Дорожное Радио

Известные хиты, хорошо знакомые россиянам-выходцам 80х и 90х годов создадут семейную атмосферу, когда невольно начинаешь подпевать. Здесь собраны исполнители А.Губин, И.Николаев, В.Меладзе, А.Пугачева, Ф.Киркоров, Л.Вайкуле и подобные.
Ты и я
А-Студио
3:34
Счастье ты мое
А.Глызин
4:08
Дарю Цветы
А.Губин
4:38
Я Постелю Тебе Под Ноги Небо
А.Иванов
4:42
Далеко-Далёко
А.Руссо
4:26
Я Люблю Тебя До Слёз
А.Серов
4:41
Обручальная
Авраам Руссо
2:55
Не сберег
Авраам Руссо и Рада Рай
3:50
Королева Города
Адреналин
3:59
Бабочка-Луна
Александр Айвазов
3:30
Я Вспоминаю О Нас
Александр Еловских
3:07
Цветы
Александр Иванов
4:43
Если Бы Не Ты
Александр Коган
2:55
За Стаей Белых Голубей
Александр Назаров
3:29
Любовь На Бис!
Александр Розенбаум & Зара
4:28
Будет Всё, Как Ты Захочешь
Александр Шевченко
5:01
Спасибо, Что Ты Есть
Алексей Брянцев
4:07
Пять Минут
Алексей Глызин
3:32
Сессибо
Алексей Чумаков
3:03
Города, поезда
Алекссандр Маршал
3:16
Электричка
Алена Апина
4:33
Розовый Фламинго
Алёна Свиридова
4:45
Две Звезды
Алла Пугачева
3:55
Настоящий Полковник
Алла Пугачева
4:41
Мэри
Алла Пугачева
4:31
Позови Меня С Собой
Алла Пугачева
4:14
Волшебник-Недоучка
Алла Пугачева
3:18
Вместе и навсегда
Алсу
3:26
Не молчи
Алсу
3:59
Шереметьево
Андрей Бандера
4:00
Звонкий ручеёк
Андрей Бандера и Ринат Сафин
3:37
Улетай
Андрей Весенин
3:12
Она одна
Андрей Губин
3:17
Мальчик-Бродяга
Андрей Губин
2:59
Я Всегда С Тобой
Андрей Губин И Ольга Орлова
4:05
Королева
Анжелика Варум
3:26
Надежда
Анна Герман
3:40
Неправда
Антон Макарский
4:01
История
Антон Макарский
3:20
Еду Я
Антон Макарский
3:07
Восточные Сказки
Араш И Блестящие
3:26
Порушка Параня
Ариэль
3:48
В Краю Магнолий
Ариэль
3:25
Зацепила
Бандера Андрей
3:16
Долго Тебя Ждала
Блестящие
3:10
Ча-Ча-Ча
Блестящие
3:51
Позвони
Буланова Татьяна
3:30
Королева Красоты
В. Кузьмин
2:13
Текила-Любовь
В. Меладзе
3:43
Ягода Малина
В.Легкоступова
4:43
Последняя Электричка
В.Макаров
2:29
Я Готов Целовать Песок
В.Маркин
2:24
Кони В Яблоках
В.Салтыков
4:41
Глаза чайного цвета
В.Сташевский
3:30
Сокровища Черного Моря
Валерий Леонтьев
4:40
Августин
Валерий Леонтьев
3:58
Свободный Полёт
Валерий Меладзе
3:45
Красиво
Валерий Меладзе
4:44
Белые птицы
Валерий Меладзе
3:19
Актриса
Валерий Меладзе
4:09
Лимбо
Валерий Меладзе
4:03
Мы Боимся Любить
Валерия
3:15
Космос
Валерия
3:17
Сохранив Любовь
Валерия И Николай Басков
3:30
Малиновки Заслышав Голосок
Верасы
2:33
Бологое
Веселые Ребята
3:44
Не Волнуйтесь, Тетя
Веселые Ребята
4:17
Изучай меня
Ветлицкая
3:25
Замечательно
Виктор Рыбин И Наталья Сенчуко
3:08
Радовать
Владимир Киселёв
5:35
Чёрное море
Владимир Пресняков
4:48
Стюардесса
Владимир Пресняков Мл.
4:01
Одна любимая
Войтенко Сергей
3:37
Разбуди Меня
Вячеслав Басюл
4:46
Любимая моя
Вячеслав Быков
4:06
Хочешь любимая, я назову тебя облаком
Вячеслав Быков и Александр Маршал
3:22
Льется музыка
Вячеслав Добрынин
4:08
Зеркала
Г. Лепс И Ани Лорак
3:43
Натали
Г.Лепс
4:50
Принцесса
Герман Титов
3:23
Самый Лучший День
Григорий Лепс
3:44
Самый Близкий Человек
Группа Весна
3:50
Странный Сон
Д. Клявер
3:20
Она И Он
Денис Майданов
3:40
Друзьям
Денис Майданов
3:27
Я Верю В Любовь
Денис Майданов
4:23
Ещё Ещё
Дмитрий Маликов
4:50
#залЕтится
Дорин Виктор
3:25
Девочка Моя Синеглазая
Е.Белоусов
6:09
Плачет Девушка В Автомате
Е.Осин
2:35
Вечерок-вечерочек
Евгений Белоусов
5:25
Позвони
Елена Терлеева
3:32
Только Ты
Ж.Агузарова И Браво
3:51
ПМЖ
Жека
4:31
Недолюбила
Зара
3:09
Зачем Это Лето...
Золотое Кольцо
2:48
Ты Не Такая Как Все
И. Корнилов
3:42
Билет На Балет
И.Корнелюк
4:13
5 Причин
И.Николаев
3:23
Богиня
Игорь Браславский
3:44
Бриллиант моей любви
Игорь Браславский
3:17
Песенка Студента
Игорь Иванов
3:02
Мало ли
Игорь Корнелюк
2:58
Дожди
Игорь Корнелюк
4:08
Любимая женщина
Игорь Латышко
3:52
Такси, Такси, Вези, Вези
Игорь Николаев И Наташа Королёва
3:16
СМС
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова
3:49
15 шагов
Ирина Билык
4:03
Моя Любовь
Ирина Билык
3:45
Мы будем вместе
Ирина Билык
3:45
Два одиночества
Ирина Круг
3:59
Ночное Рандеву
К.Кельми
4:14
Неповторимая
Кабриолет
5:10
Мужчина И Женщина
Катя Лель И Андрей Ковалев
3:31
Бухгалтер
Комбинация
4:30
American Boy
Комбинация
4:43
Украденная ночь
Королев Виктор
3:58
Синие Лебеди
Королева Наташа
4:13
Я Это Вижу
Кристина Орбакайте
3:24
Признание
Кристина Орбакайте
3:42
Каракум
Круг
3:43
Эй, Моряк!
Л. Вайкуле
2:57
Ресторан
Л.Долина
3:22
Девочка Ночь
Лада Денс
4:44
О Чём Играет Пианист
Лайма Вайкуле
4:40
Я Вышла На Пикадилли
Лайма Вайкуле
4:59
Льдинка
Лариса Долина
4:01
Лунная мелодия
Лариса Долина и Александр Панайотов
3:48
Лето
Ласковый Май
3:24
Вечер
Лейся ,песня
3:51
Хоп Хэй Лала Лэй
Леонид Агутин
3:43
Девочка
Леонид Агутин
3:38
Остров
Леонид Агутин
3:54
Ты Не Знаешь
Леонид Агутин
4:16
Кого не стоило бы ждать
Леонид Агутин
3:48
За Счастьем
Леонид Агутин
3:32
Парень Чернокожий
Леонид Агутин
3:38
Луна
Леонид Агутин
3:43
Февраль
Леонид Агутин, Анжелика Варум
4:17
Эй, цыганка. mp3
Леонсия Эрденко
2:47
Разноцветные Ярмарки
Леонтьев Валерий
6:19
Улочки Московские
Любэ
4:18
Сорок Тысяч Верст
М. Бублик
4:32
Я-Огонь, Ты–вода
М. Девятова
2:52
Спасибо Родная
М.Боярский
6:00
За туман
М.Хлебникова
2:49
Без пауз
Макс Лидов
3:48
Не Дай Ему Уйти
Максим Леонидов
3:12
Видение
Максим Леонидов
3:17
Полоска взлётная
Марина Хлебникова
2:15
Чашка кофию
Марина Хлебникова
3:11
Слёзы Капали
Марьяша
4:01
Просто Быть Счастливой
Мила Нитич
3:17
Наступает Ночь
Мираж
4:34
Я больше не прошу
Мираж
3:56
Ап И Тигры У Ного Моих Сели
Михаил Боярский
3:54
От сердца к сердцу
Михайлов Стас
3:07
Мальчик Хочет В Тамбов
Мурат Насыров
3:31
Изучай меня
Н.Ветлицкая
2:11
Посмотри в глаза
Н.Ветлицкая
3:33
Я к тебе
Н.Власова
3:06
Знай
Н.Власова
2:57
Живи и верь в любовь
Н.Королева
2:43
На край света
Н.Королева
4:21
Кап-кап
Натали
3:07
Гармония
Натали
3:43
Включай любовь
Натали
3:35
Ветер с моря дул
Натали
3:41
Смешно
Натали
3:30
Звезды падали снеба
Натали
3:27
Вот так
Натали
3:33
Улыбочка
Натали
3:54
Гости
Натали
3:35
Грустные истории
Натали
3:36
Ты И Я Половинки
Наталья Ветлицкая
3:12
Я У Твоих Ног
Наталья Власова
3:18
Девчонка С Волосами Цвета Лилий
Наталья Могилевская
3:18
Маленькая Страна
Наташа Королева
3:44
Лето Кастаньет
Наташа Королёва
3:32
Между Ленинградом и Москвой
Небо
2:50
Где Найти Любовь
Николай Басков
3:17
Тебе Одной
Николай Басков
3:04
На Берегу Моей Любви
Николай Басков
3:37
День рождения
Николай Басков
3:37
Не было бы печали
Николай Басков
3:16
Ты далеко
Николай Басков и Таисия Повалий
3:56
Я с тобой
Николай Трубач
4:25
Кто Тебе Сказал
Нина Бродская
3:25
А Я Тебя Любила
Нина Кирсо И Группа Фристайл
3:44
Кораблик любви
Нина Кирсо и Фристайл
5:00
Я Буду Рядом
Олег Голубев
3:46
Благодарю
Олег Голубев
3:43
Наверно это любовь
Олег Голубев
3:27
Та, что ищет любовь
Ольга Орлова
3:34
С тобой
Премьер-министр
3:07
А Любовь Не Меняю
Рада Рай
3:42
Исчезли солнечные дни
Раймонд Паулс и Валерий Леонтьев
3:58
Необыкновенная
Руслан Алехно, Александр Панайотов и Алексей Чумаков
3:49
Зеленоглазое Такси
Русский Размер
3:59
Мальчик мой
С. Владимирская
4:24
Ты-Половинка Моя
С. Дубровин
4:38
Для Тебя
С. Куприк
4:03
Озноб Души
С. Михайлов
3:50
Счастье Близко
С. Пенкин
3:53
Вояж, Вояж
С.Минаев
4:42
Вся Жизнь Впереди
Самоцветы
3:08
Моя Любовь На Пятом Этаже
Секрет
3:02
В жарких странах
Секрет
4:41
Гостья
Сергей Беликов
3:40
Душа моя
Сергей Рыбачёв и Любовь Шепилова
3:49
Мадонна
Серов Александр
3:36
Ландыши
София Ротару
4:30
Я-твоя любовь
София Ротару
3:36
Я Назову Планету Именем Твоим
София Ротару
4:23
Летит По Небу...
Стас Михайлов
3:50
Странник
Стас Михайлов
3:41
За Женщин Всех
Стас Михайлов
3:39
Русь
Стас Михайлов
3:50
Ночь
Стас Михайлов
4:04
На Крыльях Любви
Стас Михайлов
3:21
Лондон
Стас Михайлов
3:48
Спаси Меня
Стас Михайлов
4:29
Жизнь-Река
Стас Михайлов
4:30
Живи и знай
Стас Михайлов
2:45
Ты...
Стас Михайлов
3:41
Моя Любовь
Стас Михайлов
4:00
Летим
Стас Михайлов И Зара
3:38
Дальнобойщик
Т. Овсиенко
4:08
Одолжила
Таисия Повалий
4:40
За Розовым Морем
Татьяна Овсиенко
3:41
Мой Малыш
Татьяна Овсиенко
3:35
Школьная пора
Татьяна Овсиенко
3:41
Гуси-Лебеди
Татьяна Овсиенко
3:32
За розовым морем
Татьяна Овсиенко
3:44
Уходило Лето
Ф. Киркоров
2:55
Просто Подари
Ф. Киркоров
3:59
Обычная история
Филипп Киркоров
4:03
Ой, Мама, Шика Дам
Филипп Киркоров
3:40
Где-То Лето
Фриске Жанна
3:48
Синий Вечер
Эд Шульжевский
3:34
Не Говорите Мне Прощай
Ю.Антонов
4:26
Плот
Ю.Лоза
5:07
Две Минуты
Юра Шатунов
3:30
На Улице Каштановой...
Юрий Антонов
4:05
Мечты Сбываются
Юрий Антонов
3:55
Отчего
Юрий Антонов
3:15
Летний Ливень
Юрий Шатунов
2:57
Мама-Россия
Я. Кирсанов, Д. Годицкий
3:33
Я Не Жалею
Ярослава
3:18
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