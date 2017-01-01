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Русский поп для заведения

Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе

Русский поп: танцевальные ремиксы
Хиты MUZ TV
Русский поп: вечер
Русский поп: новинки
Русский поп: день
Европа Плюс
Русский поп: ремиксы спокойные
Дорожное Радио
Русская дискотека 90-х
Русские радиохиты
Русское Радио
Русский поп: 40+
Русский Поп: Ска-Панк
Русский поп: лирика
Русская музыка 2000-х
Танцы по-русски
Радио Рекорд: Русский микс

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