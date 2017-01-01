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Заводной ретро Диско-Фанк

Стильная и позитивная ретро подборка из диско, фанка и ню-диско.

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  4. Заводной ретро Диско-Фанк
Sayonara
A Taste Of Honey
4:07
From the First Time
Agent Stereo
5:24
I Need Somebody
Alex Hook
5:57
Feeling Deeply for You
Alfonso
7:32
What If
Amber Mark
3:35
Gipsy
Andrea Jeannin
7:10
Fiveteen
Angel Luis Samos Luna
2:08
Good Time
Angel Luis Samos Luna
2:20
Happines
Angel Luis Samos Luna
2:00
Personal Message
Angel Luis Samos Luna
2:12
Happiness
Angel Luis Samos Luna
2:00
Critical Beat
Angel Luis Samos Luna
2:21
Save Me
Angel Luis Samos Luna
2:10
Smooth Funks
Angel Luis Samos Luna
1:51
The Big Jump
Angel Luis Samos Luna
2:04
Enjoy It
Angel Luis Samos Luna
2:11
Enjoy It
Angel Luis Samos Luna
2:09
Felling Good
Angel Luis Samos Luna
2:16
Cactus Rock
Angel Luis Samos Luna
1:54
Misty's Fever
Antikkka
4:00
Fire Fly
Azoto
5:18
Soft Emotion
Azoto
5:39
San Salvador
Azoto
3:05
I Want U
Azzido Da Bass
4:42
To Be Loved
Ben
5:16
Street Tough
Ben E King
4:32
Our Love
Blank & Jones
3:10
Heaven Must Have Sent You
Bonnie Pointer
3:34
Heaven
Bonnie Pointer
3:38
Gonna Make You Sweat
C+C Music Factory
4:06
Roppongi Panic
Candy Dulfer
4:03
Love Is You
Carol Williams
5:07
Come Back
Carol Williams
3:40
Have You for My Love
Carol Williams
5:20
I Get It
Carol Williams
3:06
My Time of Need
Carol Williams
3:43
Rattlesnake
Carol Williams
3:43
Tell the World About Our Love
Carol Williams
7:28
I'll Close Love's Door
Carrie Lucas
4:45
I Just Can't Do Without Your Love
Carrie Lucas
4:45
Rockin' For Your Love
Carrie Lucas
5:51
Show Me Where You're Coming From
Carrie Lucas
5:49
Southern Star
Carrie Lucas
6:40
Summer in the Street
Carrie Lucas
6:00
Superstar
Carrie Lucas
4:37
Men
Carrie Lucas
5:41
Tic Toc
Carrie Lucas
4:19
The Edge of Night
Carrie Lucas
6:15
Dance With You
Carrie Lucas
6:32
I Gotta Get Away from Your Love
Carrie Lucas
3:50
I Gotta Keep Dancin'
Carrie Lucas
7:36
Fashion
Carrie Lucas
6:42
I Wanna Move With U
CASSIMMConstantinne
6:37
What Cha' Gonna Do for Me
Chaka Kahn
3:53
I Know You, I Live You
Chaka Khan
4:27
Ain't Nobody
Chaka Khan
4:41
Got To Be Real Single Version
Chaka Khan
3:44
In the Night Single Version
Chaka Khan
3:59
It's Gonna Be Right Album Version
Chaka Khan
4:00
Encore Extended Version
Chaka Khan
8:20
No See, No Cry
Chaka Khan
3:19
Say You'll Be Mine
Chaka Khan
5:07
I'm Every Woman
Chaka Khan
4:06
Sweet Kind Of Life Album Version
Chaka Khan
3:59
I Feel for You
Chaka Khan
5:45
Like Sugar
Chaka Khan
3:59
I Feel for You
Chaka Khan
5:45
I'm Every Woman
Chaka Khan
4:07
Heaven of My Life
Change
5:38
If You'll Be True To Me
Cheryl Lynn
4:04
I'm On Fire
Cheryl Lynn
4:21
Instant Love
Cheryl Lynn
5:10
I've Got Faith In You
Cheryl Lynn
4:46
I've Got Just What You Need
Cheryl Lynn
3:54
It's Gonna Be Right
Cheryl Lynn
4:00
Keep It Hot
Cheryl Lynn
5:27
Life's Too Short
Cheryl Lynn
5:08
Overworked N' Underloved
Cheryl Lynn
5:05
All My Lovin'
Cheryl Lynn
4:47
Shake It Up Tonight
Cheryl Lynn
5:41
Feel It
Cheryl Lynn
3:56
What's On Your Mind
Cheryl Lynn
4:05
Free
Cheryl Lynn
4:41
You Saved My Day
Cheryl Lynn
4:21
Got to Be Real
Cheryl Lynn
3:44
Shake It Up Tonight
Cheryl Lynn
5:42
Guarantee For My Heart
Cheryl Lynn
5:41
Sleep Walkin'
Cheryl Lynn
6:24
I Surrender
Cheryl Lynn
5:08
In The Night
Cheryl Lynn
4:27
Dance, Dance, Dance
Chic
3:47
Over Your Shoulder
Chromeo
4:32
Bad Decision
Chromeo
3:06
Don't Walk Away
Chromeo
3:28
Juice
Chromeo
3:16
Old 45's
Chromeo
3:47
Needy Girl Album Version
Chromeo
4:17
Must've Been
Chromeo feat. DRAM
3:30
Atmosphere Strut
Cloud One
8:15
Disco Juice
Cloud One
7:02
Spaced Out
Cloud One
6:35
Body Movement
Conquest
6:17
This Girl
Cookin' On 3 BurnersKylie Auldist
3:44
Zither
Crisp Copter
6:04
Come Back To Me
Cunnie Williams
3:39
Saturday
Cunnie Williams
4:39
Superstar Bibi Better Days Single
Cunnie Williams
4:09
Everything I Do Album Version
Cunnie Williams
3:28
DX7
Dabeull feat. Holybrune
4:04
New Order
Dabeull feat. Holybrune
3:35
TR 707
Dabeull feat. Holybrune
3:26
Don't Stop
Dabeull feat. Michael Tee
3:27
Give Me Your Heart
Dabeull feat. Michael Tee
3:44
DX7
DabeullHolybrune
4:04
You & I
DabeullHolybrune
3:29
Give Me Your Heart
DabeullMichael Tee
3:44
Soul Brother
Dalton
3:44
The Hustle
Dave Leatherman
6:56
Put a Little Love on Me
Delegation
8:14
Dance Like Fred Astaire
Delegation
4:16
In the Night
Delegation
4:37
Heartache No. 9
Delegation
5:14
One More Step to Take
Delegation
4:28
Where Is the Love We Used to Know
Delegation
5:56
It's Your Turn Extended Version
Delegation
7:12
You and I
Delegation
5:04
I'm Coming Out
Diana Ross
5:20
Upside Down
Diana Ross
4:04
Upside Down
Diana Ross
4:06
Disco Blu
Disco Blu
3:28
Disco Odyssey
Discofunk 75
7:22
The Real Wild House
Dominique
6:34
Mr. Blindman
Donna McGhee
5:14
Bad Girls
Donna Summer
3:55
Bad Girls
Donna Summer
3:53
I Want You Hot
Dotty Green
6:37
Spooky
Dusty Springfield
2:39
I Don't Know Why You Lie to Me
Dwayne W. Tyree
6:38
I'm Not M.I.A.
Dwayne W. Tyree
5:54
Let It Go
Dwayne W. Tyree
6:04
Stop Me From Falling
Dwayne W. Tyree
5:52
Fantasy
Earth, Wind & Fire
3:46
Boogie Wonderland
Earth, Wind & Fire
4:48
I'll Do Anything for You
Ecstasy, Passion & Pain
3:03
Dance the Night Away
Ecstasy, Passion & Pain
4:59
One Beautiful Day
Ecstasy, Passion & Pain
2:57
Somebody's Loving You
Ecstasy, Passion & Pain
3:21
I Wouldn't Give You Up
Ecstasy, Passion & Pain
3:26
Passion
Ecstasy, Passion & Pain
3:55
Try to Believe Me
Ecstasy, Passion & Pain
3:17
Ask Me
Ecstasy, Passion & Pain
4:03
Good Things Don't Last Forever
Ecstasy, Passion & Pain
3:40
The Groove is Mine
Edinho Chagas
5:02
Never Stop
Edinho Chagas
6:31
Just Be You
El Coco
3:15
Put On Your Jeans
El Coco
4:32
Coco Kane
El Coco
6:05
Cocomotion
El Coco
5:14
Under Construction
El Coco
3:22
Burning Flame
Enlightment
3:24
Gonna Get Over You
France Joli
7:22
Come to Me
France Joli
4:12
Witch of Love
France Joli
4:46
Today Is the Day Hot Mix
Frazelle
3:18
Today Is the Day
Frazelle
5:20
I Want your love
FUNK'N'STEIN The Band
3:44
You Wanna Be a Hippie
Funky Destination
4:38
Loshmi - Be My Love
Gayle Adams
5:32
You Brought It On Yourself
Gayle Adams
5:32
I'm Warning You
Gayle Adams
5:49
Love Attraction
Gayle Adams
5:58
Your Love Is A Life Saver
Gayle Adams
8:15
Love Fever
Gayle Adams
7:01
Emergency
Gayle Adams
6:11
I Loved Every Minute Of It
Gayle Adams
5:48
Let's Go All The Way
Gayle Adams
4:55
What's on Your Mind 2015 GH Version
George Benson
4:01
Give Me the Night
George Benson
5:01
Gotta Give A Little Love
Geraldine Hunt
5:10
Hot Blooded Woman
Geraldine Hunt
4:00
Can't Fake The Feeling
Geraldine Hunt
5:20
Feeling
Going Deeper
7:28
Packing a Grip
Golden Echoes
3:34
Just the Two of Us
Grover Washington, Jr.Bill Withers
3:57
Ready or Not
Herbie Hancock
6:42
I Thought It Was You
Herbie Hancock
3:38
You'll Never Know
Hi-Gloss
5:24
Brainy Children Remastered
High Fashion
3:36
I Want To Be Your Everything Remastered
High Fashion
3:29
You're The Winner Remastered
High Fashion
5:00
Next To You Remastered
High Fashion
4:18
Hold On Remastered
High Fashion
5:26
Feelin' Lucky Lately
High Fashion
6:40
Konkylie
Hubbabubbaklubb
4:06
Mopedbart
Hubbabubbaklubb
5:12
Lille søte svanse
Hubbabubbaklubb
4:52
Tomme lommer
Hubbabubbaklubb
5:00
In The Party
Hus
6:13
Move Your Body
Hus
6:37
I Got My Mind Made Up
Instant Funk
5:20
Living
Island
6:58
Strings
Jackkerson
6:48
Dark Light
Jako Diaz
5:55
Come to Me
Jazzyfunk
5:19
Dance Across the Floor
Jimmy 'Bo' Horne
2:47
Get Happy
Jimmy 'Bo' Horne
4:25
Is It In
Jimmy 'Bo' Horne
3:51
I Get Lifted
Jimmy 'Bo' Horne
4:16
Don't Worry About It
Jimmy 'Bo' Horne
2:36
Let Me
Jimmy 'Bo' Horne
3:28
You're So Good To Me
Jimmy 'Bo' Horne
3:36
Somebody Else's Guy
Jocelyn Brown
3:44
I Want Your Love
Jody Watley
4:22
Still A Thrill Album Version
Jody Watley
4:41
Most Of All Album Version
Jody Watley
4:28
A Beautiful Life
Jody Watley
3:34
Looking For A New Love
Jody Watley
5:07
Don't You Want Me
Jody Watley
4:12
Heart of Disco
Joey Chicago
5:46
BABY I'vE GOT IT
John Davis & The Monster Orchestra
5:37
Bourgie Bourgie
John Davis & The Monster Orchestra
6:09
WHEN IT's RIGHT FOR LOVE
John Davis & The Monster Orchestra
4:12
WHATEVER HAPPENED TO ME AND YOU
John Davis & The Monster Orchestra
3:42
Love Magic
John Davis & The Monster Orchestra
7:41
Come into My Life
Joyce Sims
3:43
Listen to the Music
Judy Carter
5:57
Move Your Feet
Junior Senior
3:01
Dance School
Kano
5:40
Hot Shot
Karen Young
8:39
Romantic
Karyn White
4:07
Fresh
Kool & The Gang
3:47
Get Down On It
Kool & The Gang
3:33
Squeeze Me
Kraak & SmaakBen Westbeech
3:16
So Smooth
Krystal Davis
4:22
After the Dance Is Through
Krystol
5:02
Sunshine Reggae
Laid Back
4:17
I Know U Know
Lane McRay
3:36
We Don't Need a Spaceship
Le Flex
5:54
Dancing into the Stars
LOGG
5:25
Sweet to Me
LOGG
5:30
Barely
Louie Vega, Leroy Burgess, The Universal Robot Band feat. Patrick Adams
7:58
Shine
Luther Vandross
4:50
Never Too Much
Luther Vandross
3:50
She's a Super Lady
Luther Vandross
5:06
Cheri
Madleen Kane
4:44
Let's Make Love
Madleen Kane
4:52
Forbidden Love _ Fire In Your Heart.
Madleen Kane
5:08
You And I
Madleen Kane
4:16
Secret Love Affair
Madleen Kane
7:44
Rough Diamond
Madleen Kane
6:20
Touch My Heart
Madleen Kane
5:35
HO2
Marco Corvino
7:19
Rush Hour Traffic
Michelle
3:54
Twenty Five Miles
Mike O'Neill
7:18
Red Lips
Mike Versuz, HR(UK)
5:07
Discosteria
Mike Zoran
5:48
Im so Crazy Bout You
Mr Absolutt
6:02
A Whiter Shade of Pale
Munich Machine
6:22
Love to Love You Baby
Munich Machine
2:33
I Wanna Funk with You Tonight
Munich Machine
3:33
It's All Wrong
Munich Machine
4:14
Love Forever
Munich Machine
4:38
Spring Affair
Munich Machine
2:24
Trouble Maker
Munich Machine
2:48
It's for You
Munich Machine
5:15
Try Me, I Know We Can Make It.
Munich Machine
3:31
You Are My Dream
Nel Oliver
4:58
Get Down
Norenoise
8:00
Ségrégation
NST Cophies
4:37
Get Down Saturday Night
Oliver Cheatam
6:11
Gotta Thang
One On One
5:43
Cutie Pie
One Way
5:46
Toi Et Moi
Paradis
3:40
Forget Me Nots
Patrice Rushen
4:43
Feels So Real
Patrice Rushen
6:49
Stir It Up From Beverly Hills Cop Soundtrack
Patti LaBelle
3:38
DynamicFunk
Phil Disco
3:58
Retro Disco
Phil Disco
3:06
DynamicDisco
Phil Disco
4:51
Philadelphia Night
Phil Disco
4:40
Retro Disco II
Phil Disco
6:28
Very Night
Phil Disco
5:58
Return Of Nefa
Phil Disco
6:52
B.Cop
Phil Disco
4:28
Disco Inside
Phil Disco
3:44
Brazilian Disco
Phil Disco
5:34
Disco Known
Phil Disco
4:10
Disco Happy
Phil Disco
4:40
Neon
Phil Disco
4:36
Baby Come Back
Player
3:34
These Are the Good Times
Popsicles
4:21
U. I. Remember
Popsicles
5:30
Too Hot
Pure Energy
7:20
Hold on to Your Love
Pure Gold
5:29
Can't Get Enough Of You
Rafael Cameron
5:23
For The Love of You
Rafael Cameron
4:15
Desires
Rafael Cameron
6:51
Jealousy
Rafael Cameron
5:09
All That's Good To Me
Rafael Cameron
5:47
Number One
Rafael Cameron
4:34
Shake It DOwn
Rafael Cameron
4:48
I Don't Want You Back
Ramona Brooks
4:47
Give It
RAMP
4:42
The American Promise
RAMP
6:18
Let Me Down Easy
Rare Pleasure
8:01
Come and Get Your Love
Redbone
3:28
Seems Like Yesterday
Ron Littlejohn & the Funk Embassy
4:54
No Regrets
Rufus
4:09
Ain't Nobody
Rufus, Chaka Khan
4:40
Lifestyles
Sean Nicholas Savage
4:33
Why I Love U
Sean Nicholas Savage
2:32
Metro Phenomenon
Sean Nicholas Savage
4:46
Midnight Beach Boogie
Sean Nicholas Savage
2:09
One Sweet Thing
Sean Nicholas Savage
3:34
More Than I Love Myself
Sean Nicholas Savage
3:59
Opposing Truths
Sean Nicholas Savage
4:05
Romeo
Sean Nicholas Savage
3:00
Screamo
Sean Nicholas Savage
4:15
Promises
Sean Nicholas Savage
3:43
SOS
Sean Nicholas Savage
3:31
Darknes
Sean Nicholas Savage
4:01
So It Appears
Sean Nicholas Savage
3:57
Darkness
Sean Nicholas Savage
2:32
The Flow
Sean Nicholas Savage
3:33
Dreamo
Sean Nicholas Savage
4:27
Thru You
Sean Nicholas Savage
2:13
Empire
Sean Nicholas Savage
3:15
It's Our Time
Sean Nicholas Savage
2:48
The Rat
Sean Nicholas Savage
2:12
Livin It Up
Sean Nicholas Savage
3:01
We Used to Live in a Dream
Sean Nicholas Savage
3:35
Like a Baby
Sean Nicholas Savage
3:30
Suburban Nights
Sean Nicholas Savage
4:33
Night City
Secret Service
4:10
Don't Try to Change Me
Shalamar
4:08
Help Me
Shalamar
5:07
I Can Make You Feel Good
Shalamar
4:16
Leave It All Up To Love
Shalamar
3:45
Go for It
Shalamar
5:23
Make That Move
Shalamar
3:46
Right Here
Shalamar
4:15
Over and Over
Shalamar
4:33
The Second Time Around
Shalamar
3:43
There It Is
Shalamar
4:25
There It Is 12 Version
Shalamar
6:15
Friends
Shalamar
3:42
A Night To Remember
Shalamar
3:31
How Long Do I Have to Wait for You
Sharon Jones
4:03
Keep On Looking Kenny Dope Remix
Sharon Jones & The Dap Kings
5:31
Are You for Real
Sharpie Disco
5:40
Voodoo
Shay LiaBuddy
3:17
Contigo
Silvetti
4:27
Coconut Rain
Silvetti
4:28
With You
Silvetti
3:32
Spring Rain
Silvetti
5:55
Something Got Me Started
Simply Red
4:00
Got to Love Somebody
Sister Sledge
6:52
Everybody Dance
Sister Sledge
5:54
Lost in Music
Sister Sledge
4:47
Lost in Music 2K22
Sister Sledge
2:56
Pretty Baby
Sister Sledge
4:03
Lost in Music
Sister Sledge
3:22
Moondancer
Sister Sledge
4:16
Il Macquillage Lady
Sister Sledge
3:56
We Are Family Single Edit
Sister Sledge
3:21
Love Don't You Go Through No Changes on Me
Sister Sledge
3:18
Reach Your Peak
Sister Sledge
4:58
We Are Family
Sister Sledge
3:29
Smile
Sister Sledge
5:14
We Are Family
Sister Sledge
3:21
You Fooled Around
Sister Sledge
4:29
Pretty Baby
Sister Sledge
4:02
All American Girls
Sister Sledge
4:43
Music Makes Me Feel Good
Sister Sledge
4:24
He's the Greatest Dancer
Sister Sledge
3:32
Circle of Love
Sister Sledge
3:45
B.Y.O.B.
Sister Sledge
3:50
Everybody Dance
Sister Sledge
5:54
All American Girls
Sister Sledge
4:43
Dancing on the Jagged Edge
Sister Sledge
3:33
Free
Sister Sledge
3:50
Easier to Love
Sister Sledge
5:00
Got to Love Somebody
Sister Sledge
3:33
If You Really Want Me
Sister Sledge
4:37
Good Times
Sister Sledge
4:04
You Could've Been a Lady
Smoove & Turrell
4:52
The Difference
Smoove & Turrell
4:29
You're Gone
Smoove & Turrell
3:43
Slow Down
Smoove & Turrell
3:58
I Can't Give You Up
Smoove & Turrell
4:01
Will You Be Mine
Smoove & Turrell
5:47
Billie
Smoove & Turrell
3:15
A Deckham Love Song
Smoove & Turrell
4:06
Flames to Feed
Smoove & Turrell
4:00
You Don't Know
Smoove & Turrell
3:56
50 Days of Winter
Smoove & Turrell
3:58
Beggarman
Smoove & Turrell
4:24
Don't Go
Smoove & Turrell
4:04
Higher
Smoove & Turrell
3:44
Let Yourself Go
Smoove & Turrell
3:40
Let It Flow
Soul Cuca
4:58
Happy Hour
Souxsoul
6:50
Never Knew Love Like This Before
Stephanie Mills
5:27
Too High
Stevie Wonder
4:36
Can't Touch Me Anymore
Strike One
5:13
Fresh
Summer Camp
3:21
Love to Love You Baby
Summer Collection
4:28
Falling In Love
Surface
9:21
Everybody
Tailored
7:26
Pump Up The Jam
Technotronic feat. Felly
5:20
Square Biz
Teena Marie
6:25
Behind The Groove Album Version
Teena Marie
6:05
Fix It
Teena Marie
4:44
Ooo La La La
Teena Marie
5:16
Lead Me On
Teena Marie
3:46
Lovergirl
Teena Marie
4:50
It Must Be Magic Album Version
Teena Marie
6:08
Playboy
Teena Marie
5:20
Snap Your Finger
Teena Marie
5:05
I Need Your Lovin'
Teena Marie
7:30
Mistakes
The Brooklyn, Bronx And Queens Band
4:41
Time For Love
The Brooklyn, Bronx And Queens Band
3:57
On The Beat
The Brooklyn, Bronx And Queens Band
5:57
Love Is a Freaky Thing
The Cool Notes
3:13
Make This a Special Night
The Cool Notes
3:39
Rich Man Poor Man
The Cool Notes
4:34
Spend the Night
The Cool Notes
5:54
I Forgot How To Love You
The Cool-Notes
6:55
Early In The Morning
The Gap Band
3:56
Shake
The Gap Band
5:00
You Dropped A Bomb On Me
The Gap Band
5:11
Open Up Your Mind
The Gap Band
7:08
Crazy
The Manhattans
4:01
Love On a Summernight
The McCrarys
5:57
You Remastered
The McCrarys
4:30
(Baby) I'm for Real
The McCrarys
3:22
Don't Wear Yourself Out
The McCrarys
3:04
Sunshine
The McCrarys
3:29
Thinking About You
The McCrarys
3:30
Dare Me
The Pointer Sisters
3:43
Yours And Mine
The RegimentConfidence
3:15
Body Music
The Strikers
4:39
Disco Inferno
The Trammps
3:33
Love Rollercoaster Rerecorded
The Trammps
4:40
That's the Way (I Like It) Rerecorded
The Trammps
3:31
Soul Bones
The Trammps
4:17
Music Freek
The Trammps
4:56
Rubber Band
The Trammps
5:16
Hello Stranger
The Whispers, Carrie Lucas
5:49
Love to Love You Baby
Tom Tom Club
4:39
Toney Lee - Let's Call It A Day
Toney Lee
5:28
Love So Deep
Toney Lee
7:01
Night lights 1985
Toney Lee
6:21
Night Lights
Toney Lee
6:21
Back To The Disco
Toni The Mmg
6:10
Gone for the Weekend
Trussel
4:30
Yearning for Your Love
Trussel
4:20
I Love It
Trussel
8:36
Love Injection
Trussel
7:49
I'm a Manchild
Uptown Funk Empire
4:41
Celestial Blues
Uptown Funk Empire
4:40
Boogie
Uptown Funk Empire
5:26
I Guess That You Don't Mind
Uptown Funk Empire
6:29
Please Mr Postman
Uptown Funk Empire
5:03
Keep on Givin' It Up
Uptown Funk Empire
5:02
West Coast Drive
V.I.P. Connection
4:41
Take Me to the Bridge
Vera
7:03
What It Feels Like
Volta Cab
3:32
Hes A Bad Motha
Volta Cab
4:40
Magic In Your Eyes
Volta Cab
3:58
Tahiti Is Not Pleased
Volta Cab
5:06
Can't Hide From Love
Wax
3:57
Play That Funky Music
Wild Cherry
3:10
Make Me Think
WildCap
5:00
Who I Am
Will SessionsAmp FiddlerDames Brown
4:53
We Trying to Stay Alive
Wyclef JeanJohn FortéPras
3:11
Bust A Move
Young MC
4:25
I've Got To Find A Way
Zena Dejonay
5:14
Just a Memory
Ziggy Phunk
6:49
Fabulous Boogie
Ziggy Phunk
6:17
Disco in the Night
Ziggy Phunk
6:08
Alone Without Out
Ziggy Phunk
6:21
Give It to You
Ziggy Phunk
6:02
Game of Love
Ziggy Phunk
5:06
I Got Your Number
Ziggy Phunk
6:42
I'm Ready
Ziggy Phunk
5:40
Serious Soulmates
Ziggy Phunk
6:32
Stand Up
Ziggy Phunk
6:19
Every Girl
Ziggy Phunk
5:58
Baseline Nation
Ziggy Phunk
6:06

Музыка в кафе и ресторане

Создать уникальную атмосферу в кафе или ресторане без музыкального сопровождения невозможно. С этим утверждением нельзя не согласиться, ведь в такой ситуации оказался каждый, когда по каким-то причинам, как правило, техническим, музыка переставала звучать и зал погружался в тишину, наполненную звуками разговоров и звоном посуды, а такое сочетание приемлемо, скорее, для столовой, чем для современного кафе. Если вы не хотите, чтобы подобные эксцессы стали нормой для вашего заведения, стоит заранее озаботиться созданием уникальной подборки музыки.

Почему создание плейлиста для кафе можно доверить только профессионалам

На первый взгляд может показаться, что составить хороший плейлист может каждый. Ну что тут сложного, всего-то и надо, что выбрать несколько десятков модных песен или треков соответствующих тематике кафе, и всё. Но будь это правдой, то услуги специализированного сервиса вообще не были бы такими востребованными.

Причин доверить составление музыкальной подборки профессионалам очень много. Во-первых, зачастую только при помощи стороннего специалиста можно определить, какая музыка подойдёт для вашего заведения, и понравится вашим постоянным гостям. Во-вторых, создать плейлист из самых модных композиций зачастую намного сложнее, чем плейлист классической музыки, хотя бы потому, что тренды быстро сменяются и здесь важно не промахнуться. А в-третьих, только профессионал сможет создать не просто качественный плейлист, но и включить необходимые настройки, например, периодичность обновления или продолжительность паузы между треками, если она вообще нужна.

Как найти идеальную музыку для своего кафе

Универсального ответа на это вопрос, к сожалению, не существует, так как выбор зависит исключительно от предпочтений вашей целевой аудитории. Если у вас детское кафе, то лучше сосредоточиться на соответствующем репертуаре, который понравится в первую очередь детям, а не родителям, кроме того, сейчас так много новых и очень интересных детских песен. Если ваше кафе место, где любят проводить время молодые люди от 16 до 35 лет, то стоит использовать самые модные на сегодняшний день треки и постоянно обновлять плейлист. Поможет в этом наш музыкальный сервис Gusli

Однако не всегда определить наполнение музыкальной подборки настолько просто, если у вас тематическое кафе, например, оформленное как библиотека, обсерватория, музей и так далее, примеров может быть очень много, то музыкальное сопровождение должно соответствовать.