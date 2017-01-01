Фоновая музыка для бара

Каждый день миллионы людей приходят в бар расслабиться и отдохнуть в компании друзей, общаясь и наслаждаясь напитками. Хорошая фоновая музыка делает беседу максимально интересной, поэтому администратору или владельцу бара следует позаботиться о содержании плейлиста, которое должно соответствовать обстановке.

Днем в подобных заведениях играет лаунж, легкий рок или ненавязчивая поп-музыка, в основном зарубежная. Ближе к концу дня нужно что-то более энергичное, вплоть до тяжелого рока – все зависит от настроения посетителей, которые не против «потусить», если вечер пятницы или субботы в самом разгаре.

Проигрывание музыкальных композиций в коммерческих целях без специальной лицензии является нарушением авторского права. Владельца заведения, допустившего подобный «промах», ожидают судебные иски, которые чреваты серьезными финансовыми потерями.

Решить проблему можно путем заключения договора с правообладателем и уплаты определенной суммы или посредством специальных сервисов, которые совершенно официально предлагают доступ к огромной базе музыкальных композиций, например, с помощью портала Gusli.

Фоновая музыка для бара любых жанров и направлений

Вашему заведению необходима хорошая музыка, которая обеспечит отличный фон в любое время дня и ночи, соответствующий настроению посетителей? Тогда подключитесь к сервису Gusli! Это уже сделали сотни развлекательных заведений различного формата: кафе, рестораны, бары, пабы и др.

Зарегистрируйтесь в сервисе. Выберите плейлист и отредактируйте по своему усмотрению. Скачайте проигрыватель и настройте, если необходимо изменить базовые установки. Далее посетители заведения смогут слушать любимую музыку, а персоналу не придется отвлекаться на поиски очередного трека, заказанного гостем бара.

Установив специальное приложение, клиенты смогут заказывать музыку, не отвлекая бармена и официантов. С каждого заказа сервис будет отчислять на счет заведения определенную сумму.