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Поп-рок для заведения

Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе

Поп-Рок: Лучшее
Британский Поп-Рок
Спокойный Поп-Рок
Итальянский Поп-Рок
Легкий Поп-Рок
Музыка для Антикафе
Поп-Рок: Инди

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