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Новогодний рок плейлист

Новогодняя рокерская подборка!

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  4. Новогодний рок плейлист
And Anyway It’s Christmas
!
3:41
Jingle Bell Rock
38 Special
2:20
Right Where You Want Me To Be
A Day To Remember
3:41
Hells Bells
AC DC
5:13
Mistress for Christmas
AC_DC
3:59
Please Come Home for Christmas
Adam Hood
2:55
Fool's Holiday
All Time Low
3:43
Merry Christmas, Kiss My Ass
All Time Low
3:19
Christmas Time Again
Amely
4:03
Sleigh Ride
America
4:03
West Coast Christmas
Anarbor
3:14
Christmas, Baby Please Come Home
Anberlin
2:49
Carol Of The Bells
August Burns Red
2:43
Last Christmas
August Burns Red
3:48
Hark! The Herald Angels Sing
Bad Religion
1:59
Angels We Have Heard On High
Bad Religion
2:07
Do They Know It's Christmas
Band Aid
3:42
Band Aid - Do They Know It's Christmas
Band Aid
3:45
Snow Snow Snow
Band of Merrymakers
3:35
I Want You for Christmas
Bankrupt
2:40
So This is Christmas
Beatles John Lennon
3:36
Merry Xmas Everybody
Beatsteaks
3:21
Jingle Bell Rock
Billy Idol
2:03
Dancing With Myself
Billy Idol
4:50
Christmas Is All Around
Billy Mack
3:50
Christmas Is The Time To Say I Love You
Billy Squier
2:53
Blue Christmas
Black Stone Cherry
1:51
Grandma Got Run Over By a Reindeer
Blackfoot
4:25
Not Another Christmas Song
blink-182
2:39
I Won't Be Home For Christmas
blink-182
3:18
You Got a Dirty Little Secret
Blues Saraceno
2:39
New Year's Day
Bon Jovi
4:25
I Saw Mommy Kissing Santa Clause
Bowling For Soup
2:29
Santa Looked a Lot Like Daddy
Brad Paisley
4:11
Mile High Christmas
Breathe Carolina
2:56
A Whiskey Christmas
Bri Bagwell
2:43
Blue Christmas
Bright Eyes
2:19
Hangin' 'Round the Mistletoe
Brooks & Dunn
2:43
Santa Looked a Lot Like Daddy
Buck Owens and His Buckaroos
2:17
Smells Like Christmas
Cabbage
3:12
Christmas Blues
Canned Heat
2:32
Run Rudolph Run
Cee Lo Green
3:26
What Christmas Means to Me
CeeLo Green
3:17
Merry Christmas
Cheap Trick
2:07
Christmas Christmas
Cheap Trick
2:16
Frosty The Snowma
Chris Chaney, Kenny Aronoff, Steve 'Lips' Kudlow, Bumblefoot
4:05
Driving Home For Christmas
Chris Rea
4:02
Christmas
Christmas
2:19
Christmas All over Again
Christmas All over Again
4:13
Christmas Time
Christmas Party AllstarsChristmas MusicChristmas SongsChristmas HitsChristmas Hits Collective
4:04
Run Rudolph Run
Chuck Berry
2:43
I Don't Intend To Spend Christmas Without You
Claudine Longet
2:44
Feliz Navidad
Clay Walker
2:36
Frosty The Snowman
Cocteau Twins
2:55
Christmas Lights
Coldplay
4:02
X-M@$
Corey Taylor
2:33
Merry Xmas Everybody
Crazee Noize
3:17
Fairytale Of New York
Creeper
4:02
All I Want for Christmas
Dave Mellilo
3:51
Let It Go
Dead by April
3:11
Santa Claus Is Coming To Town
Dokken
4:02
The Season's Upon Us
Dropkick Murphys
4:02
It Feels Like Christmas
Eddie & The Hot Rods
3:46
Christmas Is Going To The Dogs
Eels
2:57
Everything's Gonna Be Cool This Christmas
Eels
2:51
Step Into Christmas
Elton John
4:32
Silent Night
Elvin Bishop
3:58
Jesus Gave Us Christmas
Emery
3:12
Happy Holiday
Enuff Z'nuff
4:22
Yule Shoot Your Eye Out
Fall Out Boy
3:41
White Winter Hymnal
Fleet Foxes
2:27
All I Want for Christmas Is You(bonus)
Foghat
4:05
X-Mas Has Been X'ed
Future Idiots
2:38
Listen, the Snow Is Falling
Galaxie 500
7:48
Santa Claus Is Cummin'
Gash
3:39
Winter Wonderland
George Strait
2:23
New Year's Eve Party
George Thorogood
3:16
Rock And Roll Christmas
George Thorogood
3:24
Auld Lang Syne
Girlschool
3:20
Rudolph The Red-Nosed Reindeer
Goldfinger
1:26
Last Christmas
Good Charlotte
4:18
Christmas Time
Graham Blvd
4:04
White Christmas
Guns N' Roses
2:38
Stripper Christmas Summer Weekend
GWAR
4:10
Mistress for Christmas
Halestorm
3:34
We Three Kings
Halford
4:07
Rockin' Around the Christmas Tree
Hannah MontanaMiley Cyrus
2:22
The Chipmunk Song
Hawk Nelson
2:00
All I Want for Christmas Is New Year's Day
Hurts
4:34
Merry Christmas, Happy Holidays
Issues
3:48
Merry Christmas, Happy Holidays
Issues
3:48
O, Holy Night
Ivoryline
4:05
The Lights and Buzz
Jack's Mannequin
3:36
I Saw Mommy Kissing Santa Claus
Jackson 5
3:01
Santa Claus Go Straight To The Ghetto
James Brown
2:57
Soulful Christmas
James Brown
3:06
12 Days Of A Pop-Punk Christmas
Jarrod Alonge
3:27
Wonderful Christmastime
Jars Of Clay
3:37
Last Christmas
Jimmy Eat World
4:26
Christmas Card
Jimmy Eat World
2:53
Rockin' Ar
Joe Lynn Turner, Bruce Kulick, Bob Kulick, Rudy Sarzo, Simon Wright
3:21
Please Come Home For Christmas
Jon Bon Jovi
2:52
Christmas Card
Joyce Manor
2:05
Christmas Treat
Julian Casablancas
3:11
No Good
Kaleo
3:39
Christmas on Zombie Island
Kepi Ghoulie
3:17
Happy New Year
Kid Rock
3:34
Christmas
Knightsbridge
2:19
Please Come Home for Christmas
Knightsbridge
2:46
Jingle Balls
Korn
3:25
Little St. Nick
L.A. Guns
2:08
All I Want For Xmas Is Rock & Roll
LA Wise Man feat. LA Priest
2:40
Rock And Roll
Led Zeppelin
3:39
Run Rudolph Run
Lemmy Kilmister, Billy Gibbons, Dave Grohl
4:00
Kindle A Flame In Her Heart
Los Campesinos!
4:03
You Me and This Christmas Tree
Love it or Leave it
3:05
Just Like Christmas
Low
3:07
Christmas Time Again
Lynyrd Skynyrd
4:32
Santa Claus Is Coming To Town
Lynyrd Skynyrd
3:07
Father Christmas
Man Overboard
3:29
Merry X-Mas Everybody
Martin Kesici
3:12
I'll Be Home For Christmas
Matchbook Romance
2:21
Merry Christmas
Merry Christmas
2:07
Merry Xmas Everybody
Merry Xmas Everybody
3:17
She Came Home for Christmas
MEW
3:52
Lonely Without You
Mick Jagger, Joss Stone
2:37
This Time of Year
Mighty Mighty Bosstones
2:19
Christmas Night of Zombies
MXPX
2:22
All I Want for Christmas Is You
My Chemical Romance
3:44
Santa's Gotta Mullet
Nerf Herder
2:14
Ex-Miss
New Found Glory
3:36
Nothing For Christmas
New Found Glory
3:35
Oi To The World
No Doubt
2:41
I'm Gonna Deck Your Halls, Bub
Noise Brigade
3:33
Merry Xmas Everybody
Oasis
4:21
Deck The Halls
Oni Logan, Craig Goldy, Tony Franklin, John Tempesta
4:10
Christmas in the Loony Bin
Osaka Popstar
3:02
Christmas Is Home
Oscar Lang
3:46
So This Is Christmas
Pat Travers
4:03
Alone On Christmas Day
Phoenix
2:55
Father Christmas
Pretty Boy Floyd
3:44
I Had A Heart
Real Friends
2:37
I Had A Heart
Real Friends
2:37
Snow (Hey Oh)
Red Hot Chili Peppers
5:35
Little Drummer Boy
Reel Big Fish
2:34
We Wish You a Merry Christmas
Relient K
2:12
Deck the Halls
Relient K
1:21
Ringo Starr - Christmas Time Is Here Again
Ringo Starr
4:05
Making Christmas
Rise Against
3:26
Christmas Comin' Round Again
Scotty McCreery
4:06
Christmas Eve
Screeching Weasel
2:38
Christmas Eve
Screeching Weasel
2:38
Happy Christmas
Sent By Ravens
4:29
This Christmas
Set It Off
3:27
Winter Wonderland
Sihasin
2:44
Rockin' Little Christmas
Silver Santa & The Electric SnowmenThe Rock MastersRockMasters Of RockSanta's Little RockerzElektriches Weihnachtfest
1:52
My Christmas List
Simple Plan
3:29
Step into Christmas
Sir Ken Brighton
4:29
Jingle Bells
Skid Row
3:01
Get Down and Get With It
Slade
3:50
Cum on Feel the Noize
Slade
4:24
Mama Weer All Crazee Now
Slade
3:45
We'll Bring The House Down
Slade
3:31
Okey Cokey
Slade
3:27
Santa Claus Is Coming to Town
Slade
2:39
Run Runaway
Slade
5:00
My Oh My
Slade
4:12
When I'm Dancin' I Ain't Fightin'
Slade
3:09
Do You Believe In Miracles
Slade
4:10
Let's Have a Party
Slade
1:48
Merry Xmas Everyone
Slade
3:26
Let's Dance
Slade
2:37
All Join Hands
Slade
5:31
Here's To
Slade
3:09
Run Rudolph Run
Slaughter & The Dogs
3:43
Hooray For Santa Claus
Sloppy Seconds
1:40
Snoopy's Christmas
Smash Mouth
2:13
Christmastime
Smashing Pumpkins
3:16
I Believe In Christmas Eve
Smokey Robinson & The Miracles
2:10
When I Get Home for Christmas
Snow Patrol
4:16
FORGET DECEMBER - NEW EXCLUSIVE MIX
Something Corporate
3:12
Christmas Brings Me Down
Sparks The Rescue
3:21
I Saw Daddy Kissing Santa Claus
Stand Still
2:55
Christmas Lights
Starlite Singers
4:01
Do They Know It's Christmas
Starlite Singers
3:41
Run Run Rudolph
Starlite Singers
2:48
It's Christmas Time
Starlite Singers
4:12
Jingle Bell Rock
Starlite Singers
2:13
It's Christmas Time
Status Quo
3:34
The Stocking Song
Steel Panther
2:18
A Great Big Sled
Stereo Avenue
4:19
Winter Wonderland
Stryper
3:33
Santa Claus Is Coming to Town
Sugarcult
2:08
Christmas Wrapping
Summer Camp
3:52
Christmas In New York City
The 69 Eyes
3:14
Driving Home For Christmas
The Baseballs
3:54
Little Saint Nick
The Beach Boys
1:59
Little Drummer Boy
The Dandy Warhols
3:15
Christmas Time
The Darkness
3:30
Silent Night
The Dickies
2:17
Christmas At The Zoo
The Flaming Lips
3:06
A Change At Christmas
The Flaming Lips
5:21
Merry Christmas
The Go Go Rockets
2:07
A Christmas Duel
The Hives & Cyndi Lauper
4:48
Don't Shoot Me Santa
The Killers
4:03
A Great Big Sled
The Killers feat. Toni Halliday
4:19
Don't Shoot Me Santa
The KillersRyan Pardey
4:04
A Great Big Sled
The KillersToni Halliday
4:18
Silent Night Hallelujah Chorus
The Members
2:36
X'Mas Time
The Mighty Mighty Bosstones
2:57
Christmas in Dixie
The Nashville Riders
3:29
Christmas
The Offspring
3:07
Jingle Bell Rock
The Ongoing Concept
2:15
Ramones Christmas
The Queers
2:36
Merry Christmas I Don't Wanna Fight Tonight
The Ramones
2:05
This Christmas Song
The Raveonettes
2:50
Christmas Madness
The Rocket Summer
3:20
Wonderful Christmastime
The Shins
2:26
Rudolph, The Red-Nosed Reindeer
The Smithereens
3:04
Alone This Holiday
The Used
2:55
Hoping For Snow
The Vamps
3:39
Christmas Wrapping
The Waitresses
4:20
The Christmas Party
The Walkmen feat. Nicole Sheahan
3:17
Christmas
The Who
1:56
Is This Christmas
The Wombats
3:37
Jingle Bell Rock
Thousand Foot Krutch
2:48
Santa
Tim Ripper Owens, Steve Morse, Juan Garcia, Marco Mendoza, Vinny Appice
4:01
The First Noel
TobyMacOwl City
3:32
Shake Up Christmas
Train
3:53
Holidays R' Hell
Tuscadero
3:41
Heavy Metal Christmas
Twisted Sister
5:14
I'll Be Home For Christmas
Twisted Sister
4:08
Christmas (Baby Please Come Ho
U2
2:21
Please Come Home for Christmas
Unwritten Law
2:02
Lemmy Kilmister And Others - Run Rudolph Run
Various Artists
3:30
Black Xmas
Venom
2:59
Santa Claws Is Coming to Town
Vice Squad
2:30
We Wish You A Merry Christmas
Weezer
1:25
O Come All Ye Faithful
Weezer
2:04
Christmas at Ground Zero
Weird Al Yankovic
3:09
I Wish It Could Be Christmas Everyday
Wizzard
4:38
Come Thou Long Expected Jesus
Wolves At The Gate
3:22
Christmas Lights
Yellowcard
4:01

Новогодний плейлист

Совсем скоро в каждый дом придут новогодние праздники. То, как праздновать Новый год, – личное дело каждого. Если вам надоели ежегодные стандартные песни о колокольчиках и хиты Сердючки, то вам стоит обратить внимание на новогодний рок-плейлист.

Вы можете встретить Новый год с музыкой экстремального жанра – праздничный рок. Зажигательный новогодний плейлист с кавер-версиями знакомых песен, а также совершенно новые песни – данный вариант будет уместен в веселой компании.

Сидя возле елочки, сознание автоматически уже просит мандарин. Мы настолько привыкли к традициям, что некоторые атрибуты – просто неотъемлемая часть Нового года. А что, если послушать песню про те же мандарины в роковом исполнении?

Новый год последнее время празднуют неделю. Это тоже уже традиция, и никуда от этого не денешься. Все это время душа требует праздника. Песни подчеркивают времяпровождение в эти прекрасные зимние выходные. Однако бывает и так, что праздник не удался, грусть неизбежна. Печаль и унылость уйдут, если вы включите хорошие песни.

Новый новогодний плейлист 2022

Если ваш новогодний плейлист 2022 сохранен в надежном месте, и вы уже даже не думали ничего менять, пересмотрите свои предпочтения. Каждый праздник должен быть уникальным. Даже если это праздник с одним и тем же названием. Прошел год, вкусы меняются, меняется настроение. Создайте новый новогодний плейлист 2022 и 2023. Тем более, что вам предлагают отличные саундтреки для праздничного настроения.

Подборка представляет песни рок-музыкантов в духе рок-музыки или более коммерческом стиле. Это помогло разнообразить перечень. Для Нового года, как и просто для настроения, жанры не важны.

Если вы еще плохо ориентируетесь в роке, тогда попробуем немного направить вас в нужное русло. Вас может заинтересовать крупнейшая коллаборация между метал-группами Santa Claus Is Coming To Town. В ее записи участвовали только известные исполнители.

Записывать рождественские песни любят и американские панки. Мягкие треки у них получаются с более жесткими текстами. Такая музыка поднимет настроение любому гостю.

Празднование Нового года станет просто незабываемым и волшебным. Специфические звуки рока не дадут уснуть. Шансов остаться без движения тоже не останется. Самые веселые и зажигательные рок-коллективы сделают неповторимым ваш праздник.

Не повторяйтесь, попробуйте что-то новое. Ведь не зря говорят, как проведешь Новый год, таким будет весь год. Меняй жизнь к лучшему. Делай ее более насыщенной вместе с хорошей музыкой.