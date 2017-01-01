Музыка для бара и кафе в разное время суток

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать музыкальное сопровождение для кафе или ресторана? Можно найти пару десятков самых востребованных дорожек и включить проигрыватель. Но на самом деле подбор музыки представляет собой очень важную деталь, формирующую имидж заведения. О том, каким образом сделать правильный выбор, мы сегодня и поговорим.

В первую очередь, эксперты рекомендуют подбирать фоновую музыку для бара и кафе в соответствии с критерием времени суток:

Днем подойдут треки с позитивным настроем, с легким ритмом и ненавязчивым вокалом. Многие рестораторы останавливаются на таком направлении, как бодрый и активный Soulful House.

Вечером музыка в бар должна располагать к неофициальному общению, романтическим встречам и переговорам "без галстуков". Поэтому в данное время суток выигрышно звучат произведения в жанре Pop House.

Ночь считается самым романтичным и гламурным периодом. Наиболее оптимальным выбором станет музыка в стиле Лаунж; подойдут и инструментальные треки.

Вне зависимости от времени суток всю музыку полезно выравнивать согласно громкости, а также проигрывать треки в хаотичном порядке — чтобы одно и то же произведение не повторялось. Также важно, чтобы каждое произведение переходило от одного к другому плавно, без скачков.

Создание правильной атмосферы

С основополагающим правилом подбора музыки разобрались. Но стоит учитывать, что выбор трека в зависимости от того, утро сейчас за окошком или ночь — это универсальный критерий. Во многом же подбирать музыку стоит исходя из общей концепции заведения. Ведь сейчас все больше специалистов по маркетингу говорят о таком феномене, как экономика внимания. Рынок стал настолько переполненным всевозможными предложениями, что выигрывает конкурентную борьбу отнюдь не то заведение, что предлагает самую низкую цену на услуги. Важно и качество обслуживания, и общая атмосфера. В данном отношении значительной задачей становится удержание внимания клиента, что в случае ресторанного бизнеса предполагает использование принципов нейромаркетинга.

Поэтому музыка для бара должна быть закономерным дополнением к общей концепции заведения. Ведь даже самое качественное и вкусное блюдо человек может заказать на дом. Приходя в ресторан, кафе или бар, он в первую очередь ищет возможность окунуться в приятную и необычную атмосферу. А это предполагает не просто удовлетворение потребности в еде, но и возможность посидеть за столиком, пообщаться с близкими людьми и, конечно, насладиться приятной музыкой.

Здесь правил универсального характера не существует. Но можно ориентироваться на следующие принципы: