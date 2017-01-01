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Танцы по-русски
Зажигательные плясовые песни от Верки Сердючки, Балагана Лимитеда, Бурановских Бабушек и прочих исполнителей!
Kalinka
Morandi
3:44
ВИДЕЛИ НОЧЬ
ZDOB SI ZDUB
4:47
Эх, пой, девка стой
Бабкина Н,Ансамбль Русская Песня
3:34
Сени
Бабкина Н,Ансамбль Русская Песня
4:20
Чё те надо
Балаган Лимитед
3:37
Вася-Василек
Балаган Лимитед
3:13
Welcome to Russia
Балаган Лимитед
3:11
Колечко
Балаган Лимитед
3:39
Что я наделала
Балаган Лимитед
4:22
Гори-гори ясно
Балаган Лимитед
3:34
Валенки
Балаган Лимитед
3:31
Свадьба
Балаган Лимитед
3:35
Крылышки
Балаган Лимитед
2:59
Мама не велит
Балаган Лимитед
3:18
Тик-так ходики
Балаган Лимитед
3:21
Ой, снег, снежок
Баян Микс;Девятова М.
2:26
Розпрягайте хлопцi
Баян Микс;Девятова М.
3:18
Party for Everybody
Бурановские Бабушки
2:51
Желаем счастья
Бурановские Бабушки
3:49
Внучка
Бурановские Бабушки
3:43
Иван-чай
Бурановские Бабушки
2:51
Трам-пам-пам
Бурановские Бабушки
2:42
Мне снова 18
Бурановские Бабушки
3:40
Спортивная
Бурановские Бабушки
4:10
Пьяные, счастливые
Бурановские Бабушки
3:20
Всё будет хорошо
Верка Сердючка
3:48
Дольче Габбана
Верка Сердючка
4:11
Трали-вали
Верка Сердючка
3:02
Тук, тук, тук
Верка Сердючка
3:47
Чита-дрита
Верка Сердючка
2:46
Хорошо красавицам
Верка Сердючка
3:22
SMS-очка
Верка Сердючка
3:05
Гоп-гоп
Верка Сердючка
3:09
А я только с мороза
Верка Сердючка
3:40
Гулянка
Верка Сердючка
2:55
Белоснежная вишня
Виа Крапива
3:37
Виновата ли я
Виа Крапива
3:36
Неман - дивная река
Виа Крапива
3:21
Соловей
Виа Крапива
2:58
Ира
Волга-Волга
3:59
За окошком месяц май
Гарик Сукачёв
4:08
Ах, Мамочка
Девятова Марина
3:17
Кострома
Дискотека Авария, Иван Купала
3:35
Желаю
Елена Ваенга
2:32
По маленькой
Елена Кукарская
3:14
Красная смородина
Елена Кукарская
3:16
Завтра выходной
Заплатки
3:25
Коляда
Иван Купала
4:16
Эх, Лук-Лучок
Иван Ургант, Кристина Орбакайте, Сергей Лазарев, Сергей Мазаев, Валерия
4:12
Ты ж мэнэ пидманула
Кадышева Надежда и Ансамбль Золотое Кольцо
2:59
Я не колдунья
Кадышева Надежда и Ансамбль Золотое Кольцо
3:56
Вояж
Ленинград
3:38
Экспонат
Ленинград
3:49
ЧПХ
Ленинград
3:12
Кабы не было зимы
Марина Девятова
2:36
Семый
Надежда Бабкина
2:17
Роза
После 11 feat. Надежда Бабкина
5:21
Зиночка
Пьер Нарцисс и Кукарская Елена
3:34
Как по горкам по горам
Русская народная плясовая
3:00
Зажигают огоньки
ФАБРИКА
3:19
Мы такие разные
ФАБРИКА
3:42
Не виноватая я
ФАБРИКА
3:38
Русская водка
Цыганова Вика
4:21
Кому это надо
Цыганова Вика
3:12
За мужчин
Цыганова Вика
2:39
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