Главная
О сервисе
О сервисе
Что такое Gusli?
Авторские права
Вопросы и ответы
О компании
Готовые решения
Готовые решения
Музыка для бара
Музыка для паба
Музыка для кафе
Музыка для ресторана
Музыка для кальянной
Музыка для кофейни
Гостям заведения
Статьи
Плейлисты
Контакты
8 800 333-10-55
Личный кабинет
КОНТАКТ БАР NIGHT
Главная
Плейлисты
Музыка для бара
КОНТАКТ БАР NIGHT
Скачать
Unpredictable
5 Second Of Summer
3:05
We Got This
A Day To Remember
3:49
Take On Me
A-Ha
3:45
Ghost Town
Adam Lambert
3:27
Pink
Aerosmith
3:57
Cryin'
Aerosmith
5:10
Livin' On The Edge
Aerosmith
6:21
Weak
Ajr Feat. Louisa Johnson
3:18
Fade
Alan Walker
3:27
Let's Make a Party
Alen Hit
2:49
We'll Never Die
Alen Hit
3:13
I Don't Care
Alen Hit
3:02
Heaven
Alex Adair
2:54
Bottoms Up
Alexandra Joner feat. Mohombi
3:13
Call Me Down
Alphaville
4:28
85
Andy Grammer
3:21
Smoke Clears
Andy Grammer
2:57
My Oh My
Aqua
3:25
Side To Side
Ariana Grande
3:46
Nentori
Arilena Ara
2:37
Taste The Feeling
Avicii vs. Conrad Sewell
3:11
Lonely Together
AviciiRita Ora
3:01
Burning Bridges (feat. Tihamer) [Club Edit]
Ayosha
3:11
True North
Bad Religion
1:55
Bicycle
BC Unidos
2:54
I Got You
Bebe Rexha
3:11
I Never Felt So Right (Radio Mix) [Sp]
Ben Delay
3:41
Rebel Yell
Billy Idol
4:47
See Through All The Colours
Blessed
3:17
Song 2
Blur
2:02
Love Generation
Bob Sinclar Pres. Goleo Vi
3:27
Work For The Working Man
Bon Jovi
4:04
Pop Corn
Boostee
3:03
Flower Grown Wild
Bryan Adams
3:52
My Way
Calvin Harris
3:39
I Miss You
Clean Bandit
3:25
Rockabye Vk.ComVkmyz
Clean Bandit Feat. Sean Paul & Anne-Marie
4:11
Hymn For The Weekend
Coldplay
3:32
Despacito
Daddy Yankee Ft. Luis Fonsi
3:47
Declaration
David Cook
3:13
Good Problems
David Fanning
3:08
Dirty Sexy Money
David Guetta
2:52
Bang my Head
David Guetta
3:13
Would I Lie To You
David Guetta & Cedric Gervais
3:17
Waiting for the Summer
DeepEnd
2:48
Solo
Demi Lovato
3:15
Worlds Collide
Dezery
3:19
Collide
Dishwalla
4:47
Cake By The Ocean
DNCE
3:38
Kissing Strangers
Dnce Ft Nicki Minaj
3:22
New Rules
Dua Lipa
3:32
Hotter Than Hell
Dupa Lipa
3:10
Save Tonight
Eagle-Eye Cherry
3:54
Unbelievable
Emf
3:30
O Yeah
End Of Fashion
3:00
No Words
Erik Hassle
3:33
Black Fingernails, Red Wine
Eskimo Joe
4:11
Missing
Everything But The Girl
3:32
This Heart Attack
Faker
3:48
My Songs Know What You Did In The Dark
Fall Out Boy
3:06
Bonfire
Felix Jaehn Feat. Alma
3:03
That's My Girl
Fifth Harmony
3:24
Paralyzer
Finger Eleven
3:26
Hello Friday
Flo Rida
3:21
Here It Is
Flo Rida Feat. Chris Brown
3:11
No Money
Galantis
3:09
Wild
Gjan
3:29
Saving My Life
Gorgon City featuring ROMANS
3:35
Take It Or Leave It
Great Good Fine Ok
3:03
Everything To Me
Great Good Fine Ok
3:51
Welcome To Paradise
Green Day
3:44
Wild One
Green Day
4:19
What Is Love
Haddaway
3:53
Easy
Handsome Poets
3:34
Where We Belong
HUGEL & Jasmine Thompson
3:12
Beautiful Ones
Hurts
3:02
Thunder
Imagine Dragons
3:07
Amsterdam
Imagine Dragons
4:01
Hear Me
Imagine Dragons
3:55
Shots
Imagine Dragons
3:52
Tiptoe
Imagine Dragons
3:14
Don't Be So Shy
Imany Vs. Filatov & Karas
2:57
Heartbeat
Jacob Whitesides
2:31
In the Morning
JadedLinnéa Södahl
3:15
Take A Little Ride
Jason Aldean
3:06
Tip Toe
Jason Derulo
3:07
You Don't Know Me Ft. Raye
Jax Jones
4:31
Sydney to Me
Jess & Matt
3:24
Mama
Jonas Blue
3:04
Stitch Me Up
Julian Perretta
3:34
Mind If I Stay
Kadebostany
3:12
Make Ya Dance
Karl WolfCulture
3:19
Amateur at Love
Karl WolfKardinal Offishall
3:22
Roulette
Katy Perry
3:18
Chained To The Rhythm Ft. Skip Marley
Katy Perry
3:55
Roar
Katy Perry
3:44
Tik Tok
Ke$ha
3:20
Good Thing
Keith Urban
3:51
Stronger
Kelly Clarkson
3:41
Hideaway
Kiesza
3:55
Got U
Kokab
3:12
Suddenly I See
Kt Tunstall
3:11
Don't You Know
Kungs
3:05
This Girl
Kungs
3:15
Spinning Around
Kylie Minogue
3:27
Across The Water
L.B.One
3:14
You Gotta Not
Little Mix
3:11
Touch
Little Mix
3:23
Is Your Love Enough
Little Mix
3:44
Suspicion
LP
3:09
Lost On You
Lp
3:21
Échame La Culpa
Luis FonsiDemi Lovato
2:53
Good To Be Loved
M-22
2:52
Light It Up
Major Lazer feat. Nyla & Fuse ODG
2:45
Powerful
Major Lazer featuring Ellie Goulding and Tarrus Riley
2:55
Cold Water
Major Lazer Ft. Justin Bieber
3:06
Dance With You
Marcus & Martinus
3:21
Moves Like Jagger
Maroon 5
3:21
Got You
Matt Terry
2:42
Try
Matt Terry
3:12
Sad Story
Merk & KremontAdy Suleiman
4:08
Nobody Does It Better
Michael Calfan
2:28
Bodyrock
Moby
3:36
Never Let You Go
Mosimann
3:05
Panic Station
Muse
3:04
Torn
Natalie Imbruglia
4:04
On The Loose
Niall Horan
3:43
The Tide
Niall HoranJacquire King
3:20
We Will Rock You
Nickelback
1:59
How You Remind Me
Nickelback
3:44
Lullaby
Nickelback
3:48
She Keeps Me Up
Nickelback
3:57
When We Stand Together
Nickelback
3:10
What Are You Waiting For
Nickelback
3:38
Am I Wrong
Nico Ft. Vinz
4:05
Come As You Are
Nirvana
3:39
Can't Stop Thinking About You
Oceana
2:48
Katchi
Ofenbach
2:31
Stevie Know
Olly Murs
3:15
Hula Hoop
Omi
3:25
Midnight Memories
One Direction
2:56
Little Black Dress
One Direction
2:37
Just A Song About Ping Pong
Operator Please
2:17
Lying In The Sun
Palastic Feat. Bright Sparks
3:06
American Dreams
Papa Roach
3:23
Get Lost
Paul Damixie
3:16
Get The Party Started
Pink
3:12
Just Like Fire!
Pink
3:35
Fight Song
Rachel Platten
3:23
You're Mine
Raving George Ft. Oscar & The Wolf
3:04
Million Miles
Reamonn
3:49
Cotton-Eye-Joe
Rednex
3:10
Another Day In Paradise
Reel Big Fish
2:41
Losing My Religion
Rem
4:29
Lose the Night
Ren Farren
3:20
Don’t Stop The Music
Rihanna
4:29
Your Song
Rita Ora
3:00
Anywhere
Rita Ora
3:35
Rock Dj
Robbie Williams
4:16
Bambi
Robbie Williams
3:21
Millennium
Robbie Williams
3:38
Children
Robert Miles
4:01
Ok
Robin Schulz
3:25
Show Me Love
Robin Schulz & J.U.D.G.E.
4:18
Back Together
Robin Thicke
3:42
How Do You Do
Roxette
3:08
Listen To Your Heart
Roxette
5:28
On Purpose
Sabrina Carpenter
3:58
I Like To Move It
Sacha Baron Cohen
3:51
I Was Made for Lovin' You
Scooter
3:33
No Lie
Sean Paul Ft. Dua Lipa
3:41
Breathe
Seeb Feat. Neev
4:00
Tell Me Something I Don't Know
Selena Gomez & The Scene
2:55
Waka Waka
Shakira Feat. Freshlygroun
3:23
Treat You Better
Shawn Mendes
3:09
Nana Song
Sherrie Sherrie
3:13
Escape From Love
Sidney Samson & Eva Simons
2:59
Easy Love
Sigala
2:38
Sweet Lovin'
Sigala feat. Bryn Christopher
3:34
Cry
Sigma feat. Take That
3:17
Find Me
Sigma Ft. Birdy
3:26
Welcome To My Life
Simple Plan
3:26
Can't Get Enough Of You Baby
Smash Mouth
2:31
Informer
Snow
3:25
Our Youth
Sonny Alven
3:18
Runaway Train
Soul Asylum
4:26
Two Princes
Spin Doctors
4:18
Don't Stop
Status Quo
3:41
Till The End
Swanky Tunes & Going Deeper
3:15
Chipa-Lipa
Swanky Tunes, The Parakit
3:02
Walk Like an Egyptian
The Bangles
3:21
Hello
The Cat Empire
3:44
Something Just Like This (Radio Record
The Chainsmokers & Coldplay
4:07
Friday I'm In Love
The Cure
3:34
Pictures Of You
The Last Goodnight
3:10
You Get What You Give
The Maine
4:54
Like The Dawn
The Oh Hellos
3:22
Boom Boom Boom
The Outthere Brothers
2:50
I'll Be There For You
The Rembrandts
3:02
No Man Is An Island
The Script
3:50
Put The Cuffs On Me
The Tide
3:14
I Found A Girl
The Vamps
2:59
Wake up
The Vamps
3:13
Somebody To You
The Vamps
3:05
Brand New Life
Til
2:56
More Than You Know
Til
3:24
La Cancion
Tim3Bomb
2:54
Feel It All
Tokio Hotel
4:00
True Disaster
Tove Lo
3:24
Youth
Troye Sivan
3:41
Love Is All Around
Wet Wet Wet
3:52
Saturday Night
Whigfield
3:25
Desire
Years & Years
3:25
Ties
Years & Years
3:46
Good Day
Yellow ClawDJ SnakeElliphant
3:48
We No Speak Americano
Yolanda Be Cool & Dcup
2:29
Ain't My Fault
Zara Larsson
3:44