Русский поп: 40+ Если в ваше заведение ходит преимущественно старшее поколение, то этот плейлист для вас! Здесь собраны все золотые хиты российской эстрады: Лепс, Меладзе, Басков, Виа Гра, Ани Лорак, Валерия, Слава, Ленинград и многие другие.