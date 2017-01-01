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Отели и гостиницы для заведения
Здесь собраны плейлисты, составленные профессиональными музыкальными редакторами, которые вы можете использовать в своем заведении после регистрации на сервисе
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Лаунж Кафе: день
Спокойный Чилл Хаус
Расслабляющий Джаз Лаунж
Фоновый Дип Лаунж
Кафе Дель Мар: утро
Инструментальный Лаунж
Лаунж FM
Легкий спокойный Чиллаут
Расслабляющий классический Лаунж