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Лаунж Кафе: день

Отличительная черта этого жанра – это глубина и мягкость звука (на грани акустики). Поэтому она часто служит «саундтреком» к местам повышенной комфортности, создавая изящный фон, располагающий к расслаблению. Характерны джазовое влияние, камерность и импровизация.

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  4. Лаунж Кафе: день
Salt Wave
351 Lake Shore Drive
5:16
Summer Rain
351 Lake Shore Drive
5:20
Sunset
351 Lake Shore Drive
5:27
Sex On the Beach
351 Lake Shore Drive
6:09
Rue De Soleil
351 Lake Shore Drive
6:38
Tropical Rain
351 Lake Shore Drive
4:37
Ocean Blue
351 Lake Shore Drive
5:09
Sunrise
351 Lake Shore Drive
5:36
Chill Bill
351 Lake Shore Drive
4:03
Black Coffee
351 Lake Shore Drive
5:23
Butterfly
351 Lake Shore Drive
5:37
Forever
351 Lake Shore Drive
4:56
Visualize Your Face
351 Lake Shore Drive
7:30
Moonlight
351 Lake Shore Drive
5:36
Forever
351 Lake Shore Drive
4:57
September Rain
351 Lake Shore Drive
4:03
Seabeam
351 Lake Shore Drive
5:27
Striplight
A.P.E.
5:37
Baak waa
Aandra
6:12
Bearing Up
Acceptable Drunk
6:02
Wheeling
Adaptationes Mirabiles
5:45
Far Away
Afterlife
5:00
Endless Summer
Ahmet Kilic
5:29
House
Al-Faris, Andrew Wooden
3:46
Champ Elysee
Alex Terzakis
3:51
Earth
Alexander Katlin
6:17
Dasha
Alexander Katlin
3:52
Last Song
Alexander Katlin
2:14
Music
Alexander Katlin
5:13
Ocean
Alexander Katlin
5:18
Romance
Alexander Katlin
2:39
Yesenia
Alexander Katlin
3:40
Yesterday
Alexander Katlin
3:36
Children's Slowfox
Alexander Katlin
2:48
Azamat
Alexander Katlin
4:01
Cosmo-2
Alexander Katlin
3:55
Dolphin
Alexander Katlin
8:39
Hot Spring of My Dreams
Alexander Voitovich
7:23
Then and Now
Alexander Volosnikov
4:08
Lost In Time
Alfida
3:54
The Way
Almadrava
5:35
I Need A Dollar
Aloe Blacc
4:04
Rapture
Ameritz Countdown Karaoke
3:33
Vulnerable
Ana Criado
4:53
Universal Love
Ananda Project
4:50
Santa Cruz
Andrea Cardillo
4:00
Lost Breath
Andrea Cardillo feat. Daniele Perrino
4:08
You Can Fly
Andrea Marcelli
2:19
follow your dreams
angel vox
3:37
I Just Want To Have Something
Angie Bowie
2:39
Desperately Trying
Anna Luca
3:52
Lost in Charcot
Anton Dhouran
7:38
Deep Acknowledgment
Aqua Mundi
6:00
Smooth Undulation
Arrojas
5:55
The Flip Side
Arrojas
5:54
Easy Come
Asheni
5:16
Imperceptible Gradations
Asking Altotas
5:40
Milkketer
Astor
4:53
Orgo Mogo
Astralasia
6:33
Praise for the Beach
Atrium
6:35
Olds Cool
August Rush
4:48
Happenings Back Home
Baeka
7:38
Evacuate The Dancefloor
Banda Do Sul
2:59
Fly Away
Bang
5:56
Coffe Chillout
Bar Lounge
3:35
Ibiza Jazz Cafe Chillout
Bar Lounge
4:19
Corcovado Chillout
Bar Lounge
3:43
Ghost Chillout
Bar Lounge
3:28
Bossanova De Ipanema Chillout
Bar Lounge
3:29
Bullet Chillout
Bar Lounge
3:16
Chandelier Chillout
Bar Lounge
3:35
Cores
Batuk
5:16
Midsummer Drift
Bay Area
4:56
Why Can't I Have You
Beach Hoppers
6:52
Sem Contencao
Bebel Gilberto
3:49
6 Aus 49
Becker
4:49
My Skin
Bee Side
4:46
Someone In the Doorway
Ben Howard
4:56
Rhythm Is A Dancer
Berk & The Virtual Band
3:25
You Know It's True
Bernon
5:14
Into the Blue
Bernon
4:43
Someday
Best Served Chilled
5:21
Miracle
Big Al
4:46
Mmadu
Big Anthem feat. Ckay
3:15
The Challenge
Billy Hinton
6:10
Pura Vida
Blank & Jones With Jason Caesar
3:37
Gods Gift
Blue Pilots Project
4:07
Pure
Blue Six
4:26
Sweeter Love
Blue Six
8:13
Love Yourself
Blue Six
5:23
Music and Wine
Blue Six
5:23
Close To Home
Blue Six
4:21
Let's Do It Together
Blue Six
6:47
Music And Wine
Blue Six
7:10
Somebody Loves Me
Bob Harz
3:58
Thunder Bay
Bobbe Seymour
4:04
Smiling Faces Sometimes
Bobbi Humphrey
6:19
Ibiza Sunrise Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
2:15
Lay Down Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
3:09
Mondrian Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
3:40
Smooth Elegance Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
3:24
The Valley Girl Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
3:22
Tantra Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
4:25
Thessaloniki Chillout
Bossa Cafe en Ibiza
3:26
Ocho Manos
Brandub
7:02
Sunny Morning
Brass
1:40
Breeze
Brass
3:38
Desert Dream
Brass
4:00
2 Steves
Brazilian Friends
3:59
Más Que Nada
Brazilian Lounge Project
4:24
So We Start
Brook Sapphire
4:53
Secret Garden
Bruce Springsteen
4:14
Sweet Low
BSKF
5:22
Between You and Me
By The Way
4:08
Nowhere Man
Cafe Chillout Music Club
6:57
Cafe Del Mar Sunset
Cafe Chillout People
5:23
Hallelujah Anyway
Candi Staton
6:48
Shine a Light On Me
Cane Garden Quartet feat. DJ Riquo
5:22
Colors of Dreams
Caner Soyberk
5:30
Mellow Fruits
Caner Soyberk
5:10
Tune In Burn Out
Cantaloop
5:21
Rain
Cantoma
6:56
Intergalactic
Captain Supernova
3:34
Get Warm
Carrera Dub Works
6:34
Love Is Here
Cataldo
4:43
Mama's Wisdom
Catching Flies
4:45
One Autumn Day
Catherine Duc
3:27
Moça Formos
Cesar Martinez Ensemble
5:55
Artifacts
Chad
5:55
Here Today, Gone Tomorrow
Cherie Currie
3:29
Easygoing
Chiffre 100
5:36
Wandering
Chilhouette
5:15
Smoke Signs
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:04
Electric Lounge
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:50
Ultimate Chill Out House Beats
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:40
American Beauty
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:17
Night Sky
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:08
Compilation of Background Music
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:21
Shadow of the Sunrise 2018
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:54
Dream
Chill Out Lounge Cafe Essentials
2:56
Tecumtha
Chill Out Lounge Cafe Essentials
7:12
Night in Paradise
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:17
Chill Dubai Paradise
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:42
Road Trip Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:35
Eternal Peace
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:20
Your Smile Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:07
New Chill Lounge
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:49
Chill Out Lounge Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:21
Chilled Grooves
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:42
Spirit
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:07
Fine Time for Everyone
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:31
Monk's Meditation
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:26
City Lights Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:48
Stay
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:17
Feminine Energy
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:40
Armageddon
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:30
Nasty Desire Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:12
Cool Drinks
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:23
Summer Obsession
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:37
Fly by Night
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:37
Around Midnight
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:15
Oasis
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:14
Cool Breeze
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:46
Sunday Morning Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:13
Floating Breath
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:16
Best Warm Up
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:26
Party Ambient
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:46
Crockett´s Theme
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:37
Sunset
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:25
Freedom at the End
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:15
Zen Relaxation
Chill Out Lounge Cafe Essentials
2:47
Bora Bora Dreamer
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:31
Party & Nightlife
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:46
Deep Bouncy
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:25
Sunset Breeze
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:26
Gentle Rain on Your Skin
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:08
Balearic Chillout
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:46
Poolside
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:24
Deep Sun
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:00
Sunny Dreams – Pretty Girls
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:42
Hotel del Mar Chill
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:11
Beach House (Bar Music) Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:53
Pool Party Groove
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:26
Deep Dive
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:17
The Sun Comes Up
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:17
Journey to Infinity
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:40
Blue Guitars
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:09
Real Life & Love
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:07
Cool Ocean Breeze Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
6:00
Touch The Sun
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:30
Happy Day Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:12
Bossa Nova Musique Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:12
Playa del Mar Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:32
Deep Trance Vibe
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:33
Tropics House Lounge
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:36
Journey to Infinity Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:01
Can’t Stop the Rhythm
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:30
Party del Mar Mix
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:58
River Flows In You
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:13
Desert Flower
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:30
Tropical Sensation
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:49
Midnight Vibes
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:44
Chill Ecstasy 2019
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:42
Saxo Lounge
Chill Out Lounge Cafe Essentials
2:48
Dinner Lunch Flows
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:34
Welcome to Dubai
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:08
All Night Long
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:42
Magic Night Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
5:22
Break Time
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:40
Relax on the Beach
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:37
Dubai Party Fever
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:39
Tube Riding
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:45
Midnight Sun Vol. 3
Chill Out Lounge Cafe Essentials
4:57
Chillout Session
Chill Out Lounge Cafe Essentials
3:11
Blue Guitars
Chillside
3:09
Malibu Beach Party.
Chillside
3:51
Deep House Chill Lounge
Chillside
3:55
Party Weekend Music
Chillside
3:51
Summer Relax
Chillside
3:45
Homeless
Chillwalker
5:16
The Eyes Of Revelation
Chris Leblanc, Kami
6:36
Schakunta
Christian Hornbostel
6:12
Costa Del Sol
Christoph Goze
3:31
Flyway
Cinematic
6:28
Sunset Buddha
ClauChagall
5:34
Soslaio
Claudio B Dias
4:01
Music For Your Soul
Clelia Felix
3:53
Coffee to Go
Club des Belugas
4:14
Let Love Lead The Way
Club Des Belugas
5:23
Save A Little Love For Me
Club Des Belugas
3:33
adventure of a lifetime
Coldplay
5:52
When the Music's Loud
Colette
6:41
On a High
Colette
7:08
Feelin' Hypnotized
Colette
6:48
Hotwire
Colette
6:19
Believe In Us
Colette Carr
3:48
Sunrise, Sunset & Moonlight
Collioure
5:37
Deep Blue
Copponi
4:41
Lonely Dance
Counterweight
4:09
Fascination
Crazy Penis
4:16
Empty Glass
D. Batistatos
5:51
Downtown
D. Batistatos
4:28
Cannonball
Damien Rice
3:27
Stargazing
Daminika
4:23
Shelter Me - Moonnight Remix
Dart Rayne
4:45
Adoni & Wolf
Daylight (Feat. Ernest Ranglin)
5:20
Knockin' On Heaven's Door
De Luxe Vintage Cafe Lounge
5:05
Don't Speak
De Luxe Vintage Cafe Lounge
4:11
Time After Time
De Luxe Vintage Cafe Lounge
3:29
Apologize
De Luxe Vintage Cafe Lounge
3:10
De Luxes
De Luxe Vintage Cafe Lounge
4:11
Careless Whisper
De Luxe Vintage Cafe Lounge
5:51
I'll Be Watching You
De Luxe Vintage Cafe Lounge
2:49
Hotel California
De Luxe Vintage Cafe Lounge
4:09
I love you baby
De Luxe Vintage Cafe Lounge
4:08
It's My Life
De Luxe Vintage Cafe Lounge
3:18
My Society
De Phazz
3:41
Happiness
De-Phazz
3:42
Jazz Is The Move
De-Phazz
3:28
Slums Of Monte Carlo
De-Phazz
3:20
Jazz Music
De-Phazz
3:37
In The Wild
Dee Montero
4:49
Walking Party
Deep Chill
6:13
Sweet Lullaby
Deep Forest
3:48
Truth
Deep Joke
4:24
Chill N’ Hot Island
Deep_lounge
3:57
Lithium
Deep_lounge
4:49
Deep Explosion
Deep_lounge
4:02
Bar de Playa de Verano
Deep_lounge
3:56
Around
Delta F 508
3:30
Blood
Dennis Almodovar
4:23
Locomotion
Der Luchs
4:44
Let's Keep Our Love Alve
Dihann Moore
4:47
Berimbau Trance
Dinho Nascimento
4:58
Sentosa Beach Cafe
DJ Lounge del Mar
6:28
Wonderful Life
DJ Lounge Del Mar
4:34
A New Day
DJ Pippi feat. Rebeka Brown
4:21
My Lucky Day
Dj Riquo
5:37
Distant Galaxies
Dj Sinde
4:20
Your Love
DJ Sponch feat. Nateaze, Elementalz
6:09
Perfect
Dj Style & Eve St. Jones
3:22
Hey Honey
DJ Van Wood
5:13
Dedicado
Don Gorda Project
5:20
Long Way Down
Drauf & Dran
6:33
Netflix and Chill
Drianu
3:38
Pura Vida
Drops of Honey
4:31
Sneezing
Dump Chip
5:01
Stiff Jazz
Dzihan And Kamien
5:50
don't hurt me anymore
DΛRKNΣSS
4:00
Recovery
Eartone
7:02
I See Fire
Ed Sheeran
5:16
Changes
Edc Featuring Sylvia Kristel
3:52
Lullaby
Edison Gem
3:49
Omni
Edviq
6:35
Night
eeph
5:12
Running
Eliane Elias
3:48
Destiny
Emiol
6:18
Shine On
Enea DJ
5:19
Soulfish
Enea DJ
5:15
Avalon
Equador
4:51
Hold My Hand
Eriq Johnoson
3:24
Right Here With You
Eriq Johnson
6:12
Sober
et aliae
4:29
Favorable Surprise (
Eulenspiegel
5:43
The and Cafe
Fabrizio Martini, Eric Buffat
3:19
Sun Rising
Fast Connection
5:21
A Muffin For Bob
Felle & Pasternak
7:55
Something Beautiful
Fiona MacMahon, Kloudworks
3:20
Eight
FISHMANTA
5:19
My Sun-Glasses
Five Seasons
3:58
Mao Mao Song
Floating Beat
4:20
Timely
Flor De Lis feat. Gabrielle Chiararo
4:10
April to Death
Flower Face
3:52
I'll Still Be Lovin' You
Fourplay
5:16
Open Cafe Le Cox
Francesco Demegni
3:32
Missing You
Frank Doberitz, Oliver Schlolaut
4:26
Five Days
Frank Hellmond
6:59
Jazzhole
Free The Robots
3:45
Next Generation
Fundamental Lounge Union
5:16
Secrets
Funk 104
3:16
Pony Tail
Funny Vibe
4:18
Smooth Operator
Gabrielle Chiararo
5:04
It's Probably Me
Gabrielle Chiararo
4:08
Roxanne
Gabrielle Chiararo
4:23
Trip to Orion
Gamma Orionis
5:42
Ill Be Your World
Gary B
4:29
Life is Beautiful
Gary B
6:07
Path
Georgy Om
4:14
Joy Filled Day
Gerrit van der Meer
4:59
Bossa Chic
Giacomo Bondi
3:11
Omega
Giacomo Bondi
2:29
Wellness
Giacomo Bondi
2:51
無限の空
GODSPEED 音
6:41
Gramatik
Gramatik
3:53
Bad
Groovy Waters
3:51
Three Moods
Guss
7:12
2Am
H And H Soul Survivors
5:38
Pianoforte
Helfau Reload
5:52
Across Yamuna
Helios
5:09
Spacetalk
Helly Larson
6:14
Nuit noire
Holybrune
4:16
Endless Blue
Ibiza House Classics
3:54
Oh Baby
Ibiza House Party
3:58
Super Relax
IBIZA Luxury Lounge
3:41
Connection
Ihor Maystruk
3:38
Play With Me
Ihor Maystruk
2:44
Secret
Ihor Maystruk
3:36
Wind Call
Ihor Maystruk
3:59
Air Garden
Index
5:06
A New Day
Ingo Herrmann
2:28
Suicide Blonde
Inxs(Urselle)
2:52
Paradiso Analogico
Italo Brutalo
6:33
Moments In Soul
J.T. And The Big Family
5:11
Do It Like This
Jake Island
3:52
Stories Over
Jan Blomqvist
7:42
Mad World
Jasmine Thompson
4:59
Save The Night
Jazzamor
4:25
Summertime
Jazzamor
4:58
Life Is So Real
Jazzamor
4:00
Fly
Jazzamor
3:41
Blue Chillout Notes
Jazzy James Jr.
4:32
Chamonix chalet
Jazzy James Jr.
5:20
Jazz Dilemma
Jazzy James Jr.
4:54
Deep Layers
Jean Mare
5:14
About Drugs
Jemil Deep
6:11
Baby We Were Born To Die
Jen Cloher
3:56
Fluffy Sky
Jens Buchert
5:53
Reboot
Jens Buchert
4:17
American Dream
Joe Farren
3:58
Goodbye Sweet Yesterday
Johnny Hates Jazz
4:37
The Swing Ding Song
Jojo Effect
4:47
Big Peanut
Jone
4:35
My People
Josephine Sinclar
5:27
My Trip to Balearic Island
Josephine Sinclar
6:30
Paradise Deluxe
Josephine Sinclar
5:42
My Privat Island
Josephine Sinclar
5:20
Sommernachtstraum
Josephine Sinclar
7:11
My People
Josephine Sinclar feat. Voice Patrol
5:27
Porto-Vecchio
Julien Doré
3:40
Watching The Sky
K. Krown
5:44
Set Me Free
KAANE
4:37
What I Say
Kaskade
4:56
Só Deixo Meu Coração Na Mão
Katia B
4:08
Outra Estação
Katia B
4:53
Sirocco (Chillout Lounge) Группа
Kaxamalka
5:43
Snow Flake
Kayla C
3:21
Vallantines
Kevin Place
5:47
Welcome Home
Kevin Yost
4:20
Blurred
Kiasmos
5:05
Giant In My Heart
Kiesza
5:37
Speechless Wonder
Komplextum
5:48
Stay
Kygo Feat. Maty Noyes
3:59
Ode To My Family
L'esperanza
4:30
Can Get You
L.B. One
6:24
Moonwalking
Late Night Alumni
4:52
Empty streets
Late Night Alumni
5:30
Ring A Bell
Late Night Alumni
4:54
Walk with Me
Lazy Grooves
5:18
Like an Angel
Lea Perry
4:45
Beautiful morning
Lemon Sol
3:59
Nitefl
Liongold
5:14
Plataform
Lite Door
4:23
Chic o Lala
Living Room
5:02
Fly Away With Me
Lootmaster
4:30
Careless Whisper
Loungaholic Vintage Cafe 4
5:51
Love Me Like You Do
Lounge Café
3:44
Don't Speak
Lounge Café
4:35
Don't Be so Shy
Lounge Groove Avenue
4:06
Broken Wing
Lowpines
4:03
Airport Lounge
Luca Brunetti
3:45
Flight Througe a Lounge Dream
Luca Fioretti
6:04
Find Me
Luca Fioretti
4:10
Love Petals
Ludwiger
6:24
My Heart
Luvless
5:53
Disclosure
M.F.S_ Observatory
6:39
バラバラに裂けた
Macroblank
5:31
cult of tradition
Macroblank
6:34
スカイラインに
Macroblank
3:45
Essa Magia
Madrugada
4:03
Lean On
Major Lazer x DJ Snake feat. MO
2:56
U must remember
Malou
5:11
Jumeira Drive
Manoa
6:26
Light Of Life
Marc Hartman
5:27
I'll Be Waiting
Marc Hartman
6:25
Os Grilos
Marcela
3:06
Lovely Day
Marco Finotello feat. Maggie Smile
5:31
A Joint After The Sex
Marcus Zelonka
3:34
Soulmate
Mario Mazzenga
6:16
Bring The Sun
MARK S.C.M
3:18
This love
Maroon5
3:58
The JCT
Martin Hellfritzsch
7:19
Sound of Panama
Martinique le Souffleur
5:05
St. Tropez
Martinique le Souffleur
5:12
Sunset Ibiza
Martinique le Souffleur
4:42
August
Matisse, Deeper Sublime
7:07
Casino Royale
Max Melvin
5:59
Dreams from Venedig
Mazelo Nostra
4:55
Smooth Night
Mazelo Nostra
3:51
Walk Through the Streets
Mazelo Nostra
4:40
A Bright Future
MBmusic
3:53
Killing Me Softly
Mel
3:31
The Look
Metronomy
3:44
Fly Away With You
Michiko
4:20
Give Me Somethin
Miguel Migs
4:17
Everything
Miguel Migs
5:16
Just Fade Away
Miguel Migs
5:11
Im Blau
Mildlife
7:08
Zwango Zop
Mildlife
4:49
The Gloves Don't Bite
Mildlife
6:47
Sentimentu
Mindprint Traveller
3:44
Lifeboat
Mindy Sotiri
4:37
Luxury Living Room
Mirage of Deep feat. Josephine Sweett
5:00
us
miscél
2:27
Mancelona
Monarch Mtn
3:25
Saint In Armor II
Monarch Mtn
5:10
Far Away
Moodchill
5:44
Take Me To Your Body
Moon Boots
3:28
In Between Days
Moondust
4:22
In The Dark
Morgan Page
4:19
Falling
Morgan Page feat. Astrid Suryanto
3:45
Tomicyin
Mozaic
8:42
Deep Dive
Mr. Chillout
3:17
Smoke Signs
Mr. Chillout
3:04
Midnight
Mr. Chillout
4:42
Sun Salutation
Mr. Chillout
2:48
Sunrise
Mr. Chillout
3:02
Smoke Signs
Mr. Chillout
3:04
Sunset
Mr. Chillout
3:25
After Hour Love
Mr. Chillout
3:22
Can´t Go To Sleep
Mr. Chillout
3:15
Something Special
Mr.Nu & DJ Soni
4:04
Forgive Me
Mudita
3:35
Addicted
Mystic Diversions
4:01
Sweet Lion
N&B
4:04
Come Baby Come
N&B
4:56
Our Game
N&B
5:46
Desde Que o Samba e Samba
Nandy Xavier
5:41
My Destiny
Naoki Kenji
3:47
Lost
Naoki Kenji
5:55
Remember This
Nelver
6:52
Cinema Stars
Nelver
5:40
Darkest Day
Nemo
3:38
Secret
Neolectrique
4:06
This Time
Neolectrique
4:42
Chill House
New Year Party Music Specialists
2:30
A State of Tradition
NEWTON
4:01
Fast Train to Rio
NEWTON
4:18
Falling feat. Anaid
Nikolas Noam, Anaid
7:32
Dreamin
Nils
4:39
The Ordinary Day
Nino Katamadze
3:10
Chalito
Noel
5:05
Nasty Groove
Noise Boyz
4:34
Raw Moon
Noise Boyz
5:56
Live To Tell
Nova Bossa Ltd
3:59
Borboleta Da Cidade
Nu Braz
4:15
Evening Routine
Nymano, Pandrezz
2:24
Sub Streets Of Marrakesh
Odd System
3:42
Sea of Love
Oliver Schlolaut
3:54
No Fairytale
Orange Music
6:34
Unrepeated Beauty
Orange Music
5:35
The Sister
Palaragа
4:36
Talking Pyramids
Panafrican Project
6:33
City Games
Pascal Dubois
4:06
Homeland
Pat Appleton
3:27
Au clair de la lune
Pathétique feat. Rainfairy
5:31
Misty
Pedro Cali
7:19
Demaramar
Pep Llado
4:40
Mutual Feelings
Pikomos
5:30
Coming Alive Feat. Lisa Law_(A
Playmaker
3:38
Mean Streets
Pleasure Curses
3:29
Tumble Weed
PNFA
4:25
Constanta 78
Pochill
3:47
Violet Theme
Pochill
4:57
Romancers Dub
Pranasonics
4:56
Truuu
Pretty, Handsome
4:48
Belle Du Jour
Project 2000 Feat. Saskia La R
3:51
Another Chance
Project Blue Sun
5:25
Playground (
Puch
4:56
Breathe Out
Qadafee & Djiva
3:26
Even Better
Quadra
4:33
Sayonika
Quimantu
2:56
Beautiful Nothing
Radion6 & Katty Heath
4:21
Paradise Beach
Rainman
4:07
California Night
Randi Ingerman
3:53
Come Back To Me ft. Rogerio Jardim
Randy Seidman
3:42
Homesick
Raniero Gaspari
5:42
Samantha James
Record Chillout
4:26
Loch
Red Floyd
5:20
Conexiones
Rey Salinero
6:24
Subir
Rey Salinero
6:09
Night Moves
Rey Salinero
4:48
Fog In The Morning
Rhythmphoria
6:02
I Believe in Love
Riccardo Ferranti
3:39
Lady
Ritmo Del Mundo
6:00
Home
Roberto Bronco
4:17
Minha Namorada
Roberto Menescal
3:27
Won't Give Up
Roberto Sol & Florito Feat. Martine
4:13
Physical
Rodney Hunter Feat. Earl Zinger
5:25
Picture From Pleasure
Ronan Ft. Dew
3:59
Summer Nights
Royspop
6:36
Summer Fly
Runa
3:39
Dusty Planet
S.D.J.
4:53
Mamah
Sandsun
4:26
Like A Star
Sandy Parker Ft. Lila Liu
3:30
When You Leave
Schwarz & Funk
5:43
Nebu
Schwarz & Funk
5:28
Deep Emotion
Schwarz & Funk feat. Ann Francis
5:09
Sunhine In Brazil
Senior Retro
5:01
Stepping Out
Silbermaus
5:55
Lounger
Simone Geravini
3:07
Elements
Sine Tunes
5:08
Lost Weekend
Sixth Finger
3:20
Patience
Sixth Finger Feat. Dew
5:12
Welcome 2 Sky Casino
Sky Sergeant
4:36
Ibiza Sundown
Smooth Deluxe
5:18
Liquid Sunshine
Smooth Deluxe
4:50
Estoy Loco Por Ti
Smooth Deluxe
6:03
Medina
Smooth Deluxe
5:41
Puesta del Sol
Smooth Deluxe
5:23
My Sweet Aimée
Smooth Deluxe
5:36
Sunday Morning
Smooth Deluxe
7:37
O'ahu Honeymooners
Smooth Deluxe
5:19
Wonderful Micronesia
Smooth Deluxe
5:37
Orange Beach
Smooth Deluxe
6:10
De Bonbon
Smooth Deluxe
4:48
Dream of Insomnia
Smooth Deluxe
4:48
Our Dream
Smooth Deluxe
6:20
El Ritmo
Smooth Deluxe
5:24
Waterway to Bora Bora
Smooth Deluxe
5:33
Delightful Places
Smooth Deluxe
7:18
Le violon rouge
Smooth Deluxe
5:33
Red Dust
Soleil Fisher
4:59
Thoughts of You
Soty Seven24
3:38
Let's Come Together
Soulcraft
4:35
Ice Water And Lemmon
Sound Saviour
4:41
Sweep Along
Soundset City
4:07
Just Lovely
Soundset City
5:16
Framed Profile
Source
4:13
Is It Sun
Sphere
3:33
Bad
Sphere
4:18
Sexy Sight
St Project
2:28
The Night
St Project
2:49
Nowhere to Run
St Project
5:29
Velvet Daisy
Stacy Price
2:42
We Reap What We Saw
Stargazer
3:19
Rouge Anglais
Stargazer
4:02
Fall Into You
Stateless
4:52
F-Touch
Stefano Mastronardi
2:35
I Wanna Go
Stereo Mutants & J. Jordan
5:17
Perspective
Submersion
6:04
Other Rules
Submersion
4:12
Nightlights
Submission
8:25
The Balkan Blues
Sun People
5:05
Be
Superloop
4:51
Textures
Svendaq
6:14
I Wanna Be On Top
Synthpathic
5:16
The Inti Raymi Remix
T-Power
8:32
Avenue Du Gare
Tape Five
3:42
The Right Track
Taylor Clare
4:54
Alone
Tennishero
4:36
Irreplaceable
The Funky Lowlives
6:16
Quiet Nights and Quiet Stars
The Man Behind C.
5:46
Sometimes Last Night
The Man Behind C.
6:17
All That We Perceive
Thievery Corporation
3:43
Solar
Thunderball
4:30
Here's To You
Thunderstorm
7:22
First Heartbeat
Tim Korry
3:30
Spring in Autumn
Tima
4:02
I Love To Love
Tina Charles feat. Traumton feat. Traumton
6:16
Tecumtha
Traumton
7:12
Tube Riding
Traumton
3:45
Saddle Up
Traumton feat. David Christie
7:07
Beautiful
Triangle Sun
4:43
Treasure Of Our Lives.
Triangle Sun
4:13
Karelia
Triangle Sun
6:41
Diamond
Triangle Sun
4:21
Dry My Tears
Triangle Sun
2:48
How Can I
Triangle Sun
4:12
Lets Stay Together
Trinah
4:09
Talkin’ About Music
Trujillo
7:19
Platform In The Sky Ponders The Gravity Of The Situation
Ugress
2:48
the door into the room with a.jpg
Ugress feat. Nebular Spool
4:05
Ser So Seu
Under Pressure
4:44
Sing It Back
Va
4:18
My Breath
Van
7:15
In the End
Vancouver Sleep Clinic
2:40
Snowdance
Vanilla
4:45
Another One Bites The Dust
Various Artist
4:09
Esta Noche
Various Artists
4:11
Night Raindrops
Velvet Dreamer
5:01
Let It Grow
Velvet Lounge Project
4:10
You Are My Life
Velvet Lounge Project
3:40
Oceanic Love
Vincenzo Ricca
5:00
i will survive
Vintage Cafe
3:35
My Old Vinyl
Vladi Strecker
6:46
Jungle City
Vladi Strecker
4:48
Childish Innocence
Vostok Divers
5:41
I Need To Know
Vst
6:13
Black Or White
Watching Colours
2:40
More Time
Will Downing
5:24
Flow
Worldwide Groove Corporation
4:22
Summer Strut
Yada Yada
4:20
Ostra
Yumi Zouma
4:04
Bliss
Yung Lean feat. FKA Twigs
2:51
At The Source
Zadar
5:36
Conversazione
Zerosospiro
2:26
Moody Pan Pipes
Zone 12
5:11

Качественная лаунж музыка для кафе

Каждый день тысячи людей приходят в кафе. Одни заходят в обеденный перерыв, другие – просто отдохнуть в выходной. И тех, и других объединяет желание провести время в комфортной обстановке, возможно, общаясь с друзьями и близкими людьми.

Глубокое звучание совершенно не напрягает и не отвлекает посетителей. В любом кафе, которое работает днем, должен быть соответствующий плейлист, содержащий популярные музыкальные композиции и новинки.

Крайне не желательно использовать радио – голоса диджеев не всегда уместны и иногда даже портят особую атмосферу, созданную музыкальными композициями в стиле лаунж. Наиболее оптимальным решением будет просто запустить плейлист и включить воспроизведение треков по кругу.

Музыка для кафе

Воспроизведение музыкальных композиций в развлекательных заведениях является использованием в коммерческих целях, которое допускается только при наличии специальной лицензии. Владельцу кафе необходимо заключить договор с правообладателями – в противном случае проигрывание треков будет незаконным. В случае обнаружения факта данного нарушения может последовать судебное разбирательство, которое обернется штрафами и серьезными убытками.

Впрочем, владельцу заведения не обязательно заключать договор с компаниями, которым принадлежат права на музыку – намного проще подключиться к официальному сервису, обеспечивающему доступ к большой музыкальной базе, и гарантирующему отсутствие проблем с правообладателями. Например, к порталу Gusli.

На портале GUSLI вы найдете множество композиций известных исполнителей, которые станут отличной фоновой музыкой для кафе в дневное время суток. Плейлисты уже сформированы, пользователям предоставляется возможность редактировать их по своему усмотрению. Сервис предоставляет администратором развлекательных заведений огромный выбор музыки и гарантирует решение всех вопросов с правообладателями.

Администратору необходимо зарегистрировать заведение, выбрать плейлист, скачать плеер и запустить – гости смогут наслаждаться музыкой без ограничений! Кроме того, персоналу кафе не придется отвлекаться от выполнения рабочих обязанностей на поиски трека, заказанного очередным гостем. Посетители смогут сами выбирать музыку в специальном приложении, с каждого заказа заведение будет получать отчисления.

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