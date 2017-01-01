Подходящая музыка для семейного кафе

Многие люди приходят отдохнуть в кафе всей семьей. Взрослым и детям тоже нужен музыкальный фон! Ненавязчивая и позитивная музыка будет как нельзя кстати.

Музыкальные композиции, соответствующие критериям, которые упомянуты выше, встречаются в различных музыкальных направлениях. Поп, электронная музыка, эстрада, легкий зарубежный рок – в различных стилях найдется множество треков, которые можно использовать в качестве фоновой музыки для семейного кафе.

В заведениях подобного формата ставят творчество отечественных и зарубежных исполнителей. Подходящая музыка способствует общению и делает беседу более интересной. Под ненавязчивые композиции родители общаются друг с другом и с детьми.

Где взять музыку для кафе семейного формата

Не стоит скачивать музыку в интернете и вставить ее в заведении! Использование аудиотреков в коммерческих целях без разрешения правообладателей запрещено законом. Решить проблему с ограничением можно двумя способами: заключить контракт с компаниями, которым принадлежат авторские права, или подключить заведение к сервису Gusli. Последнее решение проще и намного выгоднее, нежели сотрудничество с правообладателями напрямую.

Владельцу необходимо зарегистрировать заведение на сайте сервиса. В личном кабинете можно скачать плейлисты и отредактировать, если это необходимо. Далее следует скачать специальный плеер и предоставить гостям возможность наслаждаться качественной музыкой.

Сервис Gusli не только предоставляет доступ к большой коллекции треков, но и позволяет заказывать музыку через специальное приложение. Клиенты заведения больше не будут отвлекать бармена просьбами запустить ту или иную композицию. С каждого заказанного трека на счет заведения в сервисе производятся начисления.

В удобном интерфейсе сайта с легкостью разберется любой пользователь. Функционал аккаунта позволяет создавать неограниченное количество плейлистов. Музыкальная база регулярно пополняется новинками, которые придутся по душе посетителям кафе семейного формата.