:23
One Of A Kind
Funk LeBlanc
2:43
WWMMD
Funk LeBlanc
5:13
The Fix
Funk Leblanc Madeleine Wood
3:48
Tell Me You Love Me
Galantis & Full Throttle
5:38
Light It Up!
Gamble & Burke
3:25
Nothing 2 Lose
Garage Disco Band
6:07
When I Let You Down
Garage Disco Band
4:28
Good Look for You
Gavin Turek
3:42
WHITNEY
Gavin Turek
5:06
Good Look for You
Gavin Turek
3:42
Orbit
Gemini Rising, Fiora, Tensnake
3:37
Speed of Sound
Gemini Rising, Fiora, Tensnake
3:46
Best Case Life
Gemini Rising, Tensnake, Fiora
2:44
Speed of Sound
Gemini Rising, Tensnake, Fiora
3:46
Talk Talk
George Maple
5:20
You Know I Love You
George Smallwood
5:20
Falling
Geowulf
4:06
Make Your Move
Ghosts Of Venice
4:57
Make Your Move
Ghosts Of Venice
4:57
All My Life
Gigamesh
4:15
Go Deep
Go Satta
4:07
Feeling
Going Deeper
6:17
Break My Fall (Rainer + Grimm Remix)
Golden Coast
3:30
Lying To You
Goldroom
5:16
Pacific
Goldroom
5:01
Underwater
Goldroom
4:24
Retrograde
Goldroom
4:06
Fifteen feat. Chela
Goldroom
5:30
Everybody's Lonely
Goldroom
5:09
Breaks
Goldroom
3:49
Back To You
Goldroom
4:12
Freeway Lights
Goldroom
3:50
Silhouette
Goldroom
3:16
Fifteen
Goldroom
5:08
Cocaine Girl
Goldroom
3:46
Spread Love
Goldroom
3:28
Embrace
Goldroom feat. Ariela Jacobs
4:34
Do You Feel It Now
Goldroom feat. Love Alexa
3:23
Just Like a Dream
Goldroom feat. Nikki Segal
4:48
Shades After Sunset
Gramophiles
4:32
Get on Down
Grand Slam
4:09
Like This
Grand Sphinx
4:25
Shape Up
Groove City
3:20
Running
Grum
5:12
Dreams
Gryff
3:53
Won't Be
Gusli
3:43
Photomaton
Gusli
4:36
Waiting
Gusli
6:34
Gun Shy
Gusli
6:53
I Didn't Believe
Gusli
6:40
Better Together
Gusli
3:56
Flicker
Haarlo
3:40
Toshiki Kadomatsu
Hatsu Koi
5:42
Come with me
Haze-M, JazzyFunk & Christian Orlo
5:14
TXT ME BACK
Heartracer
4:45
Time's Up
Heartracer
3:48
Holding on
Heartrush
4:56
I39ll Keep On Following You
Hellogoodbye
3:48
Let It Burn
Hellogoodbye
4:32
S'only Natural
Hellogoodbye
3:08
You39ve Got An Expensive Heart
Hellogoodbye
3:52
Blind
Hercules and Love Affair
3:42
Stay The Night
Hero
3:31
Slow Motion
Highway Superstar
6:05
By My Side
Highway Superstar
4:01
Nicky Buckingham
Holy Ghost
5:06
Hold My Breath
Holy Ghost
3:56
Anxious
Holy Ghost33
4:45
I'm Talking
Holy Word
6:47
Hot Toddy feat. Jennifer Rhonwen - Down To Love
Hot Toddy
6:36
The One to Love You
Howard Jones
3:34
Forever Young
Hunter
3:37
Uptown
Husky, Lee Wilson
3:47
Climax
Hypnolove
3:24
Perfect Place
I.M YONI Yasmin
5:07
Malca - She Gets Too High
iammalca
4:11
Hard Lovers Sweet Dancers
Ilya Santana
6:45
Music Lights
Imagination
6:02
Nymphea
Iner
5:48
Off My Mind
Insure feat. Reflex
4:27
The Way Down
Is There Phillips
6:50
Blind Faith
Izo FitzRoy
5:11
Pushing Buttons
Izo FitzRoy
3:58
Liftin' Me
Izo FitzRoy
3:52
Slim Pickings
Izo FitzRoy
3:50
I Want Magic
Izo FitzRoy
7:10
Hold Your Breath
Jack Wins
2:15
Beautiful Life
JackLNDN
3:19
The Baddest
Jafunk Dirty Radio
3:15
Divine
Jamie Antonelli
4:57
Cloud 9
Jamiroquai
3:27
Stop
Jason Jamal
3:14
california
Jean Tonique
3:26
Something To Talk About
Jean Tonique
3:55
En voilier
Jean Tonique
3:19
Open Market
Jean Tonique & Pink Flamingo Rhythm Revue
3:38
Strong Enough
Jimmy Somerville
4:19
This Hand
Jimmy Somerville
3:30
Freak
Jimmy Somerville
3:36
Back to Me
Jimmy Somerville
4:44
Vertigo
JKriv feat. Adeline
7:10
Yo Love
JKriv feat. Adeline
5:53
Falling In Love
Joe Bermudez, Lee Wilson
4:57
The Best You Ever Had
Joe Janiak
4:13
It's Been a Little Heavy Lately
Joesef
3:41
Café Speed
Jordann
3:50
Dream Of You
Josha Daniel
4:06
In the Blank Space
Josin
6:13
Flashback
JSQUARED
3:56
Soul Searching feat. Mizuki Kamata
JSQUARED
3:51
Cold Shoulder
Juliander
3:04
GOOD TIMES
Jungle
4:44
D.a.n.c.e.
JUSTICE
4:02
Hold You
KANT
7:44
Seabird
Kasper Bj'rke
3:43
Running Up That Hill
Kate Bush
8:42
Cameo
Kavinsky
4:17
Dream Come True
Keir Craxton
3:10
Disco On the Dancefloor
Kellerkind
5:55
I Know
Kellerkind
6:29
Le Voyage
Kellerkind
6:26
Funk Particle
Kid Crème
7:04
Im Corrupt
Kid Creole And The Coconuts
4:11
That Would Be A Lie
Kira
4:24
We Are Your Receiver
Klangstof
3:40
Momoshima
Koji Ono
6:12
Dance All Night
Kontinents
6:12
Aftersun
Kraak Smaak
3:18
Sommeron
Kraak Smaak
4:08
24Hr Fling
Kraak Smaak feat. Wolfgang Valbrun
3:46
Stumble
Kraak Smaak Parcels
4:30
Sweet Time
Kraak & Smaak
3:30
I'll Be Loving You
Kraak & Smaak
5:59
Don't Want This to Be Over
Kraak & Smaak
5:17
I Think
Kraak & Smaak
3:02
24HR Fling
Kraak & Smaak
3:46
Sweet Time
Kraak & Smaak feat. Izo FitzRoy
3:30
Everything U Need
Kristof Tigran
5:54
Ultraviolet
Ksky
4:50
Exposition
ku-ma
4:09
Blow Your Mind
L' Aquarium
6:40
The Morning Light
L.M. Styles
4:02
Do You Feel It
La Felix
3:49
Get To You
La Felix
4:29
I Don't Wanna Stop Loving You
La Felix
2:49
Healing
La Felix
3:30
Delicious
La Felix
3:53
Delicious
La Felix & That's Nice
3:53
Stupid Love
Lady Gaga
3:13
Far From Home
Ladytron
4:16
Jogging on the Moon
Lamalo
3:06
Young and beautiful
Lana Dely Rey
4:19
Let's Go Somewhere
Last Island
3:23
The This This
Late Night Alumni
3:57
Don't U Know
Later.
3:14
Sadness in the Sunlight
Later.
2:53
Later
Later.
3:07
L.Y.E
Later.
2:26
Get On It
Lay-Far
5:02
Staring at the Sun
LCAW feat. Sophie Hintze
3:19
Move with Me
Le Flex
4:14
Into You
Le Flex
4:24
Falling
Le Flex
3:43
I'll Be Good to You
Le Flex
4:15
Get Down
Lebedev (Ru)
5:47
I'll Do Anything For You
Lee McDonald
5:40
City Heart
LEFTI
4:41
City Heart
LEFTI
4:41
Every Time
LEFTI feat. Spencer Ludwig
3:00
All the Time
LeftiCody Fitzgerald
3:07
The Way It Is
Lennart Richter Slync
3:52
Something Real
Lenno
3:03
Low
Lenny Kravitz
6:37
The City Don't Care
Leon ElseOliver
3:54
The City Don't Care
Leon ElseOliver
3:54
After Disco
Leonardus
3:39
Flashdance
Leonardus
3:56
Arcade Love
Levitati.on
4:31
The Chase
Lifelike
6:30
Night Patrol
Lifelike
7:50
The Electric Road
Lifelike & Morgan Page
5:06
C'est La Vie
Lili Caseley
3:37
Frozen Lemonade
Lim'n Lim'n
2:59
Believing in Yesterday
Lim'n Lim'n
4:08
Believing in Yesterday
Limón Limón
3:58
The Way Things Were Before
Limón Limón
3:17
Right By You
Lincoln Jesser
3:23
Groovejet
Lissat & Voltaxx, Marc Fisher
5:10
Lover Chanting
Little Dragon
5:23
Travel Back In Time
Little Jinder180s Unreleased Romance Little Jinder
5:00
Juice
Lizzo
2:52
Holding Back
Lola Disco ED.
3:57
Rosaline
Lonely Benson & Low Talker
4:51
As If
Loop
3:58
Together (feat. Alessandro Calabrese Silverella Adam Wolt).
Lor'an
3:35
Glad To Know You
Los Amigos Invisibles, Dimitri From Paris
3:43
Easy Night Drive
Loshmi
6:00
Wake Up Your Mind
Loshmi
6:20
Lights
Louis La Roche
2:05
Desire
Louis La Roche
3:24
Always
Louis La Roche
4:41
Play Along
Louis La Roche
4:00
Isolation Funk
LTG Long Travel Groove
2:46
Do It For Love
Luca Debonaire & Lukas Newbert
5:27
Silver Lines
Lucy Dreams
3:58
The Bomb
Luke Francis
3:12
Killing Me Slowly
Luke Million feat. Thief
3:17
Back to the Rhythm
Luke MillionSam Sparro
3:50
Nothing Changes
Lülla
7:01
If I Told You
Luxxly
3:31
Be Good 2 Me
Luxxury
3:38
Breathe
Luxxury
4:13
Change Yr Mind
Luxxury
4:22
Planet Earth
Luxxury
4:06
Feel The Night
Luxxury
4:00
I Need You
Luxxury
4:08
Turn Off All The Lights
Luxxury
3:18
Make It Right
Luxxury
2:44
What Do Ya Really Want
Luxxury
4:53
Set Me Free
Luxxury
3:01
Planet Earth
Luxxury
4:06
What Are We Gonna Do
Luxxury
3:38
Take It Slow
Luxxury
6:20
Hold On
Luxxury
5:30
I Wanna Be Everything
Luxxury
3:45
Another Lifetime
Luxxury, Scavenger Hunt
5:15
I Have a Choice
Lykov feat. Kira Madison
3:27
Down Low
Lyrah
3:40
To the River
Macadam Crocodile
3:05
White Horse
Madi & Robokid
3:17
Shape
Magnifik feat. Cam Nacson
4:24
Don't Put It On a Shelf
Magoo
5:42
Sample Dream
Magou
5:02
More More More
Magou
5:13
Heather's Body
Magou
5:09
Clockwork Lemon
Magou
5:04
How U Been
Majestique
3:05
Lean On
Major Lazer feat. DJ Snake, MØ
2:56
Funk the Rich
Malente
3:40
Say You'll Be Mine
Mamas Gun
3:07
Closest Star
Manuel Sahagun
6:31
Every Time
Marc Leclercq
2:43
The Way That I Feel
Mark Lower
6:01
Wait
Maroon 5
4:19
Moonwalk Rapture
Mars vs. Nadia Ali
5:38
Feel This
Martin Eigenberg, Ryan Shade
3:26
What's Going On
Marvin Gaye
3:52
Sunshine Hotel
Massimo Vanoni
3:46
Riding High
Matt Masters
5:35
It's Time for the Disco
Max Lyazgin
6:10
No One's Gonna Save Us
Maxthor
4:16
Inside
Medsound
4:48
Looking 4 Love
Medsound
4:12
Neon Lights
Medsound
4:49
Bittersweet Romance
Medsound
3:48
Safelight
Medsound
4:01
All I Need
Medsound
4:00
Be Mine
Medsound
4:11
I Don't Wanna Be in Love
Medsound
5:02
Illusion
Medsound
4:11
Neon Lights
Medsound
4:49
Remedy
Medsound
4:05
Little of Your Time
MEERA
3:48
Yesterday
Mel Blue
3:38
Take It Easy
Metropoly
5:40
The Night is Calling
MF Robots
4:19
Good Times
MGNS
3:19
Real Slow Feat. Sarah Chernoff
Miami Horror
4:46
All It Ever Was
Miami Horror
5:42
Forever Ever
Miami Horror
6:04
Leila
Miami Horror
3:46
Leila
Miami Horror
3:46
Out of Sight
Miami Horror
4:48
Back Home To You
Michael Badal
2:38
It39s Wrong
Michael Calfan
3:15
Thriller
Michael Jackson
6:56
Find A Way
Michael The Lion Amy Douglas feat. Steven Klavier
6:26
It's Gonna Be Okay
Mickey Kojak
5:06
The Only One
Micky More, Andy Tee feat. Angela Johnson
7:17
Make a Move
Middle
4:33
Good Old Days
Midnight Generation
3:30
Another Day Gone
Midnight Generation
3:37
Alive
Midnight Generation
3:41
Beam Me Up
Midnight Magic
5:22
Slide
Midnight Pool Party
5:53
This Love
Midnight Pool Party
3:51
Vulnerable
Midnight Pool Party
3:42
Nonchalant
Midnight Pool Party
3:51
Dance
Miike More, M.Y.
3:06
Change Your Mind
Miike Snow
3:28
Pool
Mike Derpak
3:42
Ride
MILKK
3:45
Mont Blanc
Mind Enterprises
3:48
Dancin'
Mirror People
3:13
So Precious
Mirror People
5:23
Juanita
Mirror People
4:19
Whisper In The Wind
Mirror People
3:38
Jumpin'
Mirror People
3:25
You Won't See Me Cry
Mirror People
4:01
Tied Up
Mirror People
4:45
Trance & Dental
Mirror People
4:50
Boogie Dance
Mirror People
3:37
Clear
Mirror People
4:18
Gary's House
Mirror People
4:45
Angel
Mishell Ivon
3:19
Lady
Modjo
4:26
ROULE
Moi Je
4:24
Profite
Moi Je
3:18
Smoke Machine
Monobrother D
6:46
Close To Me
Monte
6:22
Choices
Montmartre
3:23
Inside Of Me
Montmartre
3:35
Never Again
Montmartre
3:48
Our Time Is Now
Montmartre
4:25
Out Of Violence
Montmartre
3:27
So Special
Montmartre
3:51
White Fields
Montmartre
3:22
Utopia
Moon Boots
3:37
Der Mond
Moonbootica
5:24
Dance Moves
Moonlight Breakfast
3:50
Supernova
Morgan Willis
3:46
Dark Before The Dream
Morgan Willis
5:36
Gotta Keep On Dancin'
Motion
4:40
Take a Chance
Moullinex
6:08
Discow
Mr. OizoBoys NoizeHandbraekes
2:39
I Lost Myself
Mr.Nu
2:47
Think Of You
MS MR
5:25
Munkysound
Munk
6:24
Let You Go
MyKill
3:26
Holding Out
MYNGA Scheinizzl
3:24
Wanna Dance
NEBRAHSKA
3:24
Fire Disco
NEBRAHSKA
2:19
You
NEBRAHSKA
3:49
Dance Or Die
NEBRAHSKA
3:08
Never Say Never
Neon Tapehead
3:34
Valley Girl
Neon Valley
3:08
Cover Girl
Network
6:35
Voodoo Babe
Never Dull
3:31
Never Too Late
NICOLAAS
3:30
XXO
Nicolaas
3:39
Daydream
Nicolaas
3:20
Real Escape
NICOLAAS
3:50
Under Pressure
Night Riders Lisa Shaw
5:51
1977
Nightdrive
3:05
B's Groove
Niles Philips
3:32
I Lo-Fi You
Niles Philips
3:37
Real Slow
Nine Lives
4:56
Motorway
Ninety's Story
3:11
Paradise
Nollan & Vanessa Dantas
3:55
Lost in Time
Nora En Pure
5:52
Lotta Love (feat. Satoko Ishimine) (Phil Mison Balearic House R
Okinawa Delays
6:04
Talk
Oliver Nelson
5:29
Talk
Oliver Nelson & Linae
4:30
Girl
Olympic Ayres
3:43
Say My Name
Olympic Ayres
4:24
Planet Us
Olympic Ayres
3:40
Magic
Olympic Ayres
4:00
Sunshine
Olympic Ayres
4:06
Take Flight
Olympic Ayres
3:21
Waiting
Olympic Ayres
3:57
We Can Learn
Olympic Ayres
4:09
We Can't Get Away
Olympic Ayres
5:15
Control
Olympic Ayres
3:45
Lose You
Olympic Ayres
3:45
Let It Rain
Paco Versailles
3:49
Black and White
Paco Versailles
3:43
Unwind
Paco Versailles
3:35
Libertine
Paco Versailles
3:30
Always
Panama
5:31
Allaround
Parcel
4:56
Myenemy - from Hansa Studios Berlin
Parcel
3:30
Gamesofluck
Parcel
5:48
Lightenup
Parcel
3:57
IknowhowIfeel
Parcel
5:27
Herefore
Parcel
3:15
Over It
Parcel
4:20
Tieduprightnow
Parcel
3:01
Overnight
Parcel
3:39
Overnight
Parcels
3:39
Tieduprightnow
Parcels
4:09
IknowhowIfeel
Parcels
5:27
Hideout
Parcels
5:05
Make It Happen
Park Hotel
3:30
Love Supreme
Particle House
3:34
Love Me For The Weekend
Party Pupils, MAX feat. Ashe
3:47
Proof
Pastel
3:06
Crystal Ball
Pat LokClaire Ridgely
4:26
Crystal Ball
Pat LokClaire Ridgely
4:26
Diversion
Patawawa
2:59
Just Not with You
Patawawa
3:40
I Feel Change
Paul For You
4:00
Videos
Pavel Khvaleev & RINNGS
3:47
The Worse It Gets
Penguin Prison
3:13
Turn It Up
Penguin Prison
3:41
Golden Train
Penguin Prison
5:41
Keep Coming Alive
Penguin Prison
4:34
Keep Coming Alive
Penguin Prison
4:34
Sit Down
Penguin Prison
2:41
The Heat
Penguin Prison
3:15
Loves Comin At Ya
Pete Le Freq
8:03
Pelican
Phairo
3:50
Lay With Me
Phantoms
3:48
Jail
Phenomenal Handclap Band
5:52
Judge Not
Phenomenal Handclap Band
7:57
Fences
Phoenix
4:32
Her Heart Is My Home Now
Planningtorock
4:00
Old Love
Plum
2:48
You Know What I Need
PNAU, Troye Sivan
2:50
Intoxicated
Pomo, Harrison Brome
4:30
Dominos
Pompeya
4:06
Quero Mais
Pongo
4:03
Everything Is Not Yet Lost
Pool
3:27
Take Me Out
Pool
4:55
Still On The Run
Pool
3:53
Erase
POOLCLVB feat. Moli
3:48
And The Sea
Poolside
4:29
Feel Alright Nashville
Poolside
3:57
Do You Believe
Poolside
4:33
Which Way To Paradise
Poolside
4:23
Summer Friends
Poolside
4:11
Strange Overtones
Poolside
4:42
Do You Believe
Poolside
4:33
Harvest Moon
Poolside
6:08
Esperar Pra Ver
Poolside Fatnotronic
5:00
In Da Cake
POTUGI
1:40
A Safe and Happy Place
Powerdance
6:41
Rock Witchu
Prettymuch
2:14
Can't Go Back
PriZm
4:12
You Know That You Love Me
PRIZM
3:14
You Should Know
PRIZM
3:36
Closer
PRIZM
3:58
Mine
PRIZM
3:51
Can't Go Back
PRIZM
4:12
All Night
PRIZM
3:48
Lose You
PRIZM
3:18
Can't Bring Me Down
PRIZM
3:53
Disco Biscuit
PRIZM
4:00
Move Me
PRIZM
3:50
Illuminate
PRIZM
5:28
We Were Young
PRIZM
3:38
Mista Funkmaster
Prosper, Stabfinger
5:00
Up & Down
Purple Disco Machine & Lorenz Rhode
6:50
Let the Music Play
Purple Disco Machine feat. Faithless
4:38
Hypnotized
Purple Disco Machine Sophie and the Giants
3:51
Ciparu Dejas
PVLSX
3:43
Platonic
PYRAME
3:52
Losing Control
PYRAME
7:54
Bites The Dust
Queen
4:18
Don't Turn It Off
Qzen40 Thieves
4:38
Murphy's Law
R'is'n Murphy
8:00
Faith Over Fear
Rachel K Collier
4:09
All I Want
Radiofire
3:09
Deliriously Good
Rat City
3:37
Primal
Rayko
6:11
The Dude
Rayko
7:03
Touch Down
Rayko
6:30
Better Man
Rayowa
3:16
Hard Rock Sofa - Arms Around Me
Record Deep
3:14
Night Train
Rilan The Bombardiers
3:42
Someday
River
2:55
I Recall
Robert Parker
4:43
I Got'chu
Robin Hagglund
3:55
La Fique
Robosonic, Adana Twins
7:21
Sunshine
Rodney Hunter Feat. Jay Sebag
5:57
Let Me Know
Róisín Murphy
5:09
Incapable
Róisín Murphy
8:25
Discotrophy
Roisto
4:29
I'm Coming On
Roman Depthsound ,Solidstice
4:35
Mystery
Roman Kouder
3:02
Fly
Roman Kouder & Patawawa
6:41
Colours
Roosevelt
8:26
Falling Back
Roosevelt
4:39
Elliot
Roosevelt
4:21
Hold On
Roosevelt
3:27
Around You
Roosevelt
4:38
Montreal
Roosevelt
3:55
Feel It
Röyksopp
3:19
Stay Awhile
Röyksopp
6:11
Treat Me Right
Ruby Winters
6:04
Rise Up
Ruck P
3:47
Timeshare
Runrummer feat. Brijs
3:55
The Call
Sacre
4:46
Human Nature
Saint Tropez Caps feat. Damae
5:47
Something Electric
Sam Padrul
3:50
Lighthouse
Sam Padrul
4:21
Shine
Sandor Gavin, Horizons 1982
3:53
Olhos Coloridos
Sandra de Sa
5:49
Softmachine
Sare Havlicek
5:06
Hollywood
Satin Jackets
7:13
Out Of My Head
Satin Jackets
4:02
Olivia
Satin Jackets
5:00
You Make Me Feel Good
Satin Jackets
7:07
Olivia
Satin Jackets
5:00
I'm With It
Satin Jackets
3:55
Meridian Getaway
Satin Jackets
4:50
Automatic
Satin Jackets
4:36
Think About It
Satin Jackets
3:50
Lost In Japan
Satin Jackets
3:23
Electric Blue
Satin Jackets
4:27
Athena
Satin Jackets
4:06
Just Like You
Satin Jackets
2:54
Mirage
Satin Jackets
3:13
Got To Be Love
Satin Jackets
4:41
Athena
Satin Jackets feat. Anduze
5:30
Northern Lights
Satin Jackets feat. David Harks
4:15
Shadow Of You
Satin Jackets feat. David Harks
5:41
Take It From Me
Satin Jackets feat. Emma Brammer
3:55
Shine On You
Satin Jackets feat. Esser
4:11
My Original
Satin Jackets feat. Natalie Conway
6:58
One More Chance
Satin Jackets feat. Natalie Conway
8:10
High on Pomelo
Saverne
3:58
Dark Side of the Juice
Saverne
3:43
Lies
Say Yes Dog
3:45
Om Nah Omn
Sex Of Insects
6:05
Fever Dreamer
SG Lewis
5:10
Lifetime
SG Lewis
4:46
Chemicals
SG Lewis
4:14
Self Сontrol
Shahab Abbasi
4:08
There It Is
Shalamar
6:31
Out in the Sun
Shaolin Temple Defenders
3:02
Gonna Get You
Sharam Jey, Night Talk
5:28
Time To Move
She Said Disco
3:27
Sun Symphony
Shook
4:31
City
Shook
3:12
Fighting
Shook
3:12
Morning Shine
Shook
2:26
Sunburst
Shook
2:37
I Miss You Today
Shook
3:25
Lullaby
Shook
3:48
Papaya
Shook
4:17
Rush Hour
Shook
2:52
Mind Up
Shook
4:04
Harlock
Shubostar
8:22
Discoteka
Siberian Noise
2:18
Lance Dance
Silent Tape
2:51
Celebrate The Moment
Silverella
3:58
Ballo senza di te
Simon et Simone
5:24
Feel Me
Simon Says
4:38
Thinking Of You
Simply Red
3:12
Summertime Love
Siraiva
3:59
Forever
Sirs
5:35
You Fooled Around
Sister Sledge
4:41
Feel The Way
Skinny Dipp
3:31
Fantasy Synth
Skule Toyama
4:28
Stereo
Skule Toyama
4:29
Palace
Skule Toyama
4:37
Take a Break
Skule Toyama
4:05
The Only Path
Skule Toyama
3:14
Disco Roller
Skule Toyama
4:16
Interlude
Skule Toyama
2:36
Real Love
Sleepy Tom, Ngaiire
3:02
Heaven
Slync
5:46
There for Me
Smoove & Turrell
7:15
Enjoy The Ride
Social Lovers
4:55
Baby Tonight
Social Lovers
4:45
Love Sick Eyes
Social Lovers
4:03
Cosmic Love
Social Lovers
4:38
Lover's Theme
Social Lovers
4:28
Dynasty
SOMA
3:56
That Warm Feeling
Songs To Your Eyes
3:08
Good Stuff
Sonic Beat
1:52
Here We Go
Sonic Beat
1:39
Can't Get Enough
Sonic Beat
1:44
High Up
Sonic Beat
1:34
Neon Life
Sonic Beat
1:35
Move It Over Here
Sonic Beat
1:38
Retro Attraction
Sonic Beat
1:36
Stuck On You
Sonic Beat
2:06
To The Beat
Sonic Beat
1:40
Turn Me On
Sonic Beat
1:36
Driving
Soul Divers
5:00
Shy
Soundsperale
3:26
True
Spandau Ballet
5:10
Rock With Me
Sparkee
2:44
Just a Crush
Sparkee
3:26
Feel Alive
Sparkee
2:34
That Body
Sparkee
2:08
Breathe
Sparkee
3:05
Can't You See Me
SPDSC
6:02
BEAM OF LIGHT
Special Q
3:35
You Left Behind
spring gang
3:00
Another Lifetime
St. Lucia
4:37
Elevate
St. Lucia
5:08
September
St. Lucia
5:46
Apollo
St. Paul & The Broken Bones
4:43
GotItBad
St. Paul & The Broken Bones
4:50
LivWithoutU
St. Paul & The Broken Bones
5:28
Famvs
Starcadian
4:58
Freak Night
Starcadian
5:20
Manuals
Starcadian
4:55
Found
Steven a. Clark
5:21
Running
StoneBridge STHLM Esq feat. Michel Young
2:54
Help me to Remember
Sugar Hill
6:08
K5000
Super Flu
8:25
Senamuun
Super Flu
7:10
One Of These Days
Sweetwood
3:33
The Other Side
SZA
3:08
Breathe Deeper
Tame Impala
5:30
Anti-Hero
Taylor Swift
4:59
Rooftop
Tensnake
3:19
Coma Cat
Tensnake
6:56
Good Enough To Keep
Tensnake feat. Nile Rodgers Fiora
3:19
Say My Name
Tesla Boy
5:21
In Your Eyes
Tesla Boy
7:06
Stars
Tesla Boy
4:40
Different
Tesla Boy
3:46
Crush
Tessa Violet
5:06
Isabella's Dream
The 5th Galaxy Orchestra
5:40
Life Is So Wonderful As You
The 5th Galaxy Orchestra
5:00
Teenage Feeling
The Alphabet Zero
3:44
All I Want
The Armed Gang
7:09
Georgetown
The Bad Dreamers
3:47
Groovy
The Broker
3:31
Peace Nik
The Broker
3:34
XXX
The Broker
3:52
For a Night
The Dealer feat. Shells
4:11
Right Kind of Love
The Flints
2:38
Motoroller
The Frost
5:37
That's the Funk
The Funk Fury
3:57
Favourite Things
The Golden Filter
4:33
Slow Song
The Knocks feat. Dragonette
4:13
Ride or Die
The Knocks feat. Foster The People
4:02
Classic
The Knocks feat. POWERS
4:08
Disco Romance
The Magician
3:40
These lines
THE MANEKEN
3:48
Talk It Over feat. Greg Blackman
The Niceguys
2:50
Paradise feat. Edy Blu
The Niceguys
4:01
Don't Fight feat. Kali Phoenix
The Niceguys
3:25
Where This Can Go feat. Aaron Abernathy
The Niceguys
2:57
The Outfield
The Night Game
4:10
Gotta Get Home
The Ramona Flowers
3:52
Strangers
The Ramona FlowersLuxxury
5:00
Eyes on You
The Supermen Lovers feat. Scarlett Quinn
4:49
Turning It Up For The Sunshine
The Tribe Of Good
3:43
I Can't Feel My Face
The Weeknd
3:36
Golden Cage
The Whitest Boy Alive
8:28
So Real
The Young Punx
3:10
Closer
Their Names
3:33
I Got What You Need
Thoma Cher
6:20
Shentan
Tika Balanchine & New One
3:58
Baby You Want
TKNIK
3:18
W.M.
Tom Aspaul
3:13
Gotta Have U
Touch, Go
5:59
Youth
TV Players
4:51
Anything
Tversky
5:06
Tonight
TW3LV
3:06
Heat
Ujif#, That Taste
5:39
When You Come Around
Vacay Club
5:44
Be With You
Various
4:15
I Believe It
Venice Club
2:47
Last Time
Very Disco feat. Coulson
4:17
Duran Duran
Vhyce
4:15
Fly Out
Vhyce
3:33
Cuica
Vibes4YourSoul
4:49
Get Down To The Funk
Viciousi & Agrume
4:20
Once Again
Viciousi & Agrume
7:50
Melody
Video Kids
3:10
Long-Lost
Video Void
4:20
You Are My Fantasy
VIGI
4:59
This Feeling
VIGI
5:20
Cross The Line
Vince John
4:07
Ready Or Not
Vitaco, Romano
6:33
African United Rhythm
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
4:56
Fela Mania
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
4:35
Africano
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
5:51
Move Your Body in Africa
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
4:34
The Rain
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
4:40
Nigerian Night
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
4:13
Funk Forever
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
4:48
Safari Rhythm
Vito Lalinga (Vi Mode inc. Project)
5:53
Catch Your Breath
Vlossom
3:32
Bad Habit
Wake the Wild
3:02
Bad Habit
Wake the Wild
3:02
My Head Is A Jungle
Wankelmut & Emma Louise
7:00
Rule The World
Wasabi, Nytron, Luthier
5:32
Summer Luv
Whethan & The Knocks
3:13
Summer Luv feat. Crystal Fighters
Whethan & The Knocks
2:59
Summer Luv
Whethan, The Knocks feat. Crystal Fighters
2:59
Both Sides
YATTE, Duett
3:49
Can't Get Enough
Yeah Boy
4:13
Treat Us Bad
Yehan Jehan
3:33
Lucky You Are
Yehan Jehan
7:21
Hazy Paradise
Yota
4:22
The Switch
Yota
3:43
The Vibe
Yota
3:51
Girls Dont Cry
Young Franco feat. Maribelle
3:31
Move
Young Romantic
3:08
You Can Tell Me
Young-Borra
4:15
We Love Nous Horizon
Yuksek
4:44
We Love Nous Horizon
Yuksek
4:44
Truth
YuksekJuveniles
4:27
Crush
Yumi Zouma
3:33
First Light
YUNG BAE
3:12
I Want Cha Back
YUNG BAE
3:34
Last Night
YUNG BAE
3:08
Mellow
YUNG BAE
2:06

Танцевальная музыка для кафе: тысячи треков на любой вкус

По вечерам многие люди ходят отдыхать в кафе с танцполом. Как правило, в подобных заведениях играет яркая музыка, соответствующая настроению и вызывающая желание двигаться. Подходящие композиции являются обязательной частью атмосферы заведения – без хорошей музыке ни о каком танцполе не может быть речи!

В кафе ставят самую разную музыку. Чаще всего, в заведениях подобного формата играет транс, различная электронная музыка и "попса". Кафе звучат треки отечественных и зарубежных исполнителей, среди них встречаются и звезды первой величины, и малоизвестные коллективы, находящиеся в начале творческого пути.

Танцевальная музыка для кафе включает в себя большой выбор жанров и направлений. Главный критерий для подобных композиций – энергичный ритм, позитивность, драйв и особая энергетика, вызывающая жгучее желание выйти на танцпол.

Качественная музыка для кафе

Музыкальный сервис Gusli предоставляет клиентам доступ к невероятно большой коллекции в танцевальной музыки. Музыкальная база регулярно обновляется, пополнялась новыми зажигательными композициями, которые придутся по душе гостям заведения. Для доступа к трекам необходимо зарегистрировать аккаунт и подключить заведение. Далее сервис предоставляет подготовленные плейлисты, среди которых можно выбрать наиболее подходящие и при необходимости отредактировать по своему усмотрению.

После завершения подключения гости смогут заказывать музыку через специальное приложение. Это платная услуга – за каждый трек на счет кафе производятся отчисления. Кроме этого, все гости смогут насладиться качественной танцевальной музыкой в плейлистах. Портал Gusli – это надежный помощник для кафе, баров, ресторанов и других развлекательных заведений, благодаря которому можно решить вопрос с качественным музыкальным фоном раз и навсегда.