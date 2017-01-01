Музыка для кафе и бара: как выбрать?

В любом заведении всегда приятно отдыхать под тихо играющую фоновую музыку. Касается это не только ресторанов, но и кафе, баров, где атмосфера должна быть соответствующая. Каждое заведение отличается концепцией, что делает его уникальным. Стоит отметить, что музыка для кафе и бара гармонично дополняет, подчеркивает особенности заведения. В основном идея подобного заведения предполагает использование такого стиля музыки, как Rock&Grunge.

Музыка дополняет интерьер, буквально является частью бренда. Правильно подобранный плейлист позволит управлять настроением гостей. В будущем это привлечет все больше посетителей, а постоянные будут приходить даже просто послушать хорошую музыку. Поскольку данный стиль довольно шумный, важно не перестараться, ведь музыка должна быть фоновой, позволять гостям общаться, а не просто громко играть.

Рок-музыка для бара

Стоит понимать, что бар подразумевает алкоголь. Многие приходят сюда, чтобы отдохнуть с друзьями или разгрузится в конце рабочей недели, поэтом атмосфера паба играет важную роль. Чтобы музыка гармонично звучала, ее нужно не только выровнять по громкости, но сортировать по темпу, чтобы не были заметны перепады и скачки.

Лучшим решением для кафе-паба станет именно рок-направление. Это может быть как чистый металл, так и поп-рок. Гитарные мелодии тоже неплохо дополнят плейлист. В зависимости от направления концепции в баре можно ставить такую рок-музыку:

классический рок;

альтернативный;

хард;

инди.

В основном кафе больше работают в вечернее время. Там собирается много посетителей. В этом случае популярностью пользуется живое исполнение, но если треки подобраны правильно, то они станут отличной альтернативой.

Музыка для кафе и бара бывает двух типов:

спокойная – подходит для разговоров и общения, отдыха;

динамичная, чтобы гости не скучали и размялись.

В вечернее и обеденное время можно комбинировать спокойные и динамичные треки. Это поможет отвлечь посетителей от забот и расслабиться. Кроме того, можно подобрать отдельный уникальный плейлист, который будет визитной карточкой заведения.

Кроме рок-композиций, бару неплохо подойдет блюз, который придаст заведению шарм и оригинальность. При правильном выборе музыки время, проведенное клиентами в баре, будет проходить незаметно. Однако персонал не сможет составить действительно достойный список, поскольку не владеет знаниями стилей, технических нюансов. Так что лучше всего обратиться к профессионалам.