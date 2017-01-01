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Музыка для семейного кафе

Инструментальные и вокальные лаунж композиции с солирующим саксофоном и прочими атрибутами smooth-jazz.

Like a Medicine
Aaron Thomas
4:03
Love Space
Adrian Gurvitz
4:50
Garage Band
Adrien Re
4:54
Dance, Dance, Dance
Adrien Re
4:10
Week 12
Adrien Re
3:36
Who Knows
Adrien Re
4:07
Will It Go Round in Circles
Adrien Re
4:34
Broker's Night
AKMusique
4:45
Euge Groove - Noche De Passion
Alan Hewitt Project
4:00
Breathless
Alan Hewitt Project
4:06
In the Summer Mood
Alex Faldin
5:13
Off Road
Alex Faldin
3:57
Back in the Day
Alex Faldin
5:17
When the Evening Comes
Alex Faldin
4:43
Groove for Tiz
Alex Faldin
4:20
In the Moment - In the Moment
Althea Rene
4:13
You're The Best
Althea Rene
5:12
And She Said
Althea Rene
4:30
In the Moment (2006) - Number One
Althea Rene
4:37
In the Moment - I Can
Althea Rene
3:59
As If You Read My Mind
Althea Rene
5:16
In The Flow
Althea Rene
4:11
Live Right Now
Althea Rene
5:09
Campari Juice
Althea Renr
3:37
Polarity
Anastasio feat. Paolo Sessa
4:49
Breath of North Figueroa
Anastasio feat. Paolo Sessa
5:26
Chez Cool
Andrew Neu
4:36
South By Southwest
Andrew Neu
5:37
Wanderlust
Andrew Neu
4:41
Desire
Andy Snitzer
4:53
On The Sly
Andy Snitzer
6:03
One Regret
Andy Snitzer
5:47
Whenever I'm With Her
Andy Snitzer
5:27
Ties That Bind
Andy Snitzer
5:37
Crash Landing
Andy Snitzer
5:16
2AM
Aston Grey Project
4:31
You're The One I Need
Barry White
6:47
One Note Samba
Bebo Best & The Super Lounge Orchestra
3:57
The Swingin' Bossa
Bebo Best & The Super Lounge Orchestra
3:52
ONE TIME
BILL SHARPE
4:29
Sun Chaser (feat. Darren Rahn).
Blair Bryant
4:07
Fresh Orange
Blazo
2:54
Natural Green
Blazo
2:23
Smoky Grey
Blazo
3:26
Life Between the Notes
Bluey
5:12
Bridge over Troubled Water feat. Kim Waters
Bob Baldwin
5:36
Color Blind feat. Dean James
Bob Baldwin
5:35
My Country Tis of Thee feat. Marion Meadows, Phil Perry
Bob Baldwin
3:58
Let's Roll
Bob Baldwin
5:18
God Bless America
Bob Baldwin
4:56
MORNING, NOON & NIGHT
BOB JAMES
4:12
Sunset Boulevard
Boney James
4:01
Let It Go
Boney James
4:01
I'm Gonna Love You Just A Little More Baby
Boney James
4:30
Stop, Look, Listen
Boney James
4:57
Wanna Show U Sumthin'
Boney James
5:25
Chain Reaction
Boney James & Rick Braun
4:58
Nasty
Bossa Nostra & Bruna Loppez
4:44
That Man!
Bradley Leighton
3:56
Cafй Con Leche!
Bradley Leighton
5:08
Love Will Tear Us Apart
Brazilian Lounge Project
3:16
Get'n Over You
Brian Culbertson
3:30
Back In The Day
Brian Culbertson
4:32
Without Your Love
Brian Culbertson
4:50
Do You Really Love Me
Brian Culbertson
4:35
Later Tonight
Brian Culbertson
4:56
Escape
Brian Culbertson
4:55
Somethin' Bout Love
Brian Culbertson
4:45
In the City
Brian Culbertson
5:22
You'll Never Find
Brian Culbertson
4:26
It's All Good
Brian Simpson
3:29
Hidden Pleasures
Brian Simpson
5:30
Above The Clouds
Brian Simpson
4:12
Jacob Tillberg
Broken
3:50
Дорожка 07
Cafe Del Mar
7:28
Jump
Cameron Ross
4:20
Ain't Nobody
Charles Matthews Jr.
5:26
Everything Must Change
Charles Matthews Jr.
5:40
Feel Like Making Love
Charles Matthews Jr.
5:27
For the Love of You
Charles Matthews Jr.
4:20
I Can't Help It
Charles Matthews Jr.
3:53
Mr. Magic
Charles Matthews Jr.
5:44
NIGHT GROOVES
CHIELI MINUCCI
5:19
Night Grooves
Chieli Minucci
5:18
Cotton Club
Chuck Loeb
5:04
Bloom
Cindy Bradley
4:44
Massive Transit
Cindy Bradley
5:53
Hip Life
Cliff deMarks
4:01
High Altitude
Cliff deMarks
4:15
Mansion on Ocean Drive
Cliff deMarks
5:04
Get Off Of Your Ass.
Conya Doss
2:57
So Cal Drivin
Craig Sharmat
3:47
Saints
Craig Sharmat
4:35
Crazy Little Thing Called Love
Cris Delanno
3:06
Just the Two of Us
Cris Delanno
3:53
On The Wave
Daniel Domenge
4:02
Watercolour
Daniel Domenge
4:27
06 - Next One
Daniel Domenge
5:23
French Connection
Daniel Domenge
3:25
Patchwork
Daniel Domenge
4:20
Head In The Clouds
Daniel Domenge
3:40
Next One
Daniel Domenge
5:23
Magnetic
Darren Rahn
4:45
La Jolla Shores
Darryl Williams
4:08
TOGETHER AGAIN
DAVE KOZ
4:13
Together Again
Dave Koz
4:09
Neat With A Twist
David Benoit
5:16
Cafe Rio
David Benoit
4:18
Beat Street
David Benoit
4:14
Chasing The Tides
David Benoit
4:52
Six PM
David Benoit
4:39
Just Getting Started
Don Diego
5:06
I'm Still Standing
Don Diego
5:07
Dance with You
Don Diego
4:49
So Glad
Don Diego
4:06
Stress Relief
Don Diego
5:00
Beautiful
Don Diego
4:32
1979
Doug Jones
4:48
Cool J
Doug Jones
5:02
Watching the Sunrise
Doug Jones
4:34
Hand Clappin'
Doug Jones
4:50
Crossing Lines
Doug Jones
5:17
Zen Garden
Doug Jones
4:47
Let The Music
DW3 (Featuring Brian Culbertson)
4:16
Archie's Place
Ed Archibald
5:31
Novice Never Notice
Ed Motta
4:29
The Required Dress Code
Ed Motta
4:05
Sweetest Berry
Ed Motta
3:44
Flambé
Elliott Yourse
3:26
Black Heart
Elliott Yourse
3:23
I Still Do
Elliott Yourse
4:32
It's About Time
Eric Essix
5:36
Congestion
Eric Essix
7:23
Shake It Up
Eric Essix
5:43
More
Eric Essix
5:11
Rewind
Euge Groove
4:32
Jacaranda
Fabio Mignola
4:24
Cafe L'Amour
Fourplay
5:18
Let's Make Love
Fourplay
3:56
Rollin'
Fourplay
4:11
Chant
Fourplay
6:24
Flying East
Fourplay
6:08
Fortune Teller
Fourplay
5:53
Elixir
Fourplay
7:24
Robo Bop
Fourplay
6:27
Play Around It
Fourplay
5:04
Double Trouble
Fourplay
5:46
Ultralight
Fourplay
4:17
Robo Bop
Fourplay
6:27
Free Range
Fourplay
6:24
Save Some Love For Me
Fourplay
5:33
Amoroso
Fourplay
5:49
Perfect Day
Freddie Ravel
4:28
Summerplay
Freddie Ravel
4:33
Samba Mundial
Freddie Ravel
4:52
Martino Cafe
Gabrielle Chiararo
4:42
Softly, As in a Morning Sunrise
George Benson
3:59
Gusli Smooth Jazz 2
Gianni Vancini
4:16
Gusli Smooth Jazz 1
Gianni Vancini
4:21
Gusli Smooth Jazz 3
Gianni Vancini
5:30
Gusli Smooth Jazz 4
Gianni Vancini
4:22
Night Owl
Greg Cagle
4:06
Double Down Blues
Greg Cagle
4:44
Too Many Times
Greg Cagle
4:09
Fly Away
Gregg Karukas
3:50
Cruisin' Your House at Midnite
Gregg Karukas
4:49
Conversation
Gregg Karukas
6:09
Road Back to Love
Gregg Karukas
4:31
Relentless
Gregg Karukas
4:22
Simone
Gregg Karukas
5:00
London Underground
Gregg Karukas
4:40
Snakey Shoes
Gregg Karukas
4:35
Club Havana
Gregg Karukas
3:57
Azure Dreaming
Gregg Karukas
4:56
Cross Rhodes
Gregg Karukas
4:06
UPTOWN RENDEZVOUS
GREGG KARUKAS
4:31
Blue Touch
Gregg Karukas
4:55
The City Beat
Groove 55
4:02
A Mystery without End
Groove 55
3:49
I Dream of You
Groove 55
3:53
I Have an Idea
Groove 55
3:45
The Second Summer
Himiko Kikuchi
6:02
A Seagull & Clouds
Himiko Kikuchi
4:45
Baby Talk
Himiko Kikuchi
5:27
Another Day
Jacob Webb
3:46
Dancing For You
Jacob Webb
3:42
Groovin' J.
Jacob Webb
4:26
Belmont Ave
Jacob Webb
3:58
My Feelings
Jacob Webb
4:16
Near The Amazon
Jacob Webb
4:27
With You Tonight
Jacob Webb
4:33
Brazilian Moments
Jacob Webb
4:17
He's a Hurricane
James Day
3:12
D.U.I.
James Day
3:23
Don't Waste the Pretty (Dave Doyle Disco Mi
James Day
3:48
Outta da Funk
James Day
3:31
R.S.V.P.
James Day
3:56
We Dance
James Day
4:55
Swingette
Jazz Funk Soul
5:07
Adrenaline
Jazz Funk Soul
4:27
D.C.
Jazz Funk Soul
4:13
Serious Business
Jazz Funk Soul
4:32
Telephone
Jazz Funk Soul
4:25
Speed of Light
Jazz Funk Soul
4:30
SHOW ME LOVE
JEFF KASHIWA
4:33
Tequila Moon
Jessy J
4:36
In This Time
John Tropea
4:09
Bosaxi
Jose Padilla
6:03
Strolling
Jose Padilla
4:39
Las Cazuelas
Jose Padilla
4:37
Something
Jose Padilla
4:38
Breakthrough
Julian Vaughn
4:13
Ju Ju's Groove
Julian Vaughn
4:33
Right On Time
Julian Vaughn
4:37
J's Jammin
Julian Vaughn
4:14
Rock Steady
Julian Vaughn
4:25
On Your Feet
Julian Vaughn
4:07
Fall in Love with Me
Junio Karo Karo
3:49
September
Junio Karo Karo
3:52
Thinking of You
Junio Karo Karo
3:35
Never to Much
Junio Karo Karo
3:35
Get Together
Karl Frierson
3:18
Ten Minutes
Karl Frierson
5:03
Freaklife
Karl Frierson
4:08
Parallel Lives
Ken Navarro
5:28
You Are Everything
Ken Navarro
4:55
Stoned Soul Picnic
Ken Navarro
4:50
The Moment
Kenny G
6:01
Havana
Kenny G
7:21
Diversity
Ketsa
4:03
Dreaming of You
Kim Waters
3:31
Midnight Magic
Kim Waters
4:25
The Touch Of Love
Kim Waters
4:28
Sumthin' Sumthin'
Kim Waters
4:35
Now Till Forever
Kirk Whalum
4:31
Forward
Konstantin Klashtorni
4:16
At Last
Konstantin Klashtorni
4:12
All Over Me
Konstantin Klashtorni
4:24
Let's Get It On
Konstantin Klashtorni
4:25
5 Min Call
LAKEY INSPIRED
2:50
After School
Lakey Inspired
3:27
Have You Ever
Lazylife
4:40
Gabrielle Chiararo
Le Breakfast Club de Paris
4:39
Sweet Dreams
Leanbacker
3:48
Groove City
Lebron
4:05
It Takes More
Leon Ayers Jr.
3:41
Inside Out
Leon Ayers Jr.
3:50
Overjoyed
Les Sabler
3:54
Peace River Suite
Les Sabler
5:29
Lonely Girl
Les Sabler
4:45
The Walls We Build
Lindsay Tomasic
3:43
OTB
Lorenzo Al Dino feat. Austin Howard
5:28
It's Allright
Lucky Star
6:30
Be Lonely
Mario Biondi
3:32
Catch the sunshine feat.Leon Ware
Mario Biondi
6:00
If This World Were Mine
Marvin Gaye
6:14
Out Of The Blue
Maysa
5:29
Smooth Sailing
Maysa
4:53
Inside Out
MAYSA
5:13
The Way Love Goes
Michael Fair
4:47
Red Pump Strut
Michael Fair
6:10
Flap Cake
Michael Fair
4:42
Never Love Again
Michael Fair
4:56
Southern Samba
Michael Fair
4:27
Love Me Like That
Michael Fair
6:21
Funk In The Trunk
Michael Fair & Brandon Barnes
4:18
I Remember When
Michael Fair & Brandon Barnes
4:20
Good to Be With You
Michael Fair & Brandon Barnes
5:03
Every Time She Whispers
Michael Franks
7:23
The Bottom Line - Reprise
Michael Manson
1:56
Just Feelin' It - In Flight
Michael Manson
4:45
The Bassment
Michael Manson
5:55
Just Feelin' It (2006) - Lovely Day
Michael Manson
5:02
It's The Way She Moves
Michael Manson
5:17
Still Thinking About You
Michael Manson
5:23
Outer Drive
Michael Manson
4:54
Shoreline
Modesty
3:33
Perfect Tomorrow
Mokhov
3:49
Out Of A Dream
Najee
4:54
Tell Me All About It
Natalie Cole
4:12
Light Mood
Nazar Ryba
2:14
I'll Fly Away
Nelson Rangell
5:38
Far Away Day
Nelson Rangell
5:24
One Step Closer
Nelson Rangell
5:10
Free As The Wind
Nelson Rangell
6:00
Reasons
Nelson Rangell
5:08
Scratch
Nelson Rangell
4:42
Night In Tunisia
Nelson Rangell
5:02
Silent Night
Nelson Rangell
5:04
Billy Boy
Nelson Rangell
5:12
That's The Way Of The World
Nelson Rangell
4:55
Always
Nelson Rangell
4:29
Welcome Home
Nelson Rangell
4:54
Clutch
Nelson Rangell
5:41
Starlight
Nelson Rangell
6:18
All 'n All
Nelson Rangell
4:12
Then I Knew
Nelson Rangell
5:29
Do You Hear What I Hear
Nelson Rangell
4:08
A Little Somethin'
Nelson Rangell
5:16
City Lights
Nelson Rangell
5:33
Like No Tomorrow
Nelson Rangell
5:42
Please Don't Say No
Nicholas Cole
3:43
The Connection
Nick Colionne
4:55
Casablanca
Nils
3:39
Enjoy Your Life
Oby Onyioha
6:23
L.A. To London
Oli Silk
5:41
Latin Haze
Oli Silk
5:48
Just an Allusion
Oli Silk
6:29
Seasons Change
Oli Silk
4:01
Tokyo
Oli Silk
5:35
Ooh Baby!
Oli Silk
4:37
Music Without Sound
Oli Silk
6:07
Lay Back and Think of England
Oli Silk
6:12
Take Me Away
Oli Silk
5:00
Take Some Time Out
Oli Silk
3:54
Suits You, Sir!
Oli Silk
4:46
Su Casa, Mi Casa
Oli Silk
5:51
Where I Left Off
Oli Silk
4:05
Catch My Breath
Oli Silk
4:03
Cluster Funk
Oli Silk
5:24
Burning up the Carnival
Oli Silk
4:09
Didn't Know About Love
Oli Silk
5:21
Funk Sway
Patrick Yandall
4:37
Just Be Thankful
Patrick Yandall
4:48
King B.B.
Patrick Yandall
4:10
Saturday Love
Patrick Yandall
4:58
Marc Antoine - French Connection
Paul Brown
4:05
Wine Night
Paul Brown & Marc Antoine
4:00
Brother Earl
Paul Brown &+ Marc Antoine
3:35
Foreign Exchange
Paul Brown &+ Marc Antoine
4:03
Flight Of The Conchords
Paul Brown &+ Marc Antoine
3:49
Dancing Galaxies
Paul Hardcastle
3:47
Happy Go Lucky
Paul Hardcastle
4:14
Amber Sky
Paul Hardcastle
4:03
Got To Be Love
Paul Hardcastle
4:52
Astral Vision
Paul Hardcastle
5:19
Jam on This
Paul Hardcastle
3:53
Hardcastle Boogie
Paul Hardcastle
4:05
Lost In Space
Paul Hardcastle
5:00
Always Forever
Peter White
5:09
Temptation
Peter White
6:19
Mission 2 Mars
Peter White
5:46
Love Will Find You
Peter White
3:18
(UN) Forgiven
Peter White
5:19
Bright
Peter White
4:09
Good Day
Peter White
5:57
Just Give Me A Chance
Peter White
4:40
Another Day Like This
Phil Davis
5:11
Countryside
Phil Davis
4:51
Phil Davis - Jordan
Phil Davis
5:49
King Of Pain
Phil Davis
5:06
Lost In Italy
Phil Davis
4:55
Warsaw
Ptaki
5:40
90 Degrees at Midnight
Randy Scott
4:04
Fresh
REZ
7:21
Richard Elliot In The Groove
Richard Elliot
4:17
Missing In Venice
Rick Braun
4:15
Aqua Funk
Rick Braun
4:34
Hollywood & Vine
Rick Braun
4:45
Magic Moment
Rick Braun
4:28
A Very Good Thing
Rick Braun
4:46
South Of Midnight
Rick Braun
6:18
Marty's Party
Rick Braun
4:41
Grover's Groove
Rick Braun
4:40
Love Will Find A Way
Rick Braun
4:15
Notorious
Rick Braun
4:33
Long Tall Judy
Rick Braun
4:41
Slick
Rick Braun
4:23
Hypnotic
Rocco Ventrella
4:53
Love
Rocco Ventrella
3:47
Say Goodbye
Rocco Ventrella
4:17
See You Smile
Rocco Ventrella
4:07
G. D
Rocco Ventrella
4:05
Let's Funk
Rocco Ventrella
5:13
She's Ready
Rocco Ventrella
4:33
Hippo Steps
Rocco Ventrella
3:42
Swagger
Rocco Ventrella
4:12
Watch Me Now
Rohan Reid
3:41
Boogie Down
Rohan Reid
6:45
Funk Doctor
Rohan Reid
3:19
Moods
Rohan Reid
4:34
Let's Keep It Together
Ronnie Laws
4:31
Life In Paradise
Ronnie Laws
7:00
My Love
Ruben Studdard
3:36
Toss And Turn
Satin Jackets
6:48
got to be love
satin jackets
6:52
Sample Tha
Skinny Hightower
4:20
King's Groove
Steve Briody
4:53
Mystery Machine
Steve Briody
4:51
Skip It
Steve Briody
4:11
Same Week, Next Time
Steve Briody
4:09
Nine Miles
Steve Briody
4:27
Thinking Time
Steve Briody
4:31
Whiz Kid
Steve Briody
3:50
6 A.M.
Steve Briody
4:33
Let it Went
Steve Briody
4:12
Eleventh Hour
Steve Briody
4:39
Double Play
Steve Briody
4:14
Around the Bend
Steve Briody
4:31
Keep on Talkin'
Steve Briody
4:24
J W Jive
Steve Enlow
2:46
Beautiful People
Sweet Coffee
3:07
Daylight
Sweet Coffee
3:26
Head Over Heels
Sweet Coffee
3:17
Hope Is Life
Sweet Coffee
4:31
Blue Bossa
Syntheticsax
5:42
Beach
Syntheticsax
5:39
Sweet Sundays
Tim Bowman
3:47
Relax Mode
Tom Lustig
6:26
Georgy Porgy
Toto
7:42
Chasin' the Melody
Tsveta Twinzz
3:53
City Night Lights
Tsveta Twinzz
3:44
Mm Song
Tsveta Twinzz
4:10
Do - Over
Tsveta Twinzz
4:49
Winter Days
Tsveta Twinzz
3:46
Guilty Pleasures
Ultrablue
5:33
Jungle Fever
Ultrablue
4:00
Indiscretions
Ultrablue
4:18
One Night With You
Ultrablue
5:16
Skybound
Ultrablue
4:33
Shiver
Ultrablue
4:10
Soul Candy
Ultrablue
5:06
Can't Stop Now
Vincent Ingala
4:15
Groovin' U
Vincent Ingala
4:02
If I Could Fly
Vincent Ingala
4:16
Wish I Was There
Vincent Ingala
4:19
Kimi Trick
Vincent Ingala
4:06
I'll Be Around
Will Donato
3:52
DialItIn
Will Donato
3:18
What IT Takes
Will Donato
3:31
IS THIS LOVE
WILL DOWNING
5:32

Подходящая музыка для семейного кафе

Многие люди приходят отдохнуть в кафе всей семьей. Взрослым и детям тоже нужен музыкальный фон! Ненавязчивая и позитивная музыка будет как нельзя кстати.

Музыкальные композиции, соответствующие критериям, которые упомянуты выше, встречаются в различных музыкальных направлениях. Поп, электронная музыка, эстрада, легкий зарубежный рок – в различных стилях найдется множество треков, которые можно использовать в качестве фоновой музыки для семейного кафе.

В заведениях подобного формата ставят творчество отечественных и зарубежных исполнителей. Подходящая музыка способствует общению и делает беседу более интересной. Под ненавязчивые композиции родители общаются друг с другом и с детьми.

Где взять музыку для кафе семейного формата

Не стоит скачивать музыку в интернете и вставить ее в заведении! Использование аудиотреков в коммерческих целях без разрешения правообладателей запрещено законом. Решить проблему с ограничением можно двумя способами: заключить контракт с компаниями, которым принадлежат авторские права, или подключить заведение к сервису Gusli. Последнее решение проще и намного выгоднее, нежели сотрудничество с правообладателями напрямую.

Владельцу необходимо зарегистрировать заведение на сайте сервиса. В личном кабинете можно скачать плейлисты и отредактировать, если это необходимо. Далее следует скачать специальный плеер и предоставить гостям возможность наслаждаться качественной музыкой.

Сервис Gusli не только предоставляет доступ к большой коллекции треков, но и позволяет заказывать музыку через специальное приложение. Клиенты заведения больше не будут отвлекать бармена просьбами запустить ту или иную композицию. С каждого заказанного трека на счет заведения в сервисе производятся начисления.

В удобном интерфейсе сайта с легкостью разберется любой пользователь. Функционал аккаунта позволяет создавать неограниченное количество плейлистов. Музыкальная база регулярно пополняется новинками, которые придутся по душе посетителям кафе семейного формата.

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