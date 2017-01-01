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Фоновая музыка для Пивного ресторана

На нашем сервисе собран архив ресторанной музыки на любой вкус и под формат любого заведения. Вы можете выбирать музыку, которая соответствует вашей тематике и бренду, а также создавать плейлисты, которые будут меняться в зависимости от времени дня и дня недели.

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  4. Фоновая музыка для Пивного ресторана
Black and White
Britny Fox
3:35
Armageddon
Crashdïet
4:06
Break Out
Crazy Lixx
4:52
Road Buster
David Garfield and Friends
4:57
'S Wonderful
Diana Krall
4:24
Glam
Dimie Cat
3:01
Noble Nobles
Esperanza Spalding
3:31
Breezin'
George Benson
5:41
Fall Again
Glenn LewisJorge Calandrelli
4:18
All Over Now
Great White
4:23
Liquid Spirit
Gregory Porter
3:36
Beautiful Tango
Hindi Zahra
3:56
Summer Dreams
Jazz L'amour
5:20
Just The Two of Us
José James
4:24
Girl
Just For You Project
4:39
On The Sunny Side Of The Street
Keely Smith
3:01
Let's Elope
Koop
3:16
Die House
Kristofer Maddigan
1:36
Heavenly Shower
Lisa Ekdahl
3:27
Instead
Madeleine Peyroux
5:11
Sweet Darling Pain
Melanie De Biasio
6:33
Same To You
Melody Gardot
4:28
Everything
Michael Bublé
3:32
White Christmas
Michael BubléShania Twain
3:36
Baby, This Love I Have
Minnie RipertonLarry Carlton
4:07
Greatest City of Earth
Newlux
2:43
Bossa Per Due
Nicola Conte
5:51
I Put A Spell On You
Nina Simone
2:34
Take Care of Business
Nina Simone
2:06
Button Up Your Overcoat
Nnenna Freelon
5:02
Unforgettable
Papik
3:49
Magenta Rising
Parov Stelar
3:32
Bulletproof
Paul Stanley
3:01
Love Till the End of Time
Paulinho Da Costa
3:29
Do It Any Way You Wanna
People's Choice
3:15
I Love to Sing
Petula ClarkPetula Clark with The Kenny Powell Trio
1:44
Happy
Pharrell Williams
3:53
Donde Estas, Yolanda
Pink Martini
3:25
Reality
Pleasure
5:02
Yeti Set Go
Polyrhythmics
5:20
Too Hot
Pure Energy
7:20
Jam on the Groove
Ralph MacDonald
5:46
Hot
Reckless Love
3:21
The Getaway
Red Hot Chili Peppers
4:10
Funk
Relax
5:15
Spider-Man Theme
Richard Cheese
2:11
Super Freak
Rick James
3:24
Robots Can Dance
Rostov Groovers
3:48
Tell Me Something Good
RufusChaka Khan
4:40
Somebody Already Broke My Heart
Sade
5:01
Funk e Saravah
Saravah Soul
3:46
The Message
Secret Atelier
3:52
I Could Die
Semi Precious Weapons
2:36
Bim Bom
Sergio Mendes & Brasil '66
1:52
The Reign
Shaolin Temple Defenders
4:02
Rule Yourself
Shaolin Temple Defenders
2:57
If You Really Want Me
Sister Sledge
4:37
Get Into The Beat
Skyy
4:29
It Ain't Working
Smoove Turrell
5:37
This Time
Smoove Turrell
5:03
It's The Falling In Love
SMOOVE & TURRELL
5:24
Get Out of My Life Woman
Solomon Burke
3:16
Hold On
Soulpersona Princess Freesia
4:48
Happy
Speedometer
3:38
Toxic
Sugarpie and The Candymen
4:00
Funkin' In Your Mind
Sumy
6:21
Geld
Supersoul
5:52
Falling In Love
Surface
9:21
Can the Can
Suzi Quatro
3:34
I Wanna Be Like You
Swing City
2:53
No No No
Swing RepublicKarina Kappel
2:21
Dreamland
Swingrowers
2:56
I'm Goin' Left
Syreeta
3:35
Disco Illusion
Taggy Matcher
5:53
Everybody Loves The Sunshine
Takuya KurodaJosé James
9:27
Black Cotton Blues
Tape Five
3:31
Can't Keep Working This Hard
The Allergies
3:35
Clamour For Glamour
The Ark
2:49
Too Hot To Stop
The Bar Kays
3:29
Addicted
The Brand New Heavies
4:11
Stupid Love
The Brand New Heavies
4:12
Dream On Dreamer
The Brand New Heavies
4:54
Love Is
The Brand New Heavies
4:15
Bring The Pain
The Break Squad
2:52
Tribe
The Break Squad
2:10
Aint We Funkin' Now
The Brecker Brothers
5:37
Mista Cool
The Brecker Brothers
3:27
On The Beat
The Brooklyn, Bronx And Queens BandMauro Malavasi
5:57
The Greatest Team That Never Was
The Cog Is Dead
2:10
All the Pretty Girls
The Darkness
3:18
I Got The Feelin'
The Dave Pike Set
2:37
Open Up Your Mind
The Gap Band
7:08
Burning
The Haggis Horns
3:27
Suzi Traffic
The Haggis Horns
3:45
Impeach the President
The Honey Drippers
3:22
Avi-Vo
The Lafayette Afro Rock Band
3:36
Come On Home
The Lijadu Sisters
5:18
Cissy Strut
The Meters
3:01
Foe Dee Oh Dee
The Rubettes
3:00
Wasted
The Runaways
3:24
High Hopes
The S.O.S. Band
6:31
Just Be Good To Me
The S.O.S. Band
5:41
Bright Lights Late Nights
The Speakeasies' Swing Band!
4:29
Liquid Paradise
The Speakeasies' Swing Band!
4:00
Masterpiece
The Temptations
4:23
Papa Was a Rollin' Stone
The Temptations
6:57
Happy
Till Brönner
3:17
By Your Side
Tower Of Power
4:30
Back On The Streets Again
Tower Of Power
5:52
It'll Happen
Try To Find Me
5:24
Get To My Baby
Try To Find Me
4:38
Thank You
Tuxedo
2:40
The Right Time
Tuxedo
4:06
Losing My Mind
U-Nam
6:22
Panama
Van Halen
3:32
Once Again In My Life
Vernon Burch
4:09
Get Up
Vernon Burch
5:55
Den första är alltid gratis
Veronica Maggio
3:41
Vi mot världen
Veronica Maggio
3:12
Be Your Man
Victor Davies
3:13
I Want You Back
Victor Davies
3:58
Wish I Was There
Vincent Ingala
4:19
Funky Fanfare
Visioneers
3:12
The Cisco Kid
WAR
3:51
Big Talk
Warrant
3:44
Everything She Wants
Wham!
5:28
Gonna Get You Someday
Wig Wam
3:09
Play That Funky Music
Wild Cherry
5:02
Bring It Here
Wild Sugar
6:05
Holdin
WILLIS, Nicole
6:24
I Like It
Young And Company
3:46
Outta Love
YUKA
2:41
Shade
YUKA
3:53
Gotta Find a Way
Zena Dejonay
5:17
I've Seen that Face before
ZOFKA
4:24

Архив ресторанной музыки

Музыка - это универсальный язык, который может объединять и вдохновлять людей, а также создавать атмосферу, которая останется в памяти посетителей. В ресторанном бизнесе музыка играет важную роль в создании уюта и комфорта, а также может влиять на настроение гостей. Создание собственного музыкального стиля для ресторана может быть отличным решением, чтобы не только создать идеальную атмосферу, но и повысить узнаваемость вашего бренда.

Музыка может быть использована для создания различных эмоций и настроений в ресторане. Она может быть энергичной и бодрящей, например, для завтрака или обеда, или же умиротворяющей и расслабляющей, для ужина. Кроме того, музыка может помочь создать тематическую атмосферу, например, в итальянском ресторане можно использовать итальянский плейлист, а мексиканский - латиноамериканскую музыку.

Музыка также может влиять на скорость обслуживания. Быстрая музыка может стимулировать официантов к более быстрому обслуживанию, а медленная музыка может создавать более расслабленную атмосферу и позволять гостям насладиться ужином дольше.

Cоздание музыкального архива для ресторана

Создание собственного музыкального архива для ресторана позволяет вам контролировать музыкальную атмосферу в вашем заведении. Вы можете выбирать музыку, которая соответствует вашей тематике и бренду, а также знать, что эта музыка будет доступна и не будет нарушать авторские права.

Одним из главных преимуществ наличия музыкального стиля в ресторане является возможность создания уникальной атмосферы, которая будет отличать ваш ресторан от других.

Что учитывать при создании музыкального плейлиста для ресторана

Перед тем, как начать создавать музыкальный архив для ресторана, необходимо учесть несколько важных факторов:

  • Во-первых, вы должны определить свою тематику и бренд, чтобы выбрать музыку, которая соответствует вашим ценностям и стилю.
  • Во-вторых, вы должны учитывать предпочтения ваших гостей, чтобы создать музыкальный архив, который будет удовлетворять их запросы.
  • В-третьих, вы должны учитывать время суток и день недели, чтобы создать плейлисты, которые будут соответствовать вашим потребностям.

Где найти музыкальный архив для ресторана

Существует множество сервисов, которые предоставляют музыкальные архивы для ресторанов, но, если вы хотите создать индивидуальную атмосферу для своего заведения, то воспользуйтесь нашим плеером, в котором вы сможете составить музыкальную подборку, идеально подходящую для вашего ресторана с помощью конструктора плейлистов.