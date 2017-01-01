Электронная для заведения

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Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе
Дип-лаунж для бизнес-ланча
Techno & Minimal
Balearic Beats
Хаус Ибица
Drum & Bass: спокойный
New EDM & Dance
Future Bass
Trance
Drum & Bass: динамичный
Drum & Bass: пиратская станция
Синтипоп 80-х
Советская Волна
NEUROFUNK
Современный Синтипоп
FITNESS ELECTRONIC
Goa Trance
House music
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