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Музыка для бара

Музыка для бара - это подборка, в которой вы найдете музыку, соответствующую концепции именно вашего заведения. Здесь собрано всё - от бессмертных хитов до новинок этой недели!

Джаз традиционный: день
Отборный Фанк
Электро-Свинг Веселье
Лаунж: Trip-Hop
Джаз традиционный: утро
Rock | Hard Rock | Punk Rock (Part 1)
Тарантино саундтреки
Rock | Hard Rock | Punk Rock (Part 3)
Rock | Hard Rock | Punk Rock (Part 2)
Музыка Ретро-Паба
Фоновая музыка для Паба
British Pop-Rock
Зарубежный рок для бара: вечер
Зарубежный рок для бара: день
Зарубежный рок для бара: лучшее
Легкий Инди-Рок для бара
Поп-Панк для бара
Современный Jazz
Спокойный Поп-Рок для бара

Музыка для бара и кафе в разное время суток

Казалось бы, что может быть проще, чем подобрать музыкальное сопровождение для кафе или ресторана? Можно найти пару десятков самых востребованных дорожек и включить проигрыватель. Но на самом деле подбор музыки представляет собой очень важную деталь, формирующую имидж заведения. О том, каким образом сделать правильный выбор, мы сегодня и поговорим.

В первую очередь, эксперты рекомендуют подбирать фоновую музыку для бара и кафе в соответствии с критерием времени суток:

  • Днем подойдут треки с позитивным настроем, с легким ритмом и ненавязчивым вокалом. Многие рестораторы останавливаются на таком направлении, как бодрый и активный Soulful House.
  • Вечером музыка в бар должна располагать к неофициальному общению, романтическим встречам и переговорам "без галстуков". Поэтому в данное время суток выигрышно звучат произведения в жанре Pop House.
  • Ночь считается самым романтичным и гламурным периодом. Наиболее оптимальным выбором станет музыка в стиле Лаунж; подойдут и инструментальные треки.

Вне зависимости от времени суток всю музыку полезно выравнивать согласно громкости, а также проигрывать треки в хаотичном порядке — чтобы одно и то же произведение не повторялось. Также важно, чтобы каждое произведение переходило от одного к другому плавно, без скачков.

Создание правильной атмосферы

С основополагающим правилом подбора музыки разобрались. Но стоит учитывать, что выбор трека в зависимости от того, утро сейчас за окошком или ночь — это универсальный критерий. Во многом же подбирать музыку стоит исходя из общей концепции заведения. Ведь сейчас все больше специалистов по маркетингу говорят о таком феномене, как экономика внимания. Рынок стал настолько переполненным всевозможными предложениями, что выигрывает конкурентную борьбу отнюдь не то заведение, что предлагает самую низкую цену на услуги. Важно и качество обслуживания, и общая атмосфера. В данном отношении значительной задачей становится удержание внимания клиента, что в случае ресторанного бизнеса предполагает использование принципов нейромаркетинга.

Поэтому музыка для бара должна быть закономерным дополнением к общей концепции заведения. Ведь даже самое качественное и вкусное блюдо человек может заказать на дом. Приходя в ресторан, кафе или бар, он в первую очередь ищет возможность окунуться в приятную и необычную атмосферу. А это предполагает не просто удовлетворение потребности в еде, но и возможность посидеть за столиком, пообщаться с близкими людьми и, конечно, насладиться приятной музыкой.

Здесь правил универсального характера не существует. Но можно ориентироваться на следующие принципы:

  • Учитывать тип заведения. Если это элитный бар или ресторан, можно раскошелиться и на живую музыку, которая придаст изысканности. Также в заведениях класса "люкс" уместен джаз или любые инструментальные треки. Если это, к примеру, бар в этническом стиле — подойдет фолк соответствующего направления. В рок-баре можно смело включать произведения любого направления рок-музыки.
  • Выдерживать корпоративный стиль. Музыка должна стать частью имиджа вашего бренда. Это позволит сформировать репутацию заведения, сделать его более узнаваемых в глазах клиентов.
  • Оценивать общую вместимость зала. Обычно если в заведении звучит динамичная, активная музыка — то посетители редко задерживаются надолго. Этим приемом пользуются многие владельцы фаст-фудов.
  • Иметь в запасе несколько заготовленных плей-листов. Всегда сложно предугадать заранее, как пройдет вечер. А также иногда и гости просят сменить звучащую композицию. Хотя управляющий не обязан это делать, все же исполнение таких пожеланий становится плюсом в карму.
  • Анонсировать заранее тематические выступления, концерты и другие мероприятия. Обычно в эти дни вход делается платным, что позволяет заранее отсеять "случайных" гостей, которые могут оказаться недовольными звучащей музыкой.

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