Музыка для Лаунж-бара

Многие люди приходят в кафе отдохнуть в обеденный перерыв, расслабиться после рабочего дня или в выходные посидеть всей семьей, наслаждаясь вкусными напитками и любимыми блюдами. Подходящий музыкальный фон сделает трапезу еще приятнее, например, композиции в стиле лаунж – универсальное решение, которое стало выбором номер один для множества заведений различного формата!

В целом музыкальные композиции в стиле lounge можно охарактеризовать как универсальное решение, которое можно услышать в самых разных заведениях, включая бары формата "Для своих" и семейные кафе. Более того, лаунж иногда ставят даже в самых "отвязных" барах и клубах, правда, в дневное время суток.

Где взять музыку для кафе

У вас нет времени на поиски подходящей музыки в интернете и скачивания коллекции треков? Воспользуйтесь порталом Gusli! На этом сайте собрана весьма внушительная коллекция музыки, в том числе и тысячи композиций в стиле Lounge.

Специально для пользователя уже подготовлены плейлисты, в которые включены известные хиты и новинки. В аккаунте предусмотрена возможность создания собственных плейлистов и редактирования существующих.

Музыкальная база доступна только зарегистрированным пользователям. Создание аккаунта для заведения занимает всего лишь несколько минут. После регистрации появляется возможность загрузки специального плеера, благодаря которому гости заведения смогут слушать любимую музыку.

Посетители заведения, подключенного к сервису Gusli, могут заказывать музыку в специальном приложении. Бармену больше не придется тратить время на поиски очередного трека. С каждой заказанной композиции на счет заведения начисляются денежные средства, вывод возможен при достижении порога в 2000 рублей и более.

В интерфейсе портала Gusli с легкостью разберется любой пользователь. Музыкальная база регулярно обновляется. Услуги сервиса для заведений оказываются бесплатно.

На сайте собрана внушительная коллекция музыки для кафе, паба, баров, кофеен и других заведений. Просто выберите подходящий плейлист или создайте свой и порадуйте посетителей отличной музыкой!