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Русская дискотека 90-х
Русская дискотека 90х - это популярные хиты Руки Вверх, Hi-Fi, Демо, Акулы и многих других. Невозможно усидеть на месте!
Джулия
A'Studio
4:47
Не дано
HI-FI
3:54
7 лепесток
HI-FI
3:18
Глупые люди
HI-FI
3:42
Про лето
Hi-Fi
3:22
Беспризорник
HI-FI
3:44
Солдат любви
А'Studio
3:50
Лететь
А-Мега
4:30
Ноги
А-Мега
4:05
Кислотный DJ
Акула
3:55
Мало
Акула
3:15
Такая любовь
Акула
4:21
На теплоходе музыка играет
Алёна Апина
3:27
Ксюша
Алёна Апина
3:17
Бухгалтер
Алёна Апина
4:34
Электричка
Алёна Апина
4:37
Лёха
Алёна Апина
3:59
Будет так всегда
Алёна Свиридова
4:46
Розовый фламинго
Алёна Свиридова
4:50
Алмаз
Алиса Мон
3:41
Три счастливых дня
Алла Пугачёва
5:40
Позови меня с собой
Алла Пугачёва
4:19
Мэри
Алла Пугачёва
4:36
Весна
Алсу
3:21
Иногда
Алсу
3:48
Зимний сон
Алсу
4:20
Болела
Ангина
2:58
Зима-холода
Андрей Губин
3:53
Лиза
Андрей Губин
4:20
День и ночь
Андрей Губин
4:01
Ты уходишь одна
Андрей Губин
3:20
Птица
Андрей Губин
4:01
Мальчик бродяга
Андрей Губин
3:12
Дай мне слово
Андрей Губин
3:54
Зимняя вишня
Анжелика Варум
4:42
Художник, что рисует дождь
Анжелика Варум
4:25
Полет
Анита Цой
3:31
Облака
Блестящие
4:35
Теплоход
Божья Коровка
3:30
Ночь нежна
Валерия
4:16
Обычные дела
Валерия
3:45
Самолет
Валерия
4:11
Осени дым
Валерия
5:14
Ручки
Вирус
3:09
Ты меня не ищи
Вирус
3:01
Чтобы солнце грело
Вирус
3:45
Миражи
Восток
3:32
Я с тобой
Гости из будущего
4:46
Беги от меня
Гости из будущего
5:03
Нелюбовь
Гости из будущего
4:16
Мой Малыш
Данко
4:14
Московская ночь
Данко
4:18
2000 лет
Демо
5:01
Солнышко
Демо
4:18
Давайте петь
Демо
4:01
Я делаю вдох
Демо
3:51
Ты здесь
Диана Гурцкая
4:04
Давай, Авария!
Дискотека Авария
4:23
Заколебал ты!
Дискотека Авария
3:27
Некуда деваться
Дискотека Авария
3:46
Пей пиво!
Дискотека Авария
3:58
Малинки
Дискотека Авария
3:34
Труба Зовет!
Дискотека Авария
4:31
Чао, бамбина!
Дискотека Авария, Блестящие
4:45
Влечение
Дискотека Авария, Жуки
4:38
Нет, ты не для меня
Дмитрий Маликов
3:48
Звезда моя далёкая
Дмитрий Маликов
4:32
До завтра
Дмитрий Маликов
3:49
Ты одна, ты такая
Дмитрий Маликов
4:33
Ты не прячь улыбку
Дмитрий Маликов
4:46
Кострома
Иван Купала
3:41
Малина
Иванушки int.
4:09
Поверь, мне тоже очень жаль
Иванушки International
4:24
Где-то
Иванушки International
4:24
Тучи
Иванушки International
4:13
Снегири
Иванушки International
4:21
Тополиный пух
Иванушки International
3:53
Вселенная
Иванушки International
3:42
Кукла
Иванушки International
5:18
Небо
Иванушки International
3:55
Голубые глазки
Ирина Салтыкова
4:03
Бай-бай
Ирина Салтыкова
3:13
Серые глаза
Ирина Салтыкова
3:24
Сокол ясный
Ирина Салтыкова
4:08
Чио-Чио-сан
Кар-Мэн
5:00
Сан-Франциско
Кар-Мэн
4:51
Лондон, гуд бай
Кар-Мэн
5:28
Париж
Кар-Мэн
4:54
Чао, бамбино
Кар-Мэн
4:15
Осень
Карамельки
3:44
Звездный вечер
Каролина
4:06
Я по тебе скучаю
Катя Лель
3:19
Товарищ сержант
Кафе
3:41
Ты уйдешь
Комиссар
5:04
Старший брат
Краски
4:15
Он не знает ничего
Краски
3:27
Раз-два-три-четыре
Краски
3:25
Оранжевое солнце
Краски
4:04
Каждый день с тобой
Кристина Орбакайте
2:46
Позови меня
Кристина Орбакайте
4:04
Это просто сон
Кристина Орбакайте
3:46
Девочка-ночь
Лада Дэнс
4:42
Жить нужно в кайф
Лада Дэнс
4:03
Аромат любви
Лада Дэнс
3:20
Влюблённый самолёт
Лариса Черникова
4:13
Тайна
Лариса Черникова
3:59
Разговор о дожде
Леонид Агутин
4:10
Хоп Хэй Лала Лэй
Леонид Агутин
3:43
Ole' Ole'
Леонид Агутин
3:35
Всё в твоих руках
Леонид Агутин
4:51
Голос высокой травы
Леонид Агутин
3:48
Босоногий мальчик
Леонид Агутин
3:43
Королева
Леонид Агутин
3:28
Не жди меня
Леонид Агутин
4:51
Остров
Леонид Агутин
3:53
Парень чернокожий
Леонид Агутин
3:41
Одинокая луна
Лика Стар
4:15
Мало огня
Линда
5:33
Отпусти меня
Линда
4:35
Осень
Лицей
4:30
Чашка кофею
Марина Хлебникова
3:11
Туда
Михей и Джуманджи
4:47
Лунные ночи
Мурат Насыров
3:36
Мальчик хочет в Тамбов
Мурат Насыров
3:35
Южная ночь
Мурат Насыров
3:14
Хочет в Тамбов
Мурат Насыров
3:38
Я это ты
Мурат Насыров
3:59
Морская черепашка
Натали
3:52
Ветер с моря дул
Натали
3:45
Я улечу
Натали
3:25
Улетели навсегда
Никита
4:26
Голубая луна
Николай Трубач
4:47
Дым сигарет с ментолом
НЭНСИ
6:03
Морячка
Олег Газманов
3:54
Свежий ветер
Олег Газманов
3:41
Дождись
Олег Газманов
5:14
Танцуй, пока молодой
Олег ГазмановРодион Газманов
3:35
Люби меня, люби
Отпетые мошенники
4:05
Люби меня, люби
Отпетые мошенники
3:45
Всяко-разно
Отпетые мошенники
3:34
Лето это…
Отпетые мошенники
3:22
Насосы
Отпетые мошенники
3:26
А у реки
Отпетые мошенники
3:48
Обратите внимание
Отпетые мошенники
3:32
Девушки
Отпетые мошенники
3:55
Падала звезда
Полина Ростова
3:35
Ничего не говори
Рок-острова
4:22
Ну где же вы , девчонки
Руки Вверх!
4:37
Лишь о тебе мечтая
Руки Вверх!
5:20
Чужие губы
Руки Вверх!
4:02
Пропадаешь зря
Руки Вверх!
4:52
Танцуй
Руки Вверх!
3:41
Студент
Руки Вверх!
3:49
Атаман
Руки Вверх!
3:36
Он тебя целует
Руки Вверх!
4:03
Крошка моя
Руки Вверх!
4:10
Мальчик мой
Светлана Владимирская
4:26
На вечеринке
Стрелки
4:36
Привет
Стрелки
3:04
Ты бросил меня
Стрелки
4:33
Как бы не так
Татьяна Буланова
4:02
Старшая сестра
Татьяна Буланова
3:26
Загадка-осень
Татьяна Буланова
4:12
Не плачь
Татьяна Буланова
6:22
Ясный мой свет
Татьяна Буланова
3:29
Дальнобойщик
Татьяна Овсиенко
4:12
Женское счастье
Татьяна Овсиенко
3:22
Капитан
Татьяна Овсиенко
3:35
Солнце моё
Татьяна Овсиенко
3:45
Странные танцы
Технология
4:52
Нажми на кнопку
Технология
4:28
Песни ни о чём
Технология
4:14
Старшеклассница
Турбомода
3:58
Школа
Турбомода
3:56
Позови
Турбомода
4:16
Турболюбовь
Турбомода
4:32
Ты не верь слезам
Шура
3:11
Дон
Шура
4:45
Отшумели летние дожди
Шура
4:17
Твори добро
Шура
4:08
Холодная луна
Шура
4:00
Одинокий голубь
Яна
4:32
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