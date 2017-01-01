Музыка в кафе и ресторане

Создать уникальную атмосферу в кафе или ресторане без музыкального сопровождения невозможно. С этим утверждением нельзя не согласиться, ведь в такой ситуации оказался каждый, когда по каким-то причинам, как правило, техническим, музыка переставала звучать и зал погружался в тишину, наполненную звуками разговоров и звоном посуды, а такое сочетание приемлемо, скорее, для столовой, чем для современного кафе. Если вы не хотите, чтобы подобные эксцессы стали нормой для вашего заведения, стоит заранее озаботиться созданием уникальной подборки музыки.

Почему создание плейлиста для кафе можно доверить только профессионалам

На первый взгляд может показаться, что составить хороший плейлист может каждый. Ну что тут сложного, всего-то и надо, что выбрать несколько десятков модных песен или треков соответствующих тематике кафе, и всё. Но будь это правдой, то услуги специализированного сервиса вообще не были бы такими востребованными.

Причин доверить составление музыкальной подборки профессионалам очень много. Во-первых, зачастую только при помощи стороннего специалиста можно определить, какая музыка подойдёт для вашего заведения, и понравится вашим постоянным гостям. Во-вторых, создать плейлист из самых модных композиций зачастую намного сложнее, чем плейлист классической музыки, хотя бы потому, что тренды быстро сменяются и здесь важно не промахнуться. А в-третьих, только профессионал сможет создать не просто качественный плейлист, но и включить необходимые настройки, например, периодичность обновления или продолжительность паузы между треками, если она вообще нужна.

Как найти идеальную музыку для своего кафе

Универсального ответа на это вопрос, к сожалению, не существует, так как выбор зависит исключительно от предпочтений вашей целевой аудитории. Если у вас детское кафе, то лучше сосредоточиться на соответствующем репертуаре, который понравится в первую очередь детям, а не родителям, кроме того, сейчас так много новых и очень интересных детских песен. Если ваше кафе место, где любят проводить время молодые люди от 16 до 35 лет, то стоит использовать самые модные на сегодняшний день треки и постоянно обновлять плейлист. Поможет в этом наш музыкальный сервис Gusli

Однако не всегда определить наполнение музыкальной подборки настолько просто, если у вас тематическое кафе, например, оформленное как библиотека, обсерватория, музей и так далее, примеров может быть очень много, то музыкальное сопровождение должно соответствовать.