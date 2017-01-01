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Русский поп: лирика
Лучшая лирика и топовые медляки из современного русского попа: Мари Краймбрери, Jah Khalib, Сергей Лазарев, Alekseev и многие другие.
Факты
#2Маши
3:29
О Нас
#2Маши
3:40
Мама, я не хотела
#PavLova
2:34
Ау
10AGE, Ramil'
3:00
Сердце пацана
20n
2:50
Магниты
abdr.
3:18
Робот Без Сердца
Abik
2:48
Зомби
Ahmed Shad
2:24
Хватит
Ai Ome
3:03
Навсегда
Alekseev
4:31
НЕ МЕД
Alekseev
3:32
Как ты там
Alekseev
3:49
Пьяное солнце
Alekseev
3:40
Навсегда
Alekseev
3:45
Океанами стали
Alekseev
3:53
Стой
Alexandra
2:42
Деньги Любовь Обман
ALLI
4:16
Деньги Любовь Обман
ALLI
4:16
Это Важно
AMCHI & Say Mo
2:59
Сонная Ли
ANDI
2:34
Иса
Andro
2:39
700
Andro
3:01
Красивая
Andro
2:18
Болен твоей улыбкой
Andro
2:46
Ночной рейс
Andro
2:13
Инопланетянин
Andro
3:15
Ну-Ну
Anfisa Ibadova
2:55
Падает звезда
ANIVAR
3:07
Ты ещё вспомнишь
ANIVAR
2:58
Держи меня крепче
ANIVAR
3:31
На Краю
Ars-N
3:08
Фонарик
ARSI
2:51
Мне не нужны
Artik & Asti
3:50
Мы будем вместе
Artik & Asti
3:06
Держи меня крепче
Artik & Asti
3:28
Ангел
Artik & Asti
3:47
Грустный дэнс
Artik & Asti feat. Артем Качер
3:37
Штормы
ASAMMUELL
2:27
Штормы
ASAMMUELL
2:27
Несправедливо
ASAMMUELL
2:51
Плачу
ASSU
3:14
Убить тебя
Avy
3:40
Эликсир
Avy
2:44
Побудь со мной
Avy
3:43
Вибрации
Avy
4:02
Сложно
Avy
2:52
Не Любовь
Bahh Tee
3:41
Душа В Огне
Batrai
3:19
Сука-любовь
Batrai & Timran
4:03
Heaven
BLAcKxxl
3:15
Покажи дорогу
BODIEV
3:11
Штрихи
Burito
3:16
Мир немного не в себе
Burito feat. Звонкий
3:11
Инь Ян
Caroline
2:46
Глубоко
Caroline
3:47
Обними
Caroline
2:57
По кругу
Caroline
3:41
Недоступен
Chris Yank
3:17
Мама
CLAY
3:38
1000 Планет
Cream Soda
3:15
Демо-любовь feat. Zaxap
Cuba & Fibonacci
3:33
Больной На Голову
CYGO
3:00
Любишь Меня feat. Тимоха Сушин
Daasha
3:00
Поцелуй
DaBro
3:28
Что же ты молчишь
DaBro
3:33
Я по частицам
Dabro
3:54
Лавина
DaphiEnique
3:43
Я не хочу причинять тебе боль
Darrem
2:51
О тебе
Darrem
3:46
Помолчи
Darrem
3:16
Ранила
DAVA
3:16
Кислород
DAVA
3:31
Влюбился в неё
Deesmi, Onlife
3:56
Меланхолия
Doni
3:07
Мотив feat. Полина Терехова
Doni
2:59
Разбуди меня
Doni
2:57
Героиня
Eazy, G-VOO
3:30
Нарисованная Земля
ELLINA R
3:03
Нирвана
Elman
2:48
Динамит
Elvira T
2:11
Зараза
Elvira T
3:08
Парами feat. Bahh Tee
EMIN
3:34
Кружимся
EMIN
3:27
Дым
Enrasta
3:16
Амали
escape
2:22
Амали
escape
2:22
Space is the Place
Ezra Collective
2:34
BABY
FACE
2:32
Не вспоминай
Fahmi
2:01
Хай моя Зая
FONARI
2:54
Хай моя Зая
FONARI
2:54
Хитрая Змея
Gafur
2:55
До встречи на танцполе
GAYAZOV$ BROTHER$
3:25
Вороны
Gidayyat
2:44
Ну как ты, малая
Groove
3:56
Прятки
HammAli & Navai
3:13
Как тебя забыть
HammAli & Navai
3:21
А Если Это Любовь
HammAli & Navai
4:01
Не зови, не приду
HammAli & Navai
3:22
Без Тебя Я Не Я
HammAli & Navai feat. Jony
3:20
Девочка моя
Hann
3:35
Зоопарк
HARU
3:38
Моя девочка модель
HARU
3:45
Колыбельная
HARU
3:57
Today
HARU
3:18
Поболело и прошло
HENSY
2:34
Пьяный рассвет
HOLLYFLAME
2:46
В Небо
Homie
3:58
Рай и ад
ice Lo
2:31
Маяки
IOWA
4:44
Маяки
IOWA
4:44
Тот Самый
IVAN VALEEV
3:26
Молодость
IVAN VALEEV
3:09
Молодой
IVAN VALEEV
4:01
А я её
Jah Khalib
3:46
Медина
Jah Khalib
3:42
Колыбельная
Jah Khalib
3:04
Принцесса и нищий
Jah Khalib
3:46
В открытый космос
Jah Khalib
2:49
Лейла
Jah Khalib feat. Маквин
4:06
Точка невозврата
JHN
3:04
Love Your Voice
JONY
2:30
Аллея
JONY
2:22
Звезда
JONY
2:40
Лали
JONY
2:28
Ты беспощадна
JONY
4:03
Ты меня пленила
JONY
3:12
Ради Тебя feat. Grechanik
KARTASHOW
3:34
Intro
KATERINA
1:53
У меня есть деньги
KATERINA
2:55
Завязала
Katya Tu
3:01
Нет новостей
kavabanga Depo kolibri
3:52
Рассвело
kavabanga Depo kolibri
2:18
Семицветик
Keneli & Zhiro
2:44
Нету никого
Khalif, Badi
3:10
Девочка Hero
KINA
2:21
Девочка Hero
KINA
2:21
Кто ты
KINA
1:55
Вечериночка
Kristina Si
3:00
Mami
Kristina Si
4:01
Помолчим
Lila Manila
3:35
Корабли
Lizer
2:55
Хочу успеть
Loboda
3:30
Ночной мотылёк
Loboda
4:04
INSTADRAMA
Loboda
3:41
Капли с твоих щёк
LUCAVEROS
3:45
Только Никому
Lucky
3:33
Singer
Luxor
3:11
Роли
Lx24
3:19
Антуанетта
Lx24
3:54
Пуля
Lx24
3:44
Моя принцесса
LXE
3:19
Я тебя всю
LXE
3:40
Звезда
MainstreaM One
3:10
Ловилайк
MAKVIN
2:44
Сейчас дважды не случится
Manizha
2:55
Подари
Marina Evans & Артём Клир
3:29
Вспоминай
MARUSHOVA
2:55
Магнолия
Mary Gu
3:07
Чёрные розы
Maryana Ro
2:39
Чёрные розы
Maryana Ro
2:39
С самим собой
MATRANG
3:08
Привет
MATRANG, Баста
3:15
Хулиган
MC Zali
3:52
Баю
Mikey
2:54
Ты и Я
Misty
3:06
Angel
MiyaGi
3:20
Try
Miyagi
4:28
Корабли
Miyagi
2:51
Bismarck
Miyagi feat. TumaniYO, KADI
3:38
Пьяная
MOLLY
3:20
Рассыпая серебро
MOLLY feat. Максим Фадеев
3:36
С.О.В.А
MONATIK
3:23
Девочка-ночь
Monte&Manula
2:34
Сердце
MriD
2:17
Целуемся вкусно
NATAMI
3:00
Холостой
Natan
3:05
Не приму и даром
Navai, Bahh Tee
3:18
18
NECHAEV
2:02
Повезёт
NILETTO
3:43
Лунная
noorah
3:37
Это больно
NЮ
3:20
Тихо
Oleynik
4:17
Ты не придёшь
Onlife
3:19
Только о тебе
Onlife
3:15
Вот тебе на
PIZZA
3:56
Дом вверх дном
Polovinka
2:37
Красное платье
Raikhana Mukhlis
2:50
Красное платье
Raikhana Mukhlis
2:50
Пальцами по губам
Ramil'
3:06
Отходосы
Ramil', ALEMOND
3:12
Уголек
RASA
2:55
Забери меня
RASA
3:19
Power Bank
RASA
2:50
Давай замутим
RASA
3:15
Львица
RASKILL
3:18
Вальс
Rauf & Faik
2:13
где солнца нет
Rauf & Faik
2:42
Это Ли Счастье
Rauf & Faik
3:24
My Pain My Pain
Rauf & Faik
2:24
Колыбельная
Rauf & Faik
3:53
Lonely feat. Foreign Vill
Rauf & Faik
3:01
Из-за тебя
Rauf & Faik
1:54
любишь и не любишь
Rauf & Faik
3:00
моя звезда
Rauf & Faik
2:36
Из-за тебя
Rauf & Faik
1:54
OLA feat. Никита N.B
Rauf & Faik
2:29
Вечера
Rauf & Faik
3:20
не так красива
Rauf & Faik
3:09
просто любовь
Rauf & Faik
3:10
извини меня
Rauf & Faik
3:07
Детство
Rauf & Faik
3:08
Между Строк
Rauf & Faik feat. Octavian
2:39
Почему Ты, Как Весна
RAZIZ
2:43
Две тени
Reagle
2:52
МАНТРА
Rita Dakota
3:45
Подожду
Rodos
2:35
Не против
Royce
3:00
Нет причин feat. ELLA
RSAC
2:23
Векторы feat. ELLA
RSAC
3:13
Оттенки feat. ELLA
RSAC
2:48
Поезда
RSAC
3:48
NBA
RSAC
2:13
любовь feat. SEMENYAK
SABU, SEMENYAK
3:04
Холодный дождь
Sam Wick
2:38
Дым Не Виноват
Sanji x Джиос x Рекард
3:13
Караван
SASHA DEDOVA
3:21
сексуальность на 100%
SEMENYAK
3:59
маяки feat. Женя Мильковский
SEMENYAK
3:11
с наступлением темноты
SEMENYAK
3:51
ярче всех
SEMENYAK
2:44
я могу
SEMENYAK
3:28
останешься одна
SEMENYAK
3:01
в сердце ножи
SEMENYAK
2:39
вместе нам нельзя
SEMENYAK
3:12
мама
SEMENYAK
3:29
НОСТАЛЬГИЯ feat. D'plain
SEVNZ
3:51
Как Люблю Я
Shami
3:24
Плакала
Shami
3:20
Сигарета
SHENA
3:36
Жара
SingaDi
4:03
Выпуская дым
Slavik Pogosov
3:42
Агония
SOLOMONA
4:08
Зависай
Strange
3:22
Люди Любят Дураков
T-Fest
2:22
Человек
T-Fest
3:53
Малая 777
T-Killah
2:58
Дико
T1One & Reagle
3:39
Сбежим на луну
T1One, Inur
3:19
Медляк
Tanir & Tyomcha
3:21
Screenshot
Tanir & Tyomcha
2:34
Любимая
Tarantino, Кэлл
3:54
Diamond
TARAS
3:15
Fire
TARAS
2:59
Птица Вавилон
TARAS
3:32
Сонные Боги
TAYOKA
3:44
20 Лет Спустя
Tenca & Адлер Коцба
3:15
Атомы feat. Миша Марвин
TERNOVOY
3:46
Забываем
Timmy J
3:30
Кажется
Troyash & Irina Waimer
3:00
Кричать о любви
VERBEE
2:40
Теряю Разум
Verbee
2:17
Прожигаю
VERBEE
3:09
Зацепила
VERBEE
2:34
Увези
Weel
3:00
Твой голос
WineSmoke
4:03
Mama Don't Cry, So Lonely
WOW
2:37
Попрощайся
Yada26 feat. Shami
2:43
Крылья
Адлер Коцба
3:33
Запах моей женщины
Адлер Коцба, Timran
3:09
Нам Было По 21
Алексей Воробьёв
2:49
Нам Было По 21
Алексей Воробьёв
2:49
Обнимай
Алёна Корольчук
4:08
Большего не надо
Андрей Леницкий
3:52
Курок
Андрей Резников
2:43
За мечтой
Ани Лорак
3:08
Обещаю
Ани Лорак
2:56
Кабриолеты
Анна Боронина
2:48
Оригами
Анна Кольцова
2:17
Спорим
Анна Седокова
2:30
Стильная
Анна Седокова
2:41
Теплее
Анна Седокова
2:57
Чужие Люди
Анна Седокова
2:54
Самолеты
Анна Седокова
3:19
Не Могу
Анна Седокова
4:15
Отель Калифорния
Анна Седокова
2:54
Шантарам
Анна Седокова
3:27
Медленно
АРСИ
3:20
Зависимы
Артём Пивоваров
3:23
В каждом из нас feat. Ёлка
Артём Пивоваров
4:46
Эластично
Артём Пивоваров
3:42
А что потом
АСИЯ
2:07
Дежавю
Асия, Рапсат
3:31
Одинокий Молодой
Бабек Мамедрзаев
2:40
Зажигать
Баста feat. Daria Yanina
5:53
Без тебя
Баста feat. Дворецкая
5:10
Космос
Бьянка
3:27
Травой
Бьянка
3:00
Это не сон
Вадвэй
3:43
Вопреки всему
Влад Соколовский
3:22
Странник
Влад Соколовский feat. Владимир Пресняков
4:46
Лето имени тебя
Гузель Хасанова
3:10
Свет простых фонарей
Гузель Хасанова
3:37
Двое
Гузель Хасанова feat. Masstank
3:39
31 февраля
Гуф, Мари Краймбрери
3:37
Стреляли
Даша Суворова
3:29
Роза с шипами
Денис RiDer
3:33
По зеркалам
Денис RiDer x Bolin x Kevin Mason
3:05
Мучаешь
Джаро & Ханза
2:16
Феромоны
Джаро & Ханза
2:42
Край рая
Джиган
3:17
Парус
Джиган
3:13
Луна
Джиган feat. Artik
3:13
Пусть Весь Мир Против Нас
Джоззи
3:33
Лучшие Друзья
Джоззи
3:17
Драма
Джоззи
3:19
Золото
Дима Карташов и Мари Краймбрери
3:26
Чувства Без Тепла
Дмитрий Колдун
3:20
Ищи меня
Ева Тимуш
4:00
Кто Я Без Тебя
Евгения Майер
2:52
Стреляй и Забей
Евгения Поликарпова
2:42
Stress
Елена Темникова
2:00
Бабочки
Елена Темникова
3:03
Из пластика
Женя Mad, Katya Tu
3:34
Новый трип
Звонкий
3:00
Меня Полюбит Твоя Мама
Импай
2:37
Заболел, но не тобой
ИНТЕРНАЛ
2:13
Дым
Инфинити
3:46
Ты Знаешь Где Меня Искать
Ирина Дубцова
3:51
Роман
Ирина Ортман
3:07
Больше Чем
Катя Гордон
3:45
Чёрное белое
Кирилл Мойтон
2:53
Самолет
Кирилл Мойтон
3:14
Заново
Клава Кока
3:41
Ненавижу-Обожаю
Клава Кока
3:37
Больно мне feat. Gambit 13, T1One, LXE
Кондратьев
5:19
Небо Скорбит
Ксения Минаева
3:01
Фонтанами
Лера Массква
3:40
Луна
Леша Свик
4:35
Друг
Леша Свик
4:51
Мальчик, ты снег
Луна
3:46
Сижки
Луна
4:09
Переплёт из стали
Люся Чеботина
2:18
Can't Fly
Люся Чеботина
3:00
Пыль
Люся Чеботина
3:16
Ла-ра-лэй
Люся Чеботина
2:52
Рохи
Люся Чеботина
2:42
Ты меня прости feat. DJ Daveed
Люся Чеботина
2:26
Безлимитная любовь
Люся Чеботина
3:04
Как ты там
Люся Чеботина
2:40
Преданным
МакSим
3:15
Бессонница
МакSим
3:30
1 1=3
Маквин
3:44
Лёд
Максим Фадеев
3:29
Довези До Дома
Малабар feat. Джиос & Милка
3:10
Гипнозы
Мальбэк feat. Сюзанна
2:43
Равнодушие
Мальбэк feat. Сюзанна
3:08
Баю Bye
Мари Краймбрери
2:50
AMORE
Мари Краймбрери
3:14
Прага. Июнь
Мари Краймбрери
3:13
Она тебе не идёт
Мари Краймбрери
3:13
Я Нашла Свой Почерк
Мари Краймбрери
2:44
Мелкая здесь
Мари Краймбрери
2:59
Я хотела твою фамилию
Мари Краймбрери
3:22
Я твой клад
Мари Краймбрери
3:57
По Пути
Марсель & Андрей Резников
3:20
Сон
Миранда
3:48
Ты небо
Миша Марвин
2:36
Ты одна
Миша Марвин
3:44
Ты небо
Миша Марвин
2:36
Моя Мечта
Миша Марвин feat. НАZИМА
3:45
Не хочу ничего знать
Монеточка
3:29
Капкан
Мот
3:48
Перекрестки
Мот
3:41
Она не твоя
Мот
2:55
Сколько лет
Мот feat. Валерий Меладзе
3:43
ТАНЦУЙ ДО УТРА
МУККА
3:46
Останься
Мэвл
3:10
Бесконечное лето
МЭЙБИ БЭЙБИ
3:17
Отпускаю
НАZИМА
2:44
Ты - моя нежность
Наргиз
3:49
Нелюбимая дочь
Наргиз
3:44
Лунная
Наталия Власова
3:12
Девочка на шаре
Наталия Власова
4:28
Мне не хватает тебя
Наталия Власова
3:41
Лунная
Наталия Власова
3:12
Скучаю
Наталия Власова
3:54
Девочка на шаре
Наталия Власова
4:28
Мне не хватает тебя
Наталия Власова
3:41
Кому Ты Звонишь
Нервы
3:21
Я еще верю
Ольга Бузова
2:58
К черту
ОТМ
3:31
Слабость
Павел Мурашов
3:30
Не Закрывай Глаза
Павел Мурашов
4:44
Выстрел
Паша Руденко
3:04
Целуй
Паша Руденко
3:30
Из окон
Рем Дигга & Звонкий
3:39
Новые Линии
Рита Дакота
3:52
Цунами
Рита Дакота
3:32
Расскажи Мне
Руки Вверх
3:50
Девочка из прошлого
Руки Вверх!
3:33
Шепотом
Сергей Лазарев
2:57
Замок из дождя
Сергей Лазарев
4:56
КРИК
Сергей Лазарев
2:58
Так красиво
Сергей Лазарев
3:43
Я Буду
София Берг
3:25
Минута Вечера
Тима Белорусских
3:25
Ночь
Фир
3:02
Поговори со мной
Ханна
3:08
Нарушаем правила
Ханна feat. Luxor
3:07
Моё притяжение
Чаян Фамали
3:17
Птицей В Небеса
Эллаи
2:50
Связан По Рукам
Эллаи
3:34
Плен
Эллаи
2:48
Забудь
Юлия Савичева
3:16
Аккорды
Юля Паршута
3:27
[202]
Юля Паршута
3:04
В сумерках
Юля Паршута
2:49
Вечеринка
Юля Паршута
3:12
Город снов
Юля Паршута
3:43
Дежавю
Юля Паршута
3:28
На свежем
Юля Паршута
3:06
Не спеши
ЯАVЬ
3:04
Не спеши
ЯАVЬ
3:04
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