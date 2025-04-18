Главная
Русская дискотека 00-х
Русские поп-звезды 2000х: Рефлекс, Корни, Фабрика, Тутси, Лицей, Горячий Шоколад и многие другие
Я буду
5sta Family
3:06
Улетаю
A'Studio
3:22
Fairytale
Alexander Rybak
2:15
Восточная сказка
Arash
3:25
На Моря
Arash Feat. Анна Семенович
2:57
А ты меня любишь Ага!
DJ Slon & Ангел
3:07
Средняя школа
Hi-Fi
3:03
Город плачет
Reflex
3:59
Зима
Reflex
3:40
Дельфин
Reflex
3:51
Падали звезды
Reflex
3:37
Может быть показалось
Reflex
3:48
Первый раз
Reflex
4:23
Non Stop
Reflex
3:42
Спички
Rita Dakota
3:46
Song #1
Serebro
2:52
Где же ты
Алекса
3:41
Я уже не та
Анастасия Шевченко
3:28
Улетаю
Антон Зацепин
3:31
Книжки о любви
Антон Зацепин
4:04
Ниже ростом
Антон Зацепин
3:30
Красивая любовь
Ассорти
3:15
Плачут небеса
Банда
4:09
За четыре моря
Блестящие
3:55
А я всё летала
Блестящие
3:55
Пальмы Парами
Блестящие
4:02
Спаси
Бьянка
3:52
Vyshe Oblakov
ВИА Сливки
3:23
Иногда
ВИА Сливки
3:19
Смешной мальчишка
ВИА Сливки
3:50
Летели Недели
ВИА Сливки
4:07
Лейла
Виктория Дайнеко
4:00
Попкорн
Влад Соколовский
3:13
Без ума от счастья
Горячий Шоколад
3:47
Береги
Горячий Шоколад
3:19
За тобой
Горячий Шоколад
3:31
Лучшее в тебе
Гости из будущего
4:08
Танцы-обниманцы
Гребенщиков Михаил
3:57
Которая была с тобой
Динамит
3:28
Моя Ми
Динамит
3:06
Красивые слова
Динамит
3:20
Я не забуду
Динамит
3:28
Что случилось
Динамит
3:10
Ямайка
Динамит
3:39
Если хочешь остаться
Дискотека Авария
4:48
Дай мне силу
Дмитрий Колдун
3:08
Напополам
Доминик Джокер
3:31
Плачут небеса
Доминик Джокер
4:34
Солнце
Елена Терлеева
3:31
Нам нам
Елена Терлеева
3:30
На банане
Ёлка
3:22
Любовь-красавица
Зара
4:04
До скорой встречи
Звери
3:48
Лондон - Париж
Иракли
3:37
Вова-Чума
Иракли
4:05
Ирина Дубцова_О нем
Ирина Дубцова
3:47
Ты не ангел
Ирина Желнова
3:19
Why
Ирсон Кудикова
2:57
25 этаж
КОРНИ
4:31
Наперегонки с ветром
КОРНИ
3:59
Ты узнаешь её
КОРНИ
4:39
Плакала береза
КОРНИ
3:50
Пузырьки лимонада
Ксения Ларина
3:00
Ну наконец-то
Лера Массква
3:45
7 этаж
Лера Массква
3:05
Как ты о нём мечтала
Лицей
3:49
Падает дождь
Лицей
3:29
Двери открой
Лицей
3:41
Она не верит больше в любовь
Лицей
3:18
Нежность
МАКSИМ
3:18
Трудный возраст
МАКSИМ
3:44
Ветром стать
МАКSИМ
3:12
Навигаторы
Марк Тишман
4:03
Когда я стану кошкой
Маша Ржевская
3:28
Бай-Бай
Маша Ржевская
3:39
У моей любви
Мила Куликова
3:31
Се Ля Ви
Мила Куликова
3:21
А твои глаза цвета виски
Наталья Ветлицкая
3:07
Половинки
Наталья Ветлицкая
3:12
Теряю контроль
Наталья Полянская
3:41
Жизнь
Неклюдова Елена
4:40
Бог тебя выдумал
Непара
3:44
Песня о любви
Непара
4:13
Плачь и смотри
Непара
3:24
Другая причина
Непара
4:08
Котёнок
Никита Малинин
3:13
Меняю
ОРТМАН И
3:42
Понимаешь
Павел Артемьев и Ирина Тонева
4:10
Кораблики
Подъем! и Карина М.
3:11
Где ты
Полина Гагарина
3:08
Я твоя
Полина Гагарина
3:17
Аривидерчи, малышка
Руслан Масюков
3:48
Плюс и минус
Сергей Ашихмин
4:02
Неделимы
Согдиана
3:35
Сердце магнит
Согдиана
4:20
Одна звезда
Стас Пьеха
3:35
Все сделала сама
Татьяна Богачева
4:13
Люби меня
Терлеева Елена
4:04
Навсегда
Титов Юрий
3:26
За любовь
Топалов Влад
3:26
Сама по себе
Тутси
2:58
Я люблю его
Тутси
2:49
Горький шоколад
Тутси
3:01
Хочешь да, да, да
Тутси
3:49
Самый, самый
Тутси
3:06
5 минут
ФАБРИКА
4:40
Рыбка
ФАБРИКА
4:22
МАША+САША
ФАБРИКА
3:12
Зажигают огоньки
ФАБРИКА
3:19
Мыльные пузыри
ФАБРИКА
3:32
Не виноватая я
ФАБРИКА
3:39
Мы такие разные
ФАБРИКА
3:42
Понимаешь
ФАБРИКА
4:11
Море зовет
ФАБРИКА
3:47
Про любовь
Фабрика
3:31
Он
ФАБРИКА
3:23
Романтика
ФАБРИКА
3:17
Не любишь
Фабрика звезд
3:39
Стань моей
Челси
3:34
Самая любимая
Челси
3:33
Сам ты Наташа
Шпильки
2:55
Ой, девки
Шпильки
3:31
Больше гламура
Шпильки и Зверев
3:36
Лебедь белая
Юлия Михальчик
3:08
Птица
Юлия Михальчик
3:25
Поцелуй меня
Юрий Титов
3:19
Понарошку
Юрий Титов
3:41