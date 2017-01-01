Дорожное Радио Известные хиты, хорошо знакомые россиянам-выходцам 80х и 90х годов создадут семейную атмосферу, когда невольно начинаешь подпевать. Здесь собраны исполнители А.Губин, И.Николаев, В.Меладзе, А.Пугачева, Ф.Киркоров, Л.Вайкуле и подобные.