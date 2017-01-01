Лаунж для кафе

Многие люди приходят в кафе отдохнуть, расслабиться или просто посидеть с семьей в выходной день и съесть что-нибудь вкусненькое! Лаунж музыка для кафе является одной из самых важных деталей. Это универсальный стиль, в котором органично смешиваются различные музыкальные направления. Основное назначение лаунж-композиций – создание музыкального фона, который является неотъемлемой частью атмосферы в заведении.

Музыка стиля лаунж играет в кафе и барах различной направленности. Это направление является универсальным решением, подходящим для множества заведений различного формата, начиная от обычных баров и заканчивая пабами «для своих».

Лаунж музыка для кафе - одна из самых востребованных музыкальных подборок

Пользователям предоставляется возможность составлять плейлисты, в которых представлена вся необходимая информация каждой композиции: название музыкальной группы, продолжительность, альбом и др. Музыкальная база включает в себя более 20000 популярных композиций. Коллекция музыки регулярно пополняется новыми треками. В настоящее время сервисом сотрудничает более 3500 заведений различного формата. Подключение занимает считанные минуты.

Пользователям предоставляется возможность создавать неограниченное количество плейлистов. Последние можно редактировать, добавляя и удаляя композиции. Удобная система поиска позволяет найти необходимый трек за несколько секунд – это очень удобно в тех случаях, когда посетители заказывают музыку, ведь не придется тратить много времени на поиск!

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