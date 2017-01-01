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Лаунж музыка для кафе, баров, ресторанов

Лаунж музыка для создания расслабляющей атмосферы в вашем кафе. В нашей подборке собраны плейлисты на любой вкус и для любых типов заведений.

Лунж Кафе: день
Monte Carlo: вечер
Фоновый Дип Лаунж
Музыка для Кальянной
Кафе Дель Мар: утро
Спокойный Чилл Хаус
Музыка для семейного кафе
Музыка для Кофейни
Мягкий Инструментал
Джаз традиционный: день
Дип-лаунж для бизнес-ланча
Лаунж FM
Расслабляющий классический Лаунж
Инструментальный Лаунж
Легкий спокойный Чиллаут
Расслабляющий Джаз Лаунж
Лаунж: Trip-Hop
Джаз традиционный: утро
Спокойная Поп-музыка
Блюз медленный
Спокойный Хаус с вокалом
Jazz Piano
Инструментальный Хип-Хоп
Классическая музыка
Расслабляющий Чил-Поп
Спокойное чаепитие
Инди-Поп: день
Lounge Vibes
Инструментал (Гитара)
ТЦ & Салон красоты
Спа & Йога
Фоновая музыка для Лаундж-бара
Deep House music для кафе
Чилаут и Дип-Хаус

Лаунж для кафе

Многие люди приходят в кафе отдохнуть, расслабиться или просто посидеть с семьей в выходной день и съесть что-нибудь вкусненькое! Лаунж музыка для кафе является одной из самых важных деталей. Это универсальный стиль, в котором органично смешиваются различные музыкальные направления. Основное назначение лаунж-композиций – создание музыкального фона, который является неотъемлемой частью атмосферы в заведении.

Музыка стиля лаунж играет в кафе и барах различной направленности. Это направление является универсальным решением, подходящим для множества заведений различного формата, начиная от обычных баров и заканчивая пабами «для своих».

Лаунж музыка для кафе - одна из самых востребованных музыкальных подборок

Пользователям предоставляется возможность составлять плейлисты, в которых представлена вся необходимая информация каждой композиции: название музыкальной группы, продолжительность, альбом и др. Музыкальная база включает в себя более 20000 популярных композиций. Коллекция музыки регулярно пополняется новыми треками. В настоящее время сервисом сотрудничает более 3500 заведений различного формата. Подключение занимает считанные минуты.

Пользователям предоставляется возможность создавать неограниченное количество плейлистов. Последние можно редактировать, добавляя и удаляя композиции. Удобная система поиска позволяет найти необходимый трек за несколько секунд – это очень удобно в тех случаях, когда посетители заказывают музыку, ведь не придется тратить много времени на поиск!

Каждому подключившихся пользователю предоставляется доступ к личный кабинет. Функционал, который доступен в аккаунте, воспринимается интуитивно. Для связи с администрацией сервиса можно использовать Telegram или телефон горячей линии. Менеджер всегда готов ответить на любые вопросы, касающиеся сотрудничества.

Вы хотите наполнить заведение отличной Лаунж музыкой для кафе, которая располагает к беседе и общению? Тогда подключитесь к сервису Gusli! Регистрация занимает считанные минуты. В личном кабинете вы получите все необходимое для создания идеального музыкального фона в кафе и любом другом заведении.

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