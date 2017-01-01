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Музыка для Бара

Фоновая музыка для бара включает в себя огромное количество треков, которые помогут создать в баре веселую, позитивную атмосферу. Музыкальная база регулярно обновляется и пополняется новинками.

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Killing Time
(Hed) Planet Earth
3:53
Sixty Mile Smile
3 Colours Red
2:38
At The End Of The Day
A Broken Silence
3:23
New Injection
A Crime Called
2:51
Crying In The Rain
A-Ha
4:14
Dream On
Aerosmith
4:25
Miss Murder
AFI
3:26
Love Is A Beautiful Thing
Al Green
5:28
Satisfy Me
Albert Hammond
2:58
Far Away Truths
Albert Hammond Jr
3:38
Obvious Guy
Alfie Templeman
3:22
Rock, Bop, Jump!
Alligators
2:23
Loves Gonna Get cha
Architexts
3:55
Girl From Mars
Ash
3:33
Photograph
Aura Cools
3:19
A Girl & A Gun
B-Movie
4:29
Marry You
B.B. King & Eric Clapton
4:59
You're Gorgeous
BabybirdStephen JonesRobert gregoryLuke ScottJohn PedderHuw Chadbourn
3:43
Little Angel
Bad Company
5:03
Myrskyn Keskellд
Badding Rockers
2:58
Rock & Roll & Alcohol
Batmobile
2:29
Nazz Are Blue
Beck, Jeff
2:58
Heaven Is A Place On Earth
Belinda Carlisle
4:09
Howl
Biffy Clyro
3:34
All Day Long
Billy Currington
3:49
Ain't No Easy Way
Black Rebel Motorcycle Club
2:36
Chillin'
Blaine Larsen
3:10
Honey Bee
Blake Shelton
3:17
I Miss You
Blink-182
3:47
On The Slow Train
Bluesville Station
5:52
End of a Century
Blur
2:45
Work For The Working Man
Bon Jovi
4:04
Another You
Breakbot feat. Ruckazoid
3:21
Mild Blood
Broken Back
4:03
Cloud Number Nine
Bryan Adams
3:46
Change In The Weather
Buddy Guy
4:38
How Long Is Long Enough
Burns & Poe
4:02
Mess Around
Cage The Elephant
2:53
I'm So Lonely
Carlos and The Bandidos
2:37
Desktop
Carnival Youth
3:53
Undo It
Carrie Underwood
2:57
Alright
Cast
3:37
Road Rage
Catatonia
5:08
And You My Love
Chris Rea
5:25
8 Ball
Chrome Daddies
1:56
Balancetonfrog
Claustrofrog
3:56
Get It
Clawfinger
4:45
Field Of Love
Cliff Richard
5:06
Jump Around
Coming for Blood
3:22
Pit Trap
Concrete Dream
4:43
Mmm Mmm Mmm Mmm
Crash Test Dummies
3:52
Take It To The Bridge
Crazy Town
3:18
The Jean Genie
David Bowie
4:06
Get a Grip
Deez Nuts
2:56
10538 Overture
Def Leppard
4:30
Green Eyed Cat
Deluxtone Rockets
3:21
Bandito
Dick Dale
5:32
Brothers In Arm
Dire Straits
6:59
2 Fingers
Diversity of O.N.E.
3:38
Danny Gunnz
Drowning
3:32
More Than Incredible
E-Town Concrete
3:22
Lyin' Eyes
Eagles
6:20
Your Arse My Place
Elastica
2:16
All You Good Good People
EmbraceWil Malone
4:38
Feed This Fire
FAIDLESS
3:47
Minders
Fistfunk
3:29
Worst Mistake
Fivefold
3:38
Square Hammer
Ghost
3:59
Too Drunk To Drink
Godless Wicked Creeps
4:26
Patio Song
Gorky's Zygotic Mynci
2:43
Lords of the Boards
Guano Apes
3:44
Big River
HeadCat
2:28
Bartender
Hed
4:01
Chain Reaction
Hurricane #1
3:41
Prime Directive
Impala
2:33
Get Classic
Inheil
3:01
Reptile Boots
Insect Surfers
2:53
Daddy's Got A Gun
Jack Rabbit Slim
2:21
The Devil Made You
Jack Rabbit Slim
2:54
Cleopatra
Jack Rabbit Slim
3:04
Are You Gonna Be My Girl
Jet
3:33
Picking up the Pieces
Josie The Outlaw
3:21
Drink B4 U Think B4 U Die
Klingonz
2:26
Twisted Transistor
Korn
3:09
Hush
Kula Shaker
2:54
Break Stuff
Limp Bizkit
2:46
Nookie
Limp Bizkit
4:49
Evil Road
Los Pontiaks
2:44
Ante Up
Los Suenos
3:26
Ladykillers
Lush
3:13
Broken Bone
Mamvt
3:42
Dungarees
Mark Harman
2:50
I Changed My Mind Jack
Marti Brom
1:55
The End
Menace 2 Sobriety
4:42
Daydreamer
Menswear
2:16
Cemetary Beach
Messer Chups
3:13
Brothers and Sisters
Nick's Airlines
3:04
Cigarettes & Alcohol
Oasis
4:49
Wonderwall
Oasis
4:18
Otarião, surfe!
Os Gatunos
2:12
Kaikubreu
Paquetá
1:58
The Changingman
Paul Weller
4:02
Monday Morning
Pulp
4:16
Go With The Flow
Queens Of The Stone Age
3:07
Fiesta Y Copas
Sinner feat Ronnie Romero
2:59
Alabama Song
The Doors
3:18
Love Her Madly
The Doors
3:20
Touch Me
The Doors
3:12
Light My Fire
The Doors
7:09
Riders On The Storm
The Doors
7:14
Roadhouse Blues
The Doors
4:04
Waiting For The Sun
The Doors
3:59
People Are Strange
The Doors
2:12

Фоновая музыка для бара

Каждый день миллионы людей приходят в бар расслабиться и отдохнуть в компании друзей, общаясь и наслаждаясь напитками. Хорошая фоновая музыка делает беседу максимально интересной, поэтому администратору или владельцу бара следует позаботиться о содержании плейлиста, которое должно соответствовать обстановке.

Днем в подобных заведениях играет лаунж, легкий рок или ненавязчивая поп-музыка, в основном зарубежная. Ближе к концу дня нужно что-то более энергичное, вплоть до тяжелого рока – все зависит от настроения посетителей, которые не против «потусить», если вечер пятницы или субботы в самом разгаре.

Проигрывание музыкальных композиций в коммерческих целях без специальной лицензии является нарушением авторского права. Владельца заведения, допустившего подобный «промах», ожидают судебные иски, которые чреваты серьезными финансовыми потерями.

Решить проблему можно путем заключения договора с правообладателем и уплаты определенной суммы или посредством специальных сервисов, которые совершенно официально предлагают доступ к огромной базе музыкальных композиций, например, с помощью портала Gusli.

Фоновая музыка для бара любых жанров и направлений

Вашему заведению необходима хорошая музыка, которая обеспечит отличный фон в любое время дня и ночи, соответствующий настроению посетителей? Тогда подключитесь к сервису Gusli! Это уже сделали сотни развлекательных заведений различного формата: кафе, рестораны, бары, пабы и др.

Зарегистрируйтесь в сервисе. Выберите плейлист и отредактируйте по своему усмотрению. Скачайте проигрыватель и настройте, если необходимо изменить базовые установки. Далее посетители заведения смогут слушать любимую музыку, а персоналу не придется отвлекаться на поиски очередного трека, заказанного гостем бара.

Установив специальное приложение, клиенты смогут заказывать музыку, не отвлекая бармена и официантов. С каждого заказа сервис будет отчислять на счет заведения определенную сумму.