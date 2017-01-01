Фоновая музыка для Паба

Подходящая музыка для паба

Каждый день тысячи людей заходят в паб выпить кружечку пива и просто отдохнуть после рабочего дня. В выходные в заведениях подобного плана собирается особенно много народа – гости приходят вместе с друзьями насладиться положительными эмоциями. В любом случае хорошая музыка необходима для поддержания позитивной атмосферы!

Обычно в барах этого формата играет рок и фолк различных направлений, за исключением тяжелой музыки. Хотя, вечером в пятницу, когда отдых в самом разгаре, некоторые гости просят поставить металл.

В основном в пабах играет музыка «средней степени тяжести». Нередко из колонок доносятся баллады популярных групп, играющих хэви-метал.

Администратору следует хорошенько поработать над составлением плейлиста. Все композиции должны быть под рукой – посетители будут недовольны, если им придется сидеть в тишине, пока бармен будет искать подходящие треки.

Музыка для баров различных стилей

В сервисе Gusli собрана большая коллекция музыкальных композиций, с помощью которых можно создать отличный фон в баре «для своих», пабе, спортбаре и любом другом развлекательном заведении. Музыка предоставляется с разрешения правообладателей – владельцам заведений не нужно беспокоиться о возможных проблемах с авторскими правами! Сервис предлагает клиентам следующие преимущества:

большую коллекцию музыки;

техническую поддержку;

подробную отчетность;

аудиорекламу;

приложение, позволяющее гостям заведения заказывать музыку;

кэшбек.

С каждого заказа, оформленного посетителями паба, на счет заведения зачисляется определенная сумма. Бармену не придется отрываться от своих обязанностей и тратить время на поиски очередного трека – гости могут найти интересующую композицию самостоятельно, используя специальное приложение.

Подключение к сервису занимает минимум времени. Просто зарегистрируйте аккаунт, выберите плейлист и настройте, а затем скачайте специальный плеер и предоставьте гостям заведения возможность слушать любимую музыку! В аккаунте предусмотрен весь необходимый функционал, позволяющий управлять плейлистами – используйте готовые списки воспроизведения или создавайте свои.

Вам необходим надежный помощник, который обеспечит заведение подходящей музыкой? Коллекция портала Gusli придется по душе любом посетителю паба! Подключите заведение прямо сейчас и посетителей станет еще больше!