Русский поп: 40+

Если в ваше заведение ходит преимущественно старшее поколение, то этот плейлист для вас! Здесь собраны все золотые хиты российской эстрады: Лепс, Меладзе, Басков, Виа Гра, Ани Лорак, Валерия, Слава, Ленинград и многие другие.
Тик-Так
A'Studio
4:00
Улетаю
A'Studio
3:20
Дождись
A'Studio
2:51
Так же как все
A'Studio
3:44
Хамелеоны
A'Studio
3:42
Роттердам
Alisher
3:43
Нечего скрывать
ANIVAR
3:14
Обещай
ANIVAR
2:19
Лето
ANIVAR
2:28
Падает звезда
ANIVAR
3:07
Любимый человек
ANIVAR
3:00
Украду
ANIVAR
3:14
Никому не отдам
Artik & Asti
3:38
Номер 1
Artik & Asti
2:58
Половина
Artik & Asti
3:07
Таких не бывает
Artik & Asti
3:00
Я твоя
Artik & Asti
3:28
Поцелуи
Artik & Asti
4:11
Грустный дэнс
Artik & Asti
3:37
Здесь и сейчас
Artik & Asti
3:10
Необыкновенная
Artik & Asti
3:24
3 Cентября
DJ Jedy
3:42
Моя богиня
Doni feat. Артур Пирожков
3:50
Нежная
EMIN
3:21
Невероятная
EMIN
3:39
У Края Пропасти
Emin
4:10
Сердце пополам
EMIN
3:47
Если ты рядом
EMIN
3:28
Зови меня
EMIN
3:37
Грязные танцы
GROSU
3:55
VOVA
GROSU
3:24
Непобедима
GROSU
3:27
Дикая
GROSU
4:02
Любила
GROSU
3:45
Разбуди меня
HI-FI, Митя Фомин, Павел Есенин
3:44
Предприниматель
Ida Galich
3:07
140
IOWA
3:37
Молчишь на меня
IOWA
2:49
Плохо танцевать
IOWA
3:23
Падай
IOWA
3:40
Я заболела тобой
IOWA
3:22
Маршрутка
IOWA
3:11
Бьёт бит
IOWA
3:35
ПОЙ
IOWA
3:24
Звёздный след
Mercaet
2:59
Набери мой номер
MOLLY
2:52
Зима
Reflex
3:17
Давай танцуй
Reflex
2:55
Отпусти меня
SEREBRO
3:52
Я тебя не отдам
SEREBRO
4:11
Chico Loco
SEREBRO
2:30
Mimimi
SEREBRO
3:13
Между нами любовь
SEREBRO
3:11
Мало тебя
SEREBRO
3:45
Опиум
SEREBRO
3:44
О, мама
SEREBRO
2:49
Перепутала
SEREBRO
3:36
Сломана
SEREBRO
4:02
Люби меня люби
T-killah, Matara
3:27
Негордая
Zara
3:58
Лампочки #vqmusic
ZaRiNa
3:10
Пахнешь, как любовь
ZARINA
3:07
Лампочки
ZARINA
3:10
Мои демоны
ZARINA
3:24
Край ревности
ZARINA
3:12
Сияй
ZARINA
3:09
Шарик
Zivert
3:06
Life
Zivert
3:08
Зелёные волны
Zivert
3:43
Можно всё
Zivert
3:35
Ветер перемен
Zivert
4:27
Допьяна
Авраам Руссо
3:21
Просто любить тебя
Авраам Руссо
3:43
За Тебя
Авраам Руссо
3:17
Обручальная
Авраам Руссо
2:49
Кто же над нами
Александр Шоуа
2:38
Как жаль
Александр Шоуа
3:53
Не беда
Александр Шоуа
3:38
Девочка с закрытыми глазами
Александр Шоуа
4:13
Москва - Абхазия
Александр Шоуа
3:50
Останови меня
Александр Шоуа
3:56
Звёзды сойдутся
Александр Шоуа
3:39
За мечтой
Александр Шоуа
3:46
Мир сошел с ума
Александр Шоуа
4:39
Просыпайся
Александр Шоуа
3:53
Точка «Бета»
Александр Шоуа
5:11
Шутки в сторону
Александр Шоуа
3:24
Ты одна
Александр Шоуа
3:46
Сумасшедшая
Алексей Воробьёв
3:00
Самая красивая
Алексей Воробьёв
3:41
Ненавижу Тебя
Алексей Воробьёв
3:28
Алла
Алексей Воробьёв
3:56
Парашюты
Алёна Апина
3:10
Поп
Алиса Вокс
4:00
К тебе
Алсу
4:26
Я тебя ждала
Ани Лорак
3:26
Сон
Ани Лорак
2:58
Новый бывший
Ани Лорак
3:26
Сумасшедшая
Ани Лорак
3:25
Я в любви
Ани Лорак
3:02
Неисправимая
Анита Цой
3:42
Драма
Анна Седокова
3:16
Ни слова о нем
Анна Седокова
3:54
Пока, милый!
Анна Седокова
2:58
Шантарам
Анна Седокова
3:27
Не твоя вина
Анна Седокова
3:38
ЯЖЕМАТЬ
Анна Седокова
3:10
Сердце в бинтах
Анна Седокова
3:28
#КАКЧЕЛЕНТАНО
Анна Семенович
3:32
Хочешь
Анна Семенович
3:24
Корпоратив
Анна Семенович
3:32
Зацепила
Анна Семенович
3:39
Чика
Анна Семенович
3:37
Хочу быть с тобой
Анна Семенович
3:32
Секси Бомбочка
Анна Семенович
3:56
#Алкоголичка
Анна Семенович
3:39
Стори
Анна Семенович
3:10
Иностранец
Валерий Меладзе
4:06
Салют, Вера!
Валерий Меладзе
3:43
Чего ты хочешь от меня #vqmusic
Валерий Меладзе
4:30
Небеса
Валерий Меладзе
3:56
Самба белого мотылька
Валерий Меладзе
4:00
Красиво
Валерий Меладзе
4:44
Чего ты хочешь от меня
Валерий Меладзе
4:30
Нежность моя
Валерия
3:37
Капелькою
Валерия
3:50
Сердце разорвано
Валерия
3:29
Нет шанса
Валерия
3:29
Мы не похожи
Валерия
3:10
Часики
Валерия
3:04
Близкие люди
Вера Брежнева
3:16
Доброе утро
Вера Брежнева
3:45
Любите друг друга
Вера Брежнева
3:53
Реальная жизнь
Вера Брежнева
3:52
Любовь спасет мир
Вера Брежнева
3:30
Я не святая
Вера Брежнева
3:44
Ты мой человек
Вера Брежнева
4:06
Мамочка
Вера Брежнева
2:59
Стоп! Стоп! Стоп!
ВИА ГРА
3:44
Перемирие
ВИА ГРА
3:41
Я полюбила монстра
ВИА ГРА
4:00
Убей мою подругу
ВИА ГРА
3:44
Good Morning, папа!
ВИА ГРА
3:34
Л. М. Л.
ВИА ГРА
4:09
Пошёл вон
ВИА ГРА
4:01
Я не вернусь
ВИА ГРА
3:44
У меня появился другой
ВИА ГРА
3:34
Дыши
Вика Дайнеко
3:16
Я просто сразу от тебя уйду
Вика Дайнеко
3:36
Птицы
Виктор Рыбин & Наталья Сенчукова
3:38
Роман
Винтаж
3:39
Плохая девочка
Винтаж
3:36
Ева
Винтаж
4:08
Секрет
Витас
4:01
Фэн-шуй
Глюк'oZa
3:52
Life Is Good
Григорий Лепс
4:38
Не Такой Как Все
Группа Мишель
3:48
Холодно
Денис Клявер
3:47
Необыкновенная
Денис Клявер
3:48
Когда ты станешь большим
Денис Клявер
3:57
Две звезды
Денис Клявер
3:45
Как Ты Была Красива
Денис Клявер
3:34
Там, где мы вдвоём
Денис Клявер
3:16
Если не рядом ты
Денис Клявер
3:39
Про Белые Розы
Дима Билан
3:37
Коуч
Дискотека Авария
3:43
Танцуй моя любовь
Дмитрий Маликов
4:13
Невеста
Егор Крид
3:26
Будильник
Егор Крид
3:24
Если ты меня не любишь
Егор Крид, MOLLY
3:26
Жара
Елена Темникова
2:53
Иди за мной
Елена Темникова
2:41
Не модные
Елена Темникова
3:01
Импульсы
Елена Темникова
3:02
Бродяга
Жасмин
4:17
Не жалею
Жасмин
3:37
Как ты мне нужен
Жасмин
3:49
Головоломка
Жасмин
3:35
Похожи
Жасмин
3:28
Перепишу любовь
Жасмин
3:40
Дольче Вита
Жасмин
3:54
Недолюбила
Зара
3:09
Любовь-красавица
Зара
4:04
С понедельника
Зара
3:43
Счастье над землей
Зара
3:28
Только ты
Зара
4:30
Лунная Ночь
Инна Маликова & Новые Самоцветы
3:53
Зима
Инна Маликова & Новые Самоцветы
3:17
Luna
Иракли, Lika Star
5:00
Лебединая Песня feat. Григорий Лепс
Ирина Аллегрова
4:38
Я Выбираю Себя
Катерина Красильникова
3:29
Молчать
Катя Лель
3:16
Женская Логика
Катя Ростовцева
3:31
Любви заложница
Катя Ростовцева
3:29
Никто Не Должен Видеть Нас Вместе
Катя Чехова & Гайдай
4:09
Королева
Клявер Денис
4:00
Любовь живёт 3 года
Клявер Денис
4:01
Два берега feat. Татьяна Буланова
Константин Костомаров
3:37
Май
Кристина Орбакайте
3:32
Пьяная вишня
Кристина Орбакайте
3:30
Мой мир
Кристина Орбакайте
2:24
Перелетная птица
Кристина Орбакайте
3:10
Да-ди-дам
Кристина Орбакайте
3:56
Нефть
Лада Дэнс
3:18
Иисус
Ленинград
3:38
ЧПХ
Ленинград
3:12
Вояж
Ленинград
3:38
В Питере пить
Ленинград
2:57
Экспонат
Ленинград
3:49
Жу-Жу
Ленинград
3:34
В 90-х
Леонид Агутин & Отпетые мошенники
3:40
Я тебе не верю
Лепс Григорий
3:14
Самый лучший день
Лепс Григорий
4:30
Леонардо Ди Каприо
Липа
2:49
Mon amour
Лолита
2:37
На Титанике
Лолита
3:52
На скотч
Лолита
3:54
Раневская
Лолита
3:34
Ориентация север
Лолита
3:18
Шампанское
Лолита
2:38
Правде в глаза
Лолита
3:30
Шпилька
Лолита
3:16
Уходя, уходи
Лолита
3:25
Забирай
Лорак Ани
3:01
А Мы Любили
Любовь Успенская и Brandon Stone
4:12
Неземная
Макс Барских
3:42
Туманы
Макс Барских
3:26
Неверная
Макс Барских
3:46
Подруга-ночь
Макс Барских
3:27
БЕРЕГА
Макс Барских
3:48
Орлы или вороны
Максим Фадеев, Григорий Лепс
3:28
Ярким пламенем
Марк Тишман
3:29
Ближе к небу
Марк Тишман
3:35
Все будет хорошо
Марк Тишман
3:48
Январи
Марк Тишман
3:46
Меня нет
Марк Тишман
2:58
Звёзды Декаданса
Марк Тишман
3:30
Пять цветов любви
Марк Тишман
3:41
Невыносимая
Марк Тишман
4:36
Сердце Не На Месте
Марк Тишман
3:36
Пьяные, счастливые
Марк Тишман
3:20
Сопрано
Мот feat. Ани Лорак
3:29
Руки прочь
Мохито
3:00
Холод собачий
МЫРЗАК
2:36
Вдвоём
Наргиз feat. Максим Фадеев
3:33
О, Боже, какой мужчина!
Натали
3:24
Мужчина-Мечта
Натали
3:40
Петли-Поцелуи
Наташа Королева
3:41
Символ Юности
Наташа Королева
4:46
До и после
НЕАНГЕЛЫ
3:24
Сердце на сердце
Николай Басков
3:14
Морячка
Николай Басков
3:40
Караоке
Николай Басков
3:18
Особенная
Ольга Задонская
3:15
Звонила
Оля Полякова
3:44
Твоих рук родные объятья
Повалий Таисия
3:48
Сверхновая
Пропаганда
3:56
Белое платье
Пропаганда
3:58
Она меня целует
Руки Вверх
3:51
Что же ты наделала
Руки Вверх
4:01
Танцы
Руки Вверх
4:03
К чёрту эту гордость
Руки Вверх
3:29
Плачешь в темноте
Руки Вверх
3:13
Адажио
Света
3:15
Даже Если Ты Уйдёшь
Сергей Лазарев
3:59
Шепотом
Сергей Лазарев
2:57
Лови
Сергей Лазарев
3:29
Так красиво
Сергей Лазарев
3:43
Это всё она
Сергей Лазарев
3:45
Выше Звёзд
Сергей Ноябрьский & Алиса Мон
3:32
Одиночество-сука
Слава
3:00
Однажды ты
Слава
3:05
Верная
Слава
3:19
Слез умытая печаль
Слава
3:37
Твой поцелуй
Слава
3:13
Холод Собачий
Слава
3:09
Горячая
Слава Басюл
3:38
В мом сердце весна
Сосо Павлиашвили
3:42
Выхода Нет
София Морару
3:53
Музыка Моей Любви
София Ротару
3:17
Опа! Анапа
Стас Костюшкин
3:30
Караочен
Стас Костюшкин
3:42
Такси до города
Стас Костюшкин
3:17
Женщина, я не танцую
Стас Костюшкин
3:04
Старая история
Стас Пьеха
3:26
Думать о ней
Стас Пьеха
4:01
Счастье
Стас Пьеха
3:36
Магадан
Стас Пьеха
3:25
Я тебе подарю
Стас Пьеха
3:49
В Самый Первый Раз
Стас Пьеха
3:11
Ты грустишь
Стас Пьеха, Валерия
3:49
Два крыла
Таисия Повалий
3:25
Ты в глаза мне посмотри
Таисия Повалий
3:37
Я буду твоя
Таисия Повалий
3:46
Свой
Татьяна Буланова
3:38
Играю В Прятки На Судьбу
Татьяна Буланова
3:30
Белые Дороги
Татьяна Буланова feat. ПараТайн
3:03
2 Часа
Татьяна Овсиенко
3:24
Витаминка
Тима Белорусских
2:56
Спасибо
Тимур Родригез
3:52
Ревную
Фактор 2
3:06
Улети
Филипп Киркоров
3:50
Я тебя выдумал
Филипп Киркоров
3:41
Я найду тебя
Филипп Киркоров
3:11
Ты у меня в крови
Филипп Киркоров
3:52
Цвет настроения синий
Филипп Киркоров
3:22
Любимые люди
Филипп Киркоров
3:20
Гореть на ветру
Филипп Киркоров
4:16
Прости
Филипп Киркоров
3:33
Молодой ангел
Филипп Киркоров
4:33
Не верю я
Филипп Киркоров
3:52
Скажи любовь
Филипп Киркоров
4:05
Позволь
Филипп Киркоров
4:09
Сладкая да горькая
Филипп Киркоров
3:54
Ты прости мне
Филипп Киркоров
3:26
Ты не веришь
Филипп Киркоров
3:19
Стеснение пропало
Филипп Киркоров
3:32
Это была любовь
Филипп Киркоров
3:50
Ibiza
Филипп Киркоров, Николай Басков
3:09
Луна-подруга
Юлия Михальчик
3:05
Миллионы
Юлия Началова
4:38
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